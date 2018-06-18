Чемодан идей

Я под большим позитивным впечатлением от встречи в Пскове. Администрация региона максимально заинтересована в развитии своего края. Вопросы решают сразу, без проволочек. Бизнес-сообщество было очень активно и проявило большую заинтересованность. А инструменты, которые предлагают финские партнеры, выгодно отличаются от того, с чем уже сталкивались предприниматели. Это инструменты, чтобы обрести уверенность в своем проекте и найти инвестиции.