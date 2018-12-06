Налог на ерша

С 17 ноября на водоемах Псковской области (как и на всей территории России) увеличены таксы для исчисления ущерба, нанесенного водным биоресурсам. Материальное наказание браконьерам может быть и за лов ерша, и за икру леща, и за многое другое, что ранее не было предусмотрено законодательством.

В 20 РАЗ БОЛЬШЕ

ВРЕМЯ ДИКТУЕТ

— Я уверен, нововведения окажут нам серьезную помощь в борьбе с браконьерством и остановят нарастающий год от года ком нарушений Правил рыболовства, — считает начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Александр Посадский. — Ничто другое так не дисциплинирует людей, как материальная ответственность. Пример соседей — тому яркое подтверждение, браконьерить, что в Эстонии, что в Беларуси, очень дорого. Поэтому-то белорусские нарушители массово перебрались к нам в Псковскую область. Время продиктовало необходимость таких перемен. В Эстонии иск за ущерб — 50 евро за одного судака. В Беларуси Правила рыболовства и законы намного жестче. К примеру, ежели ты не являешься членом ассоциации рыбопромышленников, не имеешь соответствующих документов, то и не имеешь права хранить дома, в сарае или любом другом месте рыболовную сеть, даже новую в заводской упаковке. В таких случаях сеть считается запрещенным орудием лова, и штраф за это очень серьезный. При нахождении с рыбой в одном километре от любого водоема у них считается, что ты задержан с рыбой, незаконно добытой на этом водоеме.

Вот-вот начнется сезон подледного лова, Александр Посадский предупреждает рыболовов-любителей на примере судака. Если размер судака 40 см и более, то разрешено поймать за день 5 экземпляров. Но если даже среди 5 пойманных судаков будет один длиной менее 40 см, то будет выписан штраф за нарушение Правил рыболовства от 2 до 5 тысяч рублей. И еще придется оплатить нанесенный ущерб стоимостью 3305 рублей. В итоге один «судачок-недомерок» как минимум обойдется незадачливому рыболову в 5305 рублей. Если судак недозволенного размера попадается на блесну рыболову, то его необходимо немедленно отпускать обратно в воду с любыми полученными им повреждениями. А если такой судак оказывается в пакете или рыболовном ящике, то тут же наступает ответственность за нарушение.