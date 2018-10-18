Желтопузая морячка

НЕПРИВЕТЛИВЫЙ БЕРЕГ

Рыбачил я с товарищами на прошлой неделе на Чудском озере неподалеку от деревни Сторожинец. Целью была полосатая рыбка под названием окунь, а если очень повезет, то и судака мы бы не против были половить. Но с клыкастым (так рыболовы уважительно называют судака за его особое строение зубов. — Прим. авт.) встретиться в последние годы очень редко удается. А вот крупного окуня ловим там довольно часто. Особенно осенью, когда этот хищник сбивается в большие стаи. Найдя такое место в озере, рыбаки, бывает, ловят там окуня и неделю, и две, и три, до тех пор, пока ветра и штормы серьезно не ограничат выход в озеро рыбацким лодкам.

Но на этот раз рыбалка выдалась непростая. И дело даже не в том, что окуня мы так и не нашли, поймав на троих не более двух десятков экземпляров. И размер неплохой (300 — 500 г), но встречался он одиночно и очень редко. А дело в другом. Такого обмелевшего озера я еще не видел. Мы больше часа потратили на то, чтобы найти место, где можно было бы спустить лодки на воду. И не нашли. Ни в самой деревне, ни в километре севернее, ни южнее ее. Еще в конце августа именно здесь с этим проблем у моих товарищей не было. А за полтора месяца вода отступила, причем отступила далеко. От машины до уреза воды по песчаным дюнам и камням еще можно было бы за несколько приемов донести наши лодки-моторы-снасти. Но дальше везде возникало непреодолимое препятствие. На сотню метров от берега, а то и более, простирались лужи, перемежающиеся песчаными горбами многочисленных отмелей и повсюду торчащими острыми зубами темных камней. Так неприветливо берег Чудского озера нас еще никогда не встречал. В таких условиях выйти на воду было нереально.

В самой деревне располагается известная всем рыболовам база, где базируются серьезные суда. Там и канал-выход в озеро глубокий имеется, и комфортные условия для стоянок кораблей. Но территория эта частная. Еще недавно за въезд брали деньги, но с прошлого года, и даже за плату, хозяин перестал пускать к себе рыболовов-любителей. Что тому причиной — трудно сказать. И нам лишь после долгих переговоров все же удалось туда въехать. А далее — без проблем, вот только рыбы мы так почти и не поймали.