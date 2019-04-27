Вода зовёт

Удивляет нынешний апрель тем, что так рано, да еще перемешавшись меж собой, рыба не начинала свое движение. До недавних времен псковские рыболовы знали, что после ледохода и распаления льда сначала щука, потом плотва идут на нерест, следом карась с лещом, за ними уклейка с береброй, последний в этой цепочке — судак. И тянулось все это своим чередом с середины апреля до начала июня. А что этой весной наблюдаем? Уже с 3 апреля уклейка в огромном количестве, раньше плотвы, объявилась в реке Великой. С первой недели апреля в устье Великой с утра нет отбоя от плотвы, а с обеда серьезную активность проявляет беребра. Как никогда рано озерный карась проснулся. И лещ не отстает — он уже зашел в Великую, и его сотни рыболовов ловят как с берега, так и с лодок. Все перемешалось. И даже серьезное похолодание в конце первой декады апреля, как ни странно, не приостановило ход рыбы.

За плотвой на Желчу

Великолепными уловами плотвы отметилась наша компания на реке Желче в Гдовском районе. Побывали мы там дважды — 5 и 14 апреля. Особенно запомнилась первая поездка. Вот уже более десяти лет мы ежегодно устремляемся за весенней плотвой именно в эти места, но так рано мы там еще никогда не бывали. И было сомнение, а не погорячились ли мы? Может, наше желанное «серебро» еще в Чудском озере? Но оказалось, что в самый раз. Наши сомнения развеяли и местные рыболовы, мы с ними знакомы не один год, возраста они уже серьезного: «Три дня назад плотва в сетки просто перла, вчера ее много меньше было, а сегодня посмотрим». Самая вкусная плотва именно сейчас, перед нерестом — и жирная, и с икрой. А еще едем мы сюда за наслаждением и от природы, и от клева плотвы на удочки. Только здесь я из года в год не перестаю восхищаться бормотанием и «чуфырканьем» тетеревов, раздающихся сразу с нескольких токовищ на моховых болотах, пронзительными криками журавлей, «блееньем» бекасов и парящими в высоком, пронзительно голубом небе огромными белохвостыми орланами. Меня подвела лодка, и в этот раз товарищи уплыли к сокровенным местам без меня. Но и с берега я неплохо отрыбачил — наловил 6-7 кг отборной чудской плотвы. Иногда на крючок моей донной удочки цеплялась плотва такого размера, что думалось, не иначе как там лещ. Попадались экземпляры весом до полукилограмма. Кстати, именно здесь, в нижнем течении Желчи, ровно 10 лет назад мой товарищ выловил рекордную плотвину в 830 граммов. В тот уже далекий и счастливый день в его улове оказалось 11 штук весом от 600 до 830 граммов. Каждый раз мы вспоминаем ту незабываемую рыбалку и надеемся на повторение сказки. Но и в этот день обижаться на улов было не за что. К вечеру вернулись мои друзья-рыболовы с увесистыми садками плотвы. Их уловы были намного больше моего, а Дмитрий, самый удачливый из них, поделился эмоциями: «Такого клева у меня здесь еще не было. С утра зарядил донную снасть, но ловилось не так чтобы очень. А когда перешел на бортовую удочку с мормышкой, то клевало почти без перерыва до конца рыбалки. И что приятно, на мормышку брала более крупная рыба».

Везде бы так

Взбудораженные результатами предыдущей рыбалки, через девять дней мы опять отправились почти туда же, но только уже на правый берег Желчи. Место красивейшее, не близкое (130 км от Пскова), труднодоступное, не каждому автомобилю по силам туда пробраться. Но когда после двухчасового пути мы, наконец-то, оказались на «нашей» поляне, то, мягко сказать, опешили. В этом, почти таежном уголке псковского леса уже стояло 11 автомобилей, и, что потрясающе, среди них ни одного с номерами шестидесятого региона — белорусы, ленинградцы, петрозаводцы. Ну да ладно, места, как и рыбы, на всех хватит. Тем более что все оказались правильными и туристами, и рыболовами — ни сетей, ни лодочных моторов нами замечено не было. А один из братьев-белорусов, узнав, что я не только рыбачу, но и пишу в газету и на рыболовных сайтах, попросил непременно отметить и сфотографировать, как в этом общем лагере чисто: «Очень неприятно читать на псковских рыболовных форумах нападки на нас соседей, будто все свалки по берегам рек и озер устроили приезжие. Да, и среди нас встречаются «уроды», но таких меньшинство. И здесь сегодня таковых нет». И действительно, вся немалая по размеру поляна была вычищена граблями, обустроена мешками под мусор, умывальниками и туалетами, костры разводили на старых кострищах. Молодцы соседи, есть чему многим хозяевам поучиться. А рыба? Наверное, мы и наши гости опоздали, и активный ход плотвы уже прошел. Во всяком случае, у всех в этот день уловы оказались скромные, да и размер серебристой рыбки был совсем не «чудской».

Огорчения