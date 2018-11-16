Трудное озеро

ПУТЬ К ПОБЕДЕ

Озеро Верято-Затопы — одно из самых красивых в Псковской области: лесистые берега в осеннем раскрасе, множество островов, проток, заливов, серьезные глубины и… затопленный лес. Именно в «подводных джунглях», как утверждают местные рыболовы, и обитает щука серьезного размера. Но вот поймать ее удается далеко не каждому. На этот раз к финишу рыбу привезли только 9 экипажей. Победителями фестиваля и обладателями звания «Емеля-2018» стала семейная команда из Невеля. Отец и сын Никитины, Александр Иванович и Евгений Александрович, за 6 соревновательных часов выудили 4 щуки общим весом 6 кг 838 г.

— Для нас «Емеля-2018» был пятым по счету, и каждые соревнования были трудовыми, — рассказал о победе своей команды Евгений. — Сказать, что Верято — озеро трудное, — это ничего не сказать. Батя за четыре года не видел ни одной щучьей поклевки. Каждый год он говорил, что это была последняя капля и он больше ни ногой, мол, не мое. Потом он отходил, наступала осень, и все повторялось. Густой туман в это время года — явление постоянное. Так и в этом году лодки разбежались по озеру и сразу пропали в «молоке». Приходилось идти по приборам. Как всегда, терзания — с какой точки начать? И вот первая остановка, в воду летят приманки, подбираем проводки, но все тщетно. Смена места… и то же самое. Очередной коряжник, очередная постановка, и тут как кувалдой по голове — бабах! Поклевка! На мой спиннинг первый зачетный экземпляр в лодке. Поклевку ждешь всегда, но она почему-то всегда случается неожиданно. И получасовая тишина. Дальнейшие переезды, общение с соседями дает понимание, что клева нет, но узнаем, что один экипаж уже закрылся 5 рыбами (на финише предъявляется не более 5 экземпляров щук размером не менее 40 см. — Прим. авт.). Принимаем решение вернуться на «клевую» точку. И почти сразу удар. Ура! В нашей лодке праздник — на этот раз зубастая красавица, явно под «полтораху», клюнула у бати. За пять лет — первая! И тут же у него — вторая. Минут через 10 и у меня рыбина-близнец на крючке. Четыре рыбы есть, три из них поймали на силикон и одну на воблер. Их и привозим на финиш. По дороге шутим, отец в прекрасном настроении, мол, на четвертое место точно хватит, а то прошлый год скатились с привычного четвертого (которое брали два года подряд) на шестое. Финиш, взвешивание. Удачу за хвост сегодня поймали мы!