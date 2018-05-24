Важная вода

В этом году Псковская ГРЭС отмечает 25-летие. По давней русской традиции в новое жилище первой запускают кошку. А при вводе в эксплуатацию новой электростанции — первым запускают химический цех. Связано это с тем, что после завершения монтажа основного оборудования, для проведения предпусковых операций и успешного пуска станции, необходима обессоленная вода. Кроме этого, химический цех выполняет другие не менее важные функции: поддерживает оптимальный водно-химический режим во время работы энергоблоков; ведет химический контроль качества воды, пара, газов и масел; контролирует и нейтрализует водосброс. В состав цеха включены центральная химическая лаборатория и экспресс-лаборатория для оперативного персонала.

ПЕРВАЯ ВОДА

Перед пуском 1-го энергоблока в 1993 году на Псковскую ГРЭС в Дедовичи были приглашены опытные специалисты — химики из России и стран бывшего Союза: Надежда Николаевна Дымова, Татьяна Александровна Воробьёва, Валентина Романовна Середа, Любовь Константиновна Шабалова, Любовь Яковлевна Мещерякова, Надежда Михайловна Синцова, Любовь Николаевна Бажанова. Химическую лабораторию они формировали с нуля: заказывали приборы, химическую посуду, реагенты, разрабатывали должностные инструкции, обучали персонал. Для монтажа оборудования была создана своя ремонтная группа с мастерами золотые руки — Владимиром Михайловичем Толдоновым, Валерием Константиновичем Кособуцким и Владимиром Алексеевичем Солодовниковым. В День космонавтики, 12 апреля 1993 года, химический цех Псковской ГРЭС подал первую обессоленную воду в главный корпус станции. Руководил цехом Михаил Борисович Мамин. Грамотный химик, требовательный, но справедливый руководитель, «болеющий» за производство, он участвовал во всех пусконаладочных операциях и контролировал химические процессы. Ему помогали первоклассные специалисты: Виктор Яковлевич Пахоруков (ответственный за процесс водоподготовки, заместитель начальника ХЦ) и Татьяна Александровна Воробьёва (ответственная за химический контроль, начальник центральной химической лаборатории).

РАБОТА БЕЗ КОРРОЗИИ

Первые тонны воды для энергоблоков были получены благодаря опытным специалистам-аппаратчикам: Галине Яковлевне Некрасовой и Татьяне Ивановне Екимовой. Прежде чем вода из реки Шелонь попадет в контур энергоблоков, превратится в пар и начнет вращать турбину с генератором, она должна пройти предварительную очистку от органических и взвешенных веществ, а затем двухступенчатое обессоливание. Первые химические анализы проб воды, пара, масла, топлива и газов проводили мастера своего дела Наталья Константиновна Демидова, Людмила Сергеевна Степанова, Наталья Геннадьевна Вальцифер, Елена Геннадьевна Прокудина. За день им приходилось выполнять до 200 анализов. Отсутствие коррозии и накипных отложений на внутренних поверхностях агрегатов — их заслуга. — Конечно, это было трудное время: смена места жительства, новая работа, новый коллектив, — вспоминает Наталья Вальцифер, работавшая лаборантом пятого разряда в центральной химической лаборатории с 1992 по 2013 год. — Но вместе с тем и очень интересное, так как центральная лаборатория организовывалась с нуля. Несмотря на свой предшествующий 16-летний стаж работы в химическом цехе, здесь я получила много полезных и нужных знаний.