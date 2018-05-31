На советскую блесну

Поймавший их пскович не любит показывать и рассказывать посторонним секреты своего мастерства — даже из потенциально «трофейных» мест уезжает, если видит там еще кого-нибудь. Но для «Псковской правды» Денис Кузнецов сделал исключение. На популярном сайте псковских рыболовов Pskovfishing неделю назад промелькнуло красивое фото. На нем рыбак и две огромные щуки. Присмотрелся — да это же Денис! На Псковщине живут тысячи любителей рыбной ловли, но рыболовов от Бога, таких как пскович Денис Кузнецов, единицы. И ведь не первый год он ловит таких щук. Его фото поражают воображение нормального человека, а у рыбаков от таких фотографий и вовсе мозг если не взрывается, то закипает точно. Очередная серия снимков стала поводом для беседы с удивительным рыболовом.

ТРОФЕЙНАЯ РЫБА

— По одной такой трофейной щуке в улове рыбака — уже огромная радость, не каждый год такая удача улыбается и далеко не каждому. А у тебя — сразу две. Поздравляю! Неужели и больше бывало за одну рыбалку? — Бывало. Однажды, лет пять тому назад, поймал сразу четыре — на 5, 7, 8 и на 9 кг. — Щуки много в наших водоемах? — На мой взгляд, щуки меньше не стало. Но появилось больше рыбаков, которые хотят ее поймать. Вот с этим большие проблемы, а со щукой проблем нет. Мест для лова трофейной щуки не так много, приходится прятаться. Приезжаю к берегу, смотрю — на воде уже стоят лодки, и именно в тех местах, где могут быть поклевки трофейной рыбы. Принципиально переезжаю в другое место, чтобы его не «засветить», чтобы лишний раз никому ничего не рассказывать и не показывать. Иначе на другой день здесь соберется весь город. Очень люблю рыбачить один.

ЩУКИ СЕБЯ ЗАМУЧИЛИ

— Где вы на этот раз отличились? — В мае, как всегда, на Великой, на этот раз в районе Горбова моста. Ловлю хищника только на колеблющиеся блесна и на резину. В этот раз обе щуки поймал на колебло. Все зависит от места, как станешь, где какое течение, где и сколько травы у дна. Если понимаю, что травы много, ставлю резину, чтобы сквозь траву прошла приманка и не зацепилась. Предпочитаю колебалки еще советского производства — что-то у отца взаймы беру, что-то на барахолках покупаю, там они еще встречаются. Друзья знают мою слабость, где какие чердаки, гаражи разбирают — приносят в подарок. Ловлю именно на них. Эти обе щуки были пойманы на блесну «Уралка». — Как клюнули и одна и вторая? — Честно говоря, поклевок как таковых и не было. Появлялась тяжесть, без удара, без особого сопротивления. Но это может потому, что у меня снасти такие (спиннинг 2 м 70 см, тест 20-60 г, шнур 0,2 мм, катушка 4000). Но возле лодки они обе все же какое-то время походили. Тащил спокойно. Щуки стояли на струе и сами себя замучивали. Я же просто держал, чувствовал, что-то серьезное ворочается, головой мотает, по чуть-чуть подкачивал и подтягивал. Разница по времени между поимкой одной от другой — 10 минут, и что удивительно — с одного и того же места. После поимки первой я выпил кружку чая, адреналиновый всплеск прошел, меня чуть отпустило. Сделал еще два заброса, а на третьем села вторая. Минут по пять с каждой боролся, не больше. На такую рыбалку я обязательно беру багор. Если попадается щука за 5 кг, то ее в подсак завести проблематично. Меньшую щуку я на край подсака подвожу, подкидываю, и она внутрь проваливается. А этих брал багром, подводил к борту и цеплял под нижнюю челюсть.

30 СУДАКОВ