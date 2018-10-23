Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Досуг / Зверьё моё

Щучья неделя

Поклевка одновременно на оба спиннинга, и обе рыбины в лодке — такое бывает раз в десятилетие (ВИДЕО)

Текст:
Николай Бесклевный
23 октября 2018 года, 10:45
Фото: Николай Бесклевный
0

Осенняя щучья рыбалка — одна из самых интересных, и рыболовы ждут этой замечательной поры с нетерпением. В этот период и уловы бывают хорошие, и трофеи чаще попадаются, и щучья недоросль не очень донимает.

НА ТРИ БУКВЫ

Для нашей компании любимое место лова хищницы — Раскопельский залив. Но весь сентябрь залив промолчал, прошла и первая декада октября, а щуки как не было в наших уловах, так и нет. Подошел Покров. В эти дни у нас традиционный выезд — последний раз в году с ночевкой. Нет, не приближающиеся холода нас останавливают, а очень длинные ночи — и у костра насидишься, и выспишься, а рассвет все не наступает и не наступает.

13 и 14 октября выдались на удивление теплыми и тихими. Раз такая погода (а щуки нет), то решили отправиться за лещом на лесное озеро. Наварили каши для прикормки, собрали удочки. Но за час до отъезда звонит Вениамин Борисович: «Зря вы на леща собрались, я рыбачу в Раскопеле, сегодня у щуки ЖОР». Это магическое слово из трех букв мгновенно поменяло наши планы — кашу оставили до следующего раза, удочки сменили на спиннинги и отправились на берег щучьего залива.

К нашему приезду Вениамин с товарищем рыбалку уже закончили. В их улове было около двух десятков крупных красивых щук, из которых 3 штуки — трехкилограммовые. Да-а! Знатный улов, настоящий раскопельский.

13 октября. Настоящий раскопельский улов у Вениамина и Василия.
Фото Николая Бесклевного

ШЕСТЬ ЭКЗЕМПЛЯРОВ В ЧАС

За час до захода солнца и мы расчехлили спиннинги. Возле Заячьего острова щука продолжала вести себя активно, и каждый из нас успел поймать по несколько зубастых. Особенно Дмитрий был в восторге: «За какой-то час — шесть экземпляров, и все — по полтора килограмма! Такой скорострельности не ожидал, впервые такое». Выбрались на берег, дружно взялись за приготовление ухи — кто костер разжигает, кто картошку, кто рыбу чистит. Уха только из щуки — не самая вкусная. Но выручили соседи — семейная пара, их лодка только что причалила рядом. Улов у супругов скромный — несколько некрупных плотвичек и один такой же окушок. Мы предложили им поменяться — 6 щук на 10 плоток. Женщина согласилась, но растерялась, и по ее глазам было видно, что такой обмен просто нереальный, и как такое может быть, она не понимает. Но торг состоялся, и уха получилась очень вкусная — под разговоры за ужином съели всю до последней капли.

Щука на плотву - неожиданный обмен.
Фото Николая Бесклевного
С раннего утра казалось, что «раздача» (так рыбаки в шутку называют активный клев) продолжается — у Дмитрия за 3 минуты — 3 щуки. Сначала одну «полторашку» выловил, а потом тут же клюнуло сразу на два спиннинга (наш способ лова — троллинг), и обеих солидных разбойниц он успешно выудил. Клюет на оба спиннинга редко, но вот обе рыбины затащить в лодку, чтобы ни одна из них не сошла с крючка — такое вообще бывает один раз в десятилетие. Около 9 часов утра у него очередной успех — поймал зубастую весом 3 кг 800 гр. Великолепно! И мы были не без утреннего улова, но наши достижения оказались гораздо скромнее.

ОСЕННЕЕ КИНО

А далее — по нисходящей. И клев стал затихать, и размер щук — уменьшаться. И поклевки какие-то неестественные — то за бороду крючок зацепит щуку, то за жаберную крышку, где угодно оказывались воблеры, но только не во рту рыбины. Лишь около двух часов дня была еще одна вспышка активности у хищника. И мог отличиться Геннадий Вадимович (мы с ним в одной лодке рыбачили). Щука, схватившая его воблер, была, по моим оценкам, размером намного больше, чем у Дмитрия. Вадимыч минут пять боролся с ней — тянул, крутил, кряхтел.

Прозрачность воды — изумительная. Огромную щуку стало видно под водой метров с трех — сначала мелькнул белый бок или брюхо, а потом мы разглядели ее всю — красивый осенний окрас, завораживающие движения, уходы в сторону, под лодку. Такое кино, с подводными обитателями в главной роли, можно наблюдать только поздней осенью. Долго мой товарищ не мог поднять щуку на поверхность, ее размер поражал и вызывал уважение. Наконец-то всплыла, более 5 кг она была точно. Геннадий начал подтягивать рыбину ближе к лодке, а я руками приготовился взять ее под жабры или за глаза. Но вариант «за глаза» сразу же отпал: присмотрелись — оказывается, тройник воблера впился именно в левый щучий глаз. Если и мои пальцы окажутся рядом с крючками, то еще не известно, кто в итоге кого поймает. Но дело не дошло и до других вариантов. Когда до щуки оставался всего метр, тройник неожиданно вырвался из глазницы и воблер со свистом улетел вертикально в небо, тут же замотавшись вокруг кончика удилища. Щука не торопилась уплывать, несколько секунд лежала на боку, слегка шевеля плавниками, и лишь потом неспешно и грациозно углубилась в свою стихию. Эх! Подсачек бы помог, да его не было.

Осенью и уловы бывают хорошие, и трофеи чаще попадаются.
Фото Николая Бесклевного
Еще трижды после этого мы побывали в Раскопеле. Но, увы. От прежних уловов остались лишь воспоминания. Притом с каждой очередной рыбалкой наши результаты были все хуже и хуже. Иногда, правда, выстреливало (но не у нас). Мы с удовольствием наблюдали (и сняли видео), как коллеги (более умелые, чем мы) выудили солидный зубастый экземпляр. А 21 октября, ровно через неделю после настоящего щучьего осеннего жора, наши уловы и вовсе скукожились до нуля.

ЩУКА! АУ!

Мы себе задавали вопросы — почему так, куда подевалась щука? Предположений много, но верного ответа, кроме самой хищницы, наверное, не знает никто. Исчезла из залива не только щука, но и белая рыба, которой на экранах эхолотов еще недавно наблюдалась тьма. А бель куда исчезла? Ушла обратно в озеро? Возможно. Почти две недели стояли теплые и тихие дни, и она могла вновь вернуться на свои пастбища в Чудское озеро. А на зимовку в тихие заливы белая рыба придет лишь с новыми ветрами и штормами, с очередным и окончательным похолоданием. И осенняя щучья пора продолжится. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Досуг / Зверьё моё
18 октября 16:35

Желтопузая морячка

В этом году Чудское озеро удивляет отсутствием воды, рыбы и неожиданными встречами (ВИДЕО)

Досуг / Зверьё моё
5 октября 10:19

Моя идеальная рыболовная сеть

Сети бывают разные, но из той, в какую попали тысячи псковских рыболовов, выбраться невозможно…

Досуг / Зверьё моё
28 сентября 08:05

Дать леща

Что любит лещ, как и где его поймать в Псковской области

4 ноября

  • Псковичи отмечают праздник стрит-артом
  • Полицейские ищут пропавшего жителя Печорского района
  • Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства
  • Сегодня в воркаут-центре пройдет день открытых дверей
  • Губернатор представил вариант флага с традиционным псковским орнаментом
  • Сегодня отмечают День народного единства

    • 3 ноября

  • Псковский полицейский принимает участие в финальном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый»
  • В Великих Луках полиция раскрыла кражу мобильного телефона
  • Чемпионат по дворовому футболу открывается сегодня в Пскове
  • Дополнительные «Ласточки» пустят между Псковом и Петербургом 3 и 5 ноября
  • В Псковском районе продолжают розыск пропавшей женщины
  • В субботу псковичей ожидает дождливая погода

    • 2 ноября

  • Более 270 мероприятий пройдут в Псковской области в День народного единства (ПРОГРАММА)
  • Двор дома ул. Невского, 1 прошёл официальную приемку после ремонта
  • Михаил Ведерников – разведчикам: Благодарю всех, кто честно и с достоинством несёт военную службу
  • Новый детский сад на 120 мест построят в Псковском районе
  • В Порховском, Бежаницком и Островском районах завершается капремонт мостов
  • В Великих Луках задержали квартирантку, которая обокрала владельцев жилья
  • Губернатор объявил о назначении руководителей трех новых управлений
  • На следующей неделе в Пскове состоится открытие школы дизайна и ремесел
  • Разыскивается псковичка Светлана Серка, пропавшая в 2005 году (ФОТО)
  • Команда Псковской области по плаванию вернулась из Сыктывкара с медалями
  • В областное Собрание внесён проект бюджета на 2019 год и плановый двухлетний период
  • Расписание электрички по маршруту «Псков-Луга» изменится 3 ноября
  • Псковские полицейские ищут свидетелей ДТП месячной давности

    • 1 ноября

  • Презентация региональной приемной проекта «Великие имена России» состоялась в Пскове
  • В Псковской области арестовали насильника девочки, которого искали несколько месяцев
  • Иван Цецерский поздравил настоятеля воинского храма Александра Невского отца Олега Теора с днём рождения
  • Гибкую тарифную сетку для месячных проездных билетов разрабатывают в Псковской области
  • Михаил Ведерников – аграриям: Ваши упорство и труд достойны самой высокой оценки и глубокого уважения

    • Новости

    Общество
    Ольга Нефёдова 2 ноября 10:46

    Не могу молчать

    Отсутствие урн, неухоженный мемориал, очередь в дневной стационар — не мирится с беспорядком и бесхозяйственностью 81-летняя псковичка

    Досуг
    23 сентября 09:38

    Крымские каникулы

    Сколько стоит дорога на юг, как встретил новый мост в Крыму, чем поразили Коктебель и Феодосия

    Досуг
    15 августа 10:26

    Летний подарок на Новый год

    Цена подписки на «Псковскую правду» заморожена до 31 августа