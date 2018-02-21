Исторический выбор

Средний возраст городского автобуса в Пскове — 16 лет. Автопарк вот-вот ждет масштабное обновление — на линии выйдут автобусы одной марки. Остановки продолжат оборудовать информационными табло, а за передвижением автобусов можно будет следить с помощью своего телефона. Куда движется псковская автоколонна, «Псковской правде» рассказал заместитель губернатора Александр Кузнецов. — С чем связано планируемое обновление автопарка?

Парк городских автобусов устарел и морально, и с технической точки зрения, почти полностью самортизирован, требует постоянного вмешательства со стороны обслуживающих его специалистов ремонтной службы предприятия и функционирует во многом лишь благодаря их мастерству и высокой квалификации водителей. Александр Кузнецов, заместитель губернатора

На городских маршрутах работает 140 автобусов – большого и особо большого класса вместимости – «сцепки». Марочный состав парка весьма разнообразен: это и Мерседесы, и Вольво, и Лиазы, и МАЗы разных годов выпуска, моделей и модификаций. Например, возраст автобусов Вольво уже превышает 30 лет и дополняется полуторамиллионным пробегом. Мерседесам – хорошо за 20. Десятилетние Лиазы тоже, в основном, уже выработали свой срок эксплуатации. Относительно новыми еще остаются автобусы марки МАЗ, однако и их возраст достигает уже восьми лет, а самая новая партия автобусов (8 белых МАЗов) закуплена в конце 2015 года. - Действительно ли парк городских автобусов планируется сделать монопарком, который составляют автобусы одной марки? - Практика создания монопарков на базе автотранспортных широко распространена. Примеры можем встретить и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Волгограде, и во многих других городах. Это обеспечивает предприятию, эксплуатирующему автобусы, возможность оптимизировать логистику запасных частей, сосредоточить свои усилия на более высоком качестве обслуживания техники, ведь современный автобус, как и современный автомобиль, требует в своем обслуживании большого количества различного диагностического и специального ремонтного оборудования и соответствующей квалификации обслуживающих специалистов. Сегодня работа слесаря по ремонту современного автобуса и автоэлектрика напрямую связана с навыками применения высокотехнологического компьютерного оборудования. К тому же такое оборудование является весьма дорогостоящим, и это также одна из причин, по которой автопредприятия стараются сосредоточиться на одной марке машин. Модельный ряд при этом может быть достаточно широким – это и большие городские автобусы, и автобусы среднего класса для пригородных перевозок, и мягкие междугородные и туристические лайнеры, и специально оборудованные автобусы для перевозки детей. - Недавно псковская делегация посетила автобусный завод в Минске, с которым планируется подписать рамочное соглашение о партнерских отношениях. Подразумевает ли это соглашение то, что МАЗ станет основным поставщиком автобусов в Псковскую область? - Сразу могу сказать, что это соглашение не говорит о том, что мы выбрали компанию и четко остановились на этом производителе. Сегодня автобусы МАЗ присутствуют в автобусном парке в большом объеме – более 40 городских автобусов находятся в активной эксплуатации. Поэтому первое, что хотелось бы видеть – партнера по эксплуатации техники и поставке запчастей. Имеется в виду полное сопровождение, потому что сейчас зачастую сломанный автобус у нас может простоять несколько недель. Создание центра по обслуживанию – это затратно с точки зрения финансов, и, к сожалению, должного объема денежных средств у предприятия сегодня нет. Но компании, которые намерены поставлять автобусы, в том числе МАЗ, готовы такие сервисные центры организовать. С другой стороны, этим соглашением мы рамочно прописываем параметры, при соответствии которым группа компаний МАЗ может участвовать в конкурсе, который будет проводиться.

- С какими еще компаниями-производителями ведутся переговоры? - Мы познакомились со всеми компаниями-лидерами, которые присутствуют на российском рынке. Это и МАЗ, и ГАЗ, и «Волгабас». И сейчас находимся на этапе всестороннего анализа предложений на рынке, ведь закупленные автобусы должны будут прослужить псковичам длительный срок – 7-10 лет. Таков оптимальный срок эксплуатации современных автобусов. Завод Волгабас представляет собой современное высокотехнологичное, автоматизированное производство, начиная с нулевого цикла обработки металла на станках с числовым программным управлением и заканчивая конвейерной сборкой. Автобусы Волгабас современны во всех смыслах этого слова. Они обладают уникальным и запоминающимся дизайном и комфортной эргономикой. Удобны для пассажиров, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Откидная аппарель низкопольного городского автобуса, кнопки вызова водителя, расположенные внутри и снаружи, специальное место для крепления коляски в салоне – создаёт комфортные условия не только для инвалидов-колясочников, но и для пассажиров с детскими колясками. Впрочем, похожими характеристиками сегодня могут похвастаться и автобусы других отечественных производителей. ГАЗ, я думаю, в рекламе не нуждается. Это огромное производство, которому интересны большие заказы. Но они тоже готовы рассматривать поставку автобусов в Псковскую область. В частности, речь идет о городских автобусах марки ЛиАЗ. Это далеко не те ЛиАЗы, которые мы видим сегодня на улицах нашего города. Это современные и комфортабельные автобусы, не уступающие аналогам. Также рассматриваем продолжение сотрудничества с МАЗом. Новые МАЗы, которые сегодня сходят с конвейера Минского завода, отвечают всем современным требованиям по эргономике и комфорту для пассажиров. Изучив предложения трех крупных производителей, мы будем прописывать условия конкурса, чтобы на него могли зайти и эти три компании и все те, кто присутствует сегодня на рынке. - Какие основные критерии выбора автобусов того или иного производителя станут для нас определяющими? - Во-первых, это набор технических параметров: например, какой двигатель используется при компоновке автобуса. К примеру, МАЗы выпускаются с двигателями Мерседес, на Волгабас устанавливаются китайские силовые установки, а на ЛиАЗах используются отечественные «дизели» Ярославского производства. Во-вторых, это оценка опыта эксплуатации данных автобусов в других регионах. В-третьих, ценовые характеристики и максимальное задействование современных рыночных моделей долгосрочного сотрудничества между заводом-изготовителем и потребителем в лице предприятия-перевозчика, таких как контракт жизненного цикла. - Будет ли новый транспорт более современным и с точки зрения экологии? - Все автобусы соответствуют современным стандартным требованиям. Более того, все компании, которые мы изучали, выпускают автобусы на газовом топливе. Есть еще одна тема, которая, к сожалению, из-за своей дороговизны, не имеет сегодня продолжения – это электробусы. Стоимость их сегодня 32 млн рублей. Волгобаз предложил такие автобусы по цене от 27 млн рублей. Но это цена четырех-пяти автобусов на дизельном топливе. Если бы сегодня это направление имело поддержку федеральных органов власти по программе субсидирования, можно было бы сказать что за этим будущее. В то же время внедрение транспорта на газовом топливе субсидируется и поддерживается на уровне правительства. К тому же в Псковской области на сегодня есть соответствующая инфраструктура - газовая колонка, которая позволяет заправлять 50 автобусов в сутки. И если цена производителей таких автобусов будет приближаться к цене на автобусы с традиционным видом топлива, это направление будет для нас очень приемлемо. - Сколько автобусов надо заменить? Как планируется проводить замену – сразу или постепенно? - В течение многих лет нам удавалось обновлять автобусный парк лишь небольшими партиями автобусов. В результате мы пришли к ситуации, когда средний возраст наших городских автобусов превышает 16 лет, то есть почти вдвое превышает оптимальный срок эксплуатации. Мы рассчитываем на полную замену подвижного состава. Но не стоит лукавить и говорить, что завтра мы заключим договор, и послезавтра все автобусы будут новыми. Срок реализации такого проекта - порядка трех лет. Обновление будет производиться тремя частями. Более половины автобусов в течение первого года будут списаны и выведены из строя. Автобусы с меньшим сроком эксплуатации, закупленные в 2012-2015 годах, планируется передать в районы, где парк максимально изношен.