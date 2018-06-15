Мельче рыба — больше проблем

Псковско-Чудское озеро — четвертое по величине в Европе и первое по объему добычи водных биоресурсов. Рыбы в озере всегда было много. Издревле рыбаки промышляли судака, ряпушку, леща, сига, щуку, налима и знаменитого псковского снетка. Промысел — тяжелейший труд. Поговорил о людях, кораблях, рыбе и проблемах псковского рыболовного промысла с корреспондентом газеты «Псковской правды» Эдуард Черноок, председатель ассоциации «Псковские рыбопромышленники».

ФЛАГМАН ФЛОТА

— Как развивается промысел в последние годы? — Вот уже три года, как наметилась тенденция в лучшую сторону. В первую очередь из-за прихода в эту сферу деятельности серьезных предпринимателей, которые покупают предприятия. Меняются собственники. И новые хозяева с большим энтузиазмом и серьезным подходом инвестируют и вкладывают свои деньги и силы в это направление. Рыбаку, наверное, только хорошо от этого. Это обновление и кораблей, и промысловых орудий лова. Плюс государство нас поддергивает и держит в тонусе. Прошла большая волна изменений, от нас потребовали привести в соответствие нормам безопасности наши суда. Если раньше этому вопросу уделялось немного внимания, то с 2016 года, после трагических событий с гибелью нескольких морских промысловых судов, правительство РФ ввело жесткие нормы и требования, которые коснулись и нас. Теперь и наши, в первую очередь палубные, суда все поставлены под регистр. Это более серьезные требования к безопасности и техническому состоянию. Теперь каждые 5 лет судам необходимо проходить проверки трижды. — Как много таких судов у нашего рыболовецкого флота? Я часто вижу ваше судно «Виктория». Пожалуй, это флагман всего псковского рыболовецкого флота? — На озере сейчас 24 российских палубных корабля, оборудованных активным орудием лова — механизированным мутником. Среднее количество судов, которые выходили на промысел одновременно, в прошлом сезоне было 14-15. Максимально в один день был отмечен выход 18 судов. «Виктория» — люблю это судно. Оно самое новое на Псковско-Чудском озере, последнее, которое было заказано на судоверфи и строилось под наш водоем, под наши задачи. Оно было спущено на воду в 1999 году. Увы, но с тех пор новых судов такого класса у нас не появилось. Позже, когда обновлялось наше предприятие, мы купили два судна, не новые, но в прекрасном состоянии, с небольшим сроком эксплуатации — с 1989 и с 1990 года. Поверьте, для кораблей 30 лет — это не возраст. Правительство РФ пытается стимулировать промысловиков. Специально ввело такое новое понятие, как инвестиционные квоты. То есть квоты не по умолчанию раздаются всем старым предприятиям, а еще выделяются новым, которые готовы заказывать суда на российских судоверфях. К сожалению, Псковско-Чудский водоем в этом не участвует, у нас не нашлось заявителей, желающих строить суда под выделение какой-то части квоты на озере. Для нас это экономически невыгодно. Если п­одумать, то что мы закажем? Ведь не плавбазы же, а суда 10-12 метров длиной за 3 млн руб. Для России это очень м­аленький масштаб, и было бы не серьезно с этого начинать. Пока правительство этим не озадачено. А подразумевается строительство в первую очередь судов высокого морского класса на питерских, мурманских судоверфях. Большая вода и большой промысел намного экономически эффективнее, чем промысел на Псковском и Чудском озерах.

С ВЕРОЙ ТОЛЬКО В СВОИ СИЛЫ

— Какая главная проблема волнует псковских рыбопромысловиков? — Дорогие деньги. Наш промысел низкорентабельный. Снасти мутниковые, только материалы, без работы, стоят под миллион рублей. Один закол стоит 300-350 тысяч руб. Среднему предприятию нужно примерно 20 заколов. Умножаем 20 на 300 и получаем не менее 6 млн рублей. И где взять такие деньги? Кредиты банки выдавать не хотят, залоги наших предприятий им не интересны, наши активы низколиквидные. Суда и орудия лова стоят дорого, но они не интересны никому, кроме тех, кто их уже купил. На рынке их просто так не продать. Ты не имеешь никаких источников, кроме средств собственника или альтернативных средств не из промысла. Но мы не опускаем руки и продолжаем работать. Спасибо администрации Псковской области за субсидирование по 2,5 руб. за 1 кг выловленной, реализованной и оплаченной рыбы. Мы эту помощь ценим. Субсидия предоставляется всем промысловым предприятиям на равных и единых условиях. Все 28 предприятий Псковско-Чудского водоема могут подавать документы на компенсацию.

КАПРИЗНАЯ РЫБА

- Какая рыба сейчас составляет основу улова? — Окунь, судак, лещ. По сравнению с нулевыми годами вылов окуня увеличился, судака — незначительно, но снизился. — А снеток? Говорят, он вернулся? — Да, в 2017 году, после десятилетнего перерыва, снеток и ряпушка вновь появились в наших озерах в промысловом масштабе. В этом году уже квоты более серьезные. В 2018 году активный период лова снетка уже закончился. Мы осторожно занимались его выловом. Долго снетка не было, и переработка его была закрыта. Соответственно, возобновить и организовать все технологии его вяления мы не успели. В снетковом промысле много чего упущено — и снасти, и навыки рыбаков. Рынок ушел, покупатели забыли, что такое снеток, отвернулись от него. — Но ожиданий, честно сказать, было много, они и сейчас имеются. Ведь у большинства псковичей остались яркие воспоминания о коробочках с сыровяленым снетком. — Снетка помнит Псковский регион, и здесь его купят. А больше его никто и нигде знать не знает. Вы предложите в Питере ряпушку, и там скажут, что мы не знаем такой рыбы, вот корюшка — это да. А питерская корюшка сюда приедет — что за корюшка и с чем ее едят, будут псковичи удивляться. Этой весной мы реализовывали снетка в охлажденном виде. Часть заморозили. Будем экспериментировать, восстанавливать технологии вялки. С ряпушкой еще сложнее. Рыба капризная, нежная и быстропортящаяся. Квоты на этот вид рыбы с 2008 года оказались сосредоточены в руках лишь у двух предприятий. Притом у одного сразу 80 %. Это ненормально. В прилове ряпушка попадается у всех, мы вынуждены выбрасывать ее за борт, где значительная ее часть погибает. Нельзя по-другому, иначе большой штраф. А могли бы ее продавать и кушать. Но так сложилось. Никому не запрещалось выходить в 2012 году на открытые торги, искать деньги, привлекать инвесторов.

ГДЕ НАША РЫБА?

— Псковская рыба пользуется популярностью за рубежом. Экспорт — основная статья дохода предприятия? В какой пропорции в экономике экспорт и внутренний рынок? — Р­ентабельность выше от экспорта, чем от продаж на внутреннем рынке, а объемы примерно соизмеримы. Основная экспортная продукция — это филе судака и филе окуня. Работаем по контрактам, выстроены достаточно стабильные взаимоотношения с нашими зарубежными партнерами в Эстонии, Литве, Германии. Наша чудская рыба — судак, окунь — в подавляющем объеме направляется после переработки на экспорт. Мы находимся близко к границе и используем уникальные возможности логистики. Успеваем рыбу выловить, переработать, расфасовать и поставить в охлажденном виде. Охлажденная рыба по качеству выше, чем замороженная, и пользуется более высоким спросом. Внутренний рынок больше ориентирован на замороженную продукцию, она по ценообразованию дешевле. И на нашем предприятии перерабатывают до заморозки не чудского судака, а закупного, к примеру, из Казахстана, также из других российских регионов. Только Чудским озером — не проживешь. Всего в нашем регионе четыре сориентированных на экспорт перерабатывающих предприятия. Они прошли долгую и дорогую процедуру евросертификации, получили разрешение от Евросоюза и имеют еврономера. У этих предприятий экспортная продукция занимает существенную долю. Сейчас часто поднимается тема наполнения внутреннего рынка своей дешевой рыбой. Но вы должны понимать, что предприятия работают не на общественных началах, а исходя из своей рентабельности. Плюс традиционная ориентация рациона потребления местного населения. Если Европа издавна из-за близости к морю много занималась промыслом и потребляла рыбу, то в рационе населения русского Северо-Запада превалирует мясо. И на прилавках наш народ не особенно приветствует равенство цен на рыбу и на мясо. — На прилавках сетевых магазинов я своего судака не вижу. Где он? Вы сказали: «Внутренний рынок ориентирован на замороженную продукцию». Я понимаю, если бы это касалось дальневосточной рыбы. Но наша родная охлажденная рыбопродукция, неужели она не пользуется спросом? Или ее нет, потому что вам выгоднее охлажденку поставлять на экспорт? Ситуация чем-то напоминает тупик, образовавшийся сейчас на внутреннем рынке с бензином. — Наши рыбопродукты на прилавках есть, но по цене «психологически» не комфортной — от 500 рублей за 1 кг. Но неправильно говорить: «нам выгоднее поставлять на экспорт». Цену формирует рынок. Мы готовы и поставляем наш продукт на внутренний рынок, но по рыночной цене. И вот эта цена не интересна нашему покупателю.

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