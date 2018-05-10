Про маленьких и средних

Как увеличить число предпринимателей в регионе и упростить жизнь тем, кто уже в бизнесе, — поддержку предпринимателей и меры по развитию конкуренции обсудили в администрации Псковской области.
Доля предприятий малого и среднего бизнеса в структуре внутреннего регионального продукта Псковской области через несколько лет должна вырасти с 20 % до 40 %.
Для этого власти обещают способствовать развитию благоприятного инвестиционного и налогового климата, выдавать кредиты по льготной кредитной ставке, открыть еще один технопарк, создать центр молодежного инновационного творчества и различные школы для предпринимателей.
Также активно планируют вовлекать молодежь и студентов в предпринимательскую деятельность, помогать им в реализации стартапов.
Все это предусмотрено комплексным проектом развития малого и среднего предпринимательства в Псковской области на 2018 и плановый период 2019—2020 годов, который в конце прошлой недели представил председатель Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев на профильном координационном совете.
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников отметил, что в реализацию проекта включились власти различных уровней, предпринимательские объединения, банки и организации по поддержке бизнеса. Работу ведут по всем обозначенным направлениям, уже создали несколько организаций по поддержке и сопровождению бизнеса.
— Базовым условием для развития конкуренции является сильный малый и средний бизнес, — сказал Михаил Ведерников. — Если он не развивается, то говорить о конкурентном рынке можно лишь формально, бороться за качество будет просто некому и не с кем.
Михаил Ведерников поручил Андрею Михееву проработать вопрос создания дополнительных льгот для малого и среднего предпринимательства и проанализировать, что в плане налоговой политики работает, а что не работает совсем.
Предпринимателей в рамках пилотного проекта научат грамотно осуществлять закупки. Представителям малого и среднего бизнеса дадут знания, как участвовать в закупках крупных заказчиков и не быть исключенными по формальному признаку.
Уже сейчас в регионе для развития конкуренции повышают контроль в отношении описания объекта закупки при централизованном определении поставщиков, расширяют практики проведения совместных торгов, чтобы сократить объемы закупок у единственного поставщика, стараются большинство аукционов проводить в электронной форме.
Общественный представитель некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» выдвинула предложение провести ротацию экспертной группы по оценке выполнения целевых бизнес-моделей из-за низкой активности ее нынешних членов. Она предложила Михаилу Ведерникову лично участвовать в совещаниях экспертной группы. Врио губернатора на эту идею откликнулся. Также Татьяна Кирилёнок предложила привлечь молодых предпринимателей к работе в рамках проекта #Команда2018.