Псковское сафари

Встретить по пути на рыбалку зайца или лису, говорят, плохая примета. А если повстречается дикий кабан? Псковские рыболовы все приметы испытали на себе.
Встретить по пути на рыбалку зайца или лису, говорят, плохая примета. А если повстречается дикий кабан? Псковские рыболовы все приметы испытали на себе.
В 70-х годах прошлого столетия в этих местах проводились масштабные работы по осушению огромного болота. Было введено в сельхозоборот несколько тысяч гектаров плодородной земли. Лет двадцать колхозники получали высокие урожаи картофеля, лука, огурцов, клубники. Но давно исчез колхоз, замолкли мощные гидронасосы, большая часть с трудом отвоеванной земли опять превратилась в болото. И лишь каналы, которых здесь десятки километров, по-прежнему заполнены водой и… рыбой.
Рыба там особая — белый карась. По весне он во множестве заходит в каналы из Псковского озера. Местные рыболовы-промысловики его не ловят — не востребована эта рыба на рынке. А вот среди любителей местный карась пользуется огромной популярностью.
А вот грунтовая дорога от Пимжы и до Киршино вполне себе добротная. Да еще и порадовала неожиданным «псковским сафари». Только проехали поворот на Кулиско, как буквально в 30 метрах перед машиной перебежал… нет, правильно будет сказать, галантно перешел из болота в лес черный здоровенный дикий кабан. На наш автомобиль, как мне показалось, черная громадина не обратила ни малейшего внимания. Я не охотник и не мог оценить истинный размер кабанчика, а Дмитрий, в этом деле с большим опытом, сказал, что кило 130-140 в нем запросто угадывалось.
Не проехали и полкилометра дальше, как дорогу перебежала крупная лиса. И не грязная рыжая, коих развелось достаточно много, а чернобурка с яркой белой опушкой на роскошном хвосте. И еще через метров пятьсот — большой заяц. Косой долго бежал по обочине, я притормаживал, чтобы он не сильно шарахался. Пробежав метров сто, он все же нашел лазейку и свернул в кусты. Так много зверья за одну дорогу на рыбалку я еще ни разу не встречал.
Будем теперь знать, что встретить дикого кабана — это к хорошему улову, но только для тех, кто ни лисы, ни зайца не видел. А если всерьез, то я и Вениамин не угадали с местом лова. Он с берега пытался рыбачить, но из-за высокой воды удобных мест было немного и к нашему приезду они все были заняты (многие рыболовы приезжают с вечера). Помыкался Веня на неудобьях, но кроме тины, пучков травы и оборванных поводков так ничего и не словил.
Это было первое наше посещение Заболотья в нынешнюю весну. После этой рыбалки побывали там мы еще дважды, выполнив работу над ошибками. За наше упорство Нептун отблагодарил серьезными уловами по 15-20 килограммов толстого карася. Но об успехах и секретах печорской рыбалки, о хитростях толстого карася я расскажу вам в следующий раз.