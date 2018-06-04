Конкретные шаги

На мой взгляд, в этом году форум имел реально прикладной характер. Интерес к Псковской области на форуме, безусловно, был. И уже есть обратная связь.

Итогом участия Псковской области в форуме стало 10 соглашений. Также одно соглашение было заключено областным комитетом по экономическому развитию с платформой Сбербанка «Деловая среда». А Агентство инвестиционного развития заключило соглашение о взаимодействии с соответствующим агентством в Калининградской области.

Я бы разделил подписанные соглашения на несколько блоков. Ряд их связан с межрегиональной кооперацией. В частности, был подписан план совместных действий с Санкт-Петербургом. Речь шла о конкретных мероприятиях по 12 направлениям. Это и вопросы сотрудничества в сфере продовольствия, и совместные мероприятия в сфере туризма. Кроме того, рассматривались возможности в сфере промышленной кооперации, чтобы налаживались взаимные поставки между нашими предприятиями.