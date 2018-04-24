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Экономика

«Магеллан» остается

К ноябрю в Пскове снесут страшные ларьки

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Светлана Синцова
24 апреля 2018 года, 15:28
Фото: Андрей Степанов
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Высокие тарифы на услуги ЖКХ, налоговая нагрузка, недостаточное информирование о мерах поддержки, нестационарная торговля - с этими проблемами чаще всего обращаются псковские предприниматели к региональному уполномоченному по защите их прав Аркадию Мурылёву.

- Основной задачей уполномоченного остается оказание содействия защите прав и законных интересов предпринимателей. В прошлом году было порядка 34 письменных обращений и жалоб. А всего в работу было принято около 200 устных и письменных обращений. В том числе в рамках работы общественной приемной, - сообщил Аркадий Мурылёв журналистам на пресс-конференции 17 апреля.

По его словам, основная масса обращений поступила от индивидуальных предпринимателей. Но есть и ряд коллективных обращений. В основном все они касаются объектов нестационарной торговли. С жалобами на проблемы в этой сфере обращались к уполномоченному предприниматели из Пскова и Изборска. По Пскову проблема практически решена, а вот в Изборске до сих пор не снята.

В частности, в Пскове ни один торговый объект не снесен.

По всем объектам нестационарной торговли заключены или заключаются договоры на семь лет. Единственное условие - до ноября 2018 года изменить их архитектурный вид в соответствии с утвержденным по городу Пскову. Теперь схема размещения бессрочная, и не надо ее каждый раз утверждать. Пролонгация договоров будет без конкурса

Псковский бизнесомбудсмен Аркадий Мурылев

По его словам, договор расторгнут в том случае, если архитектурный вид объекта не будет соответствовать требованиям.

- Что касается «Магеллана», - напомнил бизнес-омбудсмен о старой проблеме, - то тоже есть проект. Павильон останется, но не в таком виде, который сейчас есть.

По его словам, ведется работа с муниципалитетами, чтобы внедрить псковские условия на территории всей области. Так, в Изборске проблема нестационарной торговли до сих пор не решена. Аркадий Мурылёв напомнил, что возникла она пять лет назад, когда «по дороге к ключам стали стоять предприниматели, начали их оттуда гонять, потому что это охранная зона».

- Там хаотичная торговля происходит, ничем не регламентированная. Никто за места деньги не платит, - сказал бизнес-омбудсмен.

Предлагалось разработать место под сезонную торговлю, чтобы можно было брать деньги с предпринимателей, но муниципалитет от этого отказался. В разработанной схеме нестационарной торговли оказалось недостаточное количество мест.

- Опять же на этих местах надо ставить павильоны. На это нужны средства. Никто тоже этого делать не хочет.

По его мнению, муниципалитетом должно быть выделено место под организацию ярмарки. Заниматься этим вопросом может как сама администрация, так и муниципальное предприятие, которому принадлежит эта ярмарка.

ВАЖНО

ombudsmanbiz.pskov.ru.

Восполнить недостаток информации призван новый ресурс, разработанный специально для псковского бизнес-сообщества, – сайт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области. В том числе на сайте можно найти данные о мерах поддержки предпринимателей.

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