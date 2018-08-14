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Экономика

Будущее наступило

Электричество, тепло, горячая и холодная питьевая вода в одном комплекте — псковские инновации запустят в серию

Текст:
Алёна Комарова
14 августа 2018 года, 10:07
Фото: из личного архива Юрия Лукьянова
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Уникальное изобретение, разработанное псковскими учеными, наконец-то запустят в производство. 40 лет назад, в 1978 году, молодой псковский инженер Юрий Лукьянов решил создать свой уникальный двигатель.

— Мне было 28 лет, и я хотел поставить маленький, но мощный двигатель на автомобиль, чтобы можно было летать три метра над землей без пробок, — рассказал «Псковской правде» изобретатель.

С тех пор совершенно поменялась жизнь, и поменялись цели. Это вылилось в создание научной группой в то время Псковского государственного политехнического института модели роторно-лопастного двигателя с внешним подводом тепла и рычажно-кулачковым механизмом. В 2008 году Федеральное агентство по науке и инновациям РФ признало это изобретение уникальным, а спустя 10 лет нашелся инвестор.

На презентации проекта перед Наблюдательным советом ОЭЗ «Моглино», которая состоялась в администрации области 9 августа, инвестор, ООО «Центр Специальных Технологий», пообещал вложить в производство двигателя 900 млн рублей, построить завод, и изготавливать двигатель серийно.

Москвичи в марте этого года в одной из программ телеканала НТВ узнали о существовании энергетического оборудования, которое уже давно ищут, и решили работать с нашими учеными, создав специальный проект. В четверг, 9 августа, наблюдательный совет особой экономической зоны «Моглино» одобрил и рекомендовал этот проект к рассмотрению экспертным советом ОЭЗ «Моглино». А это значит, что в области появится высокотехнологичное научно-производственное предприятие, на котором, по заявлению инвестора, будут работать не менее 160 человек. Обучение персона планируется проводить совместно с Псковским государственным университетом.

Фото из личного архива Юрия Лукьянова

НОВЫЕ ЦЕЛИ

Целей проекта много, но одна из главных — это создание энергоустановок, позволяющих обеспечить хозяйственную деятельность в труднодоступных районах страны, что сегодня очень актуально и востребованно.

— Псковские ученые провели испытания модуля на 30 кВт, а еще предстоит разработать и испытать на 100 кВт, и далее по ГОСТ шкале мощностей для различных потребителей, — рассказал главный конструктор проекта Юрий Лукьянов. — В Моглино сначала появится инжиниринговый центр, где можно будет провести все необходимые испытания. После получения сертификации продукция будет допущена на рынок. Первый корпус завода — это универсальные станки с числовым программным управлением, которые могут делать все, но не могут делать серию, потом будут корпуса, которые будут выпускать необходимые детали любой серии.

На первом этапе планируется выпускать 500—800 модулей в год. После строительства завода по серийному производству роторно-расширительных машин компания сможет выпускать 15 000 единиц в год. На третьем этапе построят завод по серийному производству автономных модулей жизнеобеспечения с производительностью в 4000 единиц в год.

Автономный модуль жизнеобеспечения.

ЧЕТЫРЕ В ОДНОМ

Модуль жизнеобеспечения — это электричество, тепло, горячая и холодная питьевая вода в одном комплекте. Для него не нужны линии электропередач и теплотрасса. Главная цель производителей, чтобы это установка дошла до потребителя.

— Сейчас звонили из Хабаровска, говорят, у них есть гектар земли и больше ничего, — отмечает Лукьянов. — Спрашивают, когда можно купить нашу установку. Говорю: скоро.

Проект рассчитан на три года, но уже через год продукция будет выпускаться, а дальше выйдет в серию. Серия — это, прежде всего, снижение цены и массовая доступность. Например, мы помним, сколько стоили первые мобильные телефоны и сама сотовая связь, сейчас даже бабушки-пенсионерки в деревнях пользуются этим видом связи. Чем будет больше объем выпуска, тем меньше будет цена.

Машину можно установить в поле или глухом лесу, нужна лишь скважина с водой и топливо: газ, бензин, дизель, мазут, минеральное отработанное масло, опилки — все, что горит.

Из этой воды будет получено все необходимое для комфортной жизни человека.

— Наша установка работает на паре — это паровая машина с замкнутым циклом. Работает как холодильник, зафиксированный уровень шума 50 Дб, это допустимый уровень шума в больнице.

По словам Юрия Лукьянова, установка индивидуального применения (5 кВт) будет стоить как прицеп для легковушки, около сотни тысяч рублей, пока дешевле не получится. При этом двигатель должен непрерывно работать в течение 10 лет. Еще один очевидный плюс, как говорит конструктор, «необслуживаемость», установкой можно управлять издалека: уехали в командировку, включили на ждущий режим — и все.

— Пока мы не ориентируемся на массовое производство, это очень большие цифры выпуска, — говорит изобретатель. — Планируем выпускать установки на 100 кВт электрической мощности и 800 тепловой. Такой агрегат может обеспечить двухподъездную пятиэтажку. Его можно поставить на крышу и самим обслуживать. Сейчас мы отдельно греем воду, вырабатываем электричество. При этом тепло, которое образуется, просто сбрасывается, тому пример Дедовичская ГРЭС на 400 мегаватт. И 400 мегаватт сбрасывается в речку Шелонь — такова физика, — поясняет ученый. — А тут одновременно четыре продукта, поэтому стоимость каждого уменьшается.

Фото из личного архива Юрия Лукьянова

МОНОПОЛИСТЫ ТОЖЕ «ЗА»

— Ресурсные монополисты, производящие централизованное электро- и теплоснабжение, и наше правительство ратуют за то, чтобы появилась распределенная генерация, — отвечает Лукьянов на вопрос о конкуренции с существующей системой жизнеобеспечения. — Они сами говорят: нужно развивать распределенную энергетику, потому что примерно 70 % изношенных подземных коммуникаций они не в состоянии восстановить. Все ждут конструкцию, которая не мешала бы жить.

Срок окупаемости проекта — 5 лет. Прототипы машины уже существуют, полевые испытания еще впереди, но лабораторные провели в Санкт-Петербурге. Испытатели выявили недостатки, которые частично уже исправлены и будут исправлены впоследствии.

Серийное производство такого двигателя — первый в России проект. Конструкция защищена четырьмя патентами Российской Федерации, то есть псковские ученые получили мировой приоритет. 

На главном фото: Конструктор Юрий Лукьянов, профессор ПсковГу Юрий Журавлёв и кандидат технаук Сергей Тихонов обсуждают детали двигателя.

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