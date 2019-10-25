Топ-5 щучьих рыбалок

Богат рыбой Раскопельский залив Чудского озера. Но столько щуки в его водах, сколько этой осенью, я за 15 лет активного увлечения рыбалкой еще не встречал и не ловил. И что особенно радует — ее размер. Да, много и мелкой щуки, ее большинство рыболовов отпускают, но и встреча с трофейным размером в этом году не редкость. Очевидцем и непосредственным участником многих из этих встреч стал автор рыбацкой странички в «Псковской правде».
На пятом месте улов моего товарища и постоянного члена экипажа нашей лодки Николая Константиновича. Мы всегда ведем счет пойманным рыбам. Чаще итог бывал не в пользу напарника. И хотя мы соревнуемся в шутку, но он каждый раз делает выводы, вносит коррективы и потихоньку продвигается вперед с доработкой снастей и в технике лова. И 9 октября уже я оказался в отстающих. Очень здорово у Николая в этот день клевало на им переделанный воблер «Шторм» (был окунек, стал уклейкой — перекрасил, наклеил голограмму серебристой чешуи и утяжелил, приклеив полоску свинца к брюшку). А еще он и хлыстик на своем спиннинге поменял на более гибкий и чувствительный. Эту рыбалку мы включаем в рейтинг не по весу конкретного экземпляра, а из-за необыкновенной уловистости.
Николая Константиновича выловил 10 голов.
Фото из личных архивов рыбаков — героев нашего рейтинга.
Четвертое место занимает улов от 29 сентября. Это была моя лучшая щучья рыбалка за все времена. Но мастерство в этот день было ни при чем — клевало у всех и на все. Теперь я точно знаю, что такое настоящий жор щуки! И что самое удивительное — мелочь в этот день не донимала и клевала только крупная щука. Поклевки были злые, и наши приманки разбойницы заглатывали на ура. Из самой крупной щуки весом около 3 кило воблер пришлось доставать через жабры. Я побоялся, и не без оснований, совать руку с пассатижами в огромную щучью пасть спереди — зевник мог выскочить, такое не раз бывало, длины пассатижей не хватало и «тиски» с острейшими зубами запросто могли бы сомкнуться аж на запястье моей руки. Но все обошлось без трагедий, комедий и обоюдного кровопускания.
Голодная щука проявляет наибольшую активность.
Фото из личных архивов рыбаков — героев нашего рейтинга.
Третье место — у псковича Владимира Михайловича Коробова и его щуки весом 4,5 кг, пойманной 4 октября.
— Такие щуки — рядовое событие для Раскопельского залива, — скромно упомянул о своем трофее Михалыч. — А вот 15 октября я подержал на своем спиннинге настоящего монстра. И даже успел заглянуть ему в глаза. Долго подтягивал огромную, ну как минимум вдвое большую щуку, чем та, которая на фото. И когда подвел ее к лодке, то сразу понял, что я ее не вытащу — лишь один крючок едва держался за краешек губы. И при первом же уходе щуки под лодку она благополучно сошла.
Поймать такую щуку для Владимира Коробова с третьей строчки — событие рядовое.
Фото из личных архивов рыбаков — героев нашего рейтинга.
Второе место за Вениамином Прозоровым.
— Когда после десятиминутного сопротивления я затащил щуку в лодку, то подумал, что весит она не менее семи килограммов, — с улыбкой вспоминает Вениамин. — А когда на берегу взвесил, то оказалось, всего-то пять шестьсот. Так часто бывает — при взвешивании прежние килограммы почему-то уменьшаются.
На берегу рыба со второго места нашего рейтинга похудела.
Фото из личных архивов рыбаков — героев нашего рейтинга.
Безоговорочное первое место на сегодняшний день принадлежит 13-килограммовому «крокодилу», выловленному 10 октября Юрием Брилем, рыболовом из Луги Ленинградской области. Он рыбачил в одной лодке со своим отцом Сергеем Николаевичем.
— Один бы я не справился, да и вдвоем мы это сделали с трудом и большим везением, — по телефону рассказал о небывалом улове лужский рыболов. — Подумал, зацеп. Но «зацеп» ожил. Не мы его, а он нас таскал — за полчаса утащил метров на двести. Если бы и дальше так пошло, то не видать нам трофея, ушел бы в камыши. Поэтому решили не пускать его туда и бросили якорь. Огромная рыбина не прекращала двигаться, стала кружить вокруг лодки, но все же начала уставать. И я, наконец-то, потихоньку стал подтягивать ее к лодке. Но тут выросла другая проблема — серьезная угроза запутать шнур спиннинга за фал якоря. Чтобы не потерять трофей, пришлось якорный фал отвязать от лодки. Черт с ним, с якорем, такая рыбина один раз в жизни попадается. Когда она всплыла — мы с батей обомлели. Ни он, ни я таких щук не только не ловили, но и не видывали. У самой лодки «крокодилица» чуть было не ушла — в подсачек смогли завести только голову, и при попытке его поднять отломилась рукоятка. Лишь благодаря ловкости и силе рук отец успел вместе с кольцом подсачека обхватить голову щуки и затащить все это в лодку. В стандартный сахарный мешок 50 на 95 наш трофей не помещался, хвост выглядывал из мешка еще на 30 сантиметров. Домашнее взвешивание показало — ровно 13 кг. Филе пошло на котлеты, а голову я засолил, решил из нее сделать на память чучело.
Самая мощная хищница потянула на 13 килограмм.
Фото из личных архивов рыбаков — героев нашего рейтинга.