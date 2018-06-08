Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Досуг / Зверьё моё

Щучий сезон

Псковские рыболовы жалуются на прошедшую весну — ни плотвы, ни леща половить толком так и не получилось. Но зато щука радует и удивляет как никогда

Текст:
Николай Бесклевный
8 июня 2018 года, 08:34
Фото: Валерий Почкин
0

Едва успел я вам рассказать о великолепной щучьей рыбалке псковича Дениса Кузнецова, как мне стало известно о новых, потрясающих воображение, успехах псковских щукарей на реке Великой.

ЧТО ТАКОЕ НЕВЕЗЁТ

— Не везет мне, — Валерий, мой хороший и давний знакомый, поделился эмоциями. — Какой год рыбачу, и лодку хорошую купил, и мотор, а настоящего монстра поймать так и не удается. А вот мои пассажиры, регулярно рыбачащие со мной в одной лодке, то и дело отличаются. В прошлом году осенью Виктор Остренко поднял в лодку 13-килограммовую щуку-гиганта. Три дня назад Александр, мой товарищ из Москвы, приехавший в гости и изъявивший желание порыбачить, положил к моим ногам сразу две поражающие размером рыбины — толстенные крокодилицы, одна на 9, другая на 7 кг. Первую он поймал в 4:30, вторую в 6:00, а в 8:00 мы уже рыбалку закончили. И я в то утро поймал, но щука весом 4,5 кг ни в какое сравнение не идет с трофеями товарища. Друзья даже шутят, мол, теперь ты у нас рыболовный егерь — знаешь рыбные места, осуществляешь комфортную доставку, точно подсказываешь как, чем и на что ловить, вот у нас здорово и получается. Я принимаю их шутки и благодарности, но и сам очень хочу не только в подсаке подержать чужой трофей, но и выудить свой.

РЕЧНАЯ И ОЗЁРНАЯ

В этом году рассказов о поимке крупной щуки удивительно много. И не просто байки и воспоминания прошлых лет, а реальные и подтвержденные фотографиями трофейные уловы. Если раньше не каждый год мне становилось известно о поимке псковских «крокодилов», то только за май и первую неделю июня этого года достоверно знаю о семи пойманных щуках весом более 8 кг.

— За неделю после снятия запрета я видел, как поймали с десяток таких и более, и на 16 кг в этом году видел, — подтверждает мои наблюдения Денис Кузнецов. — Трофейной щуки хватает и нетрофейной тоже, которая подрастет и через 3-4 года будет весить 10 кг. Мое мнение, что крупная щука — это озерная, из Псковского озера, и для нереста она регулярно каждую весну поднимается и нерестится в верховьях реки Великой и в многочисленных впадающих в нее малых реках. И выше Палкинского района по Великой, на мой взгляд, такая щука не поднимается.

— По форме крупная весенняя щука, попадающаяся в Великой, бывает разная — своим мнением поделился пскович Вениамин Прозоров. — Опытные рыболовы утверждают, что толстая и короткая — да, эта из озера, а более стройная и длинная — своя, речная. А еще крупную весеннюю щуку называют «свальной», после нереста она постепенно сваливается вниз по течению, ненадолго задерживается в ямах, у перекатов. Вот там мы ее и ловим. Посленерестовый аппетит у такой щуки отменный.

Река Великая, 1 июня. 9-килограммовый трофей в руках гостя из Москвы.
Фото Валерия Почкина

БАЛАБОЛКА

— «Балаболкой» именно такую щуку, крупную весеннюю, называют? Что интересно, но я только на Псковщине такое название слышал, — обратился я за ответом опять к Кузнецову.

— Интересное название, и она его, как считают мои земляки, заслужила, — Денис с улыбкой откликнулся на мой вопрос. — «Балаболкой» называют позднюю-позднюю июньскую щуку, которая еще с икрой, которая не дала и в этом году уже точно не даст потомства. В июне мне неоднократно попадались щуки-икрянки, в том числе на порогах реки Великой, а позже — на ямах ближе к устью. Считается «балаболкой» такая щука, которая вовремя не нашла себе самцов для нереста, где-то всю весну протрепалась, пробалаболила, а летом «дружить» уже и не с кем. Или у нее случились какие-то проблемы со здоровьем, и икру она выметать не может. Как говорят, икра ее перегорает.

Да, интересная версия.

НУ И КУДА ЭТИХ «КРОКОДИЛОВ»

На псковских рыболовных форумах обладатели трофейных щук очень часто подвергаются нападкам. И, на первый взгляд, обоснованным: «Ну и куда этих крокодилов? — вопрошает пользователь Andrey_1198. — Да, как трофей, они — огонь. Но на кой такую забирать? Гастрономическая ценность ее сомнительная. Мамки большие, сколько мелочи могли бы нарожать?» И даже очень категоричные нападки: «Почему у нас не ведут борьбу с теми, кто забирает домой икряных самок и выбивает маточное поголовье? — возмущается пользователь Иван Федорович. — Если по закону с определенного числа и можно ловить щуку, то это не значит, что вы имеете моральное право забирать домой икряных самок, этим вы ставите крест на увеличении рыбного поголовья. Косяки в законодательстве — не повод опустошать водоемы».

Ихтиологи же утверждают (в частности, такое мнение есть у профессора кафедры ихтиологии МГУ Кирилла Кузищина), что самая продуктивная щука в возрасте от 4 до 9 лет при весе от 1,5 кг до 6 кг. У более весомых экземпляров, а соответственно по годам более взрослых, продуктивность гораздо ниже — не выметывают всю икру, иногда не выметывают вообще. Причины разные — не находят партнеров, не могут физиологически. С остатком икры в животе щука долго болеет, икра очень долго рассасывается, а новая, следующего года, не вовремя закладывается и опять становится проблемной. И на следующий год такая особь вообще может не нереститься. С 9-летнего возраста у таких щук большие проблемы с нерестом.

Такие вот разные и почти противоположные взгляды. Отпускать или нет трофейных рыб — это отдельное самостоятельное решение каждого рыбака. По закону такую рыбу ловить можно, а моральная сторона — грань на рыбалке очень тонкая. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Досуг / Зверьё моё
31 мая 12:30

На советскую блесну

С разницей в 10 минут из реки Великой псковский рыболов вытащил двух щук, которых иначе как реликтовыми монстрами невозможно назвать

Досуг / Зверьё моё
25 мая 13:03

Неправильная весна

Плотва и лещ оставили с носом псковских рыболовов

Досуг / Зверьё моё
18 мая 08:12

Соловьиное клёвое место

В Заболотье караси самые крупные, а соловьи — самые голосистые
  • Опубликована краткая программа празднования Дня России в Пскове
  • Уличный праздник для всей семьи устроят в псковском Финском парке 16 июня
  • Александр Котов стал председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
  • Новый завод по производству асфальта и бетона заработал в Островском районе
  • Один из старейших любительских хоров России выступит в Пскове 28 июня
  • Михаил Ведерников подал в облизбирком документы для участия в губернаторских выборах
  • Долговечным будет запущенный в Пскове новый туристический проект «В гости к нам»
  • Какой будет программа 23-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
  • Об изменении графика работы псковского МРЭО ГИБДД сообщают псковичам
  • Врачи из Пскова и Москвы обмениваются опытом лечения сердечно-сосудистых заболеваний
  • Обязательный ЕГЭ по русскому языку контролировали студенты ПсковГУ
  • Как научить детей вызывать экстренные службы, рассказали псковичам-родителям
  • Псковичка благодарит медиков, которые помогли её сыну при двойном переломе
  • Синоптики: сегодняшний день в Псковской области будет без осадков
  • Женщина из Великих Лук проведёт 9 лет за решеткой за убийство супруга
  • В День России в Пскове пройдут соревнования по подтягиванию на турниках

    • 6 июня

  • Григорий Турчин считает Михаила Ведерникова серьезным и целеустремленным человеком
  • 7 июня в Палкино выступят артисты Имперского русского балета
  • Областная библиотека просит помощи у псковичей в связи с ремонтом
  • Глава Невельского района: Михаил Ведерников находится на своём месте
  • Показ комедийного фильма «Девушка с косой» состоится в Пскове 10 июня
  • Первый Форум социально ответственного туризма пройдёт в Пскове в конце июня
  • Владимир Яников: Михаилу Ведерникову доверяют и видят в перспективе хорошего руководителя
  • Анатолий Ефимов о ДТП с детьми под Стругами Красными: Путевой лист водителя загадочно исчез
  • Турчак поддержал выдвижение Ведерникова в кандидаты на пост губернатора Псковской области
  • Олег Брячак призвал однопартийцев поддержать Михаила Ведерникова на выборах губернатора
  • Несколько собак, полностью залитых гудроном, спасают в Пскове (ФОТО)
  • Михаил Ведерников – врио директора «Псковавтодора»: Заканчивайте заниматься попрошайничеством!
  • Самый массовый ЕГЭ стартовал на территории Псковской области
  • Около 50 населённых пунктов планируют осветить в регионе до 2020 года

    • Новости

    Общество
    Наталья Баранова 7 июня 10:54

    Кладбище домашних животных

    Где похоронить четвероногого любимца

    Досуг / Зверьё моё
    11 мая 09:54

    Псковское сафари

    Самые крупные караси — в Заболотье

    Досуг / Зверьё моё
    9 апреля 09:02

    Страсти на последнем льду

    Уходящая натура зимней рыбалки