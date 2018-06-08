Щучий сезон

Едва успел я вам рассказать о великолепной щучьей рыбалке псковича Дениса Кузнецова, как мне стало известно о новых, потрясающих воображение, успехах псковских щукарей на реке Великой.
Едва успел я вам рассказать о великолепной щучьей рыбалке псковича Дениса Кузнецова, как мне стало известно о новых, потрясающих воображение, успехах псковских щукарей на реке Великой.
— За неделю после снятия запрета я видел, как поймали с десяток таких и более, и на 16 кг в этом году видел, — подтверждает мои наблюдения Денис Кузнецов. — Трофейной щуки хватает и нетрофейной тоже, которая подрастет и через 3-4 года будет весить 10 кг. Мое мнение, что крупная щука — это озерная, из Псковского озера, и для нереста она регулярно каждую весну поднимается и нерестится в верховьях реки Великой и в многочисленных впадающих в нее малых реках. И выше Палкинского района по Великой, на мой взгляд, такая щука не поднимается.
— По форме крупная весенняя щука, попадающаяся в Великой, бывает разная — своим мнением поделился пскович Вениамин Прозоров. — Опытные рыболовы утверждают, что толстая и короткая — да, эта из озера, а более стройная и длинная — своя, речная. А еще крупную весеннюю щуку называют «свальной», после нереста она постепенно сваливается вниз по течению, ненадолго задерживается в ямах, у перекатов. Вот там мы ее и ловим. Посленерестовый аппетит у такой щуки отменный.
— Интересное название, и она его, как считают мои земляки, заслужила, — Денис с улыбкой откликнулся на мой вопрос. — «Балаболкой» называют позднюю-позднюю июньскую щуку, которая еще с икрой, которая не дала и в этом году уже точно не даст потомства. В июне мне неоднократно попадались щуки-икрянки, в том числе на порогах реки Великой, а позже — на ямах ближе к устью. Считается «балаболкой» такая щука, которая вовремя не нашла себе самцов для нереста, где-то всю весну протрепалась, пробалаболила, а летом «дружить» уже и не с кем. Или у нее случились какие-то проблемы со здоровьем, и икру она выметать не может. Как говорят, икра ее перегорает.
Да, интересная версия.
На псковских рыболовных форумах обладатели трофейных щук очень часто подвергаются нападкам. И, на первый взгляд, обоснованным: «Ну и куда этих крокодилов? — вопрошает пользователь Andrey_1198. — Да, как трофей, они — огонь. Но на кой такую забирать? Гастрономическая ценность ее сомнительная. Мамки большие, сколько мелочи могли бы нарожать?» И даже очень категоричные нападки: «Почему у нас не ведут борьбу с теми, кто забирает домой икряных самок и выбивает маточное поголовье? — возмущается пользователь Иван Федорович. — Если по закону с определенного числа и можно ловить щуку, то это не значит, что вы имеете моральное право забирать домой икряных самок, этим вы ставите крест на увеличении рыбного поголовья. Косяки в законодательстве — не повод опустошать водоемы».
Ихтиологи же утверждают (в частности, такое мнение есть у профессора кафедры ихтиологии МГУ Кирилла Кузищина), что самая продуктивная щука в возрасте от 4 до 9 лет при весе от 1,5 кг до 6 кг. У более весомых экземпляров, а соответственно по годам более взрослых, продуктивность гораздо ниже — не выметывают всю икру, иногда не выметывают вообще. Причины разные — не находят партнеров, не могут физиологически. С остатком икры в животе щука долго болеет, икра очень долго рассасывается, а новая, следующего года, не вовремя закладывается и опять становится проблемной. И на следующий год такая особь вообще может не нереститься. С 9-летнего возраста у таких щук большие проблемы с нерестом.
Такие вот разные и почти противоположные взгляды. Отпускать или нет трофейных рыб — это отдельное самостоятельное решение каждого рыбака. По закону такую рыбу ловить можно, а моральная сторона — грань на рыбалке очень тонкая.