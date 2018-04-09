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Досуг / Зверьё моё

Страсти на последнем льду

Уходящая натура зимней рыбалки

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Николай Бесклевный
9 апреля 2018 года, 09:02
Фото: Николай Бесклёвный
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С 29 марта запрещен выход на лед Псковского, Чудского и Теплого озер. Но, невзирая на ограничения, в последние выходные марта псковские рыболовы активно пытались поймать рыбу своей мечты — у кого получилось, а у кого и не очень.

БЕЗНАДЁЖНОЕ ДЕЛО

В эту зиму лещ на Псковском и Чудском озерах рыболовов-любителей не баловал. Редкие весточки о поимке одного-двух экземпляров доносились с ледяных полей. Обычно лещ встречается в тех местах, где рыбаки ловят плотву: на Чудском озере это в Спицино, в Ветвенике, в Островцах, в Гдове и в северной части озера. На Псковском — в Дрисливике, в Балсово. А в этом году — увы. Нет, лещ никуда не исчез, в сети промысловиков он регулярно попадается, а вот на удочку — не поймать. Знатоки утверждают, что его не поймать потому, что в этом году затянулся период глухозимья, а главная причина — он не голоден, пропитания ему хватает, особенно в Псковском озере. И даже изощренные приманки рыболовов леща пока не интересуют.

На реке Великой картина иная. В нижнем ее течении (от Родины и до Муровиц) с середины февраля лещ традиционно балует рыболовов. А во время первой мартовской оттепели сотни и сотни лещатников познали радость великолепных уловов. Пик клева леща пришелся именно на этот период (примерно с 10 по 17 марта). Ловили и по 10 штук за одну рыбалку, и по 20, и более. Попадались и приличные экземпляры весом 2-3 кг. Иногда такие «лапти» и в лунку не пролезали. Собиралось тогда вокруг счастливой лунки сразу несколько помощников и множество зевак. И после долгих рассверливаний не всегда победа оказывалась на стороне рыболова.

25 марта и я побывал в этих лещовых местах, но без удочек, а лишь с фотоаппаратом. Пара сотен рыболовов присутствовали на акватории реки, особенно густо их было между деревнями Хотицы и Писковичи. Полтора часа я провел на льду среди лещатников, разговаривая и рассматривая их через объектив. При мне никто ничего не поймал, не было в этот день заветной рыбы. И в эхолотах леща не видно. Кстати, современный электронный прибор стал почти обязательным атрибутом рыболова-лещатника. Завсегдатаи этих мест утверждают, что без эхолота найти и поймать леща — дело почти безнадежное. А ведь еще 15 лет назад мы слово «эхолот» только в книжках и журналах встречали. А леща ловили, и неплохо получалось.

По одному некрупному экземпляру, говорят, три-четыре человека все же поймали в утренние часы. А теперь все с надеждой ждут вечера. Вчера, сказывают, очень хороший клев был. Но эти рассказы про «вчера и завтра» известны каждому. Поднявшись на высокий берег реки и еще раз оглянувшись на рыболовов, увидел, что они удивительно быстро переместились и сконцентрировались уже в другом месте — наверное, там кто-то поймал еще одного леща и не остался незамеченным. На лещовой рыбалке на реке Великой именно так и бывает.

27.03.18. Псковское озеро. Рыбаки с «Фольксвагена Транспортера» еще хорошо отделались.
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25.03.18. Чудское озеро. Время выезда на лед закончилось. Будьте благоразумны.
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ЛЁД В РЕШЕТО

Мартовская оттепель пробудила и судака. Но я убедился, что не столько судака она пробудила, сколько судачатников. Период активного клева клыкастой рыбы бывает очень коротким, ограничивается он всегда неотвратимо приближающейся весной. Вот все и стремятся именно сейчас, по последнему льду, попасть в «судачий треугольник» — на лед Псковского озера между островами Белов — Каменка — Семский. Сотни любителей лова этого хищника на «каракатицах» — самодельных транспортных средствах с легким колесным «движителем» — снегоходах, «мотособаках», мотоциклах и автомобилях стремятся именно туда. В те выходные, говорят, там собралась вся Псковская область вместе с Ленинградской и Новгородской. Поэтому, зная, что так и будет, мы с товарищем побывали там накануне, в пятницу, 23 марта. Но толпы и суеты избежать и в рабочий день не удалось. За весь день я так и не увидел ни одной поклевки судака, товарищ поймал одного недомерка, но отпустил его обратно в лунку. Кое-кто все же ловил, но это по одному счастливчику на 20-30 человек. И стоило только одному такому рыболову результативно взмахнуть рукой, как вся армада тут же с шумом сдвигалась в его сторону, впиваясь ледобурами вокруг судачьей лунки. Зачастую лед иссверливают в решето, буквально в полутора-двух метрах от лунки. В азарте всякое бывает. Однажды подбежавший рыболов, не замечая, вместе со льдом просверлил полу плаща соседа. Еще веселее получилось, когда такой же активный судачатник, сверля лунку, не заметил, как намотал на свой бур ремень рыболовного ящика другого рыбака. И, резко вынимая бур из просверленной лунки, выдернул и ящик из-под ничего не подозревавшего коллеги. Судачья рыбалка почти всегда активная и тесная. К этому, наверное, нельзя привыкнуть, но по-другому бывает очень редко. И опять разговоры про «вчера и завтра»: накануне два дня подряд в этих местах судак ловился очень хорошо. И не судачонок, а именно судак, весом от 800 г до 2,5 кг.

На льду реки Великой бывает очень тесно.
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УДАР ПО КОШЕЛЬКУ

За десять дней со дня выхода запрета, по моей не самой исчерпывающей информации, на льду Псковского и Чудского озер под лед провалилось восемь автомобилей. На Псковском озере 24 марта неподалеку от Кривска — «Форд», между Жидиловым Бором и Ершово — ВАЗ-2104, 25 марта — в двух километрах от деревни Рожитец в направлении острова Белов — «Форд Мондео», 24 марта на Чудском озере напротив Спицино — черный внедорожник. 26 и 27 марта на Псковском озере еще четыре автомобиля частично или полностью ушли под лед, в том числе «Фольксваген Транспортер». Люди остались живы. А утопленные машины — это крепкий удар по кошельку и по здоровью. Во всех этих случаях виноват не тонкий лед (он по-прежнему 30-40 см), а разгильдяйство. Все машины попали или в широкую трещину, или в полынью, коих всегда много, но все они очень даже хорошо видны. Надо лишь вовремя затормозить и объехать.

Пожалуй, черный внедорожник я видел лично. Рыбачили мы в субботу в Ветвенике, метрах в трехстах от серьезного залома льда. Его и перейти не везде можно было, не то что переехать. И вот картина — со стороны Гдова мчится колонна из двух авто и квадроцикла. Передовой автомобиль, почти не тормозя перед этим препятствием, без осмотра места переезда, поднимая кучу брызг и кусков льда, как кенгуру, высоко подскочив на переднем мосту, а потом и на заднем, перескакивает через торосы. Вышли из него водитель и пассажиры, осмотрелись и чуть в стороне указали на место переезда другому авто и «квадрику». Вторая машина переехала с трудом, квадроцикл — нормально. И помчался этот «безбашенный» кортеж на хорошей скорости далее по направлению к Раскопелю. Может, это как раз они так неудачно «притормозили» напротив Спицино.

Время для езды по льду наших озер закончилось. 

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