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Досуг / Зверьё моё

За полосатым трофеем

Где найти полные ящики отборного окуня

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Николай Бесклевный
10 февраля 2019 года, 09:06
Фото: Николай Бесклевный
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Псковские рыболовы жалуются: озера большие, а рыба в них ловится маленькая. Но, задавшись целью, можно найти рыбу и серьезного размера, уверен постоянный автор «рыбной» странички «Псковской правды». Он поделился с читателями собственным опытом.

В нашей рыболовной компании ползимы ушло на поиски нормальной рыбы. И вот, наконец-то. Посчитал — ровно на 10-й рыбалке этого зимнего сезона. Не велики уловы, но это у меня и у моих товарищей. А у нескольких соседей результаты были впечатляющие — полные ящики отборного окуня. И стало в январе нашей главной темой Теплое озеро.

Отгрызает блесну

Попытка первая. Сорок километров грунтовой дороги с «гдовки» и до самого Путьково, как яичко, — чищеные, ровненькие, вокруг живописнейший зимний лес, сугробы почти метровые на обочинах. Тем не менее знакомые на одном из поворотов улетели в кювет, но снега много, обошлось без проблем. Из Путьково еще затемно мы пешком отправились к мысу — 5 км на юг. В этом еще недавно почти таежном месте я на льду встретил 81 рыболова. А местный житель пожаловался, что в выходной день он насчитал на единственной деревенской улице 63 припаркованных автомобиля. Ловят там уже давно, с начала января, и ловят окуня настоящего, весом до 1 кг, плюс щучка попадается. Но зубастая лучше бы не встречалась, чаще не мы ее, а она нас — блесна и балансиры отгрызает на раз.

Не в почете

Оказавшись на окуневом месте, мы то и дело слышали: «Багор!», «Помоги!» — так рыболовы просят товарищей помочь выудить из лунки крупную рыбину. И наблюдал, как соседи пару щучек поймали, а когда я подошел к ним поближе, то увидел и крупных окуней, набросанных рядом с ящиком. И совершенно случайно в соседе я узнал бывшего сослуживца. Рассказал он и показал, как да на что ловится крупный окунь, и оказалось, что именно таких приманок у нас и нет. Все, с кем я в этот день общался по поводу крупного окуня, рассказывали, что ловили его исключительно на балансир. У нас таковых приманок не оказалось, и пришлось удовлетворяться блеснами. Средненький окунек поклевывал, но без азарта. Александру Витальичу зубастая откусила блесну, а Дмитрий все же умудрился выудить щуку на 1 кг 200 г. Я поймал десятка полтора некрупного окушка. На берегу подошел к громко разговаривающим рыбакам, они взахлеб рассказывали об успехах — были в озере чуть дальше нас и крупного окуня наловили, да не по одному экземпляру. Позволили заглянуть в ящики — да, не врут, окунек хороший.

Такого окуня мы искали всю зиму. И нашли на Теплом озере.
Фото Николая Бесклевного.

В дефиците

Попытка вторая. Если в первый день мы только слегка прикоснулись к настоящей зимней рыбалке, то во второй раз рыбачили уже со знанием дела (как нам казалось). Вооружились правильными балансирами. Что любопытно, в псковских рыболовных магазинах их не сыскать, почти все нужные «выбиты» напрочь. По льду передвигались уже с использованием мотобуксировщика, пешком до лунки добираться тяжеловато. И кое-что нарыбачили. Наконец-то и мы поймали горбатых окуней весом не менее полкилограмма — настоящие полосатые трофеи. Подержались за звенящую леску, потягались с серьезным соперником. И хотя порыбачили неплохо, но итоги оказались все же скромнее наших ожиданий.

Рыбацкое братство

Попытка третья. Приехали чуть ли не первыми. При заводке нашего мотобуксировщика со второго дерга наша «собачка» так рванула с высокого берега канала, что Дмитрий еле успел заскочить в сани и схватиться за руль. Чуть было кораблекрушение не случилось, Дима едва увернулся от столкновения с баркасом, в какой-то паре-тройке сантиметров промчался от кормы вытащенной на берег рыбацкой лодки. Заклинило тросик газа. Попытки что-либо исправить ни к чему не привели, и пришлось на полном газу мчаться без остановки до места лова. Потом вроде бы с газом разобрались, но случилась беда покруче — ехать дальше «собачка» категорически отказалась. Порвалась цепь привода. Девять лет бедолаге, и вот первый раз не выдержала — то ли от возраста, то ли от мороза и усталости (четверых не самых стройных наездников тащила), то ли от того, что ближе к обеду Дмитрий со всего маху в ледяной трещине очень хорошо ее ударил.

И как в подобных случаях бывает, приключилось это в самой дальней точке от берега — километрах в семи от стоянки. Толкать-тянуть было нереально. Оставалось надеяться на помощь братьев по болезни. Великая сила — рыболовное братство! Первый же владелец снегохода, к которому я обратился, не отказал, заверил, что обязательно поможет. Александр Богданов из Луги — огромное ему спасибо. Выручил. «Нас четверо, да «собака» килограммов 80 весит, — выразил я сомнение. — Может, мы пешком пойдем, а хозяина с «собачкой» довезете?» — «Не беспокойтесь, моя 130-сильная «Ямаха» всех допрет без проблем». И действительно, тяжелый, составленный из трех саней «ямахо-собако-поезд» домчался до Путьково минут за 12-15. Не ехали, а летели. Да так, что наша «собачка» несколько раз пыталась даже выпрыгнуть из саней, а седоки в последних санях (Дмитрий и Стас) с трудом держались, сидя на рыболовных ящиках. После этой поездки Стас был вынужден купить новый ящик, потому как старый разбил и раздавил до непригодного состояния. Плюс ко всему еще неприятность — Станислав во время движения умудрился щеку отморозить, морозец к вечеру до -15 опустился. Но вроде бы ничего, щека отошла. Хозяин отмороженной физиономии и после этого еще дня четыре без перерыва на рыбалку выезжал.

По рыбе — в этот день окуня десятка по два словили, но крупный (граммов 500) мне только один попался, остальной — от 120 до 250 граммов. Но это в нашей компании. А у Александра из Луги и его товарищей очень даже неплохие уловы. Таких «крупняков», как у меня, у нашего спасителя было больше десятка.

Рыбка в Теплом озере имеется, и ловить ее очень интересно. Мы обязательно там еще не раз побываем, а я об этом непременно расскажу на рыболовной страничке. 

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