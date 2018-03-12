Пломбир для китайцев

Маркировкой «Made in China» сейчас вряд ли кого удивишь. Китайцы производят и продают все - от одежды до высокотехнологичных гаджетов. Однако и эта экспортоориентированная страна заинтересована в импорте продукции, в том числе из России. О том, что псковские компании могут предложить китайским покупателям, «с какой стороны» заходить на рынок Китая и как вести себя с китайцами, рассказал генеральный директор компании China International Михаил Медведев на практическом семинаре в Пскове. Михаил Медведев - китаист, экономист. Более 10 лет он жил в Китае, где окончил университет, и долгое время занимался поставками китайских товаров и оборудования, а также сопровождением сделок российских компаний в Китае.

Накопив большой опыт работы в этой стране, в 2016 году я вернулся в Россию и начал проводить семинары по экспорту российской продукции в Китай. Информация, которой я поделюсь, будет полезна для всех заинтересованных компаний, которые хотят выйти на рынок Китая. Михаил Медведев, директор компании China International

Среди участников семинара - представители малого и среднего бизнеса, занимающиеся производством и реализацией в основном продуктов питания (соки, чай, мясо птицы и т. д.). Кроме псковских предпринимателей в мероприятии принял участие и представитель компании из Смоленска, которая уже поставляет в Китай свою продукцию - ванильный хлеб.

ДОВЕРИЕ К ИНОСТРАННОМУ

Какая российская продукция может быть интересна китайским партнерам? Эксперт выделяет две основных товарных позиции: это древесина и… продукты питания. С первой позицией все более-менее понятно – не секрет, что Китай нуждается в сырье для внутреннего производства и в последнее время наблюдается рост поставок в страну древесины. - В Китае в 90-е годы полностью запретили производство леса, но производство мебели находится на высоком уровне, и Китай вынужден покупать древесину. Россия обладает очень богатыми ресурсами. К сожалению, в ближайшее время мы не составим конкуренцию высокотехнологичному экспорту и должны использовать те преимущества, которые есть у нас, - говорит Михаил Медведев. Также в Китае развивается импорт продуктов питания: многие супермаркеты имеют целые отделы по продаже иностранных товаров. По словам эксперта, в первую очередь, это связано с недоверием к собственной продукции. - Экологическая чистота импортных продуктов питания не вызывает сомнения у китайских потребителей. В то время как качеством своей продукции китайцы встревожены, - рассказывает Михаил Медведев. – Виной тому так называемые фуд-скандалы. Например, в 2008 году ряд китайских производителей пищевых продуктов добавляли в продукцию меламин с целью повышения протеина в молоке. Это привело к смерти более 10 человек, в основном детей. В итоге вся молочная отрасль Китая была сотрясена, а четырех руководителей компаний приговорили к смертной казни. А на юге Китая была выявлена преступная группа, делавшая продукцию из выкинутого в мусорные баки масла. Также, по словам эксперта, экологическая ситуация в крупных мегаполисах Китая заставляет китайцев больше доверять иностранным товарам. И, кроме того, импортная продукция проходит проверку и на этапе вхождения в торговые сети. - Китайцы доверяют импорту. Особенно средний класс, и они готовы за это платить, - уверен Михаил Медведев. Сейчас из России в Китай растет экспорт шоколада, хлебобулочной продукции и мороженого: - Китайцы любят российское мороженое. На севере Китая есть несколько дистрибьюторов мороженого. Для нас мороженое – это сезонный продукт, пик его продаж приходится летом. А Китай хорош тем, что в отличие от России жаркий период там наиболее продолжителен, особенно на юге Китая, где уже в марте +30. Китай наиболее благоприятен для импорта мороженого.

БИЗНЕС-ТУРИЗМ В ПОДНЕБЕСНУЮ

Россия стала активно входить на рынок Китая с 2014 года. По словам эксперта, российских компаний в Китае меньше, чем корейских и американских. Но интерес к российской продукции есть. - Мы находимся в начале. Самое главное на первом этапе – это анализ конкурентной среды в Китае и поиск партнеров, - отмечает Михаил Медведев. Однако придется приготовиться к тому, что большинство переговоров придется вести на их территории: - В основном китайцы не любят ездить за границу. Но в офисах всегда вас встретят. Китайцы гостеприимны и всегда рады иностранным гостям, - говорит эксперт. Михаил Медведев также отметил, что у Псковской области выгодное географическое положение – регион находится недалеко от Санкт-Петербурга, откуда морем можно доставить местную продукцию в любой порт Китая. - Каждая провинция Китая представлена обширным количеством портов. Поэтому нет проблем - соединить какой-то порт и Санкт-Петербург. Морская доставка – самая дешевая в мире. Исходя из того, что Псков находится недалеко от Петербурга, это повышает шансы сотрудничества с Китаем.

БЕЗДОННЫЙ РЫНОК

Китай представляет собой обширный и в некоторой степени бездонный рынок. По данным таможенной службы, у Псковской области очень низкая доля экспорта в Китай. Псковский лес поставляется в Китай, но в большей степени в товарообороте превалирует импорт, то есть к нам завозят китайскую продукцию. И наша задача – эту ситуацию в корне переломить. Как показал российско-китайский деловой форум, который проходил в Санкт-Петербурге, псковская продукция соответствует международным стандартам, востребована и действительно вызывает интерес. Китайцы критически относятся ко всему новому, и тот факт, что на нашем стенде они пробовали продукцию «Столбушинского продукта». Светлана Ярлыковская, уверена руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области

Немаловажным фактором было то, что на стенде были буклеты компаний «Континент-Тур» и «Столбушинский продукт», переведенные на китайский язык.

КСТАТИ

Уже в этом году появятся псковские товары с лейблом Made in Russia. Бренд «Сделано в России» запустил Российский экспортный центр с целью продвижения нашей продукции за рубежом. Чтобы товар получил такую маркировку, производитель должен пройти процедуру подтверждения соответствия производства и продукции определенным требованиям. - Это мощнейший маркетинговый инструмент, - отмечает Светлана Ярлыковская. По ее словам, производитель, прошедший сертификацию, получает возможность маркировать свою продукцию значком «Сделано в России» и бесплатно представлять ее на зарубежных выставках, размещать информацию во всех электронных каталогах и на всех электронных площадках проекта. Первым из псковских производителей сертификацию прошел «Столбушинский продукт», и в ноябре на форуме «Сделано в России» они стояли в одном ряду с шоколадом «Аленка» и другими российскими компаниями. Кроме того, для продвижения их продукции каналом Russia Today был снят рекламный ролик. Второй компанией, которая прошла сертификацию, стало великолукское предприятие «Велторф». Также заявки готовят компании «МКонструктор», «Водаком», «ЗЭТО» и «Техносвар».