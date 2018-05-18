Соловьиное клёвое место

Лучшая рыбалка в Заболотье у меня была 2 мая, притом лучшая не только в эту весну, а и за все годы. До этого дня я дважды лишь облизывался да смотрел со стороны, как некоторые рыболовы очень успешно махали здесь удочками и уже к 10 часам утра уезжали домой с полными садками крупного карася. Так получалось, что оба раза я рыбачил неподалеку от них. И видел, как они это делают. И слышал, как они своим товарищам, рыбачившим почти так же безуспешно, как и я, давали советы.

«ШЕВЕЛИ, ПОДЁРГИВАЙ»



В первый раз один из таких мастеров рыбачил, забредя в вейдерсах (специальный водонепроницаемый рыболовный костюм. — Прим. авт.) почти по пояс и забрасывая свою поплавковую снасть под траву противоположной стороны узкой протоки. И раз за разом выуживал оттуда заветную рыбу. Караси смачно шлепали по воде и, оказываясь в садке, поднимали кучу брызг. И вместе с брызгами вызывали недоумение — а у нас-то почему не клюет? «Забрасывай червячка как можно ближе к траве, — подсказывал умелец своему товарищу, — и подергивай, шевели поплавок легонько. А если не клюет, то чаще перебрасывай. Ведь это же карась!» И его товарищ, и я пытались следовать этим нехитрым советам, но увы — с берега забросить точно у нас ну никак не получалось. В этой же протоке несколько рыбаков ловили карася с лодок, и у них тоже неплохо выходило.

«КАРАСЬ ЭТОГО НЕ ЛЮБИТ»

В другой раз я оказался рядом с компанией из четырех веселых рыболовов. И дела шли у них довольно споро. Правда, не у всех, а только у одного, самого старшего из них. Его постоянные вытаскивания из воды добрых карасей напрягали и меня, и всех его товарищей. Я, стоя в лодке всего-то в 15 метрах от их поплавков, ожидал, что и ко мне вот-вот должен подойти карась. Но он так и не подошел. И ладно мои 15 метров карасику почему-то было не преодолеть, но не клевало и у соседей, забрасывавших свои приманки буквально в полуметре от постоянно тонущего, пляшущего и убегающего в сторону уловистого поплавка. В конце рыбалки я подошел к этой компании, поздоровались-познакомились. «Да нет никакой тайны, — смущенно ответил на мои вопросы счастливый рыболов. — Просто повезло с местом». Но я-то слышал, как опытный рыболов не один раз делал замечания своим товарищам и подсказывал, что они делают не так — и шумят, и стоят (он сидел на стульчике), и слишком часто перебрасывают свои снасти, и сначала опарыша он насаживает, а потом червячка, и это, на его взгляд, очень важно, и еще много чего. Но то ли плохо они внимали советам, то ли действительно место сыграло огромное значение, но у опытного и мастерового в садке оказалось не менее четырех десятков толстых «кабанчиков», добрая половина из которых весом с полкило и более. Ловили они с берега и с… дерева. Один из этих рыболовов то и дело цеплялся за нависающие ветки. Раза три он лазил на дерево спасать поплавок. Как он не навернулся в воду, как не сломалось это дерево — удивительно. Веселый и не совсем адекватный рыболов даже с умыслом раскачивал дерево, а оно так и не поддалось. Повезло. Три года назад другому рыболову из Острова, рыбачившему здесь же и так же влезшему на дерево, повезло меньше — и искупался, и о бетон здорово приложился.

Что мы с карасем делаем? Коптим, вкус великолепный, особенно когда с пылу с жару. Вялим, обязательно разрезая рыбину со спины. Так поступаем с теми экземплярами, которые покрупнее. Ну и конечно же жарим со сметаной, с овощами. А уха! Кто сказал, что из карася она невкусная? На мой взгляд (и вкус), гастрономические качества карася из Заболотья очень сильно недооценены.

СОВЕТЫ ПРИГОДИЛИСЬ