Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Досуг / Зверьё моё

Смоленский хищник

Кто живет в глубинах Десногорского водохранилища

Текст:
Николай Бесклевный
23 ноября 2018 года, 11:33
Фото: из личного архива Александра Сидоренко
0

В начале ноября псковские рыболовы-спортсмены завершили сезон открытой воды, приняв участие в открытом чемпионате Смоленской области «Смоленский осенний хищник — 2018».

САМЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ, САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ

По оценкам псковичей, «Смоленский хищник» — самые серьезные соревнования по ловле рыбы спиннингом на территории европейской части России. И самые интересные. На Десногорское водохранилище дважды в год, ранней весной и поздней осенью, съезжаются лучшие рыболовы-спортсмены страны. Они приезжают не только, чтобы скрестить свои спиннинги и в двухдневной борьбе выявить сильнейшего. Но и с сокровенными мыслями о встрече с рыбой своей мечты — ведь в теплых водах водохранилища она водится очень крупная.

Команду из Псковской области представляли Александр Сидоренко, Алексей Алексеев, Александр и Алексей Ивановы — на сегодняшний день, пожалуй, сильнейшие спиннингисты региона-60. Наши спортсмены уже неоднократно принимали участие в смоленских битвах и достигали серьезных результатов. Так, в прошлом году на Кубке России, проходившем именно на Десногорском водохранилище, команда псковичей заняла второе место, а Александр Сидоренко выполнил норматив мастера спорта. Он первый пскович, ставший мастером спорта в спиннинге. Но в этот раз удача круто отвернулась от наших спортсменов, «наградив» в первый день одну из лодок «баранкой». Но ребята боролись до конца и в итоге заняли 15-е место среди 24 команд.

ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ

— Первый тур для нас был девственно-чистым, — самокритично, но с улыбкой рассказал о своем выступлении капитан команды Александр Сидоренко. — Цифра «ноль» смеялась над нами, казалось, что все на нас показывают пальцем. Настроение — хуже не бывает. Было много поклевок, поймано много рыбы, но вся — не зачет (размер рыбы должен быть 40 и более см. — Авт.). Но второй экипаж очень грамотно отловился, и его подводить нельзя. Во втором туре решили упираться.

И уперлись. Сначала Алексей Алексеев «увел от позорной смерти, от второго нуля», поймав судачка в 44 см. А потом, сменив несколько мест:

— Бабах! Подсекаю, думаю, что мимо, палка коротковата, но нет, гиря висит, еще и башкой трясет, как паралитик. До конца был уверен, что это хорошая щука. А там сюрприз — рыба моей мечты и личный рекорд — судак на 4 кг. Продолжили, серия проводок принесла лишь холостые поклевки, напарник втащил на борт судачка, но нет 40 см. Меняю приманку, укрупняюсь по резине. И первая же проводка, где поймал «четверу», приносит уверенную поклевку и очень серьезное сопротивление. Я понял, что на том конце лески повис старший брат того, кто уже лежит в нашей лодке. Тяжесть неимоверная, и так же трясет башкой. Вот оно — счастье! В голове шальные мысли, что я умер и попал в судачий рай. Тащу, правое плечо вот-вот вывихнется, больно. Старший брат заводит леску под бревнышко, лежащее на пути проводки, я его уже раньше услышал, и все. Сладкий сон испарился, как утренний туман. К финишу все равно идем в прекрасном настроении, ведь сбылась мечта о поимке крупного судака!

Два судака экипажу Александра Сидоренко принесли 5-е место во втором туре в личном зачете. Но, к сожалению, «холостой выстрел» первого дня не позволил подняться высоко в итоговом протоколе.

РУКИ — В КРОВЬ, СПИНА БОЛИТ

Вторая наша лодка с братьями Ивановыми — в каждой команде две лодки по два спортсмена — выступила стабильнее. В оба дня с рыбой (2624 г и 1099 г) и итоговое личное 24-е место из 43.

— Устал так, что дня три отойти не мог, — рассказывает Алексей Иванов. — Спина болела, руки в кровь от якоря. Вес якоря — около двенадцати кило, подъем-опускание — примерно по пятьдесят раз за тур. Как я его поднимал во втором туре, чуть слезы из глаз не потекли. Это жесть.

Зацепившись якорем, Алексей неимоверными усилиями отломил огромный сук затопленного дерева.

— Вот это был самый ужасный день, — говорит он, — да еще при первом же забросе спиннинг твичевый сломал. Во втором туре выступили плохо, совершив грубейшую ошибку. Увидели, как наши товарищи выудили два хороших судака, и безрезультатно задержались на том месте на полтора часа и на свое проверенное щучье место опоздали — выход хищницы там уже закончился.

Спортсмены на тренировках записывают, когда, где и какая рыба клюет, и на соревнованиях действуют по составленному плану — в какой последовательности и куда плыть и кого ловить.

— Всё, рыбу «выключили», и сколько мы ни пытались еще что-то поймать, так ничего и не вышло, — сокрушается спортсмен. — Но опыт получен, на ус намотали и выводы сделали. Не всегда джиг рулит, и ловить надо уметь на всё.

После завершившихся смоленских соревнований псковские спортсмены задумались, а ехать ли туда в следующий раз? По условиям к соревнованиям допускаются лодки с моторами не более 90 л.с., а по водохранилищу рассекали катера со 150 силами, и хозяева оных получали огромное преимущество. На финиш первого тура с трехминутным опозданием прибыл местный экипаж, и по итогам двух дней он стал… победителем. А по правилам «опоздавшей к финишу паре присваивается в данном этапе последнее место плюс три».

— Весной, конечно же, опять поедем, несмотря на очень странную организацию и судейство, — все же решил для себя Александр Сидоренко. — Но для нас не это главное, главное — это тот, кто живет в глубинах теплого большого плеса. 

На главном фото: Мастер спорта Александр Сидоренко: «Для нас главное — не странное судейство, а тот, кто живет в глубинах Десногорского водо­хранилища».

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Досуг / Зверьё моё
16 ноября 10:13

Трудное озеро

Первая за пять лет на «Емеле» щука из затопленного леса привела к победе

Досуг / Зверьё моё
2 ноября 16:06

Сиртаки по-псковски

Гостья из Греции выудила из Чудского озера четыре щуки, а домой увезла семь

Досуг / Зверьё моё
23 октября 10:45

Щучья неделя

Поклевка одновременно на оба спиннинга, и обе рыбины в лодке — такое бывает раз в десятилетие (ВИДЕО)
  • Ксения Чевская из Пскова заняла третье место на национальном чемпионате «Абилимпикс»
  • В Пскове отменили повышение стоимости проездных в автобусах
  • Нина Булочникова на 95-летие получила поздравительную открытку от Владимира Путина
  • Десант миллиардеров, собачью жизнь и финиш Ганзы обсудят в новом выпуске «Семь раз отмерь» на «Седьмом небе»
  • Псковских водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными на дорогах
  • Госслужащих Псковской области обяжут сдавать справки о доходах в электронном виде
  • Конкурс на разработку памятного знака «Зарождение Знамени Победы» запущен в Псковской области
  • Накануне Дня матери в Пскове пройдёт праздник для людей с ограниченными возможностями
  • Не прекращаются поиски Сергея Пашковского, пропавшего в Печорском районе (ФОТО)
  • Мобильная приёмная прокурора области будет работать в Гдове 23 ноября

    • 22 ноября

  • Участок улицы Карла Маркса в Пскове закроют для транспорта 24 ноября
  • Стало известно, какая погода придёт в Псковскую область 23 ноября
  • В Сети появился фильм «Псковское ткачество» из цикла программ «Пряничный домик»
  • Книгу «Была деревня Красуха» теперь можно найти во всех библиотеках Псковской области
  • Почти 120 тысяч рублей удалось собрать на социально значимые проекты «Круга благотворителей»
  • Депутаты Щукинской волости приняли решение взять аварийный мост на баланс
  • Стрит-арт выставка с изображениями великих личностей заработала в псковском аэропорту
  • Псковское УФАС обнаружило картельный сговор на рынке школьного питания
  • Концерт в честь 120-летия Пыталовской средней школы состоится 30 ноября
  • Псковский музей приглашает горожан и гостей города на программу «За чаем не скучаем»
  • Стало известно, когда началось «заражение» Псковской области борщевиком Сосновского
  • Жительницу Великих Лук обманули при продаже одежды через социальные сети
  • Ольга Погорелова: По ночам мне стали сниться безграничные возможности пошива бабочек
  • Псковский бизнес-омбудсмен выложил фото обеда из кремлевской столовой и его цену
  • Галина Кириенко: Бедные мои пальцы были исколоты в кровь
  • В создании экопутеводителя может участвовать любой житель Псковской области
  • На подозреваемого, который до смерти избил порховича, завели уголовное дело

    • 21 ноября

  • Небольшой мокрый снег ожидается завтра на территории Псковской области
  • Псковская группа победила в шоу уличных музыкантов
  • На новогоднюю программу «К бабушке на ёлку» приглашают жителей Псковской области

    • Новости

    Экономика
    Светлана Синцова 23 ноября 09:56

    А на том берегу

    Недостроенное — достроят, старое — обновят

    Досуг / Зверьё моё
    18 октября 16:35

    Желтопузая морячка

    В этом году Чудское озеро удивляет отсутствием воды, рыбы и неожиданными встречами (ВИДЕО)

    Досуг / Зверьё моё
    5 октября 10:19

    Моя идеальная рыболовная сеть

    Сети бывают разные, но из той, в какую попали тысячи псковских рыболовов, выбраться невозможно…