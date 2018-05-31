На советскую блесну

Поймавший их пскович не любит показывать и рассказывать посторонним секреты своего мастерства — даже из потенциально «трофейных» мест уезжает, если видит там еще кого-нибудь. Но для «Псковской правды» Денис Кузнецов сделал исключение.
На популярном сайте псковских рыболовов Pskovfishing неделю назад промелькнуло красивое фото. На нем рыбак и две огромные щуки. Присмотрелся — да это же Денис! На Псковщине живут тысячи любителей рыбной ловли, но рыболовов от Бога, таких как пскович Денис Кузнецов, единицы.
И ведь не первый год он ловит таких щук. Его фото поражают воображение нормального человека, а у рыбаков от таких фотографий и вовсе мозг если не взрывается, то закипает точно. Очередная серия снимков стала поводом для беседы с удивительным рыболовом.
— По одной такой трофейной щуке в улове рыбака — уже огромная радость, не каждый год такая удача улыбается и далеко не каждому. А у тебя — сразу две. Поздравляю! Неужели и больше бывало за одну рыбалку?
— Бывало. Однажды, лет пять тому назад, поймал сразу четыре — на 5, 7, 8 и на 9 кг.
— Щуки много в наших водоемах?
— На мой взгляд, щуки меньше не стало. Но появилось больше рыбаков, которые хотят ее поймать. Вот с этим большие проблемы, а со щукой проблем нет. Мест для лова трофейной щуки не так много, приходится прятаться. Приезжаю к берегу, смотрю — на воде уже стоят лодки, и именно в тех местах, где могут быть поклевки трофейной рыбы. Принципиально переезжаю в другое место, чтобы его не «засветить», чтобы лишний раз никому ничего не рассказывать и не показывать. Иначе на другой день здесь соберется весь город. Очень люблю рыбачить один.
— Где вы на этот раз отличились?
20 мая, река Великая. С одного и того же места за 10 минут пскович Денис Кузнецов выудил две щуки весом 8,5 кг и 9,5 кг.
Фото Дениса Кузнецова
— В мае, как всегда, на Великой, на этот раз в районе Горбова моста. Ловлю хищника только на колеблющиеся блесна и на резину. В этот раз обе щуки поймал на колебло. Все зависит от места, как станешь, где какое течение, где и сколько травы у дна. Если понимаю, что травы много, ставлю резину, чтобы сквозь траву прошла приманка и не зацепилась. Предпочитаю колебалки еще советского производства — что-то у отца взаймы беру, что-то на барахолках покупаю, там они еще встречаются. Друзья знают мою слабость, где какие чердаки, гаражи разбирают — приносят в подарок. Ловлю именно на них. Эти обе щуки были пойманы на блесну «Уралка».
— Как клюнули и одна и вторая?
— Честно говоря, поклевок как таковых и не было. Появлялась тяжесть, без удара, без особого сопротивления. Но это может потому, что у меня снасти такие (спиннинг 2 м 70 см, тест 20-60 г, шнур 0,2 мм, катушка 4000). Но возле лодки они обе все же какое-то время походили. Тащил спокойно. Щуки стояли на струе и сами себя замучивали. Я же просто держал, чувствовал, что-то серьезное ворочается, головой мотает, по чуть-чуть подкачивал и подтягивал. Разница по времени между поимкой одной от другой — 10 минут, и что удивительно — с одного и того же места. После поимки первой я выпил кружку чая, адреналиновый всплеск прошел, меня чуть отпустило. Сделал еще два заброса, а на третьем села вторая. Минут по пять с каждой боролся, не больше. На такую рыбалку я обязательно беру багор. Если попадается щука за 5 кг, то ее в подсак завести проблематично. Меньшую щуку я на край подсака подвожу, подкидываю, и она внутрь проваливается. А этих брал багром, подводил к борту и цеплял под нижнюю челюсть.
— Как давно ты рыбачишь, какая самая запомнившаяся рыбалка была в жизни?
— Первую щуку поймал в 8 лет в Писковичах. В лодке с отцом рыбачили джигом. В руках был алюминиевый спиннинг с невской катушкой, килограмма два весом была первая щука. Тогда о джиге в Пскове знали, без преувеличения, не более 10 человек. В журнале «Рыболов» прочитали об этом экзотическом способе ловли, увидели приманку. Случайно кто-то привез набор из четырех твистеров и одной джиг-головки. Попробовали — ловилось обалденно. Поняли, что ловить нужно ступенчатой проводкой. Мы для себя открыли джиг гораздо раньше, чем про него начали широко писать. Джиг-приманки вырезали из противогазов, из плотных резиновых перчаток, клеили из поролона, пытались что-то соорудить, похожее на рыбок. Джиг-головок не было, выливали из свинца самостоятельно.
— Где набирался премудростям щучьей рыбалки?
— Учился я у Анатолия Яковлевича Колчанова, известного среди рыболовов как Толик Рапала. Яковлевич принципиально и всегда ловил и ловит только на воблеры фирмы «Рапала». Именно он научил многих серьезных рыболовов тайнам и премудростям щучьей рыбалки. Недавно виделись с ним. Жив-здоров, на рыбалку ездит, но, как он говорит, хочется чаще, чем уже можется. Еще учился у Андрея Овчинникова, что-то у него перенял. Отец много чему научил.
— Какой трофей запомнился сильнее?
— Самую большую щуку поймал весом 12 кг. Но запомнилась не эта рыбалка, а та, когда за одно утро поймал порядка 30 судаков и 15 щук. Было это лет 15 назад в Писковичах. Тогда выбирали — что больше хотелось ловить, то и ловили. В тот год судак массово стоял на гнездах, охранял потомство. Он так жадно атаковал все, что проплывало мимо, и кидался на мою блесну с яростью и безоглядно. Когда судак чуть притих, то увидели в стороне, как кто-то гоняет малька. Думали, жерех, но это оказалась щука. И ее в тот день неплохо подловили. Бывал на рыбалках и за пределами Псковской области, но самые яркие и запомнившиеся случились именно здесь, на родных водоемах.
— Что бы ты хотел пожелать тем рыбакам, которые жаждут поймать такую же огромную щуку, но еще не поймали?
— В первую очередь, встретить человека, который может все правильно рассказать и показать. Таковых действительно умелых рыболовов я знаю не более десяти. Но первому встречному они никогда всех тайн и особенностей не расскажут. Это должен быть или близкий друг, или хороший и давний приятель. И это передается не за одну рыбалку и усваивается не за один год.