Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика

Бизнес без границ

В Пскове открылась юбилейная XXV универсальная выставка с международным участием «ПсковЭКСПО-2018»

Текст:
Наталья Баранова
18 мая 2018 года, 09:33
Фото: Андрей Степанов
0

Свои товары и услуги здесь представляют почти полторы сотни участников из России, Белоруссии и Эстонии. Российские предприниматели приехали к нам из Ленинградской области, Вологды, Липецка, Рязани и многих других городов.

Из года в год выставка прирастает новыми участниками и направлениями. В этом году впервые выставка объединила сразу три самостоятельных площадки, помимо «ПсковЭКСПО» на «Машиностроителе» работает форум «СтройДом», где можно найти любые товары для строительства, и 9-я межрегиональная ярмарка «6 соток», где представлены товары для сада, огорода и загородного дома.

Двадцать пять лет девизом выставки был слоган «Движение вверх», на следующее двадцатипятилетие ее организаторы — Северо-Западный центр социологии и маркетинга и Фонд поддержки и развития предпринимательства Псковской области предложили новый девиз - «Получай максимум!».

На протяжении четверти века эта площадка собирает наших ведущих промышленников и предпринимателей, мастеров народного творчества, профессионалов в своих отраслях. Я горжусь, что участвую в этом проекте рядом с вами. Вы повышаете инвестиционную привлекательность псковского региона. Желаю всем участникам развития, процветания и здоровья.

Валерий Тюменцев, директор Северо-Западного Центра социологии и маркетинга
В честь открытия юбилейной выставки в небо выпустили шары с логотипом «ПсковЭКСПО», а на открытии впервые вынесли флаги организаторов и партнеров этого масштабного бизнес-мероприятия.

Неслучайно, на открытии выставки все выступающие держали в руках ее символ — миниатюрный вечный двигатель.

Хотелось бы, чтобы движение никогда не заканчивалось на псковской земле. В 1993 году, когда выставка только начала свою работу, мало кто верил, что ее существование продлится так долго. Но все самые смелые планы и мечты осуществились. Организаторы делают выставку каждый год все лучше и лучше. Долгие лета и успеха всем участникам!

Владимир Зубов, председатель торгово-промышленной палаты Псковской области

Двадцать пять лет, безусловно, серьезная дата. А по человеческим меркам самый расцвет. Уверена, что самые грандиозные события еще впереди.

Анастасия Иванова, директор Фонда поддержки и развития предпринимательства Псковской области

Выставка на протяжении четверти века объединяла бизнесменов-новаторов и была локомотивом развития экономики региона, поддерживала ремесла и народные промыслы.

Традиционно участники выставки привезли свои производственные новинки, охотно рассказывают о новых товарах и услугах, предлагают выгодные условия при заключении договоров.

Мы занимаемся установкой энергосберегающих, экологически чистых теплых полов по корейским технологиям, - говорит менеджер псковской компании «Дэу Энертек» Игорь Тарасов. - Мы уже третий раз принимаем участие в выставке. Благодаря «ПсковЭКСПО» у нас появились новые клиенты. Уже много людей в Псковской области живут с нашими полами. Мы очень рады, нам все здесь нравится.

В этом году на «ПсковЭКСПО» прибыли 138 предприятий и производителей.
Фото Андрея Степанова
Есть предприятия, которые принимают участие в выставке впервые.

В рамках особой экономической зоны «Моглино» планируется строительство второго завода, - делится планами менеджер ООО «Экокабель» Андрей Виноградов. - Принимаем участие в этой выставке в первый раз. Мы являемся участниками промышленного электротехнического кластера, поэтому и приняли приглашение организаторов.

Ежегодно стенды «ПсковЭКСПО» успевают увидеть порядка 5-8 тысяч.
Фото Андрея Степанова
На выставке можно найти практически все: от туристических услуг и экологических продуктов питания до сложных новинок технологической мысли.

Мы представляем завод стеклопластиковых изделий, который находится в городе Кировске Ленинградской области, - говорит технический специалист завода Роман Лукин. - Мы выпускаем продукцию, предназначенную для очистки канализационных сточных вод. Очистка очень экологичная. Бактерии перерабатывают всю органическую составляющую. Мы второй раз участвуем в выставке, первый раз приезжали в прошлом году. Нам очень понравилось. Завязали новые контакты, нашли партнеров, все довольны.

За всё время существования выставки экспозицию посетили порядка 200 тысяч человек.
Фото Андрея Степанова
На выставке есть и медицинские новинки, которые заменят процедуры в физкабинете: носки и наколенники-электроды, аппараты для нервно-мышечной стимуляции.

Наша компания «Современные технические линии» находится в Москве и занимается разработкой современных медицинских аппаратов, - говорит еще одна гостья выставки Галина Кутина .- Это приборы, которые позволяют человеку держать себя в форме, избавляться от различных болей. Ими можно пользоваться в домашних условиях. Хотя мы работаем и с санаториями и с другими лечебно-профилактическими учреждениями.

Порядка 30% предпринимателей впервые приняли участие в выставке «ПсковЭКСПО».
Фото Андрея Степанова
На выставке ждут не только представителей бизнеса, но и обычных посетителей.

Мы принимаем участие в выставке уже в девятый раз, - говорит менеджер санатория-курорта «Вярска» из Эстонии Вячеслав Вертепов. - С туроператорами мы сотрудничаем давно, а на выставке каждый раз находим новых клиентов, которые с удовольствием приезжают к нам на курорт. Выставка очень полезна как раз для установления таких прямых контактов.

Выставка «ПсковЭКСПО-2018» будет работать в течение трех дней, по 19 мая включительно. Вход свободный. Всех посетителей выставки ждет лотерея, главный приз которой — бесплатная путевка на отдых в эстонском санатории «Вярска» на двух человек с проживанием и питанием. Розыгрыш призов лотереи состоится 19 мая в 13 часов. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика / Деньги
10 мая 09:03

Подписаться на долги

А уж не должник ли я? Ответ на этот вопрос можно найти в режиме онлайн

Экономика
11 мая 09:55

Про маленьких и средних

К 2020 году предпринимателей в Псковской области станет больше

Экономика / Работа
7 мая 09:48

Женщина за сорок, с двумя детьми

Таков портрет среднестатистического безработного в Псковской области
  • Михаил Ведерников: Сделаем Псковскую область регионом больших возможностей!
  • Жанна Малышева – музейщикам: Вы приумножаете бесценное наследие прошлого
  • Икону Божьей Матери Мирожская подарили митрополиту Евсевию на день рождения
  • Кинопродюсер Шамиль Джафаров считает псковичей взвешенными и разумными людьми
  • Эдуард Пичугин сообщил о съёмках фильма с Сергеем Безруковым в Пушгорах
  • Взрослый мужчина был до смерти избит 18-летним жителем Печор
  • Михаил Ведерников – участникам форума #Команда2018: Сегодня очень важный день
  • Грозы прогремят в Псковской области в ближайшие часы
  • Ради героина осужденный дал взятку сотруднику Середкинской колонии
  • После трагедии в Великих Луках прокуратура проверяет детские площадки
  • Специализированный личный кабинет запускает «Газпром газораспределение Псков»
  • Псковский ефрейтор получил условный срок за покупку и хранение «спайса»
  • Первый форум проекта #Команда2018 стартовал в Пскове
  • В России запустили интернет-проект #СпасибоМЧС
  • Осенью 2019 года в Пскове появятся три новых детских сада
  • На благотворительный аукцион приглашают сегодня вечером неравнодушных псковичей
  • Студента, укравшего у соседа мобильный телефон, будут судить в Великих Луках
  • На новый этап вышло строительство путепровода в Великих Луках
  • Известно расписание полуфинального этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок Михаила Ведерникова

    • 17 мая

  • ПсковГУ и Фонд поддержки предпринимательства подписали соглашение о сотрудничестве
  • Любой желающий может принять участие в «Российском азимуте» в Идрице
  • Штормовое предупреждение объявили по всей Псковской области
  • Винтажное дефиле откроет всероссийскую «Ночь музеев» в Изборске
  • В Пскове впервые прошёл конкурс нянечек, награждение состоится 22 мая
  • Дожди и грозы прогнозируют 18 мая в Псковской области
  • Арестован житель Усвят, который убил собутыльника из-за собаки
  • Пятьсот человек получат благодарности от Михаила Ведерникова за достойную работу 9 мая
  • Псковичи побывают в четырёх жилых комплексах во время экскурсии 19 мая
  • 18 мая Псковский музей-заповедник откроет свои двери для бесплатных посещений
  • Эдуард Пичугин, Сангаджи Тарбаев и Шамиль Джафаров станут участниками форума #Команды2018

    • Новости

    Культура
    Ольга Нефёдова 17 мая 14:34

    Счастливый билет на балет

    Юные псковские балерины посмотрели Москву по приглашению легенды Большого театра Гедиминаса Таранды

    Экономика
    24 апреля 15:28

    «Магеллан» остается

    К ноябрю в Пскове снесут страшные ларьки

    Экономика / Туризм
    18 апреля 10:33

    Нескучное болото

    Ведьмина метла, хатка бобров, трава для замужества – псковская топь выходит на большой туристический рынок