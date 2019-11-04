Внезапно стало чисто

КСТАТИ

А еще я спросил Эльвиру Николаевну про «нашего» медведя («Псковская правда» о встрече с ним подробно рассказывала в статье «Михалыч»). Ведь он средь бела дня переплыл залив и вышел на берег на краю деревни. И никто не видел?

— Нет, про «вашего» медведя ничего не знаем, — подлипчанка весело подхватила топтыжью тему. — Но у нас в деревне почти у каждого своя история о встрече с медведями имеется. И я в прошлом году лично с мишенькой повстречалась, всего-то в километре отсюда. Ходила за грибами, наклонилась за очередным беленьким, слышу: кто-то дышит в кустах неподалеку. Думала, собака бежит, а смотрю — это медведь. Да такой красивый, коричневая шерсть вся блестит, не то что у сородичей в зоопарке. Не дальше двадцати метров от меня пробежал. И знаете, удивительно, но я нисколько не испугалась, а даже залюбовалась. А в этом году медведь поселился у наших соседей, неподалеку от Мды (деревня на берегу Раскопельского залива, по воде — в пяти, по суше — в десяти километрах от Подлипья. — Прим. авт.). Его уже несколько раз видели. Тамошние женщины даже перестали за ягодами и г­рибами х­одить.