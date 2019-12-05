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Досуг / Зверьё моё

Самая дорогая рыба — ночная плотва

Штраф больше 70 тысяч рублей, уничтожение сетей и рыбы, конфискация лодки, обязательные работы — это наказания только для одного браконьера, в сетях которого нашли за раз более 200 рыбин

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Николай Бесклёвный
5 декабря 2019 года, 10:46
Фото: Николай Бёсклевный
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Прошел год с введения поправок в законы о рыболовстве, особенно сильно от них достается браконьерам и рыболовам-любителям.

В ноябре прошлого года в Псковской области, как и на всей территории России, вступило в силу постановление правительства РФ №1321 об изменениях таксы для исчисления ущерба, нанесенного водным биоресурсам. Размер ее был увеличен существенно — за некоторые виды рыб в 20 и более раз. Чуть ранее были внесены серьезные изменения в КоАП в части нарушений правил охоты и рыболовства. Как изменилась за этот год обстановка на водоемах Псковской области, меньше ли стало браконьерства, какие нарушения правил рыболовства встречаются чаще — с этими вопросами «Псковская правда» отправилась в отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области.

НАРУШЕНИЙ МЕНЬШЕ, ДЕЛ БОЛЬШЕ

Зафиксированных нарушений правил рыболовства в этом году по сравнению с прошлым стало меньше на 10%. Но общая сумма выписанных и взысканных штрафов и исков значительно увеличилась, а уголовных дел возбуждено в два с половиной раза больше. С принятием изменений в КоАП РФ бумажная работа рыбинспекторов несколько облегчилась, теперь часть протоколов о серьезных нарушениях правил рыболовства (например, с изъятием улова, орудий лова и транспортных средств) те направляют в суд, где мировые судьи выносят решения вплоть до возбуждения уголовных дел и конфискации. Судом уже конфискованы и автомобильные прицепы, и лодки с моторами, и сети, и даже спиннинги с удочками.

Рыбачить, нарушая закон, нынче дорого, жаль, что не все это еще понимают. Чаще всего наши инспекторы задерживают рыболовов, применяющих сети и не имеющих разрешений на добычу водных биоресурсов.


Самая дорогая рыба — ночная плотваАлександр Посадский,
начальник отдела государственного конт­роля, надзора и рыбоохраны по Псковской области 
Не только задерживает рыбоохрана браконьеров, но и следит за соблюдением правил рыболовства как промысловиками, так и любителями-

рыболовами. В промысле по-прежнему встречаются такие нарушения, как отклонения более чем на 10% занесенного в промысловый журнал веса рыбы, а бывает, что часть улова и вовсе не заносится в журнал. Виновные привлекаются к административной ответственности.

Любителями-рыболовами много нарушений было допущено в сентяб­ре-октябре этого года в Раскопельском заливе Чудского озера. В основном не соблюдался минимальный размер допущенных к вылову щуки и судака. Напомним, за каждый экземпляр щуки менее 40 см длиной исчисляется ущерб в 925 рублей, плюс выписывается штраф от двух до пяти тысяч рублей. Таким образом, один «щучий недомерок» как минимум обойдется незадачливому рыболову в 2925 рублей. Если щука недозволенного размера попадается на крючок рыболову, то ее необходимо немедленно отпустить обратно в воду, независимо от состояния ее здоровья, с любыми полученными ею повреждениями.

Самая дорогая рыба — ночная плотва
Плакаты на спичечных коробках щестидесятилетней давности сейчас еще более актуальны.
Фото vm.ru.
Самая дорогая рыба — ночная плотва
Плакаты на спичечных коробках щестидесятилетней давности сейчас еще более актуальны.
Фото vm.ru.
КОНКРЕТНО

С января по сентябрь этого года в Псковской области выявлено 517 административных правонарушений в области охраны биоресурсов, наложено штрафов на сумму 1 313 000 рублей, взыскано штрафов на сумму 918 000 рублей, взыскано по искам за ущерб на сумму 893 000 рублей. Изъято 1371 кг рыбы, 1217 незаконных орудий лова и 12 транспортных средств. Возбуждено 22 уголовных дела. 

ВСЁ, ЧТО НАЖИТО

Во время совместного рейда рыбоохраны и ГИБДД 19 апреля этого года на повороте с шоссе Псков — Гдов на Островцы в час ночи был задержан автомобиль под управлением жителя гдовской деревни Замежничье, а через 40 минут еще один автомобиль, за рулем которого находился пскович. После досмотра в обоих автомобилях были обнаружены незаконные орудия лова — сети — и выловленная рыба, о чем были составлены протоколы с изъятием уловов, орудий лова и транспортных средств. Все материалы были переданы в суд Гдовского района. Там установили, что оба рыбака не имели разрешений и квот на вылов рыбы и совершили незаконную добычу «способом массового истребления водных биологических ресурсов в местах нереста и на миграционных путях к ним».

Первый на надувной лодке в акватории Чудского озера в районе деревни Драготина установил 16 скрепленных между собой лесковых сетей длиной 520 метров и выловил 187 экземпляров плотвы, 24 карася, 8 окуней, 6 щук, 3 язя, 2 густеры, 2 линя, 1 судака, 1 красноперку. Улов вылился в 100 часов обязательных работ, уничтожение сетей и рыбы, конфискацию лодки. Плюс ко всему в досудебном порядке рыболов возместил ущерб на общую сумму 72 755 рублей.

Второй пойманный той ночью рыбак надел рыболовный костюм и в 70 метрах от берега в Раскопельском заливе выставил одну рыболовную сеть длиной 30 метров. Попались 243 экземпляра плотвы, 5 щук и 8 лещей. Уголовное дело суд прекратил за деятельным раскаянием, сеть и рыбу — уничтожили, два рюкзака, рыболовный костюм и даже «белый полимерный пакет» — вернули владельцу. В досудебном порядке тот возместил 74 тысячи рублей.

БРАТЬ НЕЛЬЗЯ, А ОТПУСКАNM ЖИВЫМ НЕКОГО

С 3 апреля в правила рыболовства внесены изменения, согласно которым на акватории Жижицкого озера в Куньинском районе определены семь участков (нерестилища и зимовальные ямы), на которых промысел запрещен круглый год. Для любителей ограничений на этих участках нет, за исключением периода повсеместного весеннего запрета и прежних ограничений по снастям. Профессиональные рыболовы знают об этом, но то углом, то краем своих сетей непременно залазят в запретные участки. Рыбинспекция сначала предупреждала, но неправильно установленные сети появлялись вновь, и тут без штрафов не обошлось.

И еще, большинство индивидуальных предпринимателей, занимающихся ловом рыбы на этом озере, не имеют квот на вылов судака. Но ловят его и пытаются спрятать. Судак не разбирает — в «правильную» сеть он попал, принадлежащую организации, имеющей на него квоту, или в «неправильную». Из «неправильной» хозяева этой сети обязаны судака выпускать. Но «клыкастый» — очень снулая рыба, запутавшись в сети, он уже через два-три часа не способен к продолжению жизни. Приходится выбрасывать в воду уже мертвую рыбу. И что делать? Брать нельзя, а отпускать живым, получается, уже некого. Но таков закон. И здесь на первый план выступает моральная сторона вопроса. Инспекция и рыболовная наука предлагают таким ИП сменить сети на заколы или мережи. Это более дорогие орудия лова, но по отношению к рыбе они намного гуманнее — из таких снастей можно выпускать рыбу, не травмируя ее. Есть еще одно решение — не выдавать таким рыбакам разрешение на сети. 

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