Про маленьких и средних

Как увеличить число предпринимателей в регионе и упростить жизнь тем, кто уже в бизнесе, — поддержку предпринимателей и меры по развитию конкуренции обсудили в администрации Псковской области.

Доля предприятий малого и среднего бизнеса в структуре внутреннего регио­нального продукта Псковской области через несколько лет должна вырасти с 20 % до 40 %.

Для этого власти обещают способствовать развитию благоприятного инвестиционного и налогового климата, выдавать кредиты по льготной кредитной ставке, открыть еще один технопарк, создать центр молодежного инновационного творчества и различные школы для предпринимателей.

Также активно планируют вовлекать молодежь и студентов в предпринимательскую деятельность, помогать им в реализации стартапов.