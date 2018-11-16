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Досуг / Зверьё моё

Трудное озеро

Первая за пять лет на «Емеле» щука из затопленного леса привела к победе

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Николай Бесклевный
16 ноября 2018 года, 10:13
Фото: Сергей Величкин
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Четыре года подряд невельский рыболов Александр Иванович Никитин принимал участие в соревнованиях на пустошкинском озере Верято-Затопы, но не видел даже поклевки. И только в пятый раз, в награду за упорство, он не просто поймал несколько щук, но и стал победителем фестиваля «Емеля-2018».

По доброй традиции ежегодно в конце октября в акватории живописнейшего озера Верято-Затопы в Пустошкинском районе проходят удивительные соревнования с красивым сказочным названием «Емеля». На этот раз съехалось рекордное количество участников (31 команда), небывалое количество женщин — сразу 6 рыбачек со спиннингами. С псковскими рыболовами состязались спортсмены из Сланцев, Вязьмы, Витебска. А из столицы приезжали не только спортсмены, но и спонсоры (что очень важно для неофициальных соревнований). Благодаря начинателю «Емели» великолучанину Виталию Юганову и постоянным организаторам Олегу Сахнюку (Великие Луки) и Алексею Величкину (Москва) фестиваль прошел на высочайшем уровне. Большинство участников собираются за день-два накануне и не спешат разъезжаться сразу после соревнований, остаются еще порыбачить, отведать ухи и пообщаться у костра.

Рыболовы считают, что именно подводные джунгли — место обитания озерной хищницы.
Фото Сергея Величкина.

ПУТЬ К ПОБЕДЕ

Озеро Верято-Затопы — одно из самых красивых в Псковской области: лесистые берега в осеннем раскрасе, множество островов, проток, заливов, серьезные глубины и… затопленный лес. Именно в «подводных джунглях», как утверждают местные рыболовы, и обитает щука серьезного размера. Но вот поймать ее удается далеко не каждому. На этот раз к финишу рыбу привезли только 9 экипажей. Победителями фестиваля и обладателями звания «Емеля-2018» стала семейная команда из Невеля. Отец и сын Никитины, Александр Иванович и Евгений Александрович, за 6 соревновательных часов выудили 4 щуки общим весом 6 кг 838 г.

— Для нас «Емеля-2018» был пятым по счету, и каждые соревнования были трудовыми, — рассказал о победе своей команды Евгений. — Сказать, что Верято — озеро трудное, — это ничего не сказать. Батя за четыре года не видел ни одной щучьей поклевки. Каждый год он говорил, что это была последняя капля и он больше ни ногой, мол, не мое. Потом он отходил, наступала осень, и все повторялось. Густой туман в это время года — явление постоянное. Так и в этом году лодки разбежались по озеру и сразу пропали в «молоке». Приходилось идти по приборам. Как всегда, терзания — с какой точки начать? И вот первая остановка, в воду летят приманки, подбираем проводки, но все тщетно. Смена места… и то же самое. Очередной коряжник, очередная постановка, и тут как кувалдой по голове — бабах! Поклевка! На мой спиннинг первый зачетный экземпляр в лодке. Поклевку ждешь всегда, но она почему-то всегда случается неожиданно. И получасовая тишина. Дальнейшие переезды, общение с соседями дает понимание, что клева нет, но узнаем, что один экипаж уже закрылся 5 рыбами (на финише предъявляется не более 5 экземпляров щук размером не менее 40 см. — Прим. авт.). Принимаем решение вернуться на «клевую» точку. И почти сразу удар. Ура! В нашей лодке праздник — на этот раз зубастая красавица, явно под «полтораху», клюнула у бати. За пять лет — первая! И тут же у него — вторая. Минут через 10 и у меня рыбина-близнец на крючке. Четыре рыбы есть, три из них поймали на силикон и одну на воблер. Их и привозим на финиш. По дороге шутим, отец в прекрасном настроении, мол, на четвертое место точно хватит, а то прошлый год скатились с привычного четвертого (которое брали два года подряд) на шестое. Финиш, взвешивание. Удачу за хвост сегодня поймали мы!

Туман заставлял рыболовов идти по приборам.
Фото Сергея Величкина.
Приз «За самую крупную щуку» — 1 кг 905 г — также завоевала невельская команда.

— Кто из нас поймал самую большую щуку, мы так и не поняли, — говорит Евгений.

НЕВЕЛЬСКИЙ ГОРБАЧ

Отец и сын Никитины в Невельском районе рыбаки известные. Лет 25 назад Александр Иванович приучил сына к ловле рыбы на поплавочную удочку. А Евгений привел отца в спиннинг. И уже почти десяток лет ловят они рыбу спиннингом, очень часто в одной лодке. Еще Евгений Никитин — один из энтузиастов и организаторов местного рыболовного фестиваля с говорящим названием «Невельский горбач». И зимой и летом, два раза в год, он и Игорь Шоломов собирают под свои знамена невельских рыболовов-спортсменов. Регулярно приезжают и соседи из Себежа, Великих Лук, Усвят. Поначалу участвовало по 5-7 человек, а этой зимой собралось уже более 30. Летом соревнуются на Невельском озере, зимой — на Кошелевском. В основном в уловах некрупный окушок. Но и килограммовый окунь-горбач встречается, и крупная щука.

Путь к победе невельчан Никитиных занял пять лет.
Фото Сергея Величкина.
— Когда рыбачу, часто в озерах мертвая рыба встречается, — не только о соревнованиях и фестивалях болит душа у Евгения Никитина. — Это явные следы браконьеров с электроудочками. В 90-х годах они даже в черте города на Невельском озере своим черным делом занимались. Потом немного притихли. А сейчас «электрики» опять распоясались, но переместились на глухие озера. Три инспектора рыбоохраны на пять южных районов — это очень и очень мало, это неразумно мало. 

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