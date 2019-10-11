НЕЗАБЫВАЕМАЯ РЫБАЛКА

19 сентября псковичи Дмитрий и Марина Благадеровы еще до восхода солнца были на берегу Раскопельского залива. Вот уже десяток лет супруги регулярно рыбачат в Чудском озере, активный отдых обоим давно пришелся по душе. Их небольшой пластиковый катер узнают завсегдатаи этих мест и всегда дружески приветствуют. Погода в этот день стояла тихая, и было задумано первые пару часов половить щуку в заливе, а потом обязательно выйти в озеро за крупным окунем. Но со щукой что-то не заладилось, и, продолжая троллинговать (троллинг — способ ловли рыбы спиннингом), решили еще раз пройти по заливу и выходить в озеро. Двигаясь с востока по направлению к острову Пыпно, когда до него оставалось метров триста, Дмитрий заметил, что впереди, метрах в пятидесяти, поперек их курса что-то плывет.

— Сначала я подумал, что это большой коричневый пакет, выброшенный разгильдяями-рыболовами,— рассказывает Дмитрий Благадеров. — Но подходя все ближе и ближе, я стал понимать, что это плывет какое-то животное. Стал рассуждать про себя. Корова? Нет, так далеко от берега они не должны заплывать. Бобр? Тоже нет, слишком уж крупная голова. Дикий кабан? Не похоже. И тут я четко увидел и понял, что в паре десятков метров от катера плывет самый что ни на есть настоящий медведь.

— Посмотри, сказал мне муж, что это плывет? — поделилась эмоциями от неожиданной встречи Марина. — Повернулась, отыскала взглядом. Я была на носу катера, то есть ближе к этому коричневоголовому пловцу, чем Дмитрий. Рассмотрела и опешила. Медведь! Он плыл не останавливаясь и не меняя направления, но то и дело поворачивал голову в нашу сторону — круглые ушки, круглые глазки, темная шерсть вокруг глаз. В какой-то миг наши взгляды встретились. И в ту же секунду меня словно ветром сдуло с носа нашего катера. Я завизжала и громко заругалась: «Поворачивай, твою мать, плыви быстрее отсюда». Ответ супруга еще больше усугубил мое стрессовое состояние, он ничего умнее не смог сказать: «Как я поверну, у нас спиннинги заброшены!» (Во время троллинга круто повернуть лодку, не запутав распущенные шнуры с приманками, почти невозможно. — Прим. авт.) Я продолжала истерить: «Да черт с ними, с этими удочками, разворачивайся быстрее. Ты что, хочешь, чтобы как с Игорем получилось?» (Игорь, друг семьи, три года назад во время рыбалки на Черной речке неудачно попытался сделать селфи с мирно переплывающим реку диким кабаном — одна секция лодки была разорвана: хорошо, что берег и друзья оказались рядом. — Прим. авт. ) Отвернули. Дмитрий говорит: «Снимай, снимай мишку!» Я достала свой телефон и такого наснимала… — вода, небо, шапка, куртка, сапоги и ни одного кадра с главным героем нашей рыбалки. Что это было со мной — страх, нереальное состояние? Дмитрий остановил катер, достал свой телефон и начал снимать сам. Но медведь уже был метрах в пятидесяти от нас и четкого видео не получилось. Я немного успокоилась. И тут мне так жалко стало мишку. И вода холодная, и плывет он уже долго, вдруг утонет. Говорю мужу: может, подстрахуем? И поняла, что глупость сказала. Еще минут пятнадцать мы стояли и смотрели вслед неожиданному пловцу, пока он не достиг берегового тростника.

— Я успел четко рассмотреть нашего «меньшего брата», — продолжил Дмитрий. — Это был реально большой и взрослый медведь. Плыл он со стороны выхода в озеро (пролив Жирогло. — Прим. авт.), до места нашей встречи уже преодолел не менее полутора километров, примерно столько же оставалось и до берега. Плыл он довольно быстро, не менее 4 км/час. Именно с такой скоростью и мы всегда троллим. И когда какое-то время мы плыли параллельными курсами, то наши скорости были почти одинаковыми. Симпатичный медведь, наблюдать за ним было очень интересно, но как хорошо, что мы его вовремя заметили!

В этот день супруги Благадеровы рыбы так и не поймали, но, как они полагают, такие рыбалки и без улова запоминаются на всю жизнь.