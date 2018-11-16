Трудное озеро

Четыре года подряд невельский рыболов Александр Иванович Никитин принимал участие в соревнованиях на пустошкинском озере Верято-Затопы, но не видел даже поклевки. И только в пятый раз, в награду за упорство, он не просто поймал несколько щук, но и стал победителем фестиваля «Емеля-2018».
По доброй традиции ежегодно в конце октября в акватории живописнейшего озера Верято-Затопы в Пустошкинском районе проходят удивительные соревнования с красивым сказочным названием «Емеля». На этот раз съехалось рекордное количество участников (31 команда), небывалое количество женщин — сразу 6 рыбачек со спиннингами. С псковскими рыболовами состязались спортсмены из Сланцев, Вязьмы, Витебска. А из столицы приезжали не только спортсмены, но и спонсоры (что очень важно для неофициальных соревнований). Благодаря начинателю «Емели» великолучанину Виталию Юганову и постоянным организаторам Олегу Сахнюку (Великие Луки) и Алексею Величкину (Москва) фестиваль прошел на высочайшем уровне. Большинство участников собираются за день-два накануне и не спешат разъезжаться сразу после соревнований, остаются еще порыбачить, отведать ухи и пообщаться у костра.
Озеро Верято-Затопы — одно из самых красивых в Псковской области: лесистые берега в осеннем раскрасе, множество островов, проток, заливов, серьезные глубины и… затопленный лес. Именно в «подводных джунглях», как утверждают местные рыболовы, и обитает щука серьезного размера. Но вот поймать ее удается далеко не каждому. На этот раз к финишу рыбу привезли только 9 экипажей. Победителями фестиваля и обладателями звания «Емеля-2018» стала семейная команда из Невеля. Отец и сын Никитины, Александр Иванович и Евгений Александрович, за 6 соревновательных часов выудили 4 щуки общим весом 6 кг 838 г.
Рыболовы считают, что именно подводные джунгли — место обитания озерной хищницы.
Фото Сергея Величкина.
— Для нас «Емеля-2018» был пятым по счету, и каждые соревнования были трудовыми, — рассказал о победе своей команды Евгений. — Сказать, что Верято — озеро трудное, — это ничего не сказать. Батя за четыре года не видел ни одной щучьей поклевки. Каждый год он говорил, что это была последняя капля и он больше ни ногой, мол, не мое. Потом он отходил, наступала осень, и все повторялось. Густой туман в это время года — явление постоянное. Так и в этом году лодки разбежались по озеру и сразу пропали в «молоке». Приходилось идти по приборам. Как всегда, терзания — с какой точки начать? И вот первая остановка, в воду летят приманки, подбираем проводки, но все тщетно. Смена места… и то же самое. Очередной коряжник, очередная постановка, и тут как кувалдой по голове — бабах! Поклевка! На мой спиннинг первый зачетный экземпляр в лодке. Поклевку ждешь всегда, но она почему-то всегда случается неожиданно. И получасовая тишина. Дальнейшие переезды, общение с соседями дает понимание, что клева нет, но узнаем, что один экипаж уже закрылся 5 рыбами (на финише предъявляется не более 5 экземпляров щук размером не менее 40 см. — Прим. авт.). Принимаем решение вернуться на «клевую» точку. И почти сразу удар. Ура! В нашей лодке праздник — на этот раз зубастая красавица, явно под «полтораху», клюнула у бати. За пять лет — первая! И тут же у него — вторая. Минут через 10 и у меня рыбина-близнец на крючке. Четыре рыбы есть, три из них поймали на силикон и одну на воблер. Их и привозим на финиш. По дороге шутим, отец в прекрасном настроении, мол, на четвертое место точно хватит, а то прошлый год скатились с привычного четвертого (которое брали два года подряд) на шестое. Финиш, взвешивание. Удачу за хвост сегодня поймали мы!
Приз «За самую крупную щуку» — 1 кг 905 г — также завоевала невельская команда.
Туман заставлял рыболовов идти по приборам.
Фото Сергея Величкина.
— Кто из нас поймал самую большую щуку, мы так и не поняли, — говорит Евгений.
Отец и сын Никитины в Невельском районе рыбаки известные. Лет 25 назад Александр Иванович приучил сына к ловле рыбы на поплавочную удочку. А Евгений привел отца в спиннинг. И уже почти десяток лет ловят они рыбу спиннингом, очень часто в одной лодке. Еще Евгений Никитин — один из энтузиастов и организаторов местного рыболовного фестиваля с говорящим названием «Невельский горбач». И зимой и летом, два раза в год, он и Игорь Шоломов собирают под свои знамена невельских рыболовов-спортсменов. Регулярно приезжают и соседи из Себежа, Великих Лук, Усвят. Поначалу участвовало по 5-7 человек, а этой зимой собралось уже более 30. Летом соревнуются на Невельском озере, зимой — на Кошелевском. В основном в уловах некрупный окушок. Но и килограммовый окунь-горбач встречается, и крупная щука.
— Когда рыбачу, часто в озерах мертвая рыба встречается, — не только о соревнованиях и фестивалях болит душа у Евгения Никитина. — Это явные следы браконьеров с электроудочками. В 90-х годах они даже в черте города на Невельском озере своим черным делом занимались. Потом немного притихли. А сейчас «электрики» опять распоясались, но переместились на глухие озера. Три инспектора рыбоохраны на пять южных районов — это очень и очень мало, это неразумно мало.
Путь к победе невельчан Никитиных занял пять лет.
Фото Сергея Величкина.