Щучья неделя

Осенняя щучья рыбалка — одна из самых интересных, и рыболовы ждут этой замечательной поры с нетерпением. В этот период и уловы бывают хорошие, и трофеи чаще попадаются, и щучья недоросль не очень донимает.

НА ТРИ БУКВЫ

Для нашей компании любимое место лова хищницы — Раскопельский залив. Но весь сентябрь залив промолчал, прошла и первая декада октября, а щуки как не было в наших уловах, так и нет. Подошел Покров. В эти дни у нас традиционный выезд — последний раз в году с ночевкой. Нет, не приближающиеся холода нас останавливают, а очень длинные ночи — и у костра насидишься, и выспишься, а рассвет все не наступает и не наступает. 13 и 14 октября выдались на удивление теплыми и тихими. Раз такая погода (а щуки нет), то решили отправиться за лещом на лесное озеро. Наварили каши для прикормки, собрали удочки. Но за час до отъезда звонит Вениамин Борисович: «Зря вы на леща собрались, я рыбачу в Раскопеле, сегодня у щуки ЖОР». Это магическое слово из трех букв мгновенно поменяло наши планы — кашу оставили до следующего раза, удочки сменили на спиннинги и отправились на берег щучьего залива. К нашему приезду Вениамин с товарищем рыбалку уже закончили. В их улове было около двух десятков крупных красивых щук, из которых 3 штуки — трехкилограммовые. Да-а! Знатный улов, настоящий раскопельский.

ШЕСТЬ ЭКЗЕМПЛЯРОВ В ЧАС

За час до захода солнца и мы расчехлили спиннинги. Возле Заячьего острова щука продолжала вести себя активно, и каждый из нас успел поймать по несколько зубастых. Особенно Дмитрий был в восторге: «За какой-то час — шесть экземпляров, и все — по полтора килограмма! Такой скорострельности не ожидал, впервые такое». Выбрались на берег, дружно взялись за приготовление ухи — кто костер разжигает, кто картошку, кто рыбу чистит. Уха только из щуки — не самая вкусная. Но выручили соседи — семейная пара, их лодка только что причалила рядом. Улов у супругов скромный — несколько некрупных плотвичек и один такой же окушок. Мы предложили им поменяться — 6 щук на 10 плоток. Женщина согласилась, но растерялась, и по ее глазам было видно, что такой обмен просто нереальный, и как такое может быть, она не понимает. Но торг состоялся, и уха получилась очень вкусная — под разговоры за ужином съели всю до последней капли.

С раннего утра казалось, что «раздача» (так рыбаки в шутку называют активный клев) продолжается — у Дмитрия за 3 минуты — 3 щуки. Сначала одну «полторашку» выловил, а потом тут же клюнуло сразу на два спиннинга (наш способ лова — троллинг), и обеих солидных разбойниц он успешно выудил. Клюет на оба спиннинга редко, но вот обе рыбины затащить в лодку, чтобы ни одна из них не сошла с крючка — такое вообще бывает один раз в десятилетие. Около 9 часов утра у него очередной успех — поймал зубастую весом 3 кг 800 гр. Великолепно! И мы были не без утреннего улова, но наши достижения оказались гораздо скромнее.

ОСЕННЕЕ КИНО

А далее — по нисходящей. И клев стал затихать, и размер щук — уменьшаться. И поклевки какие-то неестественные — то за бороду крючок зацепит щуку, то за жаберную крышку, где угодно оказывались воблеры, но только не во рту рыбины. Лишь около двух часов дня была еще одна вспышка активности у хищника. И мог отличиться Геннадий Вадимович (мы с ним в одной лодке рыбачили). Щука, схватившая его воблер, была, по моим оценкам, размером намного больше, чем у Дмитрия. Вадимыч минут пять боролся с ней — тянул, крутил, кряхтел. Прозрачность воды — изумительная. Огромную щуку стало видно под водой метров с трех — сначала мелькнул белый бок или брюхо, а потом мы разглядели ее всю — красивый осенний окрас, завораживающие движения, уходы в сторону, под лодку. Такое кино, с подводными обитателями в главной роли, можно наблюдать только поздней осенью. Долго мой товарищ не мог поднять щуку на поверхность, ее размер поражал и вызывал уважение. Наконец-то всплыла, более 5 кг она была точно. Геннадий начал подтягивать рыбину ближе к лодке, а я руками приготовился взять ее под жабры или за глаза. Но вариант «за глаза» сразу же отпал: присмотрелись — оказывается, тройник воблера впился именно в левый щучий глаз. Если и мои пальцы окажутся рядом с крючками, то еще не известно, кто в итоге кого поймает. Но дело не дошло и до других вариантов. Когда до щуки оставался всего метр, тройник неожиданно вырвался из глазницы и воблер со свистом улетел вертикально в небо, тут же замотавшись вокруг кончика удилища. Щука не торопилась уплывать, несколько секунд лежала на боку, слегка шевеля плавниками, и лишь потом неспешно и грациозно углубилась в свою стихию. Эх! Подсачек бы помог, да его не было.

Еще трижды после этого мы побывали в Раскопеле. Но, увы. От прежних уловов остались лишь воспоминания. Притом с каждой очередной рыбалкой наши результаты были все хуже и хуже. Иногда, правда, выстреливало (но не у нас). Мы с удовольствием наблюдали (и сняли видео), как коллеги (более умелые, чем мы) выудили солидный зубастый экземпляр. А 21 октября, ровно через неделю после настоящего щучьего осеннего жора, наши уловы и вовсе скукожились до нуля.

ЩУКА! АУ!