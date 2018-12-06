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Досуг / Зверьё моё

Налог на ерша

Маленькие рыбки могут принести рыболовам-любителям большие проблемы — изучаем новое постановление правительства

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Николай Бесклевный
6 декабря 2018 года, 11:07
Фото: klyovotut.ru
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С 17 ноября на водоемах Псковской области (как и на всей территории России) увеличены таксы для исчисления ущерба, нанесенного водным биоресурсам. Материальное наказание браконьерам может быть и за лов ерша, и за икру леща, и за многое другое, что ранее не было предусмотрено законодательством.

В 20 РАЗ БОЛЬШЕ

Вдобавок к увеличившимся ранее штрафам за нарушение Правил рыболовства (КоАП ст. 8.37 ч. 2) увеличена и стоимость ущерба за незаконно выловленную рыбу. Притом размер таксы увеличен существенно — за некоторые виды в 20 раз. В постановлении правительства от 3 ноября утверждается, что таксы установлены в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе ценных видов и занесенных в Красную книгу. Они применяются при расчете ущерба, который наносят браконьеры, торговцы незаконно добытой рыбой, а также в отношении тех промышленных предприятий, которые наносят ущерб водным биоресурсам.

ВРЕМЯ ДИКТУЕТ

— Я уверен, нововведения окажут нам серьезную помощь в борьбе с браконьерством и остановят нарастающий год от года ком нарушений Правил рыболовства, — считает начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Александр Посадский. — Ничто другое так не дисциплинирует людей, как материальная ответственность. Пример соседей — тому яркое подтверждение, браконьерить, что в Эстонии, что в Беларуси, очень дорого. Поэтому-то белорусские нарушители массово перебрались к нам в Псковскую область. Время продиктовало необходимость таких перемен. В Эстонии иск за ущерб — 50 евро за одного судака. В Беларуси Правила рыболовства и законы намного жестче. К примеру, ежели ты не являешься членом ассоциации рыбопромышленников, не имеешь соответствующих документов, то и не имеешь права хранить дома, в сарае или любом другом месте рыболовную сеть, даже новую в заводской упаковке. В таких случаях сеть считается запрещенным орудием лова, и штраф за это очень серьезный. При нахождении с рыбой в одном километре от любого водоема у них считается, что ты задержан с рыбой, незаконно добытой на этом водоеме.

Вот-вот начнется сезон подледного лова, Александр Посадский предупреждает рыболовов-любителей на примере судака. Если размер судака 40 см и более, то разрешено поймать за день 5 экземпляров. Но если даже среди 5 пойманных судаков будет один длиной менее 40 см, то будет выписан штраф за нарушение Правил рыболовства от 2 до 5 тысяч рублей. И еще придется оплатить нанесенный ущерб стоимостью 3305 рублей. В итоге один «судачок-недомерок» как минимум обойдется незадачливому рыболову в 5305 рублей. Если судак недозволенного размера попадается на блесну рыболову, то его необходимо немедленно отпускать обратно в воду с любыми полученными им повреждениями. А если такой судак оказывается в пакете или рыболовном ящике, то тут же наступает ответственность за нарушение.

ПЛЮС 100%

— В постановлении правительства есть серьезные нововведения. Не зная их, не только нарушители, но и законопослушные рыболовы могут столкнуться с серьезными проблемами, как финансовыми, так и уголовными, — предупреждает заместитель начальника отдела Владислава Колесникова. — В постановлении 2000-го года на несколько видов рыб исчисление ущерба не было предусмотрено. Теперь таких видов не осталось, такса установлена для всех видов рыб. В том числе и для снетка, и, будете удивляться, для ерша. Эти маленькие рыбки могут создать большие проблемы, особенно для тех, кто незаконно ловит сетями. Не было в предыдущем постановлении таксы за ущерб в запретный период отдельно за икру «других видов рыб». За икру осетровых и лососевых видов рыб было, а за «другие» — не было. Теперь 1 кг икры щуки, леща и других видов рыб «стоит» 2288 руб. Также предусмотрено, при исчислении ущерба, плюс 100 % таксы за экземпляр, если ущерб нанесен в запрещенные сроки или в запрещенных для рыболовства местах. И с удочкой, и со спиннингом рыбачить надо грамотно.

За первые две недели после вступления в силу нового постановления уже заведено четыре уголовных дела. С предыдущей редакцией эти браконьеры отделались бы лишь штрафами. Кто и где неправильно ловил рыбу, я расскажу в следующем выпуске рыболовной странички нашей газеты. 

КСТАТИ

Рассмотрим ситуацию. 1 мая на реке Великой при ловле окуня на спиннинг случайно поймана 3-килограммовая щука-самка. Щуку запрещено в наших водах удить с 1 апреля по 10 мая. Если ее не отпустить, будет она минимально «стоить»: 925 рублей (ущерб) + 925 рублей (ущерб увеличивается на 100 % в запретный период) + 2228 рублей (ущерб за 1 кг икры) + штраф от 2 до 5 тысяч руб. (за нарушение Правил рыболовства) = 6138 рублей.

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