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Досуг / Зверьё моё

Горящая рыбалка

У псковских рыболовов-спортсменов начались жаркие деньки

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Николай Бесклевный
14 июня 2019 года, 09:00
Фото: Николай Бесклевный
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Две недели — два серьезных состязания. И в обоих отличились женщины. Но если 1 июня победа молодой спортсменки принесла сплошь положительные эмоции, то 8 июня появление женщины среди рыболовов закончилось громким скандалом и даже вмешательством наряда полиции. Но обо всем по порядку…

И ЗОЛОТО, И СЕРЕБРО - В СЕМЕЙНОЙ КОПИЛКЕ

Женщина-победитель — это, пожалуй, уже добрая традиция, сложившаяся на рыболовных соревнованиях последних трех-четырех лет в Псковской области. Особенно часто мужчины получают «под дых» в самом популярном на сегодняшний день виде лова рыбы — фидером. В прошлом году сокрушительные удары, побеждая на серьезных соревнованиях, наносила псковичка Елена Гольдзегер. На этот раз всех рыболовов «отправила в нокаут» Анастасия Туманова. На 1-м этапе соревнований Любительской фидерной лиги Псковской области (ЛФЛ 60), который прошел 1 июня на правом берегу реки Великой неподалеку от Горводоканала, с весом 1710 г Настя уверенно завоевала первое место. Улов победительницы почти на 300 г оказался весомее, чем у серебряного призера, мужа Анастасии, Богдана Фадеева (1430 г), и почти в два раза больше, чем у занявшего третье место Никиты Полякова (830 г). «Уступил супруге 300 граммов и первое место, но ей проиграть не обидно, — написал на рыболовном форуме о своем выступлении Богдан, — ведь все кубки и медали пошли в семейную коллекцию». «Все спортсмены старались ловить рыбу с дальней дистанции, — поделилась секретом успеха Анастасия. — А я нашла свою рыбу всего лишь в 15-20 метрах от берега. И леща там поймала, и окуней с ершами».

Псковичка Анастасия Туманова — серьезный соперник для рыболовов-спорт­сменов.
Фото Николая Бесклевного.
Организаторами соревнований, помимо кубков и медалей, были учреждены и серьезные награды в номинации «За самую крупную рыбу!». За поимку леща весом более 1,5 кг или окуня, голавля, язя или линя весом более 0,5 кг полагался денежный приз в 3000 руб. Но кошелек организаторов не пострадал, хотя посягательства со стороны победительницы соревнований на него имелись.

В ЧЕМПИОНЫ - С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ

8 и 9 июня, в том же живописном месте, где проходил первый этап ЛФЛ 60, состоялся и открытый чемпионат города Пскова по ловле рыбы фидером. Среди 26 участников соревнований — семеро именитых гостей из Санкт-Петербурга (2 мастера спорта, 5 кандидатов в мастера), остальные участники — из Пскова, в том числе перворазрядники Сергей Мишин и Алексей Яковлев, пожалуй, самые сильные среди наших земляков в этом виде рыболовного спорта на сегодняшний день. Их команда «Клуб любителей донки» и победила. Сергей, Алексей и их товарищ Денис Михайлов в двухдневной борьбе, несмотря на изнывающую жару в первый день (+32 градуса) и сильнейший ливень во второй, стали чемпионами города Пскова 2019 года. Серебро отправилось в Северную столицу, а бронза оказалась в руках уже известной нам семейной пары Анастасии и Богдана, активно помогал им в этом Иван Светлов.

Рыба в реке Великой ловится разная.
Фото Николая Бесклевного.
Но если в командном зачете результат оказался близким к ожидаемому, то в личном первенстве победил спортсмен, впервые принявший участие в соревнованиях по ловле рыбы донной удочкой. Чемпионом города Пскова стал Борис Пивоваров — кандидат в мастера спорта, многократный чемпион г. Пскова и Псковской области по ловле рыбы… на поплавочную удочку. «Еще за три дня до соревнований я не знал, буду ли я в них участвовать, — рассказал о своей победе Борис Борисович, — ведь фидерное удилище — это не мое. Да и многие организационные заботы о проведении чемпионата были на мне. Но с оргвопросами проблем не возникло, за что большое спасибо дружной и сплоченной команде по подготовке и проведению чемпионата. Чтобы не подвести команду, решил попробовать себя в личном первенстве. И, кажется, получилось».

В чемпионы — с первой попытки. Пскович Борис Пивоваров, впервые участвуя в соревнованиях по фидеру, стал чемпионом Пскова 2019 года.
Фото Николая Бесклевного.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ «ЖЕНСКИЙ» ФАКТОР

Про зной и ливень я уже упомянул, но на ход соревнований мог повлиять и совершенно невероятный человеческий фактор. Я побывал не менее чем на сотне подобных мероприятий, но того, что случилось в первый день этого чемпионата, не бывало никогда. В самый разгар состязаний в огороженную зону соревнований, в огороженный сектор, несмотря на предупреждающие плакаты, на запреты судей, беспардонно вошла молодая женщина с двумя детьми и начала организовывать там их купание. Прекратить нарушение общественного спортивного порядка не помогали ни уговоры, ни разъяснения, ни просьбы. Главный судья соревнований, едва сдерживая себя, вежливо указывал на небезопасность купания — тяжелые свинцовые грузила и острые крючки спортивных снастей, случайно угодив в купальщиков, могли нанести им серьезные травмы. Благо спортсменам, рядом с которыми оказалась эта скандальная женщина, хватило благоразумия, они вынули удочки из воды и забросы прекратили, что, естественно, потом сказалось на их результатах. Женщина ссылалась на то, что этот участок реки находится ровно напротив ее дома и что купаться ее дети будут только в этом месте, и именно сейчас, и что это их берег, а спортсменам следует убираться на противоположный. Я, оказавшись рядом, призывал мамочку к совести, мне было стыдно перед гостями чемпионата за такую бестактность. Но не помогало. Ну не применять же физическую силу? Позвонили в полицию. Довольно быстро приехал полицейский наряд, но к этому времени скандалистка водные процедуры своих детей уже закончила и увела их в дом. Полиция, приняв заявление о нарушении общественного порядка, уехала, пообещав немедленно вмешаться в случае повторения неприятной ситуации. 

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