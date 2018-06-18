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Досуг / Зверьё моё

Бельчонок пропал из отеля

Утром портье обнаружил пустую клетку, в которой два года жил Орешек

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Ольга Нефёдова
18 июня 2018 года, 17:27
Фото: предоставлено «Имением Алтунъ»
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В свое время сотрудники выходили и выкормили бельчонка, а постояльцы придумали имя – Орешек. В ночь на 14 июня он пропал из вольера, в «Имении АлтунЪ», где он жил, надеются на его возвращение.

Бельчонок появился на свет в 2016 году, примерно в апреле. Сотрудники «Имения Алтунъ» нашли два крошечных комочка прямо в парке. Видимо, новорожденные бельчата выпали их гнезда. Жив был только один малыш.

- Дрожащий, еще слепой рыженький завиток с длинным гладким хвостом был на гостиничном совете принят в сыновья полка, - рассказали в «Имении». - Нашли ему пинетку для колыбельки и меховую шапку для спаленки.

В первые дни малыша кормили смесью для новорожденных детей, а уже через несколько дней он стал есть корм для котят.

- Вместо ласкового белкиного языка его мыли заботливые руки наших горничных, а кормили по часам наши портье, круглосуточно присматривавшие за малышом. Спустя пару недель волнений «выживет - не выживет» бельчонок открыл глазки и стал узнавать своих новых мам. В гости к малышу, имя которому еще не дали (была «рабочая» фамилия Белкин), приходили все сотрудники отеля, а горничным нашим добавилось работы.

Уже совсем скоро любопытный бельчонок прыгал по комнате отдыха портье, даже присутствие местной кошки Маши его не пугало. У него вырос большой пушистый хвост, а потом и мохнатые кисти на ушах. К осени он стал менять окраску, как и положено, по сезону.

Чтобы выбрать имя малышу, сотрудники объявили конкурс в группе отеля «ВКонтакте». Заинтересованные пользователи предложили назвать бельчонка Орешком.

- Конечно, мы думали о том, что делать со зверьком. Были высказаны предположения, что он не выживет на воле, что его могут уже не принять сородичи. Спасенный один раз, он мог погибнуть, мы не хотели так рисковать. Так Орешек остался жить у нас.

Ему заказали просторную клетку-витрину, чтобы бельчонок мог видеть окружающий мир, а гости «Имения» - Орешка. Малыш любит фундук, сушеные яблоки, кедровые орешки, разнообразные шишки, сушеные грибы, а также веточки лиственницы.

Так бы и жил Орешек в «Алтуне», радуя сотрудников и гостей, если бы кто-то не открыл вольер. Ранним утром 14 июня дежурный портье обнаружила, что бельчонка нет.

- К сожалению, у нас нет возможности узнать, кто открыл дверцу. Если Орешек сбежал, возможно, он вернется. А если открывшие дверцу люди его поймали и унесли с собой, то верните зверя обратно, пожалуйста! – призывают в отеле. - Мы его выкормили вручную, вырастили и очень любим. Он для нас как родной. Если вы выпустите его «на волю», то знайте - это его убьет. Он не умеет находить себе еду и укрытия от непогоды, не умеет общаться с белками и не знает, от кого и как надо прятаться!

Сотрудники отеля обещают держать всех переживающих за судьбу бельчонка в курсе дела. И если малыш вернется, сразу об этом сообщат.  

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