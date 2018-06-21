Чудской дебют

Полтора вечерних часа, проведенных в заливе, принесли на семерых… три рыбинки, из которых даже жиденькая ушица и то не получилась бы. С нетерпением дождались 15 июня, открытия «рыбно-моторного» сезона — именно так назвал этот день один из моих товарищей. С этого дня в Псковско-Чудскую акваторию официально можно выходить на моторных судах. Приехали на живопис­ную песчаную поляну на берегу Раскопельского залива в пятницу к 18 часам. Самый уютный уголок, к сожалению, был занят — там уже стоял чей-то микроавтобус. Начали осматриваться, где разбить лагерь, и тут оказывается, что хозяин автофургона — наш давний и хороший знакомый Андрей из Луги. И он пока один, а потому на поляне великодушно позволил разместиться всему нашему табору из трех автомобилей и семи человек. У нас необычная компания собралась — сразу три дебютанта. В который раз в этом году ужинали без ухи. Полтора вечерних часа, проведенных в заливе, принесли на семерых… три рыбинки, из которых даже жиденькая ушица и то не получилась бы. Обидно. Особенно когда у тебя столько гостей. Но шашлык, овощи, бутерброды, анекдоты, долгие и интереснейшие разговоры у костра (со слов гостей, с экологией на северах — чудовищная проблема) сделали вечер совсем не скучным. Не помешали ни слепни, ни комары, от которых только химия спасала. Не забыли мы и про нашу сборную по футболу с ее 5:0, порадовались — пятикратное громогласное и уважительное «Ура!» пронеслось над лесом и заливом. Товарищ из Нового Уренгоя угостил северными деликатесами — консервированной рыбой чир и сырок (пелядь). Но понравился именно чир — очень нежный вкус, его гастрономическим качествам отдают второе место после нельмы. Разбрелись мы по палаткам и улеглись в первом часу.

ЗАВТРАК НА ВОДЕ

В 4:00 уже на ногах, выпили по кружке чая и вперед. Погода — сказка, небольшой юго-западный ветерок, температура воды +18. Залив к этому времени уже гудел как улей, десятки моторных лодок устремились к своим заветным рыбным местам. Чуть позже я попытался посчитать — в заливе было не менее 25 лодок, а в Чуде раза в три больше. Мы сразу же направились на ближайшие «наши» окуневые точки. В эхолоте рыбы — тьма, и у дна, и в полводы. На воде почти штиль, и было отчетливо видно, как то и дело плескалась рыба. Кстати, вода уже цветет, и так рано этот процесс еще никогда не начинался. Время шло, а на наши воблеры никто не реагировал. Со мной в лодке был Иван Анатольевич, который спиннинг в руках держал первый раз, а потому какое-то время ушло на обучение — рассказ, показ, тренировка — как в армии. Но ученик способный оказался — ничего не сломал, ни за что не зацепился и забросы уже на второй точке были у него полностью самостоятельные и осознанные. За полчаса лишь одна поклевка, я выудил стограммового окунька (не наш размер, отправлен обратно). Перебрались подальше от берега и ближе к Дмитрию. К этому времени он тоже сменил позицию и в аккурат на наших глазах выудил своего первого в этом сезоне окуня. У него здесь реденько, но все же окушок цеплялся, а у нас — ноль. Тут и еще две наши лодки подошли. Клевало очень-очень слабо. Сменили еще штук пять известных мест, потратив часа четыре на честные поиски полосатой рыбы. Но, увы, ничего не менялось: у одного товарища с десяток окушков (он оставил себе трех весом 300-400 г), у других — по одному полосатому, а у нас — ноль по-прежнему. Решили позавтракать на воде да подумать — чего дальше делать?

ШТРАФ ДЛЯ БЕЗЖИЛЕТНИКОВ