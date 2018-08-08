Перламутровый с зелёным оттенком

Как собирать разные виды меда, почему пчелы не узнают пасечника и кто их главный враг — науку о тысяче мелочей преподал «Псковской правде» пчеловод из Печорского района. О вине из одуванчиков знают все, а вот об одуванчиковом меде или этом же продукте на основе борщевика — только посетители ежегодно проходящего в Пскове Медового фестиваля. Ведь именно там можно купить разные виды меда и продукции пчеловодства. Чтобы побольше узнать о труде — пчелином и человеческом, благодаря которому получается такой вкусный и полезный продукт, «Псковская правда» побывала на пасеке профессионального пчеловода Игоря Бурова в Печорском районе.

ПЧЕЛОВОДЫ КАК НАРКОМАНЫ

К пчеловодству Игорь Буров пришел благодаря старшему брату. Помогал ему на пасеке и в итоге в сложные 90-е годы сам занялся разведением пчел. Теперь у него довольно большая пасека в Печорском районе, на которой он трудится летом и зимой.

На самом деле мы те же наркоманы. Без пчел и жизнь не жизнь. Есть такая поговорка, и она близка к истине: пчеловод работает летом 18 часов в сутки, а зимой — только 14. Спросите: а зимой он что делает, ведь пчелы спят? А зимой всегда надо что-то подремонтировать, подушки поменять. Бывает, куницы разламывают ульи, они очень любят мед. Игорь Буров,

пчеловод

По словам пчеловода, у его питомцев много врагов: это и осы, и самые разные птицы, которые прилетают на пасеку «как в столовую». — Но самый большой враг — это человек. Утверждают, что мобильная связь губит пчел. Поэтому для их разведения нужно экологически чистое место. Пасека из нескольких десятков ульев расположена среди цветущих лугов и зарослей борщевика. — Представление о борщевике самое негативное. Но это хороший медонос. Да, мед на основе борщевика имеет свой специфический запах и цвет. Он не совсем прозрачный, а перламутровый с зеленым оттенком. Но те, кто разбирается, приезжают и спрашивают, нет ли такого меда, — говорит он.

В МИРЕ ПЧЁЛ

Игорь Буров разжигает дымарь, чтобы успокоить пчел и показать содержимое одного из ульев: — Обратите внимание: пять магазинов, в каждом по 10 рамок, в каждой рамке по 2 кг. В улье где-то 60 тысяч пчел. Это хорошая семья, которая может дать около 80 кг меда. Правда, пчеловоду достается только часть этого богатства. Так как на зиму пчелам, чтобы прокормиться и вырастить потомство, нужно не меньше 25 кг меда. Среди своих ульев пчеловод ходит в специальном костюме, но без защитной маски. Однако это не из-за того, что пчелы «знают хозяина» и поэтому жалить его не будут. Просто дело в том, что порода пчел, которую в последнее время он приобретает в пчелопитомнике Кисловодска, более миролюбивая и неагрессивная. — У пчел нет памяти, — поясняет он. — Только зрительная, чтобы запомнить место, откуда они улетели и куда нужно вернуться. А хозяин — не хозяин. Летом пчела живет очень мало, порядка 20-23 дней: крылья снашиваются, от работы быстро умирает. Зато у пчел, которые родятся осенью, цель — дожить до весны и воспитать себе подобных. По словам Игоря Бурова, пчеловодство — это наука о тысяче мелочей. Поэтому пчеловоды всю жизнь узнают что-то новое о пчелах и их особом мире, существующем по своим законам. — Иногда перед дождем пчелы ведут себя агрессивно. Как-то работал — слышу: загудела пасека. А погода была обычная, облака на небе. Так и пяти минут не прошло — крупными горошинами дождь пошел, — рассказывает он. Но самое удивительное, что пчелы, обычно не пускающие чужих в свой улей, в экстремальных условиях принимают пчел из других семей: — Если сейчас залетит пчела в улей к чужим пчелам, ее обязательно убьют. Они не принимают чужих. Но в непогоду пчел пускают в чужие ульи. Они могут остаться там на некоторое время и потом вернуться в свой улей.

ВСЕ ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА ПОЛЕЗНЫ

Игорь Буров подчеркивает, что медоносные пчелы — это самые полезные создания. Собирая пыльцу, они опыляют посевы и, соответственно, в разы повышают урожайность. Не говоря уже о том, что буквально все продукты пчеловодства нужны. Даже пчелиный подмор востребован — на его основе делаются настойки, используемые в народной медицине. Основные же продукты: мед, перга, прополис — всегда находят покупателей. — Прополис — это природный антисептик. На втором месте пчелиный яд, его нужно долго и кропотливо собирать, для этого нужна специальная техника. Поэтому мало кто из местных пчеловодов этим занимается, хотя он очень востребован в фармации. Еще один полезный продукт — это перга, переработанная пчелами цветочная пыльца, так называемый пчелиный хлеб. Продукт также очень полезен для здоровья и укрепления иммунитета, — поясняет пчеловод. Правда, отмечает Игорь Буров, в последнее время местному пчеловодству очень мешают заезжие перекупщики, которые привозят с юга дешевый и не всегда качественный продукт. — Всеми признано: чем севернее мед, тем он вкуснее. Не от того, что это наш мед, а от того, что он из дикого разнотравья. Если его забирать из ульев постепенно, то получаются разные виды меда, — говорит наш собеседник. Технологию сортировки пчеловод «подсмотрел» на одном из обучающих семинаров — у пчеловодов из Башкирии, которые прикрепляли кнопки разного цвета на каждый магазин в улье: — Оказалось, они так мед сортируют. Зацвела липа — желтую кнопку прицепили на магазин, зацвела гречиха — красную. И потом сортируют мед, когда выкачивают. Липовый мед светлый, мед на основе гречихи — наоборот, темный. Вроде мелочь, но важная. На Медовый фестиваль Игорь Буров тоже привезет разные виды меда: на основе одуванчика, малины, вербы, ивы, багульника, того же самого борщевика и очень хороших медоносных растений — донника и фацелии, которыми пчеловод засеивает целые поля недалеко от пасеки.

ПОДРОБНОСТИ 18 августа с 10:00 до 18:00 в Детском парке Пскова уже в 8-й раз пройдет Медовый фестиваль. Организаторами сладкого праздника являются Медиахолдинг Псковской области и комитет по культуре городской администрации. Главной достопримечательностью фестиваля будет большая ярмарка пчеловодства. Ожидается, что ее участниками станут около 40 пчеловодческих хозяйств Псковской области. Помимо традиционной медовой ярмарки гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительность, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.