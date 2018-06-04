Конкретные шаги

Какую пользу извлекут жители Псковской области от соглашений, подписанных на Петербургском международном экономическом форуме.
Свыше десяти соглашений о сотрудничестве – таков итог участия псковской делегации во главе с врио губернатора региона Михаилом Ведерниковым в работе 22-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Подробностями о встречах и переговорах с потенциальными инвесторами и партнерами поделились с журналистами участники форума в пресс-центре «Псковской правды».
На мой взгляд, в этом году форум имел реально прикладной характер. Интерес к Псковской области на форуме, безусловно, был. И уже есть обратная связь.
Итогом участия Псковской области в форуме стало 10 соглашений. Также одно соглашение было заключено областным комитетом по экономическому развитию с платформой Сбербанка «Деловая среда». А Агентство инвестиционного развития заключило соглашение о взаимодействии с соответствующим агентством в Калининградской области.
Я бы разделил подписанные соглашения на несколько блоков. Ряд их связан с межрегиональной кооперацией. В частности, был подписан план совместных действий с Санкт-Петербургом. Речь шла о конкретных мероприятиях по 12 направлениям. Это и вопросы сотрудничества в сфере продовольствия, и совместные мероприятия в сфере туризма. Кроме того, рассматривались возможности в сфере промышленной кооперации, чтобы налаживались взаимные поставки между нашими предприятиями.
Андрей Михеев, председатель комитета по экономике Псковской области
Второй блок соглашений, подписанных в рамках форума, - это договоренности с конкретными организациями и компаниями, многие из которых уже работают в нашем регионе. В частности, было подписано соглашение с «Почтой России»:
- Планируется модернизация почтовых отделений и участие «Почты России» в подготовке к Ганзейским дням. Отдельно обсуждалась возможность оказания почтальонами первой медицинской помощи населению удаленных населенных пунктов. Для этого сотрудники почты пройдут соответствующие курсы обучения.
Отдельно Андрей Михеев выделил соглашение с ассоциацией «Композитный кластер Санкт-Петербурга». Компания готова предпринять конкретные шаги по подъему у нас этой отрасли.
Также два соглашения были подписаны с Агентством стратегических инициатив – организацией, которая задает тренды и разрабатывает проекты, благодаря которым регионы могут создавать заделы на будущее. Одно из соглашений призвано создать условия для решения проблемы кадрового обеспечения промышленности. Это долгосрочный проект, который будет реализовываться вместе с ПсковГУ и управляющей компанией особой экономической зоны «Моглино».
Внимания также заслуживает соглашение о сотрудничестве между Псковской областью и Фондом «Росконгресс».
Соглашение направлено на улучшение инвестклимата в Псковском регионе и продвижение региона на выездных сессиях.
Проведение в Пскове выездной сессии ПМЭФ «Регионы России: новые точки роста» планируется в конце лета - начале осени этого года. Основной темой сессии будут инвестиции.
Я уверен, что мероприятие привлечет внимание федеральных властей к Псковской области.
Юрий Подобед, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области
Еще одно соглашение заключено с акционерным обществом «Деловая среда». Договор направлен на развитие малого и среднего бизнеса в псковском регионе с помощью всероссийской образовательной платформы для предпринимателей.
Платформа Сбербанка предполагает взаимодействие с деловой средой в части образования. Программа «Деловая среда» входит в число лучших образовательных практик России. Это очень хороший опыт и при этом бонус для нашего региона и наших предпринимателей
Анастасия Иванова, директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области