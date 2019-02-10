За полосатым трофеем

Псковские рыболовы жалуются: озера большие, а рыба в них ловится маленькая. Но, задавшись целью, можно найти рыбу и серьезного размера, уверен постоянный автор «рыбной» странички «Псковской правды». Он поделился с читателями собственным опытом. В нашей рыболовной компании ползимы ушло на поиски нормальной рыбы. И вот, наконец-то. Посчитал — ровно на 10-й рыбалке этого зимнего сезона. Не велики уловы, но это у меня и у моих товарищей. А у нескольких соседей результаты были впечатляющие — полные ящики отборного окуня. И стало в январе нашей главной темой Теплое озеро.

Отгрызает блесну

Попытка первая. Сорок километров грунтовой дороги с «гдовки» и до самого Путьково, как яичко, — чищеные, ровненькие, вокруг живописнейший зимний лес, сугробы почти метровые на обочинах. Тем не менее знакомые на одном из поворотов улетели в кювет, но снега много, обошлось без проблем. Из Путьково еще затемно мы пешком отправились к мысу — 5 км на юг. В этом еще недавно почти таежном месте я на льду встретил 81 рыболова. А местный житель пожаловался, что в выходной день он насчитал на единственной деревенской улице 63 припаркованных автомобиля. Ловят там уже давно, с начала января, и ловят окуня настоящего, весом до 1 кг, плюс щучка попадается. Но зубастая лучше бы не встречалась, чаще не мы ее, а она нас — блесна и балансиры отгрызает на раз.

Не в почете

Оказавшись на окуневом месте, мы то и дело слышали: «Багор!», «Помоги!» — так рыболовы просят товарищей помочь выудить из лунки крупную рыбину. И наблюдал, как соседи пару щучек поймали, а когда я подошел к ним поближе, то увидел и крупных окуней, набросанных рядом с ящиком. И совершенно случайно в соседе я узнал бывшего сослуживца. Рассказал он и показал, как да на что ловится крупный окунь, и оказалось, что именно таких приманок у нас и нет. Все, с кем я в этот день общался по поводу крупного окуня, рассказывали, что ловили его исключительно на балансир. У нас таковых приманок не оказалось, и пришлось удовлетворяться блеснами. Средненький окунек поклевывал, но без азарта. Александру Витальичу зубастая откусила блесну, а Дмитрий все же умудрился выудить щуку на 1 кг 200 г. Я поймал десятка полтора некрупного окушка. На берегу подошел к громко разговаривающим рыбакам, они взахлеб рассказывали об успехах — были в озере чуть дальше нас и крупного окуня наловили, да не по одному экземпляру. Позволили заглянуть в ящики — да, не врут, окунек хороший.

В дефиците

Попытка вторая. Если в первый день мы только слегка прикоснулись к настоящей зимней рыбалке, то во второй раз рыбачили уже со знанием дела (как нам казалось). Вооружились правильными балансирами. Что любопытно, в псковских рыболовных магазинах их не сыскать, почти все нужные «выбиты» напрочь. По льду передвигались уже с использованием мотобуксировщика, пешком до лунки добираться тяжеловато. И кое-что нарыбачили. Наконец-то и мы поймали горбатых окуней весом не менее полкилограмма — настоящие полосатые трофеи. Подержались за звенящую леску, потягались с серьезным соперником. И хотя порыбачили неплохо, но итоги оказались все же скромнее наших ожиданий.

Рыбацкое братство