Неправильная весна

Весна 2018 года запомнится надолго. Нет, не богатыми уловами или рекордными трофеями, а совсем наоборот — почти полным их отсутствием. После того как с рек и озер сходит лед, по рыболовному календарю наступают традиционные периоды активного лова — сначала плотвы, а чуть позже и леща. Тысячи любителей рыбалки ежегодно с нетерпением ждут этого периода. Ждали и в этом году, но не дождались. Плотву каждую весну на первомайские праздники псковичи удочками массово ловили с парапета городской набережной. Иногда ход плотвы на нерест в реке Великой затягивался числа до 10 мая, и поднималась она до реки Черёхи, до Выбутских порогов. В этом году это не совпало ни по времени, ни по месту. Плотва очень быстро и в необычайно ранние сроки отметала икру — в начале третьей декады апреля. И нерестилища на этот раз она выбирала в многочисленной береговой озерной растительности, не утруждая себя заходами в реки. Мне этой весной ни псковской плотвы в реке Великой, ни чудской плотвы в реке Желче так поймать и не удалось. А ведь пытались, и неоднократно.

В ТРИ ПРИЁМА

Почему? Можно предположить, что всему причиной аномально теплая весна. Лед в Псковском, Теплом и Чудском озерах распалился очень быстро, быстро прогрелась и вода. 10 мая температура воды в реке Великой была +18 градусов. Огромное значение имеет и высокий уровень воды. Если последние три-четыре года у весенних нерестующих рыб были проблемы с выбором места для нереста — большая часть тростника и камышей из-за низкого уровня воды оказывалась на суше, то после осеннего потопа прошлого года воды везде много и выбор нерестилищ у рыб оказался широчайший. Столетние наблюдения породили пословицу: «Пришел май —рыбак, не зевай!», но в этом году она не сработала — плотва и лещ оставили псковских рыболовов с носом.

СО ЩУКОЙ ТОЖЕ ПРОБЛЕМЫ?

КРОВАВЫЕ РАЗБОРКИ

Побывал я три дня назад еще в одном «намоленном» псковскими щукарями месте — на «золотой яме», что на реке Великой в Палкинском районе. На воде в 5 часов утра была еще одна лодка. Как-то маловато для этого места и этого времени. Но к 6:00 рыбачки подтянулись. Там, на правом берегу, каждое утро собирается одна и та же компания. Сужу я так исходя из их разговоров и шуток. Один диалог меня поразил: «А где Иван? Что-то его сегодня не видно». — «А, запил». — «С чего бы?» — «Так он вчера три щучары здесь задрал, а поэтому имеет право». Меня невольно подслушанный разговор и огорчил (пьет русский мужик), и в то же время обрадовал: значит, щучка имеется, никуда не делась. Но три часа полоскания блесен мне результата не дали. Взглянул на часы — 8:30. Решил, попью чаю и в 9:00 смотаю удочки. Закончил чаепитие, бросил блесну в одну сторону пару раз, бросил в другую. И почти у самой лодки, совершенно неожиданно, наконец-то цапнула та, за кем я сюда приехал. И даже потягался с ней минуту-другую, и фрикцион пожужжал, и спиннинг вниз головой макнул, и «свечку» увидел, и подсак пригодился. В общем, вспомнил почти все за зиму утраченные навыки. Кроме одного — пока отцеплял блесну, о жабры неожиданно сильно исцарапал руку. Как-то раньше таких кровавых разборок и не припомню. Но радость от поимки почти 3-килограммовой щучки, естественно, превзошла неприятности от незапланированных царапин.

В связи с локальным успехом возвращение домой отложил. За оставшееся время поймал еще одну щучку, но за малолетством отпустил. На берегу в это утро, пожалуй, никто ничего не словил — ни бурной радости, ни разговоров о поимке замечено не было. А в лодках (их было восемь), почти в каждой, по одной-две щучки побывало, размером были и поболее моей. Встретил знакомого (удивительно, но каждый год только здесь я с ним и пересекаюсь), он рассказал, что крупная щука тут была и в этом году, но как-то быстро прошла. А его товарищ неделю назад и вовсе удивил всю округу, выудив с берега 10-килограммовый зубастый трофей. «Я со своей лодки видел, как долго и умело он ее вымучивал. А сколько было брызг! — выразил восхищение мой знакомец. — Когда я выплыл на берег, то попросил показать добычу. К этому времени тощая, но очень длинная щука уже лежала в багажнике «Жигулей» и едва помещалась в нем по диагонали!»

Ну что же, «золотая яма» продолжает радовать рыболовов. И это здорово!

P.S. В понедельник, 21 мая, проверил нашу «яму» и мой товарищ Вениамин Борисович. В 9:00 получил от него звонок: «Восьмера! Если бы не напарник, то я один бы с ней не справился». Я поздравил Веню с поимкой серьезной разбойницы. А подробнее о его рыбалке расскажу в следующем номере.