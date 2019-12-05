Самая дорогая рыба — ночная плотва

ВСЁ, ЧТО НАЖИТО

Второй пойманный той ночью рыбак надел рыболовный костюм и в 70 метрах от берега в Раскопельском заливе выставил одну рыболовную сеть длиной 30 метров. Попались 243 экземпляра плотвы, 5 щук и 8 лещей. Уголовное дело суд прекратил за деятельным раскаянием, сеть и рыбу — уничтожили, два рюкзака, рыболовный костюм и даже «белый полимерный пакет» — вернули владельцу. В досудебном порядке тот возместил 74 тысячи рублей.

Во время совместного рейда рыбоохраны и ГИБДД 19 апреля этого года на повороте с шоссе Псков — Гдов на Островцы в час ночи был задержан автомобиль под управлением жителя гдовской деревни Замежничье, а через 40 минут еще один автомобиль, за рулем которого находился пскович. После досмотра в обоих автомобилях были обнаружены незаконные орудия лова — сети — и выловленная рыба, о чем были составлены протоколы с изъятием уловов, орудий лова и транспортных средств. Все материалы были переданы в суд Гдовского района. Там установили, что оба рыбака не имели разрешений и квот на вылов рыбы и совершили незаконную добычу «способом массового истребления водных биологических ресурсов в местах нереста и на миграционных путях к ним».

БРАТЬ НЕЛЬЗЯ, А ОТПУСКАNM ЖИВЫМ НЕКОГО

С 3 апреля в правила рыболовства внесены изменения, согласно которым на акватории Жижицкого озера в Куньинском районе определены семь участков (нерестилища и зимовальные ямы), на которых промысел запрещен круглый год. Для любителей ограничений на этих участках нет, за исключением периода повсеместного весеннего запрета и прежних ограничений по снастям. Профессиональные рыболовы знают об этом, но то углом, то краем своих сетей непременно залазят в запретные участки. Рыбинспекция сначала предупреждала, но неправильно установленные сети появлялись вновь, и тут без штрафов не обошлось.

И еще, большинство индивидуальных предпринимателей, занимающихся ловом рыбы на этом озере, не имеют квот на вылов судака. Но ловят его и пытаются спрятать. Судак не разбирает — в «правильную» сеть он попал, принадлежащую организации, имеющей на него квоту, или в «неправильную». Из «неправильной» хозяева этой сети обязаны судака выпускать. Но «клыкастый» — очень снулая рыба, запутавшись в сети, он уже через два-три часа не способен к продолжению жизни. Приходится выбрасывать в воду уже мертвую рыбу. И что делать? Брать нельзя, а отпускать живым, получается, уже некого. Но таков закон. И здесь на первый план выступает моральная сторона вопроса. Инспекция и рыболовная наука предлагают таким ИП сменить сети на заколы или мережи. Это более дорогие орудия лова, но по отношению к рыбе они намного гуманнее — из таких снастей можно выпускать рыбу, не травмируя ее. Есть еще одно решение — не выдавать таким рыбакам разрешение на сети.