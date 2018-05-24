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Экономика

Важная вода

За четверть века химики Псковской ГРЭС подготовили 5 млн кубометров обессоленной воды и 1 млн кубометров воды на подпитку теплосети — почти по 1 литру воды на каждого жителя нашей планеты

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Ирина Воробьёва
24 мая 2018 года, 10:27
Фото: Ирина Воробьёва
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В этом году Псковская ГРЭС отмечает 25-летие. По давней русской традиции в новое жилище первой запускают кошку. А при вводе в эксплуатацию новой электростанции — первым запускают химический цех.

Связано это с тем, что после завершения монтажа основного оборудования, для проведения предпусковых операций и успешного пуска станции, необходима обессоленная вода. Кроме этого, химический цех выполняет другие не менее важные функции: поддерживает оптимальный водно-химический режим во время работы энергоблоков; ведет химический контроль качества воды, пара, газов и масел; контролирует и нейтрализует водосброс. В состав цеха включены центральная химическая лаборатория и экспресс-лаборатория для оперативного персонала.

ПЕРВАЯ ВОДА

Перед пуском 1-го энергоблока в 1993 году на Псковскую ГРЭС в Дедовичи были приглашены опытные специалисты — химики из России и стран бывшего Союза: Надежда Николаевна Дымова, Татьяна Александровна Воробьёва, Валентина Романовна Середа, Любовь Константиновна Шабалова, Любовь Яковлевна Мещерякова, Надежда Михайловна Синцова, Любовь Николаевна Бажанова. Химическую лабораторию они формировали с нуля: заказывали приборы, химическую посуду, реагенты, разрабатывали должностные инструкции, обучали персонал. Для монтажа оборудования была создана своя ремонтная группа с мастерами золотые руки — Владимиром Михайловичем Толдоновым, Валерием Константиновичем Кособуцким и Владимиром Алексеевичем Солодовниковым.

В День космонавтики, 12 апреля 1993 года, химический цех Псковской ГРЭС подал первую обессоленную воду в главный корпус станции. Руководил цехом Михаил Борисович Мамин. Грамотный химик, требовательный, но справедливый руководитель, «болеющий» за производство, он участвовал во всех пусконаладочных операциях и контролировал химические процессы. Ему помогали первоклассные специалисты: Виктор Яковлевич Пахоруков (ответственный за процесс водоподготовки, заместитель начальника ХЦ) и Татьяна Александровна Воробьёва (ответственная за химический контроль, начальник центральной химической лаборатории).

Профессиональный, сплоченный и задорный коллектив центральной химической лаборатории.
Фото автора

РАБОТА БЕЗ КОРРОЗИИ

Первые тонны воды для энергоблоков были получены благодаря опытным специалистам-аппаратчикам: Галине Яковлевне Некрасовой и Татьяне Ивановне Екимовой. Прежде чем вода из реки Шелонь попадет в контур энергоблоков, превратится в пар и начнет вращать турбину с генератором, она должна пройти предварительную очистку от органических и взвешенных веществ, а затем двухступенчатое обессоливание.

Первые химические анализы проб воды, пара, масла, топлива и газов проводили мастера своего дела Наталья Константиновна Демидова, Людмила Сергеевна Степанова, Наталья Геннадьевна Вальцифер, Елена Геннадьевна Прокудина. За день им приходилось выполнять до 200 анализов. Отсутствие коррозии и накипных отложений на внутренних поверхностях агрегатов — их заслуга.

— Конечно, это было трудное время: смена места жительства, новая работа, новый коллектив, — вспоминает Наталья Вальцифер, работавшая лаборантом пятого разряда в центральной химической лаборатории с 1992 по 2013 год. — Но вместе с тем и очень интересное, так как центральная лаборатория организовывалась с нуля. Несмотря на свой предшествующий 16-летний стаж работы в химическом цехе, здесь я получила много полезных и нужных знаний.

Дружный коллектив химического цеха. На Псковской ГРЭС со времени пуска.
Фото автора
Со временем персонал сменился, но опыт и качество остались! Уже 25 лет химический цех Псковской ГРЭС успешно справляется со своими обязанностями и обеспечивает надежную и безаварийную работу станции.

— Особенность химического цеха в том, что это женский коллектив, — отмечает Анатолий Плахин, руководитель химического цеха. — Нам порой не под силу выполнить тяжелую физическую работу, и тогда на помощь приходят специалисты «ТеплоЭнергоРемонта». Женский персонал чрезвычайно ответственный, скрупулезный, исполнительный. На наших девушек можно положиться в любой ситуации, будь то работа одного аппаратчика с четырьмя схемами обработки воды одновременно, либо аварийные ситуации с концентрированными кислотой и щелочью, либо покос травы на 7800 метрах квадратных. И в горящую избу войдут, и коня на скаку остановят — это про них!

С 1993 по 2018 год химики Псковской ГРЭС подготовили 5 млн кубомет­ров обессоленной воды и 1 млн кубометров воды на подпитку теплосети, что сопоставимо с 1 литром воды на каждого жителя нашей планеты! Для этого было израсходовано 700 тонн серной кислоты, 1300 тонн едкого натра и 1450 тонн сернокислого алюминия.

— В конце мая в России отмечается День химика. Успехов в работе вам, дорогие химики, карьерного роста, новых достижений и ярких открытий! — желает Юлия Станкевич, руководитель центральной химической лаборатории Псковской ГРЭС. — Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, любовью и добром! 

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