Ранний сезон

Мой товарищ 1 апреля, зная, что у меня в тех краях есть знакомый, попросил узнать, а не начался ли ход карася в печорских каналах по берегам Псковского озера. Я подумал, что это была первоапрельская шутка и звонить наотрез отказался. Какой карась? Еще три дня назад я любовался Чудским озером, до горизонта и почти сплошь покрытым льдом, с живописнейшими береговыми нагромождениями торосов высотою с трехэтажный дом. Раньше 17 апреля мы никогда карася в каналах и близко не видели. А через два дня узнаю, что озерного карася там ловят и, по слухам, очень даже серьезного килограммового размера.

Розыгрыш?

Нашей компании долго собираться не надо, и 4 апреля в 6 часов утра мы уже были у заветных карасиных каналов. Когда на середине пути нашу машину обогнали знакомые конкуренты, то успокоились — если это и розыгрыш, то на него попались не только мы. Приехали и первым делом удивились уровню воды — ее в этом году так мало в каналах, что закрались мысли, а пойдет ли рыба по такому мелководью. Успокаивало лишь то, что обмеление бывало здесь уже не один раз, но без карася рыболовы не оставались. Да и местные старожилы рассказывали, что и в такие, казалось бы, очень неблагоприятные годы карась все равно пробирался из Псковского озера в каналы. Они описывали завораживающие картины про то, как многие сотни, а то и тысячи карасей в некоторых местах чуть ли не ползком, брюхом бороздя дно, а спинными плавниками рассекая воздух, упорно продвигались к своим нерестилищам. Но местных рыбаков мало интересует эта рыба — не востребована она рынком. А вот рыболову с удочкой ловля местного карася приносит огромное удовольствие — и завораживающие движения поплавка, и звон лески, и изгиб удилища, ведь карась здесь крупный. Да, такие караси здесь не редкость, но, наверное, не 4 апреля. Ощущение апрельской шутки не проходило и на берегу — до 9 часов утра ни у кого ни одной поклевки. И отсутствие следов пребывания рыбаков тоже настораживало. И лишь через три часа у одного из моих товарищей — в руках первый трехсотграммовый карасик. Дальше стало веселее, но поклевки следовали какие-то нерешительные, вялые. Да и размер желал быть лучшим — много мелочи попадалось, которую тут же отправляли обратно в воду. Реденько, далеко не у каждого, но и пятисотграммовые экземпляры толстого жирного карася тоже поклевывали. Для первого раза, да еще такого не бывало раннего, неплохая складывалась рыбалка.

Спектакль у садка

Иногда клев замирал на час-полтора и рыболовы в поисках снимались со своих мест, но брали с собой лишь удочку, а садки-рюкзаки и прочее барахло оставляли на утренних местах с надеждой, что здесь карась себя еще проявит и место никто не займет. Так поступил и Игорь (из команды конкурентов), удалившись куда-то в поисках клева. Мы же остались скучать на противоположном берегу. И тут замечаем какую-то возню вокруг садка с рыбой нашего знакомого. Кто там и что — не сразу разобрались, а когда присмотрелись, то оказалось, что это выдра. Темно-коричневое тело зверька мелькало то с одной стороны садка, который свисал с невысокого бережка меж корней подмытого водой кустарника, то с другой. Я оставил свои удочки и подобрался с фотоаппаратом ближе, насколько это было возможно. Выдра видела рыбу и раз за разом с остервенением набрасывалась на садок. Но тут ее спугнул рыбак, сидевший неподалеку от Игоря на одном с ним берегу, решивший тоже полюбопытствовать и подошедший почти вплотную к садку. Любительница поживиться рыбкой исчезла, но через пять минут вновь ее тело начало извиваться вокруг садка. И опять ее что-то испугало. Но и в третий раз она оказалась возле садка и проделала несколько попыток утащить рыбу. Тут вернулся хозяин, все в один голос загалдели: «Игорь, Игорь! Там твою рыбу….». Хотя до этого никто даже не попытался отогнать зверька или перенести садок в другое место — еще бы, ведь незапланированный спектакль дикой природы посмотреть гораздо интереснее, чем просто рыбачить. Игорь вынул садок из воды, перенес в другое место, но пропажи рыбы не обнаружил, как не обнаружил и повреждений материала садка. Интересно, неужели выдра не смогла перегрызть капрон? Или она видела только рыбу, а сетку садка не замечала? Ведь именно такое поведение мы наблюдаем у кошек, когда они пытаются лапой через стекло достать аквариумную рыбку. На этом спектакль не закончился. Главная героиня, не обнаружив «своей» рыбки на месте, вылезла в траву на берег и в двух шагах от Игоря долго копошилась и, нисколько не стесняясь опасного соседства, что-то грызла. «А я туда ершей кидал, вот она их всех и подобрала» — прояснил ситуацию рыболов. Я все это время не выпускал из рук фотоаппарат, но так ни одного красивого кадра и не вышло. Видя безалаберность и настойчивость выдры, решил ее выманить на искусственную сцену и вот уж там-то сделать для артистки настоящую фотосессию. То место, где зверек поедал ершей, я очистил от веток и высокой травы. На сцену-поляну положил два еще живых и очень прытких некрупных карасика, приткнув их к земле прутиком, чтобы они не разбежались. И удалился на свой противоположный берег, устроился поудобнее, навел объектив, Игорь тоже отошел подальше. Но прошел час, прошло два, а наша героиня так больше и не появилась — то ли заподозрила что неладное, то ли у нее другие дела, поважнее, появились. Но и за то, что мы успели увидеть, ей все равно спасибо.