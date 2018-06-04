Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика

Конкретные шаги

Почтальонов научат оказывать первую помощь, а предпринимателей – продавать свой товар и масштабировать бизнес

Текст:
Светлана Синцова
4 июня 2018 года, 10:46
Фото: Андрей Степанов
0

Какую пользу извлекут жители Псковской области от соглашений, подписанных на Петербургском международном экономическом форуме.

Свыше десяти соглашений о сотрудничестве – таков итог участия псковской делегации во главе с врио губернатора региона Михаилом Ведерниковым в работе 22-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Подробностями о встречах и переговорах с потенциальными инвесторами и партнерами поделились с журналистами участники форума в пресс-центре «Псковской правды».

На мой взгляд, в этом году форум имел реально прикладной характер. Интерес к Псковской области на форуме, безусловно, был. И уже есть обратная связь.

Итогом участия Псковской области в форуме стало 10 соглашений. Также одно соглашение было заключено областным комитетом по экономическому развитию с платформой Сбербанка «Деловая среда». А Агентство инвестиционного развития заключило соглашение о взаимодействии с соответствующим агентством в Калининградской области.

Я бы разделил подписанные соглашения на несколько блоков. Ряд их связан с межрегиональной кооперацией. В частности, был подписан план совместных действий с Санкт-Петербургом. Речь шла о конкретных мероприятиях по 12 направлениям. Это и вопросы сотрудничества в сфере продовольствия, и совместные мероприятия в сфере туризма. Кроме того, рассматривались возможности в сфере промышленной кооперации, чтобы налаживались взаимные поставки между нашими предприятиями.

Андрей Михеев, председатель комитета по экономике Псковской области

Второй блок соглашений, подписанных в рамках форума, - это договоренности с конкретными организациями и компаниями, многие из которых уже работают в нашем регионе. В частности, было подписано соглашение с «Почтой России»:

- Планируется модернизация почтовых отделений и участие «Почты России» в подготовке к Ганзейским дням. Отдельно обсуждалась возможность оказания почтальонами первой медицинской помощи населению удаленных населенных пунктов. Для этого сотрудники почты пройдут соответствующие курсы обучения.

Отдельно Андрей Михеев выделил соглашение с ассоциацией «Композитный кластер Санкт-Петербурга». Компания готова предпринять конкретные шаги по подъему у нас этой отрасли.

Также два соглашения были подписаны с Агентством стратегических инициатив – организацией, которая задает тренды и разрабатывает проекты, благодаря которым регионы могут создавать заделы на будущее. Одно из соглашений призвано создать условия для решения проблемы кадрового обеспечения промышленности. Это долгосрочный проект, который будет реализовываться вместе с ПсковГУ и управляющей компанией особой экономической зоны «Моглино».

Внимания также заслуживает соглашение о сотрудничестве между Псковской областью и Фондом «Росконгресс».

Соглашение направлено на улучшение инвестклимата в Псковском регионе и продвижение региона на выездных сессиях.

Проведение в Пскове выездной сессии ПМЭФ «Регионы России: новые точки роста» планируется в конце лета - начале осени этого года. Основной темой сессии будут инвестиции.

Я уверен, что мероприятие привлечет внимание федеральных властей к Псковской области.

Юрий Подобед, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области

Еще одно соглашение заключено с акционерным обществом «Деловая среда». Договор направлен на развитие малого и среднего бизнеса в псковском регионе с помощью всероссийской образовательной платформы для предпринимателей.

Платформа Сбербанка предполагает взаимодействие с деловой средой в части образования. Программа «Деловая среда» входит в число лучших образовательных практик России. Это очень хороший опыт и при этом бонус для нашего региона и наших предпринимателей

Анастасия Иванова, директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области 
В Псковской области пройдет ряд обучающих программ, семинаров, тренингов, необходимых как начинающему, так и действующему предпринимателю. Ограничений по количеству участников нет. Старт обучения планируется в сентябре. Тематика разнообразная – начиная от продаж до актуальной для региона темы масштабирования бизнеса.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика / Туризм
31 мая 09:33

Санкции против туристов

Туристы из России не смогут бронировать отели в Пскове, а псковичи — в других городах

Экономика
30 мая 10:22

Пирамидостроители

В Великих Луках 90 потерпевших, а в Пскове 60 – финансовые мошенники орудуют в регионе

Экономика
30 мая 10:05

Бизнес на петушках

Псковский предприниматель открыл производство кондитерки по маминым рецептам
  • Возложение цветов к памятнику «Пушкин и крестьянка» в Пскове состоится 6 июня
  • Фото пропавшего Сергея Ломакина вновь опубликовали псковские полицейские
  • Бесплатную вакцинацию против гепатита можно сделать в Пскове по нескольким адресам
  • Клубную карту в фитнес-клуб XPRESS разыгрывает ВКонтакте «Псковская правда»
  • Синоптики не исключают возможность грозы 4 июня в Псковской области
  • Псков попал в десятку популярных городов для путешествий на День России
  • Российские школьники сегодня напишут ЕГЭ по химии и истории
  • У псковичей появилась возможность пройти бесплатный медосмотр возле «Империала»
  • Наркомана из Дедовичей наказали исправительными работами на срок в 8 месяцев

    • 3 июня

  • В случае подтверждения подкупа выборщиков в Псковском районе результаты предварительного голосования могут аннулировать
  • Полицейские просят помощи в поиске пропавшей женщины
  • Сегодня пройдет исторический праздник «Довмонт Псковский»
  • Осужденных привлекали к труду с нарушениями
  • Деревянные качели на поляне сельца Михайловского собрали длинные очереди
  • Специальный шатер для мам устроили на Пушкинском празднике поэзии в Михайловском

    • 2 июня

  • Гусиным пером на почтовой станции пушкинской поры написали письма гости поляны в Михайловском
  • «С публикой повезло невероятно» на поляне в Михайловском театру «Молодой человек» из Ижевска
  • Стихи Пушкина стали ключем для карточной игры «Фараон» на поляне в Михайловском
  • Георгий Василевич: Пушкин – это все мы
  • Михаил Ведерников: Нынешний Пушкинской праздник – экспериментальный
  • Митрополит Тихон (Шевкунов): Наша молодежь должна почувствовать острую необходимость любить Пушкина
  • Пушкин пожелал любви гостям праздника поэзии в Михайловском
  • Выставка «Кукольное дело» продлится в Пскове до 3 июня
  • Детский сад отремонтируют в Заплюсье к началу нового учебного года
  • Пропавшую Ольгу Богданову разыскивают в Псковской области (ФОТО)
  • Сегодня можно бесплатно доехать до 52-го Пушкинского праздника поэзии
  • Программу запланированных мероприятий на Пушкинском празднике поэзии напомнили гостям

    • 1 июня

  • Продавщица обокрала собственный магазин в Великих Луках
  • Михаил Ведерников выпил чая с отличниками из разных уголков Псковской области
  • Домик Станционного смотрителя построит «Ленфильм» в Пушкинских Горах

    • Новости

    Общество / Семья
    Ольга Нефёдова 4 июня 10:42

    Навстречу приключениям

    Куда и почему уходят псковские подростки

    Экономика
    28 мая 14:06

    Ай, да Псков!

    Псковским предпринимателям рассказали, как максимально использовать интернет в продвижении товаров и услуг

    Экономика
    25 мая 09:34

    2 рубля 50 копеек за кило

    На что тратят субсидии псковские рыбодобытчики и почему государство платит компаниям разные суммы