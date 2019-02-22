Праздничная рыба

Впереди февральские и мартовские праздничные дни. На всех водоемах Псковской области сейчас ледовая обстановка стабильная и для выхода на лед безопасная. Чем с удовлетворением и пользуются, без преувеличения, тысячи рыболовов и на чем неплохо зарабатывают жители прибрежных деревень.

Чудское озеро

Деревня Островцы Гдовского района в эту зиму стала местом паломничества рыболовов, как своих, псковских, так и заезжих. И тому причиной два фактора. Первый — традиционное скопление в местных прибрежных водах огромного количества плотвы. И второй — удивительное отсутствие этой же рыбы в акватории озера вблизи деревни Ветвеник, где ее ежегодно бывало даже больше, чем в Островцах. Вы не поверите, но в субботу, 16 февраля, в 7.30 утра мы на своем автомобиле угодили в самую настоящую… пробку на центральной улице Островцов. Пришлось оставить автомобиль чуть ли не в полукилометре от места выхода на лед. Пробираясь через муравейник из автомобилей, снегоходов, мотобуксировщиков на тесных улочках деревни, можно было изучать географию по номерам машин — гостей из Новгородской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и даже Белоруссии было едва ли не больше, чем самих псковичей. Говорят, что найти ночлег, если вы не договорились и не созвонились заранее, бесполезно — все жилые помещения заняты приезжими, рыбачащими там не по одному дню. Напряженно работает в эти дни и островцовский «таксопарк». За несколько сотен рублей тебя доставят за 5-6 км от берега прямо к уловистой лунке. Лед на озере прочный, толщиной 40 см, без снега. Непреодолимых заломов, живых трещин пока нет. Ходить легко, но очень скользко. Чтобы обезопасить себя от падений, необходимо использовать «когти». Плотва держится везде — и прямо по выходу из канала, и слева, и справа. Мы ходили чуть правее от основной наезженной и натоптанной тропы на 4-й километр. Не сразу, но рыбу нашли. А когда возвращались, то увидели, что такую же плотву ловят и в 500 метрах от берега. Рыболовов на льду было не сосчитать, даже я, половивший и повидавший, был удивлен. Ледовая площадка Чудо-озера, размером примерно 5 на 5 км, была густо усеяна десятками палаток и многими сотнями людей с удочками в руках. С уловом в этот день были все — у кого по 3-4 кг, как у нас, а у кого и далеко за 10 кг. Рыбы там много и чудского серебра хватит на всех.

Река Великая

Для тех, кто предпочитает ловить рыбу серьезнее или по каким-либо причинам не может выбраться из Пскова на просторы Чудского озера, — альтернатива под боком. В нижнем течении реки Великой, от Снетогорского монастыря и до деревни Муровицы, вместе с февральской оттепелью наступила и пора зимнего леща. Здесь тоже по выходным собирается не одна сотня рыболовов, но вот поймать заветную рыбку удается далеко не каждому. И клюет лещ не весь день и даже не каждый день, но выпадает иногда счастливый час, попадается «золотая» лунка, и рыболов вылавливает от десятка и больше крупных лещей. Иногда попадаются экземпляры, что и в лунку не пролазят, — по 2-3 кг весом. Мучается в такой ситуации рыболов, но ему на помощь с готовностью приходят соседи — выручают багром, рассверливают лунку. Но не каждому по душе такая рыбалка, слишком она шумная и суетливая. Только завидят окружающие, что кто-то выудил лещишку, быстро снимаются со своей лунки и бегом устремляются к этому месту, одновременно и с остервенением впиваясь в лед десятками ледобуров. Чаще всего после такого набега лещ в этом месте больше не клюет. С хорошим уловом бывает тот, кто свою удачу умело замаскирует от окружающих, но сделать это совсем не просто.

Теплое озеро

Если вас не смущают расстояния, вы предпочитаете тишину, любите созерцать зимние живописнейшие пейзажи, а вместо мормышки держать в руке удочку с блесной, то Теплое озеро — это ваше все. Январский ажиотаж с ловлей крупного окуня прошел, толпы рыбаков оттуда схлынули, но полосатая рыбка никуда не исчезла. Да, десятикилограммовые уловы стали не часты, но с трофеями рыболовы там по-прежнему встречаются ежедневно. Плюс ко всему, туда начала подтягиваться и настоящая крупная чудская плотва. Самые удивительные рыбалки здесь только начинаются, и бывают они именно в конце февраля — в начале марта.

Псковское озеро

Поймать окуня на Псковском озере можно везде — и в Ершово, и в Кривске, и в Баглицах, но вот размер полосатой рыбки устраивает не каждого. А за более крупным окунем рыболовы отправляются в северную часть озера — в Балсово или Дрисливик. Ближе к середине озера, на глубине, встречается и плотва, и размер ее, утверждают авторитеты, в этом году ни чуть не меньше чудской. А вот с судаком массовых встреч пока еще не зафиксировано. Кто будет планировать маршрут, следует учесть, что болотные дороги от Ершово и Толбы к берегу озера стали непроезжими. Несколько автомобилей там уже серьезно увязли, притом, как это всегда и бывает, на обратном пути.

Озеро Гороховое