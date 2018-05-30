Бизнес на петушках

«Псковская правда» регулярно рассказывает истории становления бизнеса молодых предпринимателей. Наверное, многие видели в продаже в Пскове настоящие янтарно-карамельные петушки «из детства». С белым флажком, на котором и состав напечатан, и Псковский кремль изображен. Как выяснилось, съедобный сувенир — местного производства. А выпускает леденцы молодой предприниматель Михаил. О том, из чего и как делают леденцы и кому их продают, производитель конфет рассказал изданию.

БИЗНЕС И САНКЦИИ

Свой бизнес он начал строить с 2010 года, когда вместе с другом стал заниматься производством вяленой рыбы. Но вскоре друзья «разбежались», и молодой человек решил сам открыть дело по производству кондитерки. К тому моменту у Михаила был диплом колледжа и неоконченный экономический факультет в институте. Чтобы открыть свое дело, он прошел обучение по программе самозанятости и с мая 2011 года начал работать. Приобрел оборудование, снял помещение.

В октябре-декабре я вышел на рынок. Конечно, в самом начале допустил много ошибок. Если бы я начинал сейчас, мне бы хватило и половины суммы, а по факту получилось, что полученных от государства 297 тысяч еле хватило. Михаил, предприниматель

Поначалу все шло хорошо. Леденцы-петушки разлетались на ура. А благодаря их низкой себестоимости заработки были хорошие: — До конца 2014 года я зарабатывал 800-900 тысяч рублей за год. Если бы не ленился, то и миллион бы перепрыгнул. Нужно было развивать производство, но тогда я об этом не думал. А в 2014 году наступил переломный момент, когда ввели санкции. Вроде бы причем здесь я? Себестоимость выросла, а продажи упали. Причем настолько, что в 2015-16 годах вообще думал бизнес закрыть. Сейчас бизнес идет, но неровными шагами. По словам Михаила, если раньше цифры не сильно разнились от месяца к месяцу, то сейчас все зависит от сезона: — Январь может быть полностью провальным, февраль и март тоже так себе. В апреле — какое-то оживление. Сейчас рост идет. Летом опять спад будет. Сентябрь такой же, как январь, — можно в минус уйти.

20 ТЫСЯЧ ЛЕДЕНЦОВ

Помещение для производства Михаил арендует в закрытых цехах на радиозаводе. Маленькое предприятие выпускает до 20 тысяч леденцов ежемесячно. Все они герметично упаковываются и запечатываются белым флажком с надписью «Псковский сувенир». Помимо петушков, есть мышки, зайчики и сердечки. Большая часть продукции реализуется через клиентов — владельцев небольших торговых точек в городе. Леденцы с удовольствием берут не только мамы для своих детей, но и взрослые. Тем более срок годности около полугода.

ПОЛУРУЧНОЙ ТРУД

Но, как признается предприниматель, проблем все равно хватает. — Заниматься производством кондитерки сложно. Необходимо много ингредиентов, некоторые нужно возить из Питера. А это затраты на доставку. Кооперироваться с другими предпринимателями не всегда получается. А с приходом федеральных сетей торговых точек поубавилось: все ездят за продуктами в крупные магазины. Шанс попасть в федеральные сети есть, говорит Михаил. Но тогда придется работать только ради оборота. Зарабатывать получится, если только будешь производить миллион леденцов. Но для такой производительности нужно автоматическое или хотя бы полуавтоматическое оборудование. Пока же предприниматель использует, как он сам говорит, полуручной труд. — Оборудование заказывал в Саратове. Это что-то типа котла, в котором варится сироп и затем разливается в формы. В отличие от такого оборудования, итальянские образцы работают по принципу: нажал кнопку и получил готовый продукт. К сожалению, у представителя малого бизнеса на автоматическое, и тем более импортное оборудование, которое стоит порядка 200 тысяч евро, средств нет. Кредит Михаил принципиально брать не хочет, говорит, что не выгодно. Но модернизировать производство все равно планирует: — Я подсмотрел в интернете, как делали конфеты в XIX веке. Я понял, что это гениально, и надо копить денег. Это тоже ручной труд, но если это оборудование немножко модернизировать, то можно производить карамели по 500 кг в час. То есть 3,5 тонны за 7 часов. Учитывая то, что один леденец весит 16 граммов, это очень много! И можно делать разные конфеты, не только леденцы на палочке. А цена вопроса 250-300 тысяч рублей. Недавно предприятие Михаила стало заниматься выпуском трубочек со сгущенкой. По вкусу не отличишь от тех самых, из детства, что пекли на каждой кухне в вафельницах, изготовленных на одном из псковских заводов. — Это золотое дно. У меня есть клиент, который берет по 60-70 кг в месяц. Продает их в своем павильончике, говорит, что люди мимо них не могут пройти. Возможно, в ближайшее время в ассортименте Михаила появятся кексы и пряники. — У меня есть идея производить пряники в виде псковской крепости. Я уже форму заказал. У меня все есть, не хватает оборотки. Но это вопрос времени. Я уже их пробовал производить. Первую партию продал — очень понравились. По сути, он является и технологом на своем производстве: — Взял у мамы рецепт: написано «молоко» — добавляю молоко, написано «кефир» — добавляю кефир. Изучу цены на оптовых базах и выберу, где дешевле. Конечно, можно снизить издержки, например, смешав сгущенку с мукой, но я никогда так делать не буду.

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