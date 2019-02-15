Псков — Усвяты: чьи рыболовы сильнее

Но уже совсем скоро, 23-24 февраля, они сойдутся вместе на льду озера Гороховое в Островском районе.

Усвяты — кузница мастеров

В Усвятском районе ловля рыбы на мормышку — народный вид спорта. Увлекаются им от мала до велика, от школьника начальных классов до главы администрации района. И мастеров спорта с кандидатами в мастера Усвятская земля вырастила больше, чем вся остальная Псковская область. Редко на каком чемпионате шестидесятого региона усвятичи уступают первенство в этом виде спорта. Серьезно готовятся дать бой и в этом году. На льду озера Белое 26 января прошел открытый чемпионат Усвятского района по ловле рыбы на мормышку. По уровню серьезности первенство района нисколько не уступает чемпионату области, а в чем-то и превосходит. В гости в Усвяты всегда приезжают сильнейшие мастера мормышки даже из соседних регионов. В первенстве района приняли участие девять команд: одна из Белоруссии, три местных и сразу пять из Смоленской области. Смоляне — серьезные соперники, среди них было два мастера спорта и три кандидата в мастера. Но на «своем поле» усвятские рыболовы первые места никому не уступили. Команда «Усвяты-1» в составе мастера спорта Антона Карпенко, кандидата в мастера Вадима Сафтюка и Егора Юдина завоевала командное первенство. А самый молодой участник соревнований, семнадцатилетний усвятич Егор Юдин, спортсмен пока еще без спортивного разряда, заняв первые места и в первом, и во втором турах, выиграл личное первенство. Чем удивил и обрадовал ветеранов рыболовного спорта.

— Несколько лет назад Усвяты потеряли кандидата в мастера Владимира Кузякина, в прошлом году — мастера спорта Бориса Азаренкова, — рассуждает самый известный псковский спортсмен-рыболов, земляк победителя Михаил Васильевич Титов. — Жизнь заставила наших мастеров переехать в Псков. Казалось, достойной замены не видно и на горизонте. Но каков Егор! Ему рукоплещут все Усвяты. Однако молодому спортсмену пока не хватает стабильности в результатах, надеюсь, с приобретением опыта этот недостаток уйдет.

В Пскове свои методы

Погода не позволила провести чемпионат города Пскова в январе, а поэтому состоялся он только 2 февраля. Если усвятичи давно и усиленно натаскивают свои команды, годами не меняя состав и определив ранги, то у жителей областной столицы свои проблемы. — Мы решили уйти от принципа комплектования команд сильнейшими спортсменами, — рассказал об итогах первенства города Пскова главный судья соревнований, председатель Федерации рыболовного спорта Псковской области Игорь Иванов. — Нам нужна массовость, необходимо привлекать как можно больше молодых спортсменов. В Пскове тоже есть мормышечники высокого класса, и если только из них составить команды, то победители будут известны еще до начала соревнований. Вот это и отталкивает многих участников. Посмотрите на итоговый протокол: видите, в каждой команде не более чем по одному мастеру спорта или кандидату. А рядом с ними в одной команде много молодых или до сегодняшнего дня неизвестных спортсменов. Мы пошли на эксперимент, умышленно разъединив сильнейших. И, как мне кажется, наш подход к комплектованию команд себя оправдал. И действительно, новый метод позволил собрать восемь команд очень ровного состава, предположить победителя при таком раскладе невозможно. И сразу несколько новых имен открыл прошедший чемпионат города. Если первое место в личном зачете кандидата в мастера спорта Владимира Кузякина было ожидаемым, то второе место молодого Романа Селиховского, до вчерашнего дня участвовавшего только в рыболовных фестивалях, оказалось полной неожиданностью.

— Думаю, успех мне принесла моя тактика, сработал план, выбранный накануне, — поделился успехом Егор. — Просматривая видео, я заметил, что многие известные спортсмены рекомендуют занимать «правильное» место в зоне. А это в углу или по границе зоны, где подход рыбы возможен с двух сторон. Все участники кинулись в берег, к камышам, а я — в глубокую часть озера. А еще мне серьезно помогла самодельная прикормка из сухарей. А ведь Егор вполне мог стать и чемпионом, победив в обоих турах в своих зонах и набрав сумму баллов «два», ровно столько, сколько и Владимир Кузякин. Но первое место было присуждено опытному Владимиру, так как вес улова у него оказался больше.