Не хватило сантиметра

Вот уже который год на Псковщине спортивный сезон открывают великолучане. На льду озера Кислое прошел рыболовный фестиваль «Кубок великолукских рыболовов — 2019».

С пользой и удовольствием

Хорошая погода и длинные новогодние каникулы позволили с успехом провести запланированный рыболовный праздник. На озере Кислое, что в Великолукском районе, собрались 34 спортсмена, чтобы на первом льду нового зимнего сезона восстановить утраченные навыки и выявить сильнейших в ловле рыбы со льда. Организаторы подошли к проведению мероприятия со всей серьезностью. Соревнования прошли в два тура по два с половиной часа, были организованы и размечены две зоны. Мормышечники соревновались в своем секторе, их было 13, а 21 блес­нильщик — в своем. После первого тура и часового перерыва спортсмены поменялись местами. О перерыве нужно рассказать отдельно. Традиционно на всех проводимых великолучанами соревнованиях и фестивалях отличаются не только умельцы спиннинга и удочки, но и мастера приготовления пищи на костре. То шашлык, то плов, то шурпа, не говоря уже об ухе, непременно удивляют своим вкусом всех собирающихся на «южных» соревнованиях. Не стал исключением и перерыв на обед на нынешнем фестивале. На этот раз главный повар соревнований Андрей Ульянов и две его помощницы Елена Николаева и Светлана Пасютина угостили всех вкуснейшей гречневой кашей с тушенкой и, конечно же, чаем. Горячие блюда в зимнем лесу на берегу озера всем пришлись по вкусу. А главной благодарностью поварам было то, что вся каша, до последней ложки, была съедена с пользой и удовольствием. Спасибо от всех участников Андрею, Елене и Светлане за обед, приготовленный от всей души.

КСТАТИ 40 см — минимальная длина рыбы для зачета.

Целевой улов

Но не только кашей и костром запомнился этот фестиваль. Необычная история приключилась с одним из спортсменов во время состязаний. Олег Ким, единственный из всех участников, сделал ставку на лов щуки. Остальные блеснильщики упирались в окуня. Редко на каких соревнованиях охота за щукой себя оправдывала, случайные поимки по одному экземпляру не приносили серьезных успехов. А Олег в первом туре взял и опроверг эту теорию вместе с практикой — за два часа он умудрился поймать шесть зубастых разбойниц, но судьям предъявил лишь четыре, две оказались менее 40 см длиной, после измерения их отпустили обратно в лунку. Но и такого улова (4 кг 396 г) оказалось более чем достаточно, чтобы уверенно завоевать первое место в первом туре. И во втором туре Олег не изменял себе и целенаправленно ловил только щуку. И ему это опять удалось. Он выудил еще четыре экземпляра. Казалось бы, вот он победитель зимнего фестиваля, оставивший далеко позади мастеров спорта вместе с кандидатами. Но, увы и ах! Удивительным образом, но каждая из четырех щук недотягивала размером до 40 см, при этом двум не хватило для зачета по два сантиметра, а третьей и вовсе — всего одного сантиметра. Но судьи были непреклонны, что делает честь великолукским арбитрам и подтверждает их высокую квалификацию. Да и Олег не спорил — правила есть правила. В итоге щукарь с озера Кислое остался далеко за чертой призеров, хотя его улов еще первого тура (и он же итоговый улов) вдвое превышает общий вес улова победителя. Дело в том, что у рыболовов-спортсменов в первую очередь считается сумма баллов за занятое место в каждом туре: у кого меньше сумма, тот и оказывается выше в итоговой турнирной таблице. Это справедливо, потому как в какой-то степени исключает случайности. В нашем случае Олег Ким занял первое место в первом туре (1 балл) и последнее во втором (21 балл), что в сумме дало 22 балла и итоговое место во втором десятке.

Великолукский дух

— Важной целью нашего мероприятия, — подвел итог главный судья Александр Иванов, — было непременно сохранить дух фестиваля. И, я думаю, цели мы достигли. Участие в фестивале ветеранов и молодых рыболовов, награждение их памятными подарками, непринужденная атмосфера общения и традиционная каша на костре — тому подтверждение. И опытные спортсмены проявили себя, и молодые поучились. В номинации «Лов рыбы на мормышку» победителем стал Владимир Бородкин (2454 г), второе место завоевал усвятич мастер спорта Антон Карпенко (2309 г), третьим стал кандидат в мастера спорта Антон Соловьёв. Среди тех, кто ловилна блесну, лучшим оказался Дмитрий Иванов (2680 г), вторым — Алексей Матвеев (2225 г) и третьим — Иван Фёдоров (1911 г). Большое спасибо всем за участие в фестивале. Отдельное спасибо нашим спонсорам и руководителю великолукского филиала Федерации рыболовного спорта Псковской области Владимиру Сергееву — без вас у нас бы ничего не получилось.

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