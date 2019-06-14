Горящая рыбалка

И ЗОЛОТО, И СЕРЕБРО - В СЕМЕЙНОЙ КОПИЛКЕ

Женщина-победитель — это, пожалуй, уже добрая традиция, сложившаяся на рыболовных соревнованиях последних трех-четырех лет в Псковской области. Особенно часто мужчины получают «под дых» в самом популярном на сегодняшний день виде лова рыбы — фидером. В прошлом году сокрушительные удары, побеждая на серьезных соревнованиях, наносила псковичка Елена Гольдзегер. На этот раз всех рыболовов «отправила в нокаут» Анастасия Туманова. На 1-м этапе соревнований Любительской фидерной лиги Псковской области (ЛФЛ 60), который прошел 1 июня на правом берегу реки Великой неподалеку от Горводоканала, с весом 1710 г Настя уверенно завоевала первое место. Улов победительницы почти на 300 г оказался весомее, чем у серебряного призера, мужа Анастасии, Богдана Фадеева (1430 г), и почти в два раза больше, чем у занявшего третье место Никиты Полякова (830 г). «Уступил супруге 300 граммов и первое место, но ей проиграть не обидно, — написал на рыболовном форуме о своем выступлении Богдан, — ведь все кубки и медали пошли в семейную коллекцию». «Все спортсмены старались ловить рыбу с дальней дистанции, — поделилась секретом успеха Анастасия. — А я нашла свою рыбу всего лишь в 15-20 метрах от берега. И леща там поймала, и окуней с ершами».

В ЧЕМПИОНЫ - С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ «ЖЕНСКИЙ» ФАКТОР

Про зной и ливень я уже упомянул, но на ход соревнований мог повлиять и совершенно невероятный человеческий фактор. Я побывал не менее чем на сотне подобных мероприятий, но того, что случилось в первый день этого чемпионата, не бывало никогда. В самый разгар состязаний в огороженную зону соревнований, в огороженный сектор, несмотря на предупреждающие плакаты, на запреты судей, беспардонно вошла молодая женщина с двумя детьми и начала организовывать там их купание. Прекратить нарушение общественного спортивного порядка не помогали ни уговоры, ни разъяснения, ни просьбы. Главный судья соревнований, едва сдерживая себя, вежливо указывал на небезопасность купания — тяжелые свинцовые грузила и острые крючки спортивных снастей, случайно угодив в купальщиков, могли нанести им серьезные травмы. Благо спортсменам, рядом с которыми оказалась эта скандальная женщина, хватило благоразумия, они вынули удочки из воды и забросы прекратили, что, естественно, потом сказалось на их результатах. Женщина ссылалась на то, что этот участок реки находится ровно напротив ее дома и что купаться ее дети будут только в этом месте, и именно сейчас, и что это их берег, а спортсменам следует убираться на противоположный. Я, оказавшись рядом, призывал мамочку к совести, мне было стыдно перед гостями чемпионата за такую бестактность. Но не помогало. Ну не применять же физическую силу? Позвонили в полицию. Довольно быстро приехал полицейский наряд, но к этому времени скандалистка водные процедуры своих детей уже закончила и увела их в дом. Полиция, приняв заявление о нарушении общественного порядка, уехала, пообещав немедленно вмешаться в случае повторения неприятной ситуации.