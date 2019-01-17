Свои чемпионы

Заместитель председателя областной федерации рыболовного спорта Игорь Иванов традиционно подводит итоги на страницах «Псковской правды» на протяжении вот уже десяти последних лет.

Стабильность и полное доверие

Огромное ему спасибо за понимание и отзывчивость. Благодарят его за работу и все рыболовы — спортсмены Псковщины, оказывая с 2002 года полное доверие в руководстве такой беспокойной, безденежной, но очень нужной общественной организацией. Знают и уважают нашего руководителя и за пределами шестидесятого региона. Так, например, несколько известных рыболовов-спортсменов Ленинградской и Смоленской областей, где местные федерации в последние два-три года переживают серьезный кризис, крепко задумались о переходе под крыло псковской ФРС.

Федерация рыболовного спорта Псковской области в 2018 году работала стабильно. За год проведены все запланированные соревнования и фестивали, за одним исключением — чемпионат города Пскова по ловле рыбы со льда на мормышку не состоялся из-за отсутствия льда. Состязание должно было пройти в середине января прошлого года. Но такие вот у нас сейчас зимы. Глядя за окно и прислушиваясь к метеорологам, трудно что-то прогнозировать и сегодня — в январе и оттепели предполагаются, и десятиградусные морозы. Игорь Иванов,

заместитель председателя областной федерации рыболовного спорта

Календарь на 2019 год сверстан и утвержден, запланировано 18 спортивных мероприятий. Из них самые значимые — это открытые чемпионаты Псковской области (по ловле со льда на мормышку, по ловле донной удочкой, по ловле спиннингом с лодок) и традиционный летний фестиваль «Псковская уха». Он пройдет на левом берегу реки Великой в черте Пскова, и на этот раз на организаторах лежит более высокая ответственность, так как фестиваль состоится в рамках празднования Ганзейских дней. Хорошо работают филиалы областной федерации в Усвятах и в Великих Луках — великолучане очень сильны в зимней блесне, а усвятичам по-прежнему нет равных в мормышке.

Донная удочка

В 2018 году впервые проведен Кубок Псковской области по ловле рыбы фидером — донной удочкой. До этого проводили только чемпионаты Пскова и Псковской области. Этот вид рыболовного спорта самый молодой, организован всего три года назад и теперь существует как самостоятельный вид в Федерации рыболовного спорта России. Ловля рыбы на донную удочку на сегодняшний день самая популярная среди псковских рыболовов-спортсменов и развивается очень быстро. В Пскове организован и успешно работает фидерный клуб «Рыбацкая симфония». Популярность фидера настолько велика, что им увлеклись и женщины, образовалась и существует третий год целая команда. И достижения у наших девушек серьезные имеются. Так, псковичка Елена Гольдзегер всего за два года сумела выполнить первый спортивный разряд, регулярно участвовала и занимала призовые места в московских и питерских соревнованиях, а в сентябре ушедшего года завоевала кубок Псковской области, победив как в личном зачете, так и вместе с командой «Рыболовная семья».

КСТАТИ В Федерации рыболовного спорта Псковской области 76 членов, из них 3 мастера спорта, 18 кандидатов в мастера, 17 перворазрядников, 13 спортсменов со вторым разрядом и 10 — с третьим.

— Учитывая популярность ловли рыбы донными удочками, развивая это направление, с 2019 года решено организовать любительскую фидерную лигу. Делаем это, чтобы у начинающих рыболовов был стимул и не пропадало желание соревноваться, ведь занять высокое место, тягаясь с мастерами, почти невозможно. Вот и будут теперь любители выявлять своего чемпиона, состязаясь меж собой, а профи — только организовывать и судить, — рассказывает Игорь Иванов. В календаре федерации запланировано несколько таких соревнований. Организация любительской лиги не означает, что спортсменам без разряда нельзя будет участвовать в состязаниях более высокого ранга — все официальные рейтинговые соревнования открытые и участвовать в них по-прежнему можно будет всем желающим.

Дорога ложка

Федерация рыболовного спорта Псковской области ежегодно определяет лучшего рыболова-спортсмена. В 2017 году таковым стал кандидат в мастера спорта из Дедовичей Андрей Укусов. В 2018 году наравне с известными псковскими спортсменами — кандидатом в мастера спорта Василием Кротюком, перворазрядниками Алексеем и Александром Ивановыми — впервые на это почетное звание более чем серьезно претендует женщина — Елена Гольдзегер. Хорошая традиция сложилась в нашей рыболовной семье. Вот только хотелось бы пожелать руководству федерации определяться с лучшими оперативнее, а не к 1 февраля, как прописано в ее уставе. Ежегодно последние соревнования заканчиваются в октябре, и времени для подсчета итоговых баллов более чем достаточно. Было бы очень здорово, если бы мы узнавали имя лучшего спортсмена в аккурат к Новому году, как заведено в большинстве видов спорта. Великолепный был бы новогодний подарок и спортсмену, и всем рыболовам нашего региона.