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Досуг / Зверьё моё

Желтопузая морячка

В этом году Чудское озеро удивляет отсутствием воды, рыбы и неожиданными встречами (ВИДЕО)

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Николай Бесклевный
18 октября 2018 года, 16:35
Фото: Вениамин Прозоров
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Вместо рыбы — встреча с пташками в желтом оперении далеко от берега.

НЕПРИВЕТЛИВЫЙ БЕРЕГ

Рыбачил я с товарищами на прошлой неделе на Чудском озере неподалеку от деревни Сторожинец. Целью была полосатая рыбка под названием окунь, а если очень повезет, то и судака мы бы не против были половить. Но с клыкастым (так рыболовы уважительно называют судака за его особое строение зубов. — Прим. авт.) встретиться в последние годы очень редко удается. А вот крупного окуня ловим там довольно часто. Особенно осенью, когда этот хищник сбивается в большие стаи. Найдя такое место в озере, рыбаки, бывает, ловят там окуня и неделю, и две, и три, до тех пор, пока ветра и штормы серьезно не ограничат выход в озеро рыбацким лодкам.

Но на этот раз рыбалка выдалась непростая. И дело даже не в том, что окуня мы так и не нашли, поймав на троих не более двух десятков экземпляров. И размер неплохой (300 — 500 г), но встречался он одиночно и очень редко. А дело в другом. Такого обмелевшего озера я еще не видел. Мы больше часа потратили на то, чтобы найти место, где можно было бы спустить лодки на воду. И не нашли. Ни в самой деревне, ни в километре севернее, ни южнее ее. Еще в конце августа именно здесь с этим проблем у моих товарищей не было. А за полтора месяца вода отступила, причем отступила далеко. От машины до уреза воды по песчаным дюнам и камням еще можно было бы за несколько приемов донести наши лодки-моторы-снасти. Но дальше везде возникало непреодолимое препятствие. На сотню метров от берега, а то и более, простирались лужи, перемежающиеся песчаными горбами многочисленных отмелей и повсюду торчащими острыми зубами темных камней. Так неприветливо берег Чудского озера нас еще никогда не встречал. В таких условиях выйти на воду было нереально.

В самой деревне располагается известная всем рыболовам база, где базируются серьезные суда. Там и канал-выход в озеро глубокий имеется, и комфортные условия для стоянок кораблей. Но территория эта частная. Еще недавно за въезд брали деньги, но с прошлого года, и даже за плату, хозяин перестал пускать к себе рыболовов-любителей. Что тому причиной — трудно сказать. И нам лишь после долгих переговоров все же удалось туда въехать. А далее — без проблем, вот только рыбы мы так почти и не поймали.

В 6 КИЛОМЕТРАХ ОТ БЕРЕГА

В конце рыбалки рядом с нами причалила еще одна лодка с коллегами по увлечению. С уловом и у них было не очень, хотя ходили они в озеро гораздо дальше, чем мы. И один из рыболовов, Леонид Николаевич Муравьёв, рассказал удивительную историю, только что с ними приключившуюся. В поисках окуня они забрались километров на 6-7 от берега, окунь капризничал и клевать отказывался. И вдруг, примерно в середине дня, из неоткуда на их лодку даже не прилетела, а почти рухнула… синичка. Ее вид был взъерошенный, усталый и даже изможденный. Откуда она взялась на таком удалении от берега, оставалось только предполагать. Посидела она минуты две-три, почистила перышки и ожила, задвигалась — то по борту лодки прыгает, то под ногами скачет. А потом осмелела и на голову Леониду стала садиться, и на плечо товарищу, и на кончик спиннинга. Покрошили ей булку, но она к угощению даже не притронулась. Так близко синичку рыболовам рассмат­ривать еще не доводилось — ярко-желтое тело, белоснежные щечки, черная «шляпка» и такого же цвета широкий, через всю грудь, «галстук». Улетать она никуда не собиралась. Можно было разглядеть каждое перышко и на крыльях, и на хвосте. Очень красивая пташка.

Но надо было рыбачить и перемещаться к следующим, еще не проверенным точкам. Едва лодка набрала скорость, гостью чуть не сдуло за борт. Но она быстро приспособилась и нашла укрытие за ветровым стеклом — там было и тепло, и светло, и безопасно. Так и каталась она с рыбаками час-полтора. Они уже возвращались, и так случилось, что километрах в трех от берега синичку все же сдуло потоком воздуха. И сразу же она потерялась из виду. Остановили лодку, надеялись, что она их увидит и вернется, ведь добраться до берега ей будет ой как непросто. Постояли минут десять, но новой знакомой так и не увидели.

От угощения гостья отказалась, к хлебным крошкам не притронулась.
Фото Леонида Муравьева
И каково же было их удивление и даже радость, когда уже менее чем в километре от берега, на очередной остановке синичка вновь прилетела к ним в лодку. И почему именно к ним? Вокруг было еще несколько лодок, да и на ее пути к берегу другие лодки встречались. Но, наверное, чем-то они друг другу понравились. Не долго еще желтопузка побыла в лодке, метрах в двухстах от берега она вспорхнула, и больше ее не видели.

Возвращаясь домой, пересказал я историю с синичкой своему товарищу Вениамину. А он и говорит, что и к нему в лодку в этот же день прилетала красивая маленькая птичка в желтой «шапочке». Был он в это время чуть более чем в километре от берега, когда увидел прямо над лодкой махонькую пташку. Она так неуклюже махала крылышками, что он подумал, сейчас плюхнется прямо в лодку. Но не плюхнулась, а ловко села на спинку раскладного стула. Посидела она, посидела, попрыгала по лодке, по удочке и минут через пять улетела в сторону берега.

От угощения гостья отказалась, к хлебным крошкам не притронулась.
Фото Леонида Муравьева
И в одном, и в другом случае мои братья-рыболовы сфотографировали и даже сняли видео с пернатыми пассажирами. С синичкой вопросов не было, широко распространенный и узнаваемый вид. А обладателем яркого «головного убора», как потом оказалось, был королек желтоголовый. Я и не знал, что в наших широтах такие красавцы встречаются.

Долго мы рассуждали, что вынудило маленьких птичек, не обладающих могучими крыльями, залететь так далеко от берега? Пришли к выводу, что, скорее всего, густой туман сбил птах с пути истинного. Именно такая погода стояла большую часть дня в четверг, 11 октября. 

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