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Досуг / Зверьё моё

Щучье межсезонье

Как заставить осенью клевать озерную хищницу

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Николай Бесклевный
30 ноября 2018 года, 11:03
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Многие рыболовы считают ноябрь скучным тоскливым месяцем. Но они даже не представляют, насколько увлекательной и результативной бывает в это время года щучья рыбалка.

В нашей компании псковских рыболовов понятия «межсезонье» нет. Последние лет десять зимы не были ранними, и некоторые из них позволяли нам на спиннинги ловить рыбу до новогодних праздников. В этом году, пожалуй, такого не будет, по всем приметам и прогнозам уже через неделю можно будет рыбачить и со льда. А прошедший ноябрь смело можно назвать щучьим.

БЕЗРАДОСТНЫЕ ЛЕСНЫЕ ОЗЕРА

Шесть раз в последнем осеннем месяце я с товарищами побывал на рыбалке. Были и на лесных озерах, где в прошлые годы отмечались в эту пору неплохими уловами. Но в этом году, увы, такие водоемы нас не порадовали. И причиной тому — серьезное обмеление. Во всяком случае, мы все пришли именно к такому выводу. Ведь недаром гласит русская пословица: «Рыба ищет, где глубже…» Приехав на озеро Женское в Гдовском районе, мы даже не решились спускать лодки на воду — там сейчас ее настолько мало, что о троллинговой ловле и думать было нечего. Чуть позже там же побывали знакомые рыболовы... и так и не подобрали воблеры нужной глубины, а мелководных приманок у них не оказалось. Естественно, ничего не поймали. А ведь это озеро было всегда не только рыбным, но и полноводным — большое количество родников на его дне поддерживали высокий уровень воды и питали быструю речушку, начинающую оттуда свой путь. Переехали мы тогда на другое озеро, располагающееся неподалеку, там воды больше, но с осенней щукой и там не встретились — единичные некрупные экземпляры можно за улов и не считать.

СПРАВКА

 20-30 см - Такое расстояние от дна позволяет поводить приманкой под самым носом щуки.

СУПЕРПРИМАНКИ НЕ РАБОТАЮТ

На лесных озерах этой поздней осенью мы остались без рыбы, но, как всегда, выручил Раскопельский залив Чудского озера. Хотя и здесь далеко не каждый раз бывал хороший клев. Зубастая разбойница очень привередлива и осторожна в это время года. Но главная причина в другом — в изменении активности щуки. В холодной воде (к примеру, 23 ноября температура воды в заливе была +2 градуса) хищница уже не совершает резких и продолжительных бросков за своими жертвами или нашими приманками. Мои наблюдения этого года, пожалуй, это подтверждают. Я дважды в ноябре не поймал ни одной щуки. В то же время товарищи ловили, и не плохо, попадались им и солидные экземпляры. В чем дело? Задался я таким вопросом и, кажется, нашел ответ. Начиная с весны, летом и ранней осенью я не отставал от друзей-рыболовов, иногда мои уловы хищницы бывали и большими, чем у них. И благодарил я за это свои воблеры «джесси». Как я их называю за их суперуловистость, «воблеры всех времен и народов». И не менял я их — от добра добра не ищут. Но с середины октября стал замечать, что клюет на них все реже и реже, а в ноябре и вовсе перестало. И щука никуда не делась — товарищи ловят. И лишь перебрав полтора десятка других приманок, возможно, я понял, что нужно щуке. А ей нужно подавать приманку буквально к пасти. Щука сейчас стоит чаще всего в самых глубоких местах залива. И чтобы ее поймать, необходимо проводить приманку на расстоянии 20-30 см от дна. И если рыбак этого добьется и сможет четко это контролировать, то обязательно будет с рыбой. Почему перестало клевать на «джесси»? Да потому, что эта приманка с заглублением 3 метра проплывала над щукой в метре или даже полуметре (основные «щучьи» глубины в Раскопельском заливе 3,3 — 4,0 м) и, в отличие от периода с более теплой водой, не вызывала никакого желания бросаться за ней вдогонку и тратить энергию, необходимую рыбе, чтобы благополучно пережить зиму.

СЕЗОН ОТКРЫТОЙ ВОДЫ — НА «ПЯТЬ»!

Погода 20 ноября выдалась просто новогодняя и даже сказочная — шел легкий мягкий снежок, штиль на воде и наконец-то у меня после двух нулей на предыдущих рыбалках хороший клев. Великолепно себя зарекомендовал новый воблер с названием «бандит» (производителям рыболовных приманок в фантазии не откажешь). Все, что было поймано в этот день, а это 6 экземпляров неплохих щучек, — все дело рук «бандита». Но где осенние трофеи? Как правило, именно перед ледоставом очень часто попадаются солидные хищницы. В этот день все были с уловом и еще через три дня неплохо порыбачили, но трофеев все нет и нет. И все же рыболовная примета не подвела и отлично сработала в прошедшее воскресенье, 25 ноября. Жаль, что я не смог побывать на этой рыбалке.

— Я уже отчаиваться начал, к 12 часам у напарника уже четыре хороших щуки, а у меня ни одной поклевки, — рассказывает мой товарищ Вениамин Прозоров. — А ведь вполне вероятно, что день — последний в этом году с открытой водой. Выглянуло солнце. И тут клюнуло на закрепленный на борту лодки спиннинг, да так, что удилище — в дугу и даже лодку развернуло. И вижу, что это совсем не зацеп, а что-то очень серьезное дергается на том конце шнура. Подтащил рыбину к лодке легко, в это время года даже крупная щука сопротивляется несильно. А у самого борта чуть было не упустил добычу — неудачно подвел подсачек и зацепился им за тройник воблера. Щука осталась снаружи кольца подсачека. Вроде бы я ее и поймал, а вытащить не могу. И тут вспомнил, про такие случаи писали неоднократно, что нужно делать. Аккуратно провернул подсак вокруг оси. Точка поворота — зацепившийся воблер. И как бы надел его на щуку с другой стороны, чуть тряхнул и она тяжело и медленно соскользнула внутрь. А дальше уже без проблем. Летом бы вряд ли такой фокус удался, но осень — особая пора. В течение получаса я поймал еще несколько щук, но эта была самая крупная — «пятера». 

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