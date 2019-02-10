За полосатым трофеем

Псковские рыболовы жалуются: озера большие, а рыба в них ловится маленькая. Но, задавшись целью, можно найти рыбу и серьезного размера, уверен постоянный автор «рыбной» странички «Псковской правды». Он поделился с читателями собственным опытом.
В нашей рыболовной компании ползимы ушло на поиски нормальной рыбы. И вот, наконец-то. Посчитал — ровно на 10-й рыбалке этого зимнего сезона. Не велики уловы, но это у меня и у моих товарищей. А у нескольких соседей результаты были впечатляющие — полные ящики отборного окуня. И стало в январе нашей главной темой Теплое озеро.
Попытка первая. Сорок километров грунтовой дороги с «гдовки» и до самого Путьково, как яичко, — чищеные, ровненькие, вокруг живописнейший зимний лес, сугробы почти метровые на обочинах. Тем не менее знакомые на одном из поворотов улетели в кювет, но снега много, обошлось без проблем. Из Путьково еще затемно мы пешком отправились к мысу — 5 км на юг. В этом еще недавно почти таежном месте я на льду встретил 81 рыболова. А местный житель пожаловался, что в выходной день он насчитал на единственной деревенской улице 63 припаркованных автомобиля. Ловят там уже давно, с начала января, и ловят окуня настоящего, весом до 1 кг, плюс щучка попадается. Но зубастая лучше бы не встречалась, чаще не мы ее, а она нас — блесна и балансиры отгрызает на раз.
Оказавшись на окуневом месте, мы то и дело слышали: «Багор!», «Помоги!» — так рыболовы просят товарищей помочь выудить из лунки крупную рыбину. И наблюдал, как соседи пару щучек поймали, а когда я подошел к ним поближе, то увидел и крупных окуней, набросанных рядом с ящиком. И совершенно случайно в соседе я узнал бывшего сослуживца. Рассказал он и показал, как да на что ловится крупный окунь, и оказалось, что именно таких приманок у нас и нет. Все, с кем я в этот день общался по поводу крупного окуня, рассказывали, что ловили его исключительно на балансир. У нас таковых приманок не оказалось, и пришлось удовлетворяться блеснами. Средненький окунек поклевывал, но без азарта. Александру Витальичу зубастая откусила блесну, а Дмитрий все же умудрился выудить щуку на 1 кг 200 г. Я поймал десятка полтора некрупного окушка. На берегу подошел к громко разговаривающим рыбакам, они взахлеб рассказывали об успехах — были в озере чуть дальше нас и крупного окуня наловили, да не по одному экземпляру. Позволили заглянуть в ящики — да, не врут, окунек хороший.
Такого окуня мы искали всю зиму. И нашли на Теплом озере.
Фото Николая Бесклевного.
Попытка вторая. Если в первый день мы только слегка прикоснулись к настоящей зимней рыбалке, то во второй раз рыбачили уже со знанием дела (как нам казалось). Вооружились правильными балансирами. Что любопытно, в псковских рыболовных магазинах их не сыскать, почти все нужные «выбиты» напрочь. По льду передвигались уже с использованием мотобуксировщика, пешком до лунки добираться тяжеловато. И кое-что нарыбачили. Наконец-то и мы поймали горбатых окуней весом не менее полкилограмма — настоящие полосатые трофеи. Подержались за звенящую леску, потягались с серьезным соперником. И хотя порыбачили неплохо, но итоги оказались все же скромнее наших ожиданий.
Попытка третья. Приехали чуть ли не первыми. При заводке нашего мотобуксировщика со второго дерга наша «собачка» так рванула с высокого берега канала, что Дмитрий еле успел заскочить в сани и схватиться за руль. Чуть было кораблекрушение не случилось, Дима едва увернулся от столкновения с баркасом, в какой-то паре-тройке сантиметров промчался от кормы вытащенной на берег рыбацкой лодки. Заклинило тросик газа. Попытки что-либо исправить ни к чему не привели, и пришлось на полном газу мчаться без остановки до места лова. Потом вроде бы с газом разобрались, но случилась беда покруче — ехать дальше «собачка» категорически отказалась. Порвалась цепь привода. Девять лет бедолаге, и вот первый раз не выдержала — то ли от возраста, то ли от мороза и усталости (четверых не самых стройных наездников тащила), то ли от того, что ближе к обеду Дмитрий со всего маху в ледяной трещине очень хорошо ее ударил.
И как в подобных случаях бывает, приключилось это в самой дальней точке от берега — километрах в семи от стоянки. Толкать-тянуть было нереально. Оставалось надеяться на помощь братьев по болезни. Великая сила — рыболовное братство! Первый же владелец снегохода, к которому я обратился, не отказал, заверил, что обязательно поможет. Александр Богданов из Луги — огромное ему спасибо. Выручил. «Нас четверо, да «собака» килограммов 80 весит, — выразил я сомнение. — Может, мы пешком пойдем, а хозяина с «собачкой» довезете?» — «Не беспокойтесь, моя 130-сильная «Ямаха» всех допрет без проблем». И действительно, тяжелый, составленный из трех саней «ямахо-собако-поезд» домчался до Путьково минут за 12-15. Не ехали, а летели. Да так, что наша «собачка» несколько раз пыталась даже выпрыгнуть из саней, а седоки в последних санях (Дмитрий и Стас) с трудом держались, сидя на рыболовных ящиках. После этой поездки Стас был вынужден купить новый ящик, потому как старый разбил и раздавил до непригодного состояния. Плюс ко всему еще неприятность — Станислав во время движения умудрился щеку отморозить, морозец к вечеру до -15 опустился. Но вроде бы ничего, щека отошла. Хозяин отмороженной физиономии и после этого еще дня четыре без перерыва на рыбалку выезжал.
По рыбе — в этот день окуня десятка по два словили, но крупный (граммов 500) мне только один попался, остальной — от 120 до 250 граммов. Но это в нашей компании. А у Александра из Луги и его товарищей очень даже неплохие уловы. Таких «крупняков», как у меня, у нашего спасителя было больше десятка.
Рыбка в Теплом озере имеется, и ловить ее очень интересно. Мы обязательно там еще не раз побываем, а я об этом непременно расскажу на рыболовной страничке.