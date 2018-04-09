Страсти на последнем льду

С 29 марта запрещен выход на лед Псковского, Чудского и Теплого озер. Но, невзирая на ограничения, в последние выходные марта псковские рыболовы активно пытались поймать рыбу своей мечты — у кого получилось, а у кого и не очень.

БЕЗНАДЁЖНОЕ ДЕЛО

В эту зиму лещ на Псковском и Чудском озерах рыболовов-любителей не баловал. Редкие весточки о поимке одного-двух экземпляров доносились с ледяных полей. Обычно лещ встречается в тех местах, где рыбаки ловят плотву: на Чудском озере это в Спицино, в Ветвенике, в Островцах, в Гдове и в северной части озера. На Псковском — в Дрисливике, в Балсово. А в этом году — увы. Нет, лещ никуда не исчез, в сети промысловиков он регулярно попадается, а вот на удочку — не поймать. Знатоки утверждают, что его не поймать потому, что в этом году затянулся период глухозимья, а главная причина — он не голоден, пропитания ему хватает, особенно в Псковском озере. И даже изощренные приманки рыболовов леща пока не интересуют.

На реке Великой картина иная. В нижнем ее течении (от Родины и до Муровиц) с середины февраля лещ традиционно балует рыболовов. А во время первой мартовской оттепели сотни и сотни лещатников познали радость великолепных уловов. Пик клева леща пришелся именно на этот период (примерно с 10 по 17 марта). Ловили и по 10 штук за одну рыбалку, и по 20, и более. Попадались и приличные экземпляры весом 2-3 кг. Иногда такие «лапти» и в лунку не пролезали. Собиралось тогда вокруг счастливой лунки сразу несколько помощников и множество зевак. И после долгих рассверливаний не всегда победа оказывалась на стороне рыболова.

25 марта и я побывал в этих лещовых местах, но без удочек, а лишь с фотоаппаратом. Пара сотен рыболовов присутствовали на акватории реки, особенно густо их было между деревнями Хотицы и Писковичи. Полтора часа я провел на льду среди лещатников, разговаривая и рассматривая их через объектив. При мне никто ничего не поймал, не было в этот день заветной рыбы. И в эхолотах леща не видно. Кстати, современный электронный прибор стал почти обязательным атрибутом рыболова-лещатника. Завсегдатаи этих мест утверждают, что без эхолота найти и поймать леща — дело почти безнадежное. А ведь еще 15 лет назад мы слово «эхолот» только в книжках и журналах встречали. А леща ловили, и неплохо получалось.

По одному некрупному экземпляру, говорят, три-четыре человека все же поймали в утренние часы. А теперь все с надеждой ждут вечера. Вчера, сказывают, очень хороший клев был. Но эти рассказы про «вчера и завтра» известны каждому. Поднявшись на высокий берег реки и еще раз оглянувшись на рыболовов, увидел, что они удивительно быстро переместились и сконцентрировались уже в другом месте — наверное, там кто-то поймал еще одного леща и не остался незамеченным. На лещовой рыбалке на реке Великой именно так и бывает.