Свои чемпионы

Заместитель председателя областной федерации рыболовного спорта Игорь Иванов традиционно подводит итоги на страницах «Псковской правды» на протяжении вот уже десяти последних лет.
Заместитель председателя областной федерации рыболовного спорта Игорь Иванов традиционно подводит итоги на страницах «Псковской правды» на протяжении вот уже десяти последних лет.
Огромное ему спасибо за понимание и отзывчивость. Благодарят его за работу и все рыболовы — спортсмены Псковщины, оказывая с 2002 года полное доверие в руководстве такой беспокойной, безденежной, но очень нужной общественной организацией. Знают и уважают нашего руководителя и за пределами шестидесятого региона. Так, например, несколько известных рыболовов-спортсменов Ленинградской и Смоленской областей, где местные федерации в последние два-три года переживают серьезный кризис, крепко задумались о переходе под крыло псковской ФРС.
Федерация рыболовного спорта Псковской области в 2018 году работала стабильно. За год проведены все запланированные соревнования и фестивали, за одним исключением — чемпионат города Пскова по ловле рыбы со льда на мормышку не состоялся из-за отсутствия льда. Состязание должно было пройти в середине января прошлого года. Но такие вот у нас сейчас зимы. Глядя за окно и прислушиваясь к метеорологам, трудно что-то прогнозировать и сегодня — в январе и оттепели предполагаются, и десятиградусные морозы.
Хорошо работают филиалы областной федерации в Усвятах и в Великих Луках — великолучане очень сильны в зимней блесне, а усвятичам по-прежнему нет равных в мормышке.
В 2018 году впервые проведен Кубок Псковской области по ловле рыбы фидером — донной удочкой. До этого проводили только чемпионаты Пскова и Псковской области. Этот вид рыболовного спорта самый молодой, организован всего три года назад и теперь существует как самостоятельный вид в Федерации рыболовного спорта России. Ловля рыбы на донную удочку на сегодняшний день самая популярная среди псковских рыболовов-спортсменов и развивается очень быстро.
В Пскове организован и успешно работает фидерный клуб «Рыбацкая симфония». Популярность фидера настолько велика, что им увлеклись и женщины, образовалась и существует третий год целая команда. И достижения у наших девушек серьезные имеются. Так, псковичка Елена Гольдзегер всего за два года сумела выполнить первый спортивный разряд, регулярно участвовала и занимала призовые места в московских и питерских соревнованиях, а в сентябре ушедшего года завоевала кубок Псковской области, победив как в личном зачете, так и вместе с командой «Рыболовная семья».
В Федерации рыболовного спорта Псковской области 76 членов, из них 3 мастера спорта, 18 кандидатов в мастера, 17 перворазрядников, 13 спортсменов со вторым разрядом и 10 — с третьим.
В календаре федерации запланировано несколько таких соревнований. Организация любительской лиги не означает, что спортсменам без разряда нельзя будет участвовать в состязаниях более высокого ранга — все официальные рейтинговые соревнования открытые и участвовать в них по-прежнему можно будет всем желающим.
Федерация рыболовного спорта Псковской области ежегодно определяет лучшего рыболова-спортсмена. В 2017 году таковым стал кандидат в мастера спорта из Дедовичей Андрей Укусов. В 2018 году наравне с известными псковскими спортсменами — кандидатом в мастера спорта Василием Кротюком, перворазрядниками Алексеем и Александром Ивановыми — впервые на это почетное звание более чем серьезно претендует женщина — Елена Гольдзегер. Хорошая традиция сложилась в нашей рыболовной семье. Вот только хотелось бы пожелать руководству федерации определяться с лучшими оперативнее, а не к 1 февраля, как прописано в ее уставе. Ежегодно последние соревнования заканчиваются в октябре, и времени для подсчета итоговых баллов более чем достаточно. Было бы очень здорово, если бы мы узнавали имя лучшего спортсмена в аккурат к Новому году, как заведено в большинстве видов спорта. Великолепный был бы новогодний подарок и спортсмену, и всем рыболовам нашего региона.
Рыболовы региона уже открыли спортивный сезон в Великих Луках 5 января на озере Кислое, где успешно завершился рыболовный фестиваль. Один из участников поймал 4 щуки, каждая из которых более 1 кг весом. И не победил. Как такое возможно, читайте на следующей неделе.