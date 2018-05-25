Неправильная весна

Лещ и плотва прошли мимо. С 15 мая повсеместно разрешен лов щуки, но и зубастую разбойницу поймать очень и очень непросто.
Весна 2018 года запомнится надолго. Нет, не богатыми уловами или рекордными трофеями, а совсем наоборот — почти полным их отсутствием. После того как с рек и озер сходит лед, по рыболовному календарю наступают традиционные периоды активного лова — сначала плотвы, а чуть позже и леща. Тысячи любителей рыбалки ежегодно с нетерпением ждут этого периода. Ждали и в этом году, но не дождались. Плотву каждую весну на первомайские праздники псковичи удочками массово ловили с парапета городской набережной. Иногда ход плотвы на нерест в реке Великой затягивался числа до 10 мая, и поднималась она до реки Черёхи, до Выбутских порогов. В этом году это не совпало ни по времени, ни по месту. Плотва очень быстро и в необычайно ранние сроки отметала икру — в начале третьей декады апреля. И нерестилища на этот раз она выбирала в многочисленной береговой озерной растительности, не утруждая себя заходами в реки. Мне этой весной ни псковской плотвы в реке Великой, ни чудской плотвы в реке Желче так поймать и не удалось. А ведь пытались, и неоднократно.
У леща с нерестом еще более скорострельная программа оказалась. Самый массовый его ход ожидали рыбаки в реке Великой, как всегда, примерно с 10 по 20 мая. А он возьми и отнерестись гораздо раньше — 5—7 мая. Как правило, лещ на нерест заходил из Псковского озера в Великую за три приема. И издревле весеннего леща называли егорьевским, никольским и троицким — по совпадению дней нереста с одноименными церковными праздниками. Но в эту весну ничего подобного не наблюдалось. Лишь на первомайские праздники лещ клевал более или менее хорошо, но этот период был очень непродолжительным.
Почему? Можно предположить, что всему причиной аномально теплая весна. Лед в Псковском, Теплом и Чудском озерах распалился очень быстро, быстро прогрелась и вода. 10 мая температура воды в реке Великой была +18 градусов. Огромное значение имеет и высокий уровень воды. Если последние три-четыре года у весенних нерестующих рыб были проблемы с выбором места для нереста — большая часть тростника и камышей из-за низкого уровня воды оказывалась на суше, то после осеннего потопа прошлого года воды везде много и выбор нерестилищ у рыб оказался широчайший. Столетние наблюдения породили пословицу: «Пришел май —рыбак, не зевай!», но в этом году она не сработала — плотва и лещ оставили псковских рыболовов с носом.
Побывал я три дня назад еще в одном «намоленном» псковскими щукарями месте — на «золотой яме», что на реке Великой в Палкинском районе. На воде в 5 часов утра была еще одна лодка. Как-то маловато для этого места и этого времени. Но к 6:00 рыбачки подтянулись. Там, на правом берегу, каждое утро собирается одна и та же компания. Сужу я так исходя из их разговоров и шуток. Один диалог меня поразил: «А где Иван? Что-то его сегодня не видно». — «А, запил». — «С чего бы?» — «Так он вчера три щучары здесь задрал, а поэтому имеет право». Меня невольно подслушанный разговор и огорчил (пьет русский мужик), и в то же время обрадовал: значит, щучка имеется, никуда не делась. Но три часа полоскания блесен мне результата не дали. Взглянул на часы — 8:30. Решил, попью чаю и в 9:00 смотаю удочки. Закончил чаепитие, бросил блесну в одну сторону пару раз, бросил в другую. И почти у самой лодки, совершенно неожиданно, наконец-то цапнула та, за кем я сюда приехал. И даже потягался с ней минуту-другую, и фрикцион пожужжал, и спиннинг вниз головой макнул, и «свечку» увидел, и подсак пригодился. В общем, вспомнил почти все за зиму утраченные навыки. Кроме одного — пока отцеплял блесну, о жабры неожиданно сильно исцарапал руку. Как-то раньше таких кровавых разборок и не припомню. Но радость от поимки почти 3-килограммовой щучки, естественно, превзошла неприятности от незапланированных царапин.
В связи с локальным успехом возвращение домой отложил. За оставшееся время поймал еще одну щучку, но за малолетством отпустил. На берегу в это утро, пожалуй, никто ничего не словил — ни бурной радости, ни разговоров о поимке замечено не было. А в лодках (их было восемь), почти в каждой, по одной-две щучки побывало, размером были и поболее моей. Встретил знакомого (удивительно, но каждый год только здесь я с ним и пересекаюсь), он рассказал, что крупная щука тут была и в этом году, но как-то быстро прошла. А его товарищ неделю назад и вовсе удивил всю округу, выудив с берега 10-килограммовый зубастый трофей. «Я со своей лодки видел, как долго и умело он ее вымучивал. А сколько было брызг! — выразил восхищение мой знакомец. — Когда я выплыл на берег, то попросил показать добычу. К этому времени тощая, но очень длинная щука уже лежала в багажнике «Жигулей» и едва помещалась в нем по диагонали!»
Ну что же, «золотая яма» продолжает радовать рыболовов. И это здорово!
P.S. В понедельник, 21 мая, проверил нашу «яму» и мой товарищ Вениамин Борисович. В 9:00 получил от него звонок: «Восьмера! Если бы не напарник, то я один бы с ней не справился». Я поздравил Веню с поимкой серьезной разбойницы. А подробнее о его рыбалке расскажу в следующем номере.