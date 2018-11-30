Щучье межсезонье

В нашей компании псковских рыболовов понятия «межсезонье» нет. Последние лет десять зимы не были ранними, и некоторые из них позволяли нам на спиннинги ловить рыбу до новогодних праздников. В этом году, пожалуй, такого не будет, по всем приметам и прогнозам уже через неделю можно будет рыбачить и со льда. А прошедший ноябрь смело можно назвать щучьим.

БЕЗРАДОСТНЫЕ ЛЕСНЫЕ ОЗЕРА

СУПЕРПРИМАНКИ НЕ РАБОТАЮТ

СЕЗОН ОТКРЫТОЙ ВОДЫ — НА «ПЯТЬ»!

Погода 20 ноября выдалась просто новогодняя и даже сказочная — шел легкий мягкий снежок, штиль на воде и наконец-то у меня после двух нулей на предыдущих рыбалках хороший клев. Великолепно себя зарекомендовал новый воблер с названием «бандит» (производителям рыболовных приманок в фантазии не откажешь). Все, что было поймано в этот день, а это 6 экземпляров неплохих щучек, — все дело рук «бандита». Но где осенние трофеи? Как правило, именно перед ледоставом очень часто попадаются солидные хищницы. В этот день все были с уловом и еще через три дня неплохо порыбачили, но трофеев все нет и нет. И все же рыболовная примета не подвела и отлично сработала в прошедшее воскресенье, 25 ноября. Жаль, что я не смог побывать на этой рыбалке.

— Я уже отчаиваться начал, к 12 часам у напарника уже четыре хороших щуки, а у меня ни одной поклевки, — рассказывает мой товарищ Вениамин Прозоров. — А ведь вполне вероятно, что день — последний в этом году с открытой водой. Выглянуло солнце. И тут клюнуло на закрепленный на борту лодки спиннинг, да так, что удилище — в дугу и даже лодку развернуло. И вижу, что это совсем не зацеп, а что-то очень серьезное дергается на том конце шнура. Подтащил рыбину к лодке легко, в это время года даже крупная щука сопротивляется несильно. А у самого борта чуть было не упустил добычу — неудачно подвел подсачек и зацепился им за тройник воблера. Щука осталась снаружи кольца подсачека. Вроде бы я ее и поймал, а вытащить не могу. И тут вспомнил, про такие случаи писали неоднократно, что нужно делать. Аккуратно провернул подсак вокруг оси. Точка поворота — зацепившийся воблер. И как бы надел его на щуку с другой стороны, чуть тряхнул и она тяжело и медленно соскользнула внутрь. А дальше уже без проблем. Летом бы вряд ли такой фокус удался, но осень — особая пора. В течение получаса я поймал еще несколько щук, но эта была самая крупная — «пятера».