Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Досуг / Зверьё моё

Зимние праздники рыболовов

Две самых интересных рыболовных баталии зимы

Текст:
16 марта 2018 года, 10:19
Фото:
0

Зима-2018 с настоящими морозами позволила псковским рыболовам-спортсменам провести все запланированные соревнования. Такого не было 5 лет.

СБОРНАЯ ЧИЛИ

Почти 20 лет прошло со дня возрождения псковского рыболовного спорта, со дня образования федерации Псковской области. И все эти годы, за редким исключением, спортсмены из Усвят никому не уступают первенство по ловле рыбы со льда мормышкой. Именно за это время рыболовный спорт в Усвятском районе стал, без преувеличения, народным. Здесь выращены 2 мастера спорта, полдюжины кандидатов в мастера, а разрядников, пожалуй, и не счесть. Глава администрации Усвятского района Виктор Владимирович Иващенко и его заместитель Дмитрий Петров — кандидаты в мастера спорта, главные организаторы и вдохновители побед своих земляков. И в этом году усвятичи никому не уступили в командном первенстве на чемпионате Псковской области, прошедшем 23-24 февраля на озере Гороховом в Островском районе. Мастерам спорта Борису Азаренкову, Антону Карпенко и кандидату в мастера Вадиму Сафтюку из команды «Усвяты-1» не помешали ни крепкий мороз -25 градусов, ни незнакомый водоем, ни серьезнейший состав участников. Соревновались 30 спортсменов из Смоленска, Пскова, Великих Лук, Пыталово и даже была «сборная Чили». Правда, последние оказались не из далекой Южной Америки, а спортсменами из Санкт-Петербурга, так в шутку назвавшими свою команду. И вторая усвятская команда «Якорь» тоже не осталась без медалей, завоевав бронзу. Притом усвятичи, редчайший случай, набрали одинаковое количество баллов с «чилийцами» — по 23, но уступили серебро по общему весу улова. В личном первенстве, уверенно заняв первое место как в первом туре, так и во втором, убедительную, но очень неожиданную победу одержал перворазрядник из Санкт-Петербурга Кутьков. Серебряная медаль в личном первенстве — у Вадима Сафтюка (Усвяты), бронзовая — у Владимира Кузякина (Псков).

3 марта. Озеро Алё, Бежаницкий район. На фестивале «Бежаницкая мормышка» Ирина Фёдорова и Ирина Гатиятова завоевали первое и второе места, в двадцатиградусный мороз оставив не у дел 28 мужчин-рыболовов.
Фото Дмитрия Фёдорова

ЧЕМПИОНАТ ПО ЛОВЛЕ ЕРШЕЙ

Много неожиданностей принес открытый чемпионат Пскова по ловле рыбы зимней блесной, состоявшийся 3 марта на реке Каменке, что в Псковском районе. Великолучане, бесспорные лидеры в этом виде ловли и чемпионы области этого года (первенство прошло в начале февраля), на соревнование не приехали. Казалось, теперь-то уж никто не помешает разобраться в городском семействе псковских блеснильщиков и выявить «кто есть кто?». Но откуда ни возьмись объявилась доселе неизвестная команда из Невеля и легко и непринужденно всех обыграла. Невельчане Константин Баранов, Иван Прусаков (оба — без разряда) и капитан команды второразрядник Евгений Никитин заняли первое место в команде, более чем вдвое опередив серебряных призеров, как по набранным баллам, так и по весу общего улова. И в личном зачете золотую медаль с результатом 2371 г завоевал Евгений Никитин. «До этого дня я был уверен, — выразил победитель удивление на сайте «Псковфишинг», — что ерш — это только прилов и ловить его на железяку (на блесну. — Прим. авт.) целенаправленно нельзя. За весь день я поймал лишь одного окунька». Но, как оказалось, именно ерш, и довольно крупный, принес победу гостям из Невеля. А тех, кто сделал ставку на окуней, полосатый подвел — приходилось довольствоваться средним размером в 2,5 — 3 грамма! В то время как вес одного ерша был в 10 — 30 раз больше. Для бронзового призера в личном зачете Андрея Кинева из Печор ерш на блесну тоже оказался полной неожиданностью. Несколько первых пойманных «колючек» он даже отправил обратно в лунку. Но чуть позже понял, что другой рыбы сегодня может и не быть, — так и получилось, ни одного окуня в улове не оказалось. Ерши с реки Каменки оставили незабываемые впечатления у всех без исключения участников завершившегося чемпионата Пскова.

Невельчане Константин Баранов, Евгений Никитин и Иван Прусаков — победители открытого чемпионата Пскова по ловле рыбы на зимнюю блесну.
Фото Евгения Никитина

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ

Федерация рыболовного спорта Псковской области — уважаемая и работоспособная организация, возглавляемая Игорем Ивановичем Ивановым. Круглый год огромная нагрузка выпадает на всех членов этой общественной организации, прикладывается много и ненапрасных усилий. И новые соревнования почти ежегодно появляются, и новые имена открываются (невельчане тому пример). Но, к сожалению, почти на всех соревнованиях этой зимы (фестивали — не в счет) собиралось небольшое количество участников (от 23 до 30 человек). И это уже тенденция нескольких последних лет. Что тому причиной? То ли пресыщение спортивного календаря, то ли сердитые двадцатиградусные морозы, то ли обязательные финансовые взносы за участие (не так давно как-то обходились и без них). Или что-то другое? Думаю, в конце года в этом разберутся специалисты и сделают правильные выводы. А псковские рыболовы по-прежнему будут с радостью заниматься этим по-настоящему народным видом спорта. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Досуг / Зверьё моё
2 марта 10:34

Юмор, смелость и рекорды

Вдвоем с товарищем мы дважды объехали вокруг экватора, съели пуд соли и провели 375 ночей в одной палатке

Досуг / Зверьё моё
9 февраля 14:02

Если за плотвой, то в Ветвеник

В прошедшие выходные тысячи псковских рыболовов вышли на лед Псковского и Чудского озер

Досуг / Зверьё моё
2 февраля 09:45

Подарок в Татьянин день

В самый разгар клева удочку пришлось отложить в сторону
  • 17 марта в спорткомплексе «Олимп» пройдут состязания «Веселая перемена»
  • Ярмарку выходного дня на улице Пушкина перенесли на 18 марта
  • Учитывать погоду призвали автолюбителей в Печорах
  • Известного псковского краеведа и любителя старины Михаила Медникова поздравили с 85-летием
  • Разбойник из Локнянского района проведет в колонии особого режима 8 лет
  • С 20 марта будет закрыта для движения половина Кузнецкого моста в Пскове
  • В Пскове подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика»
  • Владимир Путин: Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для любимой нами России (ВИДЕО)
  • Недобросовестному жителю Новосокольников грозит реальный срок за алименты
  • В России завершается предвыборная кампания

    • 15 марта

  • Полпред президента Александр Беглов побывал на ведущем предприятии Псковской области
  • Наклейки с хэштегом #Eдунавыборы будут ждать псковичей на трёх АЗС (АДРЕСА)
  • Александр Беглов и Михаил Ведерников осмотрели детский реабилитационный центр в Великих Луках
  • Появилась возможность выбрать лучший дизайн-проект общественных территорий Пскова
  • Александр Беглов очень рад за регион, Великие Луки и его жителей
  • Михаил Ведерников: Мы не сидим сложа руки, а наращиваем потенциал региона
  • Александр Беглов высоко оценил условия службы великолукских спасателей
  • Псковские присяжные начали рассматривать дело организовавшего наркотрафик гражданина Литвы
  • За прошлый год псковские приставы взыскали с должников почти 2 млрд рублей
  • В Псковской области с разницей в несколько часов горели автомобили
  • Избирательные участки в Псковской области обследуют с собаками
  • Великолучанка до задержания успела сбыть похищенный у гостьи телефон
  • «Псковская правда» объявила победители интернет-фотоконкурса «РетроСвадьба – 2018»
  • Александр Беглов и Михаил Ведерников почтили память великолучан, погибших в годы ВОВ
  • Михаил Ведерников первым встал на лёд нового комплекса в Великих Луках
  • Вор-рецидивист из Пскова, обчистивший дачный домик, пойдёт под суд
  • Рвать гири и прыгать в длину будут по всей Псковской области 18 марта
  • Дмитрий Шахов проверил в Пскове центр временного содержания иностранцев
  • Михаил Ведерников поручил пересмотреть состав совета директоров ОАО «Псковавиа»
  • Шесть межпарламентских организаций будут наблюдать за выборами президента РФ

    • Новости

    Общество
    Алексей Кедров 16 марта 14:53

    Чудо для садоводов

    Власти и дачники будут решать проблемы вместе

    Досуг / Зверьё моё
    26 января 10:16

    Год снетка

    Знаменитая рыбка вернулась в Чудское озеро в масштабах промышленного лова, но за 11 лет псковичи утратили навык вылова и снасти

    Досуг / Зверьё моё
    18 января 09:10

    Ганзейские рыболовы

    Любители рыбной ловли подвели спортивные итоги и поделились планами на наступивший год