Фантастический лещ

Удивительна природа, особенно в последнее десятилетие, каждый год не похож на предыдущий. Речь идет, конечно же, о поведении рыбы в весенний нерестовый период. Еще полтора десятка лет назад старожилы, да и просто опытные рыболовы, жили по столетиями сложившемуся календарю и знали: зацвела черемуха — лещ заполоняет устье реки Великой. И вот белый черемуховый цвет почти осыпался, а леща в главной псковской реке нет и в помине. В чем причина?