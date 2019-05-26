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Досуг / Зверьё моё

Фантастический лещ

Нет леща в реке Великой? Не беда. Поезжайте на лесные озера, и будет вам счастье

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Николай Бесклевный
26 мая 2019 года, 09:00
Фото: Николай Бесклевный
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Удивительна природа, особенно в последнее десятилетие, каждый год не похож на предыдущий. Речь идет, конечно же, о поведении рыбы в весенний нерестовый период. Еще полтора десятка лет назад старожилы, да и просто опытные рыболовы, жили по столетиями сложившемуся календарю и знали: зацвела черемуха — лещ заполоняет устье реки Великой. И вот белый черемуховый цвет почти осыпался, а леща в главной псковской реке нет и в помине. В чем причина?

ЛЕЩА НЕ БУДЕТ?

Чего только не услышишь, чего только не предполагают рыболовы. И леща стало очень мало. И вход в устье перегорожен многочисленными браконьерскими сетями и заколами, и именно они не дают лещу пройти к местам традиционного нереста. И уровень воды в этом году намного ниже нормы, а потому лещ в реку не пошел и нашел себе другие нерестилища — мелководий с прогретой водой стало много и в озерах. И еще десятки предположений. А леща действительно нет. Я трижды в мае побывал в самых что ни на есть лещовых местах устья реки Великой. Но не то что на крючке, а даже в эхолоте заветную рыбу так и не увидел. В середине апреля он здесь был, но это тот, который зимовал в речных ямах. Не больше недели половили рыболовы того апрельского лещишку — сначала в устье Великой, потом у выбутских порогов, а дальше его не догнать, лещ поднимается выше по течению. Насколько высоко он способен (да и надо ли это ему?) подниматься вверх? С таким вопросом я когда-то обращался к кандидату биологических наук, директору псковского филиала ГосНИОРХ Мельник Марине Михайловне. На что она ответила, что точных данных нет, но на эту тему эстонские коллеги проводили исследование, в результате которого установили, что чудский лещ, весной заходя в реку Эмайыги (переводится с эстонского языка как  Мать-река), ежегодно достигает озера Выртсъярв, что в 100 км от побережья Чудского озера. Если провести аналогию, то и по реке Великой лещ может пройти примерно такое же расстояние, достигая устья реки Сороть, что в Пушкиногорском районе, и даже несколько выше. И подтверждение тому ежегодные великолепные летние уловы леща в тех местах.

В первый день лещ «улыбнулся» только Станиславу, случайно оказавшемуся на рыбалке.
Фото Николая Бесклевного.

СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ НЕТ?

Но не единой рекой Великой жив рыболов. В Псковской области еще и 3700 озер. И половина из них, как утверждают на сайте pskovfish.ru, являются лещовыми. Решили мы проверить это на практике и 8 мая отправились на одно из лесных озер в Гдовском районе. Первая вылазка на этот водоем породила больше вопросов, чем ответов. Из нас троих леща поймал только один. Притом тот, от кого мы этого не ожидали. И улов великолепен — ровно полтора десятка рыбин. Станислав, а именно ему так неожиданно улыбнулось счастье, приехал на майские праздники в отпуск и на рыбалке оказался почти случайно. Но нос он нам утер по полной программе. И что бы мы с товарищем не предпринимали, но клевало в тот довольно ветреный день только у заезжего рыболова. Очень странно. Ну не прятался же весь лещ только под лодкой Станислава?

Лещ водится не только в реке Великой, но и на лесных озерах.
Фото Николая Бесклевного.

СКАЗКА НА ЛЕСНОМ ОЗЕРЕ

Отпускник уехал, а мы через три дня вновь отправились на это заколдованное для нас озеро. Погода — сказка. На озере зеркальный штиль, легкий туман, соловьи в кустах заливаются, из леса кукушка судьбу пророчит, в небе гогочут косяки гусей, с болота пронзительный журавлиный крик раздается. Красотища! А у нас сомнения — а будет ли клевать? Ведь в тот день и волна была, и тучки на небе, а сегодня в тихую солнечную погоду нас рыба за версту не только услышит, но и увидит. Но опасения оказались напрасными. Клевать начало сразу, но только у Дмитрия. Он был примерно в ста метрах от меня, и я отчетливо видел, как возле его лодки раз за разом раздавались фонтаны брызг от выуживаемой крупной рыбы. Но почему клюет только у него? С таким вопросом я просидел почти два часа, созерцая свои неподвижные поплавки. Но вот один из них еле заметно вздрогнул, потом медленно-медленно начал высовываться из воды и лег на бок. Наконец-то! Классическая лещовая поклевка! Подсекаю, но… На крючке всего лишь двухсотграммовый прозрачный подлещик. Подобную рыбу называют «фанеркой» — такая же тонкая и невесомая. Аккуратно снимаю «трофей» с крючка и отпускаю, смотрю, а второй поплавок… лежит. За процедурой разглядывания недомерка я эту поклевку и не заметил. Лихорадочно хватаюсь за удочку, тащу, и мне сразу становится понятно — на крючке настоящая рыба. Удилище изогнулось в дугу, леска звенит, поплавок водит из стороны в сторону. Секунд через десять-пятнадцать он всплыл. Это был крупный, широченный, с бронзовым отливом лещ. Не без труда затащил я его в лодку и опустил в садок. Обе моих удочки были вынуты из воды, насадил червя с опарышем на крючок одной из них, забросил, приступил к насаживанию второго крючка и не успел. На той удочке, которую только что забросил, уже клюет. И опять отличный экземпляр. Клевало без перерыва часа полтора. Дважды было, когда клюнуло сразу на две удочки. Очень любопытный момент — в каждой моей руке по изогнутому удилищу, каждой рукой ощущаю приятную, уверенно дергающую тяжесть. А чем крутить катушку? Обе руки-то заняты. Представляю, чего бы мне насоветовали, ежели этот вопрос я осмелился бы задать в окружении рыболовов. Но вблизи консультантов не было, и поступал по-своему — оставлял в руке ту удочку, на которой рыбина казалась тяжелее, а второе удилище отводил в сторону. Один раз со второй удочки лещ ушел, а во втором случае выудил обоих. Такой тяжелый и приятный дуплет у меня был впервые в жизни. В этот день я оборвал четыре крючка, потерял поплавок, сломал кончик одного из удилищ, но моему восторгу не было предела — фантастическая рыбалка. Невероятный клев закончился, но редкие поклевки продолжались еще долго. Когда пришло время доставать садок с рыбой из воды, я засомневался в его прочности — такого веса в нем еще не бывало.

P. S. Название озера я не назвал умышленно, иначе, как вы понимаете, туда вмиг примчится вся многотысячная рыболовная рать. И не только из Псковской области. 

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