Щучий сезон

Едва успел я вам рассказать о великолепной щучьей рыбалке псковича Дениса Кузнецова, как мне стало известно о новых, потрясающих воображение, успехах псковских щукарей на реке Великой.

ЧТО ТАКОЕ НЕВЕЗЁТ

— Не везет мне, — Валерий, мой хороший и давний знакомый, поделился эмоциями. — Какой год рыбачу, и лодку хорошую купил, и мотор, а настоящего монстра поймать так и не удается. А вот мои пассажиры, регулярно рыбачащие со мной в одной лодке, то и дело отличаются. В прошлом году осенью Виктор Остренко поднял в лодку 13-килограммовую щуку-гиганта. Три дня назад Александр, мой товарищ из Москвы, приехавший в гости и изъявивший желание порыбачить, положил к моим ногам сразу две поражающие размером рыбины — толстенные крокодилицы, одна на 9, другая на 7 кг. Первую он поймал в 4:30, вторую в 6:00, а в 8:00 мы уже рыбалку закончили. И я в то утро поймал, но щука весом 4,5 кг ни в какое сравнение не идет с трофеями товарища. Друзья даже шутят, мол, теперь ты у нас рыболовный егерь — знаешь рыбные места, осуществляешь комфортную доставку, точно подсказываешь как, чем и на что ловить, вот у нас здорово и получается. Я принимаю их шутки и благодарности, но и сам очень хочу не только в подсаке подержать чужой трофей, но и выудить свой.

РЕЧНАЯ И ОЗЁРНАЯ

В этом году рассказов о поимке крупной щуки удивительно много. И не просто байки и воспоминания прошлых лет, а реальные и подтвержденные фотографиями трофейные уловы. Если раньше не каждый год мне становилось известно о поимке псковских «крокодилов», то только за май и первую неделю июня этого года достоверно знаю о семи пойманных щуках весом более 8 кг. — За неделю после снятия запрета я видел, как поймали с десяток таких и более, и на 16 кг в этом году видел, — подтверждает мои наблюдения Денис Кузнецов. — Трофейной щуки хватает и нетрофейной тоже, которая подрастет и через 3-4 года будет весить 10 кг. Мое мнение, что крупная щука — это озерная, из Псковского озера, и для нереста она регулярно каждую весну поднимается и нерестится в верховьях реки Великой и в многочисленных впадающих в нее малых реках. И выше Палкинского района по Великой, на мой взгляд, такая щука не поднимается. — По форме крупная весенняя щука, попадающаяся в Великой, бывает разная — своим мнением поделился пскович Вениамин Прозоров. — Опытные рыболовы утверждают, что толстая и короткая — да, эта из озера, а более стройная и длинная — своя, речная. А еще крупную весеннюю щуку называют «свальной», после нереста она постепенно сваливается вниз по течению, ненадолго задерживается в ямах, у перекатов. Вот там мы ее и ловим. Посленерестовый аппетит у такой щуки отменный.

БАЛАБОЛКА

— «Балаболкой» именно такую щуку, крупную весеннюю, называют? Что интересно, но я только на Псковщине такое название слышал, — обратился я за ответом опять к Кузнецову. — Интересное название, и она его, как считают мои земляки, заслужила, — Денис с улыбкой откликнулся на мой вопрос. — «Балаболкой» называют позднюю-позднюю июньскую щуку, которая еще с икрой, которая не дала и в этом году уже точно не даст потомства. В июне мне неоднократно попадались щуки-икрянки, в том числе на порогах реки Великой, а позже — на ямах ближе к устью. Считается «балаболкой» такая щука, которая вовремя не нашла себе самцов для нереста, где-то всю весну протрепалась, пробалаболила, а летом «дружить» уже и не с кем. Или у нее случились какие-то проблемы со здоровьем, и икру она выметать не может. Как говорят, икра ее перегорает. Да, интересная версия.

НУ И КУДА ЭТИХ «КРОКОДИЛОВ»