Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Досуг / Зверьё моё

Щучий сезон

Какова же была моя радость, когда на первой проводке — удар и сход неплохой рыбины, но реализация оказалась неудачной

Текст:
Николай Бесклевный
2 июня 2019 года, 09:00
Фото: Николай Бесклевный
0

С 15 мая повсеместно разрешен лов щуки, но зубастую разбойницу поймать очень и очень непросто. Псковские рыболовы в очередной раз убедились, что Раскопельский залив — лучшее место для ловли хищницы.

ЛЮБИМЫЙ ВОДОЁМ

Раскопельский залив Чудского озера — одно из самых любимых моих мест рыбалки. И рыбы, и рыбаков там почти всегда много. И очень я был удивлен, когда 24 мая мы оказались там в одиночестве — три наших лодки и больше никого. Запрет на лов щуки закончился 15 мая, а рыбаков не видать. А вдруг щуки нет в заливе? Но такого мы и представить себе не можем. Раскопельский залив — одно из самых излюбленных щучьих нерестилищ, и после ежегодных весенних процедур продолжения рода зубастая там задерживается надолго. И солидные экземпляры нередко попадались на наши спиннинги. И мой личный рекорд (6 кг 100 г) именно здесь состоялся. И моим знакомым попадались тут и семи-, и восьми-, и девятикилограммовые щуки. Так что Раскопельский залив, пожалуй, самое щучье место в Псковской области.

А может, других рыболовов не было еще и потому, что лодочными моторами до 15 июня пользоваться нельзя? Залив немаленький, и на веслах мало кто осмеливается отправляться туда на рыбалку, да и погода свои коррективы вносит — не при каждом ветре там поплаваешь. И в этот майский день погода была не самая комфортная — тучки на небе, дождик то и дело пытался сорваться, задувал восточный ветер. Ветер то стихал почти до нуля, то поднимал серьезную волну. Самая что ни на есть щучья погода.

Трофеев в этот раз мы не поймали, но уловом и рыбалкой все равно остались довольны.
Фото Николая Бесклевного.

ДЕНЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГРЕБЛИ

И щука была на месте и клевала. Но вот чтобы найти ее, мне потребовалось пройти на веслах не один километр. Поначалу даже думал, что из затеи поймать щуку «на дорожку» ничего не выйдет. На мои два спиннинга с разными приманками (на одном — воблер, на другом — крупная блесна-колебалка) рыба почему-то не обращала внимания. И наконец-то, через пару часов непрерывной гребли напротив песчаного пляжа деревни Подлипье, метрах в двухстах от берега, я увидел первую поклевку. На воблер соблазнилась мелкая щучка, которую я тут же и отпустил. Выуживание и отпускание заняло минуты полторы-две. Второй спиннинг я не сматывал, все это время его блесна лежала на дне. И как только я опять начал движение, сделал всего пару гребков, как именно этот спиннинг согнулся в дугу. Я бросил весла: «Зацеп. Полежала блесна на дне и сразу же нашла, за что зацепиться», — и с этими мыслями взялся за удилище. А на том конце шнура, оказывается, кто-то ворочается, и размера неплохого. Потягался недолго с этим «кем-то», и в моей лодке оказалась двухкилограммовая щука — первая в этом сезоне. После такой встречи сразу с двумя разбойницами решил встать на этом месте на якорь и половить на блесну.

В заброс я не ловил уже лет этак десять, а потому навыки были серьезно утрачены. И какова же была моя радость, когда на первой же проводке — удар и сход неплохой рыбины. И далее в течение получаса поклевки следовали одна за другой. Но реализация была слабая: то сразу сход, то протащу и рыба на полдороги отцепляется, то у самой лодки отвалится. Дело, как мне думается, было не столько в утраченной мною технике лова, сколько в неактивной сегодня щуке.

Почти каждый раз следовал еле ощутимый щелчок-толчок или слабенький изгиб кончика спиннинга, нарушающий ритм игры блесны. На этой точке я поймал еще две щучки-килушки. Потом клев затих, и я переплыл метров на сто. И там клевало. И клевало почти на каждой новой постановке лодки, но надежно подсечь и выудить щуку в этот день удалось лишь три-четыре раза. Так полдня и рыбачил — греб, останавливался, опускал-поднимал якорь, ощущал множество поклевок, опять греб, опять остановка, опять много пустых поклевок, опять гребля. Давненько у меня не было такой активной и полезной для здоровья рыбалки.

КСТАТИ

Поклевки были почти не заметны, без привычных ударов, без крепкой хватки.

МОГ И ОТЛИЧИТЬСЯ, НО...

Встретился я в этот день и с трофейной щукой, весом никак не меньше «четверы». Потягался с острозубой разбойницей минуты три, но она сошла с крючка у самой лодки, менее чем в метре от борта. Случилось это с западной стороны у острова Пыпно. Я греб и дорожил, когда она клюнула и аж с хрустом загнула спиннинг. Со знанием дела, не торопясь, я крутил скрипящую катушку, пару раз визжал фрикцион. Метров за пять от моей посудины она всплыла первый раз, показав толстую спину, но тут же, резко и крепко придавив спиннинг, опять скрылась в толще воды. И еще дважды она всплывала. Я аккуратно, ближе и ближе уже уставшую щуку подтаскивал к лодке. И тут заметил, что вынуть щуку с этого борта лодки может серьезно помешать шнур от второго спиннинга, широкой петлей плававший рядом. Решил перевести щуку к другому борту, начал перекладывать из руки в руку дергающийся спиннинг, неуклюже поворачиваться и дал слабину. В этот момент она и сошла благополучно. Но я нисколько не жалею. Мы с ней еще обязательно встретимся, да и другой щуки в заливе еще много.

Мои товарищи в этот день тоже не остались без улова. Щучий сезон мы открыли и вполне успешно. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Досуг / Афиша
29 мая 11:37

Какие развлечения ждут Псков в День защиты детей

Праздничная программа многообразна: концерты, интерактивы, мастер-классы и шествия

Досуг / Зверьё моё
26 мая 09:00

Фантастический лещ

Нет леща в реке Великой? Не беда. Поезжайте на лесные озера, и будет вам счастье

Досуг / Зверьё моё
27 апреля 09:00

Вода зовёт

Обозреватель «Псковской правды» предлагает из-за жаркой весны и раннего нереста пересмотреть сроки запрета на ловлю сетями
  • В Псковской области вопрос по несанкционированным свалкам успешно решается – Сергей Грахов
  • Металлодетекторы установят на входах в псковский кремль к Ганзейским дням Нового времени
  • Центр Пскова перекроют на 50 минут из-за демонстрации в ближайшее воскресенье
  • Два участка дороги в районе Опочки должны отремонтировать до конца октября
  • Опубликован список команд, которые сразятся в финале за кубок губернатора Псковской области
  • Пётр Крупеня приедет в Дедовичи, чтобы ответить на вопросы местных жителей

    • 29 мая

  • Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступит с годовым отчетом
  • Александр Котов поможет найти в Пскове новое место для «Лесопилки» и других приютов для животных
  • На уничтожение борщевика в Пскове потратят почти полтора миллиона рублей
  • Юный велосипедист не спешился на пешеходном переходе и попал под колеса в Великих Луках
  • До четырех часов дня будут ходить спецавтобусы на праздник в честь 75-летия 334-го полка
  • Сергей Грахов: Проектирование газовой котельной в Острове-3 уже началось
  • Июньский график приёма в великолукском и псковском МФЦ опубликовала прокуратура
  • В России хотят отменить возрастную маркировку школьной литературы и советского кино
  • На транспортной развязке Псков — Гдов активно идут строительные работы
  • Группа «M&Ms» и хор ветеранов выйдут на сцену в Стругах Красных в последний день мая
  • «Карнавал животных» и «Красная шапочка»: Псковский театр кукол опубликовал афишу на июнь
  • Три современных жилых комплекса бесплатно покажут псковичам в ближайшую субботу

    • 28 мая

  • Галина Артюнина: Я сразу обратила внимание на «страшилки» о заводе «Титан-Полимер»
  • Лариса Никольская: Все ступени, необходимые при строительстве «Титан-Полимера», выдерживаются
  • Сергей Елизаров о заводах «Титан»: Я не химик и не биолог, но прислушиваюсь к профессионалам
  • Бесследно пропавшего Владимира Григорьева разыскивают в Псковской области (ФОТО)
  • Работу водителем-полицейским за 24 тысяч рублей предлагают псковичам
  • Елена Новичкова: Я подобрала новый гардероб, соответствующий статусу героини
  • Молодых псковичей со светлыми глазами и волосами приглашают на кинопробы
  • Ремонтировать часть трассы, расположенную в 5 километрах от Пскова, будет компания «Буер»
  • Обладателями шести золотых медалей стали псковские спортсмены на минувшей неделе
  • Надо переходить на три смены: Павел Новиков об отставании на ремонте «Машиностроителя»
  • Мобильная приёмная прокурора Псковской области будет работать 29 мая в Острове
  • Александр Котов: Профессионализм и доблесть современных пограничников не оставляет сомнений

    • Новости

    Общество
    Мария Соколова 30 мая 11:06

    На чем приходится экономить псковским детским садам

    «Псковская правда» вместе с депутатом Юлией Пожидаевой проверила кухни и холодильники в детских садах

    Досуг / Зверьё моё
    22 апреля 11:56

    Ранний сезон

    Карасиное время года удивило спектаклем выдры у садка

    Досуг / Зверьё моё
    5 апреля 15:33

    Голыми руками не трогать!

    Впервые за восемь лет кубок «Псковская радуга» оказался в руках псковича