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Экономика

Ай, да Псков!

Псковским предпринимателям рассказали, как максимально использовать интернет в продвижении товаров и услуг

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Светлана Синцова
28 мая 2018 года, 14:06
Фото: авторская кондитерская «Миша»
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В конференции по интернет-маркетингу #iPSKOV-2018 («АйПсков»), которую проводил в Пскове 22-23 мая Фонд гарантий и развития предпринимательства, участвовало порядка 100 представителей псковского бизнеса. Повышенный интерес к мероприятию предпринимателей был вызван, прежде всего, актуальностью темы и возможностью послушать «неместных» спикеров. Была ли информация полезна и что нового узнали слушатели о продвижении товаров и услуг в интернете - впечатлениями о конференции представители малого бизнеса поделились с «Псковской правдой».

Предприниматель из Острова Владимир Степанов рассказал, что шел на конференцию за конкретными знаниями о CRM-системах автоматизированного управленческого учета, в которых решил разобраться сам.

В те времена, когда я был руководителем других предприятий и у меня были под рукой системные администраторы, мне не нужно было задумываться, как это все работает и какие инструменты есть. А вчера на конференции я получил хорошие знания о смысловой нагрузке таких слов, как таргетинг, ретаргетинг, которые раньше для меня звучали как незнакомый сленг.

Владимир Степанов, предприниматель
По его словам, конференция была интересна разнообразием спикеров и тематики. Часть тематики касалась практических вещей, которые полезны для руководителя бизнеса или для собственника бизнеса:

- Мне понравилось выступление представителя интетнет-магазина «Буквоед», который рассказывал о программе лояльности. Полчаса его выступления пролетели очень быстро - и я бы его послушал день или два, потому что человек в теме и очень хорошо подает информацию.

По словам Владимира, место проведения конференции – Малая сцена Пушкинского театра – также способствовала неформальному общению:

- Это была не скучная конференция, а творческий момент. И контингент участников был интересным. Я очень доволен, считаю, что подобные конференции надо посещать абсолютно всем - не только маркетологам или системным администраторам. Много пользы они дают и руководящему составу, и владельцам бизнеса.

Владелец магазина оригинального подарка Ольга Щербакова рассказала, что интернет в работе использует, но далеко не на все 100 %.

Есть сайт, на который выкладывается товар, также через него можно сделать заказ из любой точки России. Есть аккаунты в соцсетях, но за эти два дня конференции я поняла, что ведём мы их не совсем правильно. Теперь будем более тщательно работать над своим контентом. Узнала много нового, теперь главное воплотить эти знания в жизнь, хотя бы половину.

Ольга Щербакова, предприниматель
Кондитер ты или владеешь технологией шумоизоляции – разрозненная информация по продвижению в интернете сложилась в единый файл.
Фото предоставлено авторской кондитерской «Миша».

Я новичок в этой теме. Вместе с мужем Елена занимается производством кондитерской продукции, поэтому вопросы рекламы для их бизнеса актуальны. По ее словам, тема интернет-маркетига ей интересна, и она пользуется интернетом для продвижения своих услуг. Но пока только в двух соцсетях: «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Елена Пасько, предприниматель

- Полученную информацию считаю для себя полезной. В выступлениях спикеров старалась ловить каждое слово, - признается Елена. - Где-то очень живо воспринималось, где-то зазевалась в связи с непонятными терминами и большим количеством цифр и алгоритмов. Как новичок докладываю: за время выступлений я поняла, что эта сфера в современных условиях жизни очень важна, безумно интересна и сложна. За этим будущее.

Предприниматель из Пскова Олег Ильин вышел на местный рынок с материалами и технологиями по шумоизоляции и почти сразу возник вопрос о продвижении товаров и услуг.

Нами были протестированы разные форматы: реклама на тв, расклейка объявлений, но эффект был очень мал. Решено было сделать главный акцент на интернет, так как наша целевая аудитория почти на 100% черпает информацию в интернете. У самих опыта продвижения товаров и услуг на просторах интернета не было, а те специалисты по интернет продвижению, к которым мы обращались, не могли дать гарантий какого-либо результата. Не осталось выхода, как начинать изучение самим. Благодаря фонду и проводимым им семинарам, данная тема уже не кажется такой сложной.

Олег Ильин, предприниматель
По словам Олега, благодаря конференции #iPSKOV, найдены основные направления для движения и ресурсы, которыми могут быть использованы.

- Понравился высокий уровень организации конференции, а также состав спикеров. Можно сказать, что попытка рассказать просто о сложном оказалась успешной!  

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