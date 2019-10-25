Топ-5 щучьих рыбалок

Богат рыбой Раскопельский залив Чудского озера. Но столько щуки в его водах, сколько этой осенью, я за 15 лет активного увлечения рыбалкой еще не встречал и не ловил. И что особенно радует — ее размер. Да, много и мелкой щуки, ее большинство рыболовов отпускают, но и встреча с трофейным размером в этом году не редкость. Очевидцем и непосредственным участником многих из этих встреч стал автор рыбацкой странички в «Псковской правде».

№5. НАКЛЕИЛ ЧЕШУЮ

На пятом месте улов моего товарища и постоянного члена экипажа нашей лодки Николая Константиновича. Мы всегда ведем счет пойманным рыбам. Чаще итог бывал не в пользу напарника. И хотя мы соревнуемся в шутку, но он каждый раз делает выводы, вносит коррективы и потихоньку продвигается вперед с доработкой снастей и в технике лова. И 9 октября уже я оказался в отстающих. Очень здорово у Николая в этот день клевало на им переделанный воблер «Шторм» (был окунек, стал уклейкой — перекрасил, наклеил голограмму серебристой чешуи и утяжелил, приклеив полоску свинца к брюшку). А еще он и хлыстик на своем спиннинге поменял на более гибкий и чувствительный. Эту рыбалку мы включаем в рейтинг не по весу конкретного экземпляра, а из-за необыкновенной уловистости.

№4. ВОБЛЕР ЧЕРЕЗ ЖАБРЫ

Четвертое место занимает улов от 29 сентября. Это была моя лучшая щучья рыбалка за все времена. Но мастерство в этот день было ни при чем — клевало у всех и на все. Теперь я точно знаю, что такое настоящий жор щуки! И что самое удивительное — мелочь в этот день не донимала и клевала только крупная щука. Поклевки были злые, и наши приманки разбойницы заглатывали на ура. Из самой крупной щуки весом около 3 кило воблер пришлось доставать через жабры. Я побоялся, и не без оснований, совать руку с пассатижами в огромную щучью пасть спереди — зевник мог выскочить, такое не раз бывало, длины пассатижей не хватало и «тиски» с острейшими зубами запросто могли бы сомкнуться аж на запястье моей руки. Но все обошлось без трагедий, комедий и обоюдного кровопускания.

№3. РЯДОВАЯ

Третье место — у псковича Владимира Михайловича Коробова и его щуки весом 4,5 кг, пойманной 4 октября.

— Такие щуки — рядовое событие для Раскопельского залива, — скромно упомянул о своем трофее Михалыч. — А вот 15 октября я подержал на своем спиннинге настоящего монстра. И даже успел заглянуть ему в глаза. Долго подтягивал огромную, ну как минимум вдвое большую щуку, чем та, которая на фото. И когда подвел ее к лодке, то сразу понял, что я ее не вытащу — лишь один крючок едва держался за краешек губы. И при первом же уходе щуки под лодку она благополучно сошла.

№2. ТРОФЕЙ УМЕНЬШИЛСЯ

Второе место за Вениамином Прозоровым. — Когда после десятиминутного сопротивления я затащил щуку в лодку, то подумал, что весит она не менее семи килограммов, — с улыбкой вспоминает Вениамин. — А когда на берегу взвесил, то оказалось, всего-то пять шестьсот. Так часто бывает — при взвешивании прежние килограммы почему-то уменьшаются.

№1. КРОКОДИЛИЦА

Безоговорочное первое место на сегодняшний день принадлежит 13-килограммовому «крокодилу», выловленному 10 октября Юрием Брилем, рыболовом из Луги Ленинградской области. Он рыбачил в одной лодке со своим отцом Сергеем Николаевичем.