Щучья неделя

Осенняя щучья рыбалка — одна из самых интересных, и рыболовы ждут этой замечательной поры с нетерпением. В этот период и уловы бывают хорошие, и трофеи чаще попадаются, и щучья недоросль не очень донимает.
Осенняя щучья рыбалка — одна из самых интересных, и рыболовы ждут этой замечательной поры с нетерпением. В этот период и уловы бывают хорошие, и трофеи чаще попадаются, и щучья недоросль не очень донимает.
Для нашей компании любимое место лова хищницы — Раскопельский залив. Но весь сентябрь залив промолчал, прошла и первая декада октября, а щуки как не было в наших уловах, так и нет. Подошел Покров. В эти дни у нас традиционный выезд — последний раз в году с ночевкой. Нет, не приближающиеся холода нас останавливают, а очень длинные ночи — и у костра насидишься, и выспишься, а рассвет все не наступает и не наступает.
13 и 14 октября выдались на удивление теплыми и тихими. Раз такая погода (а щуки нет), то решили отправиться за лещом на лесное озеро. Наварили каши для прикормки, собрали удочки. Но за час до отъезда звонит Вениамин Борисович: «Зря вы на леща собрались, я рыбачу в Раскопеле, сегодня у щуки ЖОР». Это магическое слово из трех букв мгновенно поменяло наши планы — кашу оставили до следующего раза, удочки сменили на спиннинги и отправились на берег щучьего залива.
К нашему приезду Вениамин с товарищем рыбалку уже закончили. В их улове было около двух десятков крупных красивых щук, из которых 3 штуки — трехкилограммовые. Да-а! Знатный улов, настоящий раскопельский.
А далее — по нисходящей. И клев стал затихать, и размер щук — уменьшаться. И поклевки какие-то неестественные — то за бороду крючок зацепит щуку, то за жаберную крышку, где угодно оказывались воблеры, но только не во рту рыбины. Лишь около двух часов дня была еще одна вспышка активности у хищника. И мог отличиться Геннадий Вадимович (мы с ним в одной лодке рыбачили). Щука, схватившая его воблер, была, по моим оценкам, размером намного больше, чем у Дмитрия. Вадимыч минут пять боролся с ней — тянул, крутил, кряхтел.
Прозрачность воды — изумительная. Огромную щуку стало видно под водой метров с трех — сначала мелькнул белый бок или брюхо, а потом мы разглядели ее всю — красивый осенний окрас, завораживающие движения, уходы в сторону, под лодку. Такое кино, с подводными обитателями в главной роли, можно наблюдать только поздней осенью. Долго мой товарищ не мог поднять щуку на поверхность, ее размер поражал и вызывал уважение. Наконец-то всплыла, более 5 кг она была точно. Геннадий начал подтягивать рыбину ближе к лодке, а я руками приготовился взять ее под жабры или за глаза. Но вариант «за глаза» сразу же отпал: присмотрелись — оказывается, тройник воблера впился именно в левый щучий глаз. Если и мои пальцы окажутся рядом с крючками, то еще не известно, кто в итоге кого поймает. Но дело не дошло и до других вариантов. Когда до щуки оставался всего метр, тройник неожиданно вырвался из глазницы и воблер со свистом улетел вертикально в небо, тут же замотавшись вокруг кончика удилища. Щука не торопилась уплывать, несколько секунд лежала на боку, слегка шевеля плавниками, и лишь потом неспешно и грациозно углубилась в свою стихию. Эх! Подсачек бы помог, да его не было.
Мы себе задавали вопросы — почему так, куда подевалась щука? Предположений много, но верного ответа, кроме самой хищницы, наверное, не знает никто. Исчезла из залива не только щука, но и белая рыба, которой на экранах эхолотов еще недавно наблюдалась тьма. А бель куда исчезла? Ушла обратно в озеро? Возможно. Почти две недели стояли теплые и тихие дни, и она могла вновь вернуться на свои пастбища в Чудское озеро. А на зимовку в тихие заливы белая рыба придет лишь с новыми ветрами и штормами, с очередным и окончательным похолоданием. И осенняя щучья пора продолжится.