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Досуг / Зверьё моё

Внезапно стало чисто

Пенсионеры из гдовской деревни собрали 20 мешков мусора после туристов и рыболовов

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Николай Бесклёвный
4 ноября 2019 года, 09:00
Фото: Николай Бесклёвный
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За две недели до этого они провели субботник на остановке и вдоль дороги, а из леса всегда возвращаются с мешком мусора.

ТРАВКА ПРОГЛЯНУЛА

Трофейные уловы товарищей не дают мне покоя, и в начале октября я, уже в который раз за осень, вновь оказался на берегу Раскопельского залива. На привычном месте «у лесопилки», что в трехстах метрах от деревни Подлипье, где рыболовы всегда спускают свои лодки на воду, меня ожидал сюрприз. Кто-то провел субботник по уборке этого популярного у всех рыбаков места. Берег стал чистеньким, зеленая травка и желтый песочек вновь радовали глаз. Здесь же и плакат с призывом не мусорить установили. Молодцы. Спасибо вам огромное.

Внезапно стало чисто
Оставить после себя мусор — смертельный грех. Мы всегда не только свой мусор забираем, но и чужой прихватываем.
Фото Николая Бесклевного.
В моей рыболовной компании, а она немаленькая, 10-12 человек иногда собирается, оставить после себя мусор — смертельный грех. Мы не только свое забираем, но и чужое прихватываем. Прежде чем разбить лагерь, мы первые минуты посвящаем уборке. На это много времени не требуется: когда и пары минут хватает, когда чуть больше. И не одни мы такие, замечаю, что с каждым годом нас становится больше. На популярном рыболовном сайте «Псковфишинг» тема мусора обсуждается постоянно, и многими было замечено, что прошедшей зимой на льду Чудского и Псковского озер мусора рыболовы оставляли гораздо меньше, чем в прошлые годы. Но так поступают далеко не все, вот и пришлось жителям выйти с пакетами для мусора на берег.

СОБРАЛИ 20 МЕШКОВ

Увидев чистый аккуратный берег, решил я узнать, кто эти славные люди, сказать им спасибо. А как узнать? Да при желании это несложно. Ведь центр информации в деревне — это магазин. В Подлипье он в самой середочке, рядом с дорогой, ведущей к заливу. Там меня встретила приветливая продавщица и с добротой откликнулась на все мои вопросы.

Внезапно стало чисто
«У лесопилки», пожалуй, самое популярное место в Подлипье у рыболовов. Местные жители собрали здесь 20 мешков мусора и поставили табличку с просьбой не мусорить.
Фото Николая Бесклевного.
— Мусор неделю назад наши деревенские убрали, — рассказала Эльвира Николаевна, — набрали 20 мешков, а вчера мусорная машина их уже увезла. Инициатором очистки берега выступил Николай Викторович Горелов и с ним два Владимира Михайловича — Баранов и Елфимов. И женщины участвовали, и Харитонова Галина Геннадьевна с приехавшей из Питера дочерью Настей, и Чайкина Антонина Никифоровна, и другие. Антонине Никифоровне, между прочим, 85 лет. Наши женщины две недели назад и на остановке, и вокруг нее убрались, и вдоль дороги. В основном пенсионеры живут в Подлипье, прогуливаясь вокруг деревни, каждый день из лесу пакетик с мусором несут. Если бы и мы не убирали, то заросли бы по уши. 

КСТАТИ

А еще я спросил Эльвиру Николаевну про «нашего» медведя («Псковская правда» о встрече с ним подробно рассказывала в статье «Михалыч»). Ведь он средь бела дня переплыл залив и вышел на берег на краю деревни. И никто не видел?

— Нет, про «вашего» медведя ничего не знаем, — подлипчанка весело подхватила топтыжью тему. — Но у нас в деревне почти у каждого своя история о встрече с медведями имеется. И я в прошлом году лично с мишенькой повстречалась, всего-то в километре отсюда. Ходила за грибами, наклонилась за очередным беленьким, слышу: кто-то дышит в кустах неподалеку. Думала, собака бежит, а смотрю — это медведь. Да такой красивый, коричневая шерсть вся блестит, не то что у сородичей в зоопарке. Не дальше двадцати метров от меня пробежал. И знаете, удивительно, но я нисколько не испугалась, а даже залюбовалась. А в этом году медведь поселился у наших соседей, неподалеку от Мды (деревня на берегу Раскопельского залива, по воде — в пяти, по суше — в десяти километрах от Подлипья. — Прим. авт.). Его уже несколько раз видели. Тамошние женщины даже перестали за ягодами и г­рибами х­одить.

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