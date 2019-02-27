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Досуг / Зверьё моё

Усвяты, Усвяты и ещё раз Усвяты

Усвятские рыбаки поймали больше чемпиона мира по ловле на мормышку

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Николай Бесклевный
27 февраля 2019 года, 11:51
Фото: Николай Бесклевный
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Чем реже клюет, тем ценнее победа.

Сильный и представительный состав собрался на льду озера Гороховое в Островском районе 23 и 24 февраля, где проводили открытый чемпионат Псковской области по ловле рыбы на мормышку. Приехали выявить 46 сильнейших спортсменов — 12 команд нашего региона, 2 из Смоленской области и 1 из Санкт-Петербурга. В их составе 2 мастера спорта, 9 кандидатов в мастера и 1 чемпион мира 2019 года. Да-да! К нам в гости пожаловал известный российский рыболов-спортсмен, мастер спорта петербуржец Георгий Утгоф. Мороз, снег, дождь, оттепель — все «прелести» погоды испытали на себе участники соревнований. Рыба капризничала. В первом туре она клевала активно, но ее размер напрягал даже опытных мастеров. Один из спортсменов поделился: мол, я поймал 127 штук, а их общий вес оказался всего 1664 грамма, в среднем 13 грамм один окушок. Во втором туре зона лова была в более глубокой части озера. Кроме окушков попадалась и плотвица, но вот клевало очень и очень редко. Но тем ценнее победа.

Чемпион мира, мастер спорта петербуржец Георгий Утгоф на чемпионате Псковской области по ловле рыбы мормышкой занял высокое, но не победное пятое место.
Фото Николая Бесклёвного.

Усвяты — наше всё

Завоевала ее команда «Якорь-Усвяты» в составе кандидата в мастера спорта Андрея Юдина, перворазрядников Владимира Бородкина и Алексея Карпенко. Уверенно выступили в первом туре и не провалились во втором, набрав в сумме 19 баллов и наловив 4809 грамм рыбы. На втором месте команда «Наутилус» из Смоленска (23,5 балла, 3755 грамм). На третьем — «Рыболовная семья-1» из Пскова (33 балла, 4285 грамм).

Очень упорной была борьба за личное первенство. Заняв в первом туре первое, а во втором второе место, с 3 баллами и уловом 1781 грамм чемпионом Псковской области 2019 года стал усвятич Алексей Карпенко, на втором месте его земляк Андрей Юдин (4 балла, 1924 грамм), на третьем пскович Владимир Кузякин (4 балла, 1788 гр.). Обладатели серебра и бронзы, набрав по 4 балла, определились лишь по большему весу улова.

Если вспомнить, что еще недавно Владимир Кузякин и занявший на этом чемпионате шестое место мастер спорта Борис Азаренков жили в Усвятах (сейчас оба выступают за Псков), то в шестерке сильнейших четверо усвятичей и двое заезжих мастеров, один из Смоленска, а другой не кто иной, как чемпион мира. И получается, что Усвяты в мормышке — это наше всё, чемпионы по всем статьям.

Рыбаки с нетерпением ждут объявления старта.
Фото Николая Бесклевного.

Чемпион мира

Познакомились с 55-летним Георгием Витальевичем Утгофом за 15 минут до старта второго тура, и я имел возможность понаблюдать за чемпионом мира — за его тактикой, техникой, характером. Оказывается, он вот уже два года является главным тренером сборной команды рыболовов-мормышечников… Литвы. До прихода российского тренера литовских спортсменов и знать не знали в международном рыболовном спорте. Но в 2018 году Литва под руководством Утгофа завоевала мировые бронзовые медали, а в конце января этого года в Болгарии на горном озере Широкая Поляна литовцы стали командными чемпионами, заодно прихватив золотую и бронзовую медали и в личном первенстве. Также он является главным тренером по ловле рыбы на поплавочную удочку… женской сборной России. И с лучшими поплавочницами страны в прошлом году на чемпионате мира в Польше он завоевал бронзовую медаль.

Улыбчивый, седобородый, с виду несколько неуклюжий, непосредственный в общении. Но такой он только за пределами соревновательной зоны. А во время состязания — это другой человек: подвижный, агрессивный и даже, мне показалось, грубый. Сразу со старта он пробурил 5-6 лунок вдоль границы зоны, потом столько же — в середине зоны, закормив мотылем каждую из лунок. И вернулся к первой лунке. Если не было результата после трех проводок мормышки, он на руку сматывал удочку, бросал горсть мотыля в эту лунку и насколько возможно быстро (бегом передвигаться из соображений безопасности запрещено), перемещался на свою соседнюю.

Получил и я «на орехи» от чемпиона мира, и один из молодых спортсменов псковской команды. Я — за то, что, наблюдая за его действиями, громко спрашивал: «Вы больше трех проводок в одной лунке не делаете?» В ответ: «Зачем вы выдаете мою тактику? Отойдите!» А молодой рыболов осмелился опустить свою мормышку в одну из пустующих лунок чемпиона: «Ну, как моя прикормка работает? Тебе что, самому лунку не просверлить?» По правилам в лунках, не обозначенных флажками, ловить можно любому, но как тут осмелишься перечить самому Утгофу? Георгий Витальевич безостановочно двигался все 3 часа второго тура, показав третий результат в своей зоне и заняв итоговое пятое место (5 баллов, 1198 грамм).

— Прежде всего, у меня здесь друзья, — по завершении соревнований чемпион мира снова стал добросердечен и ответил на вопрос о том, почему регулярно приезжает на псковский лед, — много друзей. К примеру, с Владимиром Кузякиным уже лет двадцать знаком. Ну как не повидаться? Во-вторых, сейчас у меня между крупными соревнованиями небольшой промежуток, а форму терять не хочется. Опять же Псков поближе к Питеру. И в-третьих, здесь интересно соревноваться — у вас и рыба в водоемах есть, и конкуренция серьезная. 

Компетентно

Результатами все удовлетворены. Спасибо организаторам и судьям. По итогам будет сформирована сборная команда Псковской области, которая уже в скором времени отправится на чемпионат России. Костяк уже определен — это Владимир Кузякин (капитан команды), Борис Азаренков, сегодняшний чемпион Алексей Карпенко и Вадим Сафтюк. Пятого члена команды и запасного участника примерно через неделю назовет капитан команды. Отдельно хочу поздравить Алексея Карпенко с его золотой медалью и выполнением норматива кандидата в мастера спорта. Теперь в семье усвятичей Карпенко мастеров прибыло, ведь сын Алексея Викентьевича Антон — это наш первый псковский мастер спорта в мормышке, наша общая гордость. Спасибо ему и за сына, и за его сегодняшнюю победу.

Игорь Иванов, председатель федерации рыболовного спорта Псковской области
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