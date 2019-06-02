Щучий сезон

С 15 мая повсеместно разрешен лов щуки, но зубастую разбойницу поймать очень и очень непросто. Псковские рыболовы в очередной раз убедились, что Раскопельский залив — лучшее место для ловли хищницы.

ЛЮБИМЫЙ ВОДОЁМ

Раскопельский залив Чудского озера — одно из самых любимых моих мест рыбалки. И рыбы, и рыбаков там почти всегда много. И очень я был удивлен, когда 24 мая мы оказались там в одиночестве — три наших лодки и больше никого. Запрет на лов щуки закончился 15 мая, а рыбаков не видать. А вдруг щуки нет в заливе? Но такого мы и представить себе не можем. Раскопельский залив — одно из самых излюбленных щучьих нерестилищ, и после ежегодных весенних процедур продолжения рода зубастая там задерживается надолго. И солидные экземпляры нередко попадались на наши спиннинги. И мой личный рекорд (6 кг 100 г) именно здесь состоялся. И моим знакомым попадались тут и семи-, и восьми-, и девятикилограммовые щуки. Так что Раскопельский залив, пожалуй, самое щучье место в Псковской области. А может, других рыболовов не было еще и потому, что лодочными моторами до 15 июня пользоваться нельзя? Залив немаленький, и на веслах мало кто осмеливается отправляться туда на рыбалку, да и погода свои коррективы вносит — не при каждом ветре там поплаваешь. И в этот майский день погода была не самая комфортная — тучки на небе, дождик то и дело пытался сорваться, задувал восточный ветер. Ветер то стихал почти до нуля, то поднимал серьезную волну. Самая что ни на есть щучья погода.

ДЕНЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГРЕБЛИ

И щука была на месте и клевала. Но вот чтобы найти ее, мне потребовалось пройти на веслах не один километр. Поначалу даже думал, что из затеи поймать щуку «на дорожку» ничего не выйдет. На мои два спиннинга с разными приманками (на одном — воблер, на другом — крупная блесна-колебалка) рыба почему-то не обращала внимания. И наконец-то, через пару часов непрерывной гребли напротив песчаного пляжа деревни Подлипье, метрах в двухстах от берега, я увидел первую поклевку. На воблер соблазнилась мелкая щучка, которую я тут же и отпустил. Выуживание и отпускание заняло минуты полторы-две. Второй спиннинг я не сматывал, все это время его блесна лежала на дне. И как только я опять начал движение, сделал всего пару гребков, как именно этот спиннинг согнулся в дугу. Я бросил весла: «Зацеп. Полежала блесна на дне и сразу же нашла, за что зацепиться», — и с этими мыслями взялся за удилище. А на том конце шнура, оказывается, кто-то ворочается, и размера неплохого. Потягался недолго с этим «кем-то», и в моей лодке оказалась двухкилограммовая щука — первая в этом сезоне. После такой встречи сразу с двумя разбойницами решил встать на этом месте на якорь и половить на блесну. В заброс я не ловил уже лет этак десять, а потому навыки были серьезно утрачены. И какова же была моя радость, когда на первой же проводке — удар и сход неплохой рыбины. И далее в течение получаса поклевки следовали одна за другой. Но реализация была слабая: то сразу сход, то протащу и рыба на полдороги отцепляется, то у самой лодки отвалится. Дело, как мне думается, было не столько в утраченной мною технике лова, сколько в неактивной сегодня щуке. Почти каждый раз следовал еле ощутимый щелчок-толчок или слабенький изгиб кончика спиннинга, нарушающий ритм игры блесны. На этой точке я поймал еще две щучки-килушки. Потом клев затих, и я переплыл метров на сто. И там клевало. И клевало почти на каждой новой постановке лодки, но надежно подсечь и выудить щуку в этот день удалось лишь три-четыре раза. Так полдня и рыбачил — греб, останавливался, опускал-поднимал якорь, ощущал множество поклевок, опять греб, опять остановка, опять много пустых поклевок, опять гребля. Давненько у меня не было такой активной и полезной для здоровья рыбалки.

КСТАТИ Поклевки были почти не заметны, без привычных ударов, без крепкой хватки.

МОГ И ОТЛИЧИТЬСЯ, НО...