Псковское сафари

Встретить по пути на рыбалку зайца или лису, говорят, плохая примета. А если повстречается дикий кабан? Псковские рыболовы все приметы испытали на себе.

КРАЙ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Вот уже более десяти лет каждую весну мы с товарищами отправляемся на рыбалку в печорскую деревню Заболотье. Интереснейший уголок Псковской области. И люди здесь интересные. Когда-то, в одно из первых посещений этих мест, меня удивила особая, у нас в городе давно исчезнувшая, приветливость и доброта — с тобой здороваются абсолютно незнакомые люди, улыбаются при встрече. В 70-х годах прошлого столетия в этих местах проводились масштабные работы по осушению огромного болота. Было введено в сельхозоборот несколько тысяч гектаров плодородной земли. Лет двадцать колхозники получали высокие урожаи картофеля, лука, огурцов, клубники. Но давно исчез колхоз, замолкли мощные гидронасосы, большая часть с трудом отвоеванной земли опять превратилась в болото. И лишь каналы, которых здесь десятки километров, по-прежнему заполнены водой и… рыбой. Рыба там особая — белый карась. По весне он во множестве заходит в каналы из Псковского озера. Местные рыболовы-промысловики его не ловят — не востребована эта рыба на рынке. А вот среди любителей местный карась пользуется огромной популярностью.

ЗВЕРЬЕ НА РЫБАЛКЕ

Выехали из Пскова в 4:00 втроем. Много нелестных слов мы, рыбаки-автомобилисты, высказали этой весной в адрес гдовской дороги. Но по сравнению с асфальтной (уже и язык так назвать не поворачивается) дорогой от Гверстони и до реки Пимжи «гдовка» еще о-го-го какая хорошая. Эта дорога на Крупп сколько лет уже латаная-перелатаная. Но в прошлые годы ее еще как-то поддерживали, ямочный ремонт проводили, а в этом о ее существовании, наверное, позабыли — выбоина на выбоине, яма на яме. Особенно в деревнях Иваново Болото и Вишняково — здесь ну просто издевательство над транспортом и местными жителями, как будто кто-то опыты проводит, измеряя уровень человеческого терпения. А вот грунтовая дорога от Пимжы и до Киршино вполне себе добротная. Да еще и порадовала неожиданным «псковским сафари». Только проехали поворот на Кулиско, как буквально в 30 метрах перед машиной перебежал… нет, правильно будет сказать, галантно перешел из болота в лес черный здоровенный дикий кабан. На наш автомобиль, как мне показалось, черная громадина не обратила ни малейшего внимания. Я не охотник и не мог оценить истинный размер кабанчика, а Дмитрий, в этом деле с большим опытом, сказал, что кило 130-140 в нем запросто угадывалось. Не проехали и полкилометра дальше, как дорогу перебежала крупная лиса. И не грязная рыжая, коих развелось достаточно много, а чернобурка с яркой белой опушкой на роскошном хвосте. И еще через метров пятьсот — большой заяц. Косой долго бежал по обочине, я притормаживал, чтобы он не сильно шарахался. Пробежав метров сто, он все же нашел лазейку и свернул в кусты. Так много зверья за одну дорогу на рыбалку я еще ни разу не встречал.

ПРИМЕТЫ СБЫВАЮТСЯ

И сразу же мы возбужденно заговорили. В приметы не верим, но все же… В нашей компании встретить лису — примета плохая, уже сколько раз на себе проверено — рыбалка будет никакая. А встретить зайца — так, говорят, вообще можно разворачиваться и дальше не ехать — клева не будет. А тут еще и кабан. А с ним как у рыболовов? И если все эти приметы перенести на итоги нашей рыбалки, то оказалось, что заяц — это зверек Вениамина (улов нулевой), лиса на моем улове сказалась (всего два карася), а кабан, оказывается, приносит рыбакам радость. У Дмитрия в садке к концу рыбалки оказалось килограммов десять крупного, жирного карася, вес некоторых экземпляров был близок к килограмму, еще пара «кабанчиков» сошла у лодки. «Почему так: кому густо, а нам пусто?» — задали мы вопрос Диме. «А мне с заднего сиденья ни лисы, ни зайца было не разглядеть, — в шутку ответил удачливый рыболов, — а вот кабана я видел отчетливо!» Будем теперь знать, что встретить дикого кабана — это к хорошему улову, но только для тех, кто ни лисы, ни зайца не видел. А если всерьез, то я и Вениамин не угадали с местом лова. Он с берега пытался рыбачить, но из-за высокой воды удобных мест было немного и к нашему приезду они все были заняты (многие рыболовы приезжают с вечера). Помыкался Веня на неудобьях, но кроме тины, пучков травы и оборванных поводков так ничего и не словил.