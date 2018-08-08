Бизнес из хобби

Какими качествами должен обладать владелец собственного бизнеса? Откуда берутся хорошие идеи? Где научиться правильному ведению дела? Где заручиться поддержкой? Ответы знают герои совместного проекта «Псковской правды» и Фонда гарантий и развития предпринимательства – структуры, созданной для помощи малому и среднему бизнесу в Псковской области. Псковские предприниматели рассказывают о становлении своего бизнеса и о роли в его развитии качественных и своевременных мер поддержки.

МАТРЕШКА С ПОРТРЕТОМ

Хобби псковички Ольги Гусевой выросло успешный семейный бизнес. Находясь в отпуске по уходу за ребенком, она увлеклась росписью матрешек.

А так как было много творческого потенциала и людям мои работы нравились, решила сделать это основным видом деятельности. Ольга Гусева, предприниматель

Вскоре увлечение переросло в микробизнес семейного типа, к которому подключились все члены семьи: Ольга выполняет художественную часть работы, ее мама покрывает изделия лаком, а отец – вытачивает различные деревянные формы. В мастерской «Матрешкины сказки» изготавливаются традиционные и портретные матрешки, проводятся мастер-классы для школьников и туристов. Продукция мастерской известна не только в Псковской области, но и во многих регионах России и даже в Европе. - Мы не тиражируем матрешки, а делаем по индивидуальному заказу авторские работы, - поясняет Ольга. Продолжительность работы над изделием зависит от сложности. Можно все сделать за три часа, а можно - за полгода не закончить свою работу. - Много времени требуется, если рисую портрет человека или пейзаж. Одно дело – смайлик нарисовать на матрешке, а другое дело – высокохудожественную работу, которая будет стоять у кого-то в коллекции, - говорит Ольга.

На открытие бизнеса кредитов брать не пришлось. Поскольку изначально это было просто увлечением Ольги, то затраты на материалы она не подсчитывала. Когда же хобби стало перерастать в небольшое производство, мастер стала искать дополнительные виды поддержки и участвовать в выставках, так как, по ее словам, такие мероприятия позволяют не только реализовывать свою продукцию, но и находить более дешевые материалы для снижения ее себестоимости. - Нам очень помог Фонд гарантий и развития предпринимательства. Мы постоянные участники выставок, организуемых Фондом на территории Пскова, например «Время отдыхать в России», «Псков ремесленный» и т.п. Это не только рынок сбыта, но и новые связи, которые потом выливаются в интересные проекты. По словам Ольги, именно благодаря выставкам-ярмаркам, растет популярность мастер-классов по росписи матрешек, которые проводит мастерская: - Люди узнают о нас и приглашают, в школы выезжаем - историю русской матрешки рассказывать, дети приезжают к нам в мастерскую. Все эти связи возникают непосредственно на таких выставках. Кроме того, мастер участвует в различных семинарах, которые дают полезную информацию по сбыту продукции. - Например, мы знаем, что чем больше объем производства, тем больше временных затрат. Время надо экономить, а как - непонятно. А такие мастер-классы дают эти знания. Тем более, в Фонде гарантий очень опытные и грамотные тренеры. Кстати, на Европу мы вышли тоже благодаря курсам по продвижению продукции в интернете, которые проходили в Фонде. Эта помощь существенная для тех, у кого микро-бизнес.

ПОМОГАТЬ ДРУГИМ

Компания Derten, которую создал в 2014 году Сергей Пестов, специализируется на тендерном сопровождении. То есть помогает малому и среднему бизнесу развиваться при помощи государства, исполняя контракты государства и заказы госкорпораций и крупных коммерческих компаний. Сергей Пестов – уроженец Бежаницкого района Псковской области. Он окончил СПбГУ кино и телевидения по специальности «экономист-менеджер», а продолжая обучение в аспирантуре по специальности «экономика инноваций», открыл свой бизнес.

С первого курса работал в компаниях из различных сфер, от рекламного агентства до предприятия по поставкам электронных компонентов для оборонного комплекса. К открытию собственного бизнеса подтолкнуло понимание того, что многие крупные компании не видят или не хотят видеть возможностей, которые создает современный меняющийся рынок. Поэтому решил основать компанию, которая бы помогала организациям выигрывать тендеры и получать выгодные контракты. Сергей Пестов, предприниматель

По его словам, компания знает проблемы предпринимателей на тендерном рынке и может помочь их решить. Причем, в перечень услуг входит не только консультирование и тендерное сопровождение, компания может помочь в поиске надежных подрядчиков для иных нужд организации -клиента. - У всех предпринимателей примерно одни и те же проблемы во всех регионах. А работаем мы по всей России. В Псковской области сейчас таких инфраструктурных проектов на рынке нет, поэтому мы решили открыть офис компании и здесь, - сообщил Сергей. Псковский офис компании Derten размещается в городском бизнес-инкубаторе на набережной реки Великой. - Мы находимся в центре города, нас легко найти. В офисе всегда два сотрудника. Есть отдельная комната для переговоров. В связи с этим ведется запись на консультации – чтобы мы могли обеспечить комфортные условия для человека, который хочет поговорить тет-а-тет.

Компания успешно развивается, регулярно получая запросы от клиентов – представителей малого и среднего бизнеса. Однако есть и сложности. По словам Сергея, в основном, они связаны с недостаточностью информации о потребностях и запросах предпринимателей. - Буквально полгода мы пытались здесь самостоятельно развиваться. Но недавно стали обращаться за поддержкой, потому что рынок специфичный и у каждого региона есть свои особенности. Лучше понимать рынок и запросы местных предпринимателей нам помогает Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области. Кроме того, на базе Фонда в декабре 2017 года были организованы семинары по тендерам: - Предприниматель зачастую имеют обрывистое понимание о сфере тендеров, и мы на консультациях помогаем получать целостную картинку. Поэтому в декабре был организован цикл семинаров, где рассказали об особенностях участия в закупках в рамках федерального законодательства. Эту деятельность мы будем продолжать. Сотрудники компании проводят бесплатные консультации в том числе, для псковских предпринимателей. И практически каждую неделю к нам кто-нибудь обращается. По словам Сергея, главная цель организованных совместно с Фондом семинаров – помочь предпринимателям избежать попадания в реестр недобросовестных поставщиков. - Если люди не знают, что происходит на рынке, они могут участвовать в тендере, могут даже его выиграть, но потом не справляются с его исполнением. Даже какие-то тонкие моменты с документами, например, не сделанная вовремя банковская гарантия, могут повлиять на заключение контракта. Такие моменты нужно освещать. Собственно этим мы будем и дальше заниматься.

ОБУЧИТЬ ПРОФЕССИИ

В 2005 году у учредителей группы компаний «Псковтехгаз» возникла идея, помимо производства и продажи технических газов, реализовать себя на рынке светопрозрачных конструкций Псковской области. На тот момент на территории региона было совсем немного компаний, занимающихся окнами, а спрос на продукцию у потребителей, как показали маркетинговые исследования, был значительным. Кроме того, было желание приобрести опыт в оконном бизнесе, требующем высокой производительности и хорошо налаженного учета затрат. Была сформирована миссия нового предприятия - лучшее в производстве качественной продукции, с высоким уровнем сервиса, удобным и выгодным для потребителя. Идея была реализована в этом же году: завод «Оконная мануфактура» начал работу как небольшой цех по производству оконных конструкций в помещении на улице Ижорского батальона в Пскове.

После приобретения и запуска в 2007 году автоматизированной линии, предприятие увеличило объемы производства и стало одним из крупнейших заводов по производству светопрозрачных конструкций на Северо-Западе. А сегодня ООО «Завод Оконная мануфактура» - это предприятие полного цикла: производство, продажа и установка изделий из ПВХ и алюминия.

Мы занимаемся производством оконных изделий из ПВХ. Совсем недавно у нас добавилось еще и производство алюминиевых конструкций. Работаем на территории Псковской области. Головное предприятие находится в Пскове, филиал в Великих Луках и офисы продаж на территории Псковской области: в Порхове, в Острове, - рассказала Елена Аблятипова, руководитель отдела службы по работе с персоналом завода