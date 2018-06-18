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Экономика

Чемодан идей

Западные инвесторы готовы вкладывать деньги в псковский бизнес

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Наталья Баранова
18 июня 2018 года, 10:57
Фото: community.com.ua/ru
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От наших предпринимателей ждут интересных проектов.  

Представители финского венчурного фонда Digirockstars в пресс-центре «Псковской правды» поделились впечатлениями от встречи с псковскими предпринимателями. Накануне состоялся круглый стол «Бизнес-проект от идеи до запуска». Представители компании Digirockstars Venture fund из Финляндии рассказали о том, где найти первых клиентов, как работают инновационные экосистемы, что такое метод «бережливого» запуска стартапов (новых компаний), как с наименьшими затратами получить ответы на вопросы: достаточно ли хороша идея и следует ли бросить свою работу для запуска стартапа.

БЕЗ ГОТОВЫХ ОТВЕТОВ

Digirockstars Venture fund готовы оказать поддержку нашим стартаперам:  привлечь инвестиции, помочь развить и расширить деятельность в России, подготовить наших предпринимателей к выходу на мировой рынок. 

У нас нет структуры, которая бы собирала идеи, дорабатывала их, помогала стартаперам доводить их до ума и выводить в люди. Поэтому на вооружение решили взять финскую модель. 

Анастасия Иванова, директор Фонда гарантий развития предпринимательства Псковской области 
Digirockstars Venture fund активно работает в Финляндии, Швеции, Эстонии. Сотрудничество с псковскими предпринимателями станет пилотным российским проектом. 

Представители фонда подчеркивают, что не дают готовых ответов на вопросы, но дают рабочие инструменты, которые позволят находить их самостоятельно. 

Участие наставников очень важно. Иногда у предпринимателя есть интересная идея, но ей чего-то не хватает. Наши финские партнеры очень довольны интересом, которые проявили псковские предприниматели на первой встрече.

Антон Ложников, генеральный директор Cressey International Oy 

КОМУ ДЕНЕГ

Теперь финнам предстоит выяснить, что уже интересного есть на псковской земле, а какие направления только предстоит развивать.

Основываясь на своем опыте работы в разных странах, они говорят, что самые удачные стартапы встречались им в области разработки мобильных приложений, новых технологий в здравоохранении и образовании.

Но портфель интересов нашей группы гораздо шире. И мы ищем интересные проекты, в которые могли бы вложить деньги.

Стивен Джозеф, менеджер Фонда 
- Участниками проекта могут быть как начинающие предприниматели, так и люди с опытом, - сказала Анастасия Иванова. – Может быть, у вас есть новая интересная идея или ваш бизнес требует развития.

ОБРЕСТИ УВЕРЕННОСТЬ

Организаторы проекта подчеркивают, что Псков выбрали в качестве пилотной площадки не случайно. Наше агентство по инвестициям продемонстрировало большую заинтересованность, а уникальное географическое положение вторично.


Я под большим позитивным впечатлением от встречи в Пскове. Администрация региона максимально заинтересована в развитии своего края. Вопросы решают сразу, без проволочек. Бизнес-сообщество было очень активно и проявило большую заинтересованность. А инструменты, которые предлагают финские партнеры, выгодно отличаются от того, с чем уже сталкивались предприниматели. Это инструменты, чтобы обрести уверенность в своем проекте и найти инвестиции.

Светлана Маловинская, заместитель директора Cressey International Oy 
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