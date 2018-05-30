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Экономика

Пирамидостроители

В Великих Луках 90 потерпевших, а в Пскове 60 – финансовые мошенники орудуют в регионе

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Юрий Кустов
30 мая 2018 года, 10:22
Фото: bashinform.ru
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Оказывается на Псковщине еще не перевелись «пирамидостроители». Полиция сейчас в Великих Луках возбудила 90 уголовных дел по факту финансового мошенничества. По ним проходит 90 потерпевших, совокупный ущерб составил 36,5 миллиона рублей. Установлены и организаторы преступной деятельности, которые вскоре будут признаны подозреваемыми.

Начальник Управления по борьбе с экономической преступностью УМВД России по Псковской области Игорь Печкин сообщил, что и в Пскове на сегодня действует подобный проблемный кредитный кооператив. Выявлено уже более 60 потерпевших.

СЕГОДНЯ - НЕЛЕГАЛ, ЗАВТРА - МОШЕННИК

Эта информация прозвучала на межведомственной рабочей встрече, которую провел Главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин. Ее целью назвали внедрение механизмов взаимодействия структур Центрального Банка России с правоохранительными органами и другими контрольными ведомствами по пресечению на территории региона нелегальной деятельности на финансовом рынке.

- По оценке экспертов, нелегальный оборот на всем финансовом рынке страны составляет многие сотни миллиардов рублей. Это мешает развитию экономики, формирует коррупционные отношения в обществе. Многие тысячи людей при этом безвозвратно теряют на данном «теневом» финансовом рынке свои денежные средства, - привел весомые аргументы Андрей Калинин. – Вот почему в результате нашей встречи мы должны выработать совместный план действий против этого зла. Нелегальная деятельность не обеспечивает правовую защиту участников «теневого» финансового рынка. Незаконная их деятельность часто сопряжена с мошенничеством. Обманутые люди жалуются в органы власти, и власть должна их защитить.

Управляющий отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка России Сергей Савин заявил, что у Центробанка одним из главных направлений развития финансового рынка является дестимулирование недобросовестного поведения на финансовом рынке, что выражается в ликвидации незаконной деятельности на нем различных структур. Факты говорят о том, что существующие на сегодня на финансовом рынке так называемые нелегалы (работающие вне правового поля), завтра часто становятся на путь мошенничества. Трудноразрешима и для граждан, и для государства в целом нелегальная деятельность лже-кредитных кооперативов, фиктивных микрофинансовых учреждений

ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ ВСЕМ ПРИДЁТСЯ

Банк России в своих главных управлениях во всех семи федеральных округах страны создал отделы противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке. Создан такой отдел и в Санкт-Петербурге в Северо-Западном главном управлении Центрального Банка России. На этой встрече начальник данного отдела Алина Газалова рассказала, чем занимаются ее подчиненные.

- Главная задача отдела – выявить всех «нелегалов» на финансовом рынке ещё до того, как наступит финансовая катастрофа и не дать злоумышленникам вывести собранные у населения деньги в неизвестном направлении, - сообщила Алина Газалова. – Сейчас у нас в разработке несколько кредитно-финансовых учреждений с признаками финансовых пирамид. Кстати, одно из них расположено в Пскове. А всего на данный момент у нас в разработке более 100 нелегально действующих кредитно-финансовых учреждений, расположенных в различных регионах Северо-Запада. Так что нам без системной и слаженной деятельности с правоохранительными структурами никак не обойтись.

Гостья из Петербурга рассказала и о том, как в городе на Неве идет следствие по одному бывшему потребительскому кооперативу, затем ставшему потребительским обществом. Это «общество», выпавшее из-под надзора Центробанка, собрало с населения 800 миллионов рублей. Деньги эти до сих пор не найдены. Как видим, у вновь созданного отдела Центробанка работы будет много: выявление и пресечение деятельности нелегальных кредиторов, вывод из «тени» ушедших было туда некоторых микрофинансовых учреждений. Требуют к себе постоянного внимания и различные потребительские и кредитные кооперативы. Не секрет, что Центробанк в последние годы ужесточил требования ко всем данным структурам. Некоторые из них ушли в так называемый «серый сектор». По оценке специалистов в нем «крутится» около 100 миллиардов рублей. Это означает, что там государством ничего не регулируется, а граждане, в случае необходимости не смогут отстаивать свои интересы в правовом поле.

К сожалению, нелегальные кредиторы (организации и индивидуальные предприниматели) не прекратили свою деятельность. От этого страдает, в первую очередь, население. Нелегалы нарушают права потребителей, повышают стоимость услуг легальных участников финансового рынка и заранее ставят их в неравные конкурентные условия.

Как подчеркнула Алина Газалова, их отдел ждет помощи и от правоохранителей, и от муниципальных властей, которые ближе всех к потребителям. По её мнению, муниципалам нужно более тщательно подходить к заключению договоров аренды помещений. Это поможет навести порядок с нелегалами.

ПРИЗРАК ПИРАМИДЫ БРОДИТ ПО ОКРУГЕ

И финансовые власти региона, и правоохранители области, конечно, не прекращают свою работу по оздоровлению финансового рынка. Например, за последние годы количество поднадзорных Центральному Банку кредитно-финансовых учреждений уменьшилось. В значительной степени это произошло и по причине ухода с рынка недобросовестных участников финансового рынка. Внесли здесь свой вклад и правоохранители. Как сообщил, выступая на встрече, заместитель прокурора области Виктор Борисенко, в 2017 году в правоохранительные органы поступило 384 сообщения о преступлениях в банковской сфере, из них – 306 сообщений из кредитных организаций. В основном это были сообщения по фактам сбыта поддельных денежных купюр. В целом, Виктор Анатольевич подчеркнул, что оперативное взаимодействие кредитных учреждений и банков с правоохранительными органами должно стать более постоянным и слаженным.

Для этого есть весомые причины. По информации Банка России за прошлый год по всей стране выявлено 137 организаций, имевших признаки финансовой пирамиды. Предварительный ущерб от деятельности таких организаций составил 1 миллиард рублей.

Как ту не вспомнить канувшие в лету финансовые пирамиды, принесшие столько горя людям, типа «МММ», «Властелина» и наш псковский «Скорпион». Неужели люди обо всем этом уже забыли?! Нельзя предавать забвению печальные вехи нашего тернистого пути к прозрачному и легальному финансовому рынку.

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