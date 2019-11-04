Внезапно стало чисто

За две недели до этого они провели субботник на остановке и вдоль дороги, а из леса всегда возвращаются с мешком мусора.
За две недели до этого они провели субботник на остановке и вдоль дороги, а из леса всегда возвращаются с мешком мусора.
Трофейные уловы товарищей не дают мне покоя, и в начале октября я, уже в который раз за осень, вновь оказался на берегу Раскопельского залива. На привычном месте «у лесопилки», что в трехстах метрах от деревни Подлипье, где рыболовы всегда спускают свои лодки на воду, меня ожидал сюрприз. Кто-то провел субботник по уборке этого популярного у всех рыбаков места. Берег стал чистеньким, зеленая травка и желтый песочек вновь радовали глаз. Здесь же и плакат с призывом не мусорить установили. Молодцы. Спасибо вам огромное.
А еще я спросил Эльвиру Николаевну про «нашего» медведя («Псковская правда» о встрече с ним подробно рассказывала в статье «Михалыч»). Ведь он средь бела дня переплыл залив и вышел на берег на краю деревни. И никто не видел?
— Нет, про «вашего» медведя ничего не знаем, — подлипчанка весело подхватила топтыжью тему. — Но у нас в деревне почти у каждого своя история о встрече с медведями имеется. И я в прошлом году лично с мишенькой повстречалась, всего-то в километре отсюда. Ходила за грибами, наклонилась за очередным беленьким, слышу: кто-то дышит в кустах неподалеку. Думала, собака бежит, а смотрю — это медведь. Да такой красивый, коричневая шерсть вся блестит, не то что у сородичей в зоопарке. Не дальше двадцати метров от меня пробежал. И знаете, удивительно, но я нисколько не испугалась, а даже залюбовалась. А в этом году медведь поселился у наших соседей, неподалеку от Мды (деревня на берегу Раскопельского залива, по воде — в пяти, по суше — в десяти километрах от Подлипья. — Прим. авт.). Его уже несколько раз видели. Тамошние женщины даже перестали за ягодами и грибами ходить.