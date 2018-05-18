Бизнес без границ

Свои товары и услуги здесь представляют почти полторы сотни участников из России, Белоруссии и Эстонии. Российские предприниматели приехали к нам из Ленинградской области, Вологды, Липецка, Рязани и многих других городов. Из года в год выставка прирастает новыми участниками и направлениями. В этом году впервые выставка объединила сразу три самостоятельных площадки, помимо «ПсковЭКСПО» на «Машиностроителе» работает форум «СтройДом», где можно найти любые товары для строительства, и 9-я межрегиональная ярмарка «6 соток», где представлены товары для сада, огорода и загородного дома. Двадцать пять лет девизом выставки был слоган «Движение вверх», на следующее двадцатипятилетие ее организаторы — Северо-Западный центр социологии и маркетинга и Фонд поддержки и развития предпринимательства Псковской области предложили новый девиз - «Получай максимум!».

На протяжении четверти века эта площадка собирает наших ведущих промышленников и предпринимателей, мастеров народного творчества, профессионалов в своих отраслях. Я горжусь, что участвую в этом проекте рядом с вами. Вы повышаете инвестиционную привлекательность псковского региона. Желаю всем участникам развития, процветания и здоровья. Валерий Тюменцев, директор Северо-Западного Центра социологии и маркетинга

В честь открытия юбилейной выставки в небо выпустили шары с логотипом «ПсковЭКСПО», а на открытии впервые вынесли флаги организаторов и партнеров этого масштабного бизнес-мероприятия. Неслучайно, на открытии выставки все выступающие держали в руках ее символ — миниатюрный вечный двигатель.

Хотелось бы, чтобы движение никогда не заканчивалось на псковской земле. В 1993 году, когда выставка только начала свою работу, мало кто верил, что ее существование продлится так долго. Но все самые смелые планы и мечты осуществились. Организаторы делают выставку каждый год все лучше и лучше. Долгие лета и успеха всем участникам! Владимир Зубов, председатель торгово-промышленной палаты Псковской области

Двадцать пять лет, безусловно, серьезная дата. А по человеческим меркам самый расцвет. Уверена, что самые грандиозные события еще впереди. Анастасия Иванова, директор Фонда поддержки и развития предпринимательства Псковской области

Выставка на протяжении четверти века объединяла бизнесменов-новаторов и была локомотивом развития экономики региона, поддерживала ремесла и народные промыслы. Традиционно участники выставки привезли свои производственные новинки, охотно рассказывают о новых товарах и услугах, предлагают выгодные условия при заключении договоров. Мы занимаемся установкой энергосберегающих, экологически чистых теплых полов по корейским технологиям, - говорит менеджер псковской компании «Дэу Энертек» Игорь Тарасов. - Мы уже третий раз принимаем участие в выставке. Благодаря «ПсковЭКСПО» у нас появились новые клиенты. Уже много людей в Псковской области живут с нашими полами. Мы очень рады, нам все здесь нравится.

Есть предприятия, которые принимают участие в выставке впервые. В рамках особой экономической зоны «Моглино» планируется строительство второго завода, - делится планами менеджер ООО «Экокабель» Андрей Виноградов. - Принимаем участие в этой выставке в первый раз. Мы являемся участниками промышленного электротехнического кластера, поэтому и приняли приглашение организаторов.

На выставке можно найти практически все: от туристических услуг и экологических продуктов питания до сложных новинок технологической мысли. Мы представляем завод стеклопластиковых изделий, который находится в городе Кировске Ленинградской области, - говорит технический специалист завода Роман Лукин. - Мы выпускаем продукцию, предназначенную для очистки канализационных сточных вод. Очистка очень экологичная. Бактерии перерабатывают всю органическую составляющую. Мы второй раз участвуем в выставке, первый раз приезжали в прошлом году. Нам очень понравилось. Завязали новые контакты, нашли партнеров, все довольны.

На выставке есть и медицинские новинки, которые заменят процедуры в физкабинете: носки и наколенники-электроды, аппараты для нервно-мышечной стимуляции. Наша компания «Современные технические линии» находится в Москве и занимается разработкой современных медицинских аппаратов, - говорит еще одна гостья выставки Галина Кутина .- Это приборы, которые позволяют человеку держать себя в форме, избавляться от различных болей. Ими можно пользоваться в домашних условиях. Хотя мы работаем и с санаториями и с другими лечебно-профилактическими учреждениями.