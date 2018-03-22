Время тонущих поплавков

Даже начинающий зимний рыболов знает, что поплавок служит сигнализатором поклевки, и если в лунке он начинает тонуть, то необходимо немедленно подсекать и вытягивать клюнувшую рыбу. Но так бывает не всегда, и далеко не каждый знает, что иногда тонущие поплавки — это сигнал к немедленному возвращению на берег.

НЕ УСПЕВАЛИ ТОРМОЗИТЬ

СМОТАЛИ УДОЧКИ

Поздно стал лед в том году, лишь к середине января морозы позволили рыболовам выбираться на рыбные места. 19 января погода была очень неприятной — сильный западный ветер, снег, но без мороза. Заходили с «аэродрома», рыбачили километрах в трех от берега, легко перебравшись через трещину, протянувшуюся с запада на восток где-то посредине между берегом и местом лова. Ветер усиливался и из штормового к обеду перерос в ураганный. Он был настолько сильным, что у некоторых зазевавшихся рыболовов уносило ящики, и догнать их, кувыркающиеся и подпрыгивающие, было сложно. А рыба клевала и удерживала у лунок три десятка рыболовов. Мы первый раз попали в такую ситуацию и поначалу не придали значения поплавкам, начавшим, как нам казалось, беспричинно то и дело тонуть. И лишь увидев улепетывающих мимо нас рыбаков и услышав: «Нас оторвало», мы тоже очень быстро смотали удочки. И оказались последними перед зияющей трещиной пятиметровой ширины. Несколько счастливчиков успели перебраться на ту сторону, но большинство столпилось метрах в десяти от края льда, оказавшись отрезанными от берега. Паники не было, но и не было четких планов, что делать дальше? Кто-то звонил в МЧС, кто-то связался с местными рыбаками. И те и другие обещали помощь. Но оставаться и ждать «у моря погоды» было нельзя — трещина становилась шире и шире, ураганный ветер в полынье поднял волну, вода огромными массами выплескивалась в нашу сторону и успешно подламывала нетолстый лед. Мы с товарищами решили не ждать и идти вдоль трещины. Нас отговаривали, но потом все без исключения потянулись за нами. Ветер подгонял в спину, и идти было легко. Но трещина все не заканчивалась и не заканчивалась. Вот уже и место стоянки машин прошли, вот и Спицино минули. И лишь пройдя километров шесть-семь, где-то напротив Кленно, мы увидели узкий белый перешеек, метров десять длиною, соединивший два ледяных поля. До этого мы шли первыми, а преодолели трещину последними. Рыболовы, шедшие сзади нас, тоже увидели спасательный участок и перешли на бег. Бежали и старые, и малые, обгоняя друг друга. Все перебрались успешно. Но что меня удивило: не успели некоторые «бегуны» перепрыгнуть трещину, как уселись на ящики и продолжили рыбачить. Так подумалось, но я ошибся, оказалось, что эти рыбаки присели отдышаться, а некоторые и за сердечко держались. Не в простой ситуации мы тогда побывали.

УСПЕЛИ ПЕРЕБРАТЬСЯ

Март 2008, Псковское озеро, Пупково.

В ту зиму лед встал нетолстый, были частые оттепели, и весна предполагалась ранняя. И рыба это чувствовала. И рыбаки. 2 марта в Пупково их собралось много. Погода была идеальная для рыбалки — небольшой плюс, слабый восточный ветер, пасмурно и без осадков. Метрах в двухстах параллельно берегу проходил залом льда, уходящий и влево, и вправо за горизонты. Он уже давно был шевелящимся, не смерзшимся, как говорят рыболовы, «живым», но утром не представлял никакой опасности — его и перешагивали, и переезжали запросто. Не далее километра от берега великолепно ловилась плотва. Наши ящики быстро наполнялись серебристой рыбкой. Погода к обеду изменилась — ветер стал сильнее. Но разве это повод, чтобы оторваться от настоящего весеннего клева? И тут мы начали замечать, что поплавки наших удочек тонут — вроде бы клюет, а рыбы нет. Мы уже имели опыт и быстро почувствовали неладное: «Оторвало и уносит!» Собрались быстро и почти бегом направились в берег к месту перехода. Минут через 5-7 мы уже были на месте. Но поздно! Там, где была трещина, зияла полынья десятиметровой ширины. И она прямо на наших глазах становилась все больше. Увидели, что левее метрах в трехстах десятка два рыболовов столпились в одном месте и по одному перескакивают на береговой лед. Не раздумывая, двинулись к ним и тоже успели перебраться. А вот рыболовы, бежавшие за нами метрах в ста, не успели. Но ничего страшного не случилось, просто им пришлось пройти километров пять в сторону Баглиц, и там нашли переход.

Могу посоветовать: не паниковать, иметь всегда заряженный телефон, надеяться на МЧС, но и самим не бездействовать, не подходить близко и не становиться на край льда у полыньи. Когда перебираетесь через залом или трещину, избегайте ставить ногу на ледяные треугольники и лед с многочисленными трещинами. А еще лучше — прислушивайтесь к прогнозу погоды и при ветре более 4-5 м/с переносите рыбалку на более благоприятный день, особенно сейчас, по весеннему льду.