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Голыми руками не трогать!

Впервые за восемь лет кубок «Псковская радуга» оказался в руках псковича

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Николай Бесклевный
5 апреля 2019 года, 15:33
Фото: Инга Дик
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До 30 марта 2019 года наши земляки победителями никогда не были, лишь однажды второе место покорялось отцу нынешнего победителя.

Соревнования из серии «Trout Fishing» (с англ. — ловля форели), давно завоевавшие популярность во всем мире, все больше рыбацких сердец отвоевывают и в нашей стране. Вот уже восемь лет (с небольшим перерывом) в Печорском районе по два раза в год, весной и осенью, лучшие спиннингисты северо-западной и центральной части России регулярно соревнуются в ловле форели. До этого все подобные псковские соревнования проходили на реке Белка неподалеку от деревни Веребково в Печорском районе. Теперь же Кубок «Псковская радуга» переехал на реку Обдёх на искусственный пруд «Форелевый хутор», что тоже в Печорском районе. Привлекают серьезных спортсменов в подобных соревнованиях не только экзотическая рыба, серьезные денежные призы, но и необычные условия.

Раннее купание

Правила во многом отличаются от классической спортивной рыбалки. Ловить форель разрешается только на искусственные приманки (вращающиеся, колеблющиеся блесны, воблеры), оснащенные одинарными, безбородочными крючками. Для извлечения рыбы из воды обязательно использование подсачека с силиконовой или с безузловой сеткой, освобождать рыбу от крючка желательно в воде, не брать и не трогать форель голыми руками, не класть подсачек с рыбой на землю или помост. Вся выловленная рыба, за исключением серьезно травмированной, должна быть отпущена. Соревнования имеют предварительную часть, четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Идет борьба локоть об локоть с соперником, доставшимся по жребию, пара рыболовов находится в одном секторе шириной 7 метров. Побеждает тот, кто на каждом этапе за 20 минут поймает больше экземпляров «радуги». Соперник и судья рядом, толпа болельщиков, подсказывающих, орущих, аплодирующих, — всего в пяти шагах за твоей спиной, азарт, нервы — адреналин зашкаливает. А побеждает, как всегда, сильнейший.

— Так рано я купальный сезон еще не открывал, — рассказал о своем выступлении на Кубке «Псковская радуга» победитель соревнований Виктор Дик. — Дело в том, что победитель псковских турниров по уже сложившейся традиции обязан искупаться в водоеме, на котором одержал победу. И не важно, что на дворе март, а в лесу снег еще лежит. Хорошо, если успеешь раздеться, а то и в одежде и с телефоном можно оказаться в праздничной купели. А еще до сих пор болит правая рука — несколько сотен забросов спиннингом, поймал не менее трех десятков рыб и все весом за килограмм. Форель — рыба сильная, и ее выуживание ультралайтовым спиннингом сопровождается серьезным напряжением мышц руки. Победа досталась в очень напряженной борьбе, хотя мы много именно здесь тренировались, и, признаюсь, мне даже снилось, что победа будет наша. Не именно моя, а наша, псковская.

Искупаться в победном водоеме — традиция псковских соревнований по рыбной ловле.
Фото Инги Дик.

«Чёрная речка» на Обдёхе

По итогам трех часов состязаний предварительного этапа в четвертьфинал Виктор Дик вышел с восьмого места, последнего, которое позволяло продолжить борьбу. И сразу попал на Альфиса Сайфулина, сильного спортсмена из Санкт-Петербурга, в «предвариловке» занявшего первое место. Но Виктор победил его со счетом 6:3, «как-то очень легко».

— Думаю, обыграл его на технике — быстрее выуживал рыбу, быстрее ее отпускал, — считает Виктор Дик. — А вот перед полуфиналом я даже приуныл — в соперники мне достался Олег Селиванов, пожалуй, самый сильный и титулованный питерский спортсмен. Но почти сразу я ловлю и одну, и вторую форелину. У меня и поклевки, и поимки, а у Олега — ни того ни другого. И лишь, наверное, на последней, двадцатой, минуте тура мой соперник ловит рыбину — 2:1. Я в финале. Удивительно, но на решающем этапе напряжение куда-то испарилось, даже появилось ощущение расслабленности.

Каждую пойманную форель отпустили.
Фото Инги Дик.
Второе место уже в кармане, решил Виктор, великолепный результат. Но еще поборемся, тем более что в финал вышел совсем молодой 15-летний петербуржец Егор Ильин. Но клуб юноша представлял серьезный, его «Чёрная речка» гремит на всю Россию. И вновь у Виктора со старта сразу поимка, потом минут через пять сход и еще одна. А у соперника за 20 минут лишь один сход. Ура! Победа!

— Спасибо организаторам, — благодарит Виктор, — рыба была активная, ее новые партии регулярно выпускали из садков в пруд, не на всех соревнованиях такое делается. Спасибо главному судье псковичу Дмитрию Степанову — такое четкое, грамотное и непредвзятое судейство бывает далеко не на каждых соревнованиях, даже более высокого уровня. 

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