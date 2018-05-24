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Экономика

Работаем с бизнесом напрямую

Фонд гарантий и развития предпринимательства готов помогать начинающим и поддерживать опытных

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Светлана Синцова
24 мая 2018 года, 14:00
Фото: Андрей Степанов
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26 мая в России отмечается День предпринимательства. Это один из молодых праздников. Его отмечают по Указу Президента №1381 от 2007 года. Появление этого праздника стало естественным следствием экономических перемен в российской экономике в последние десятилетия и признанием того факта, что предпринимательская деятельность является основой развития страны. Сегодня предприниматели работают во всех сферах экономики: строительстве и сельском хозяйстве, торговле и общепите, промышленности и сфере услуг, создают новые рабочие места и способствуют наполнению бюджета. Поэтому поддержка малого и среднего бизнеса стала одним из приоритетов государственной политики.

Для поддержки малого и среднего бизнеса в Псковской области создан Фонд гарантий и развития предпринимательства, в структуру которого входят четыре отдела: центр поддержки предпринимательства, центр поддержки экспорта, отдел микрофинансирования и региональная гарантийная организация.

Одной из основных задач деятельности фонда его руководитель Анастасия Иванова считает помощь начинающим предпринимателям и личное сопровождение представителей малого бизнеса от рождения идеи до ее воплощения, поисков рынков сбыта.

– Основное направление нашей деятельности – сделать так, чтобы появлялись новые предприниматели. А также качественный рост существующего малого бизнеса, чтобы микропредприятия росли в малые, малые – в средние. Для этого нужно работать с ними напрямую.

По словам Анастасии Ивановой, поддержку, которую оказывает Фонд предпринимателям, можно разделить на финансовую и нефинансовую.

- Что касается финансовой поддержки, если предприниматель осуществляет свою деятельность три месяца, мы можем предоставить ему микрозайм до 3 млн рублей. При этом предусмотрена льготная процентная ставка – 6,8, 10 или 12 % годовых в зависимости от вида деятельности. Отдельное направление — софинансирование обучения. Фонд может возместить до 50% затрат на дополнительное профессиональное образование. В течение года на площадке Фонда проходит большое число семинаров, тренингов, вебинаров с участием псковских и приглашенных тренеров.

Также учреждение софинансирует, а иногда и полностью оплачивает участие предпринимателей в выставках, в том числе международных.

- Если организуем бизнес-миссии сами, то для предпринимателей такие поездки являются бесплатными. Если же они сами нашли какое-то мероприятие и оно платное, мы можем профинансировать участие в нем.

Второе направление – это нефинансовая поддержка. Предприниматели могут обращаться к нам за любой консультацией по любой проблеме, начиная от подготовки документов для регистрации и закачивая узкими вопросами. Причем если нет необходимых специалистов в фонде, то для оказания таких услуг могут привлекаться внешние консультанты.

— По многим вопросам мы готовы привлекать экспертов извне. Поддержка бесплатная. Участие во всех мероприятиях, размещенных на сайте, тоже бесплатное. Мы собираем тренинги по заявкам. Поэтому, если есть потребность в какой-то теме, — обращайтесь!

Особое внимание уделяет фонд работе с молодежью, так как молодые люди хотят заниматься бизнесом, но зачастую не знают, с чего начать. Фонд проводит семинары со школьниками и студентами, в том числе в районах области, помогает им создавать бизнес-проекты. - Предпринимательская инициатива, способность человека взять ответственность на себя и организовать собственное дело – важнейшее условие и движущая сила развития экономики. В День российского предпринимательства мне бы хотелось поздравить представителей малого и среднего бизнеса и пожелать им уверенности в своих силах, успешной реализации идей и процветающего бизнеса, который приносит вам удовлетворение, а обществу – пользу. А мы с радостью поможем вам воплотить в жизнь ваши идеи и бизнес-проекты!

СПРАВКА

С информацией о деятельности фонда можно ознакомиться на официальном сайте.

Контактный телефон: 811 2 66 47 78.

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