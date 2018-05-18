Бизнес без границ

Свои товары и услуги здесь представляют почти полторы сотни участников из России, Белоруссии и Эстонии. Российские предприниматели приехали к нам из Ленинградской области, Вологды, Липецка, Рязани и многих других городов.
Из года в год выставка прирастает новыми участниками и направлениями. В этом году впервые выставка объединила сразу три самостоятельных площадки, помимо «ПсковЭКСПО» на «Машиностроителе» работает форум «СтройДом», где можно найти любые товары для строительства, и 9-я межрегиональная ярмарка «6 соток», где представлены товары для сада, огорода и загородного дома.
Двадцать пять лет девизом выставки был слоган «Движение вверх», на следующее двадцатипятилетие ее организаторы — Северо-Западный центр социологии и маркетинга и Фонд поддержки и развития предпринимательства Псковской области предложили новый девиз - «Получай максимум!».
На протяжении четверти века эта площадка собирает наших ведущих промышленников и предпринимателей, мастеров народного творчества, профессионалов в своих отраслях. Я горжусь, что участвую в этом проекте рядом с вами. Вы повышаете инвестиционную привлекательность псковского региона. Желаю всем участникам развития, процветания и здоровья.
Валерий Тюменцев, директор Северо-Западного Центра социологии и маркетингаВ честь открытия юбилейной выставки в небо выпустили шары с логотипом «ПсковЭКСПО», а на открытии впервые вынесли флаги организаторов и партнеров этого масштабного бизнес-мероприятия.
Неслучайно, на открытии выставки все выступающие держали в руках ее символ — миниатюрный вечный двигатель.
Хотелось бы, чтобы движение никогда не заканчивалось на псковской земле. В 1993 году, когда выставка только начала свою работу, мало кто верил, что ее существование продлится так долго. Но все самые смелые планы и мечты осуществились. Организаторы делают выставку каждый год все лучше и лучше. Долгие лета и успеха всем участникам!
Владимир Зубов, председатель торгово-промышленной палаты Псковской области
Двадцать пять лет, безусловно, серьезная дата. А по человеческим меркам самый расцвет. Уверена, что самые грандиозные события еще впереди.
Анастасия Иванова, директор Фонда поддержки и развития предпринимательства Псковской области
Выставка на протяжении четверти века объединяла бизнесменов-новаторов и была локомотивом развития экономики региона, поддерживала ремесла и народные промыслы.
Традиционно участники выставки привезли свои производственные новинки, охотно рассказывают о новых товарах и услугах, предлагают выгодные условия при заключении договоров.
Мы занимаемся установкой энергосберегающих, экологически чистых теплых полов по корейским технологиям, - говорит менеджер псковской компании «Дэу Энертек» Игорь Тарасов. - Мы уже третий раз принимаем участие в выставке. Благодаря «ПсковЭКСПО» у нас появились новые клиенты. Уже много людей в Псковской области живут с нашими полами. Мы очень рады, нам все здесь нравится.
Есть предприятия, которые принимают участие в выставке впервые.
В этом году на «ПсковЭКСПО» прибыли 138 предприятий и производителей.
Фото Андрея Степанова
В рамках особой экономической зоны «Моглино» планируется строительство второго завода, - делится планами менеджер ООО «Экокабель» Андрей Виноградов. - Принимаем участие в этой выставке в первый раз. Мы являемся участниками промышленного электротехнического кластера, поэтому и приняли приглашение организаторов.
На выставке можно найти практически все: от туристических услуг и экологических продуктов питания до сложных новинок технологической мысли.
Ежегодно стенды «ПсковЭКСПО» успевают увидеть порядка 5-8 тысяч.
Фото Андрея Степанова
Мы представляем завод стеклопластиковых изделий, который находится в городе Кировске Ленинградской области, - говорит технический специалист завода Роман Лукин. - Мы выпускаем продукцию, предназначенную для очистки канализационных сточных вод. Очистка очень экологичная. Бактерии перерабатывают всю органическую составляющую. Мы второй раз участвуем в выставке, первый раз приезжали в прошлом году. Нам очень понравилось. Завязали новые контакты, нашли партнеров, все довольны.
На выставке есть и медицинские новинки, которые заменят процедуры в физкабинете: носки и наколенники-электроды, аппараты для нервно-мышечной стимуляции.
За всё время существования выставки экспозицию посетили порядка 200 тысяч человек.
Фото Андрея Степанова
Наша компания «Современные технические линии» находится в Москве и занимается разработкой современных медицинских аппаратов, - говорит еще одна гостья выставки Галина Кутина .- Это приборы, которые позволяют человеку держать себя в форме, избавляться от различных болей. Ими можно пользоваться в домашних условиях. Хотя мы работаем и с санаториями и с другими лечебно-профилактическими учреждениями.
На выставке ждут не только представителей бизнеса, но и обычных посетителей.
Порядка 30% предпринимателей впервые приняли участие в выставке «ПсковЭКСПО».
Фото Андрея Степанова
Мы принимаем участие в выставке уже в девятый раз, - говорит менеджер санатория-курорта «Вярска» из Эстонии Вячеслав Вертепов. - С туроператорами мы сотрудничаем давно, а на выставке каждый раз находим новых клиентов, которые с удовольствием приезжают к нам на курорт. Выставка очень полезна как раз для установления таких прямых контактов.
Выставка «ПсковЭКСПО-2018» будет работать в течение трех дней, по 19 мая включительно. Вход свободный. Всех посетителей выставки ждет лотерея, главный приз которой — бесплатная путевка на отдых в эстонском санатории «Вярска» на двух человек с проживанием и питанием. Розыгрыш призов лотереи состоится 19 мая в 13 часов.