Зимние праздники рыболовов

Зима-2018 с настоящими морозами позволила псковским рыболовам-спортсменам провести все запланированные соревнования. Такого не было 5 лет.
Почти 20 лет прошло со дня возрождения псковского рыболовного спорта, со дня образования федерации Псковской области. И все эти годы, за редким исключением, спортсмены из Усвят никому не уступают первенство по ловле рыбы со льда мормышкой. Именно за это время рыболовный спорт в Усвятском районе стал, без преувеличения, народным. Здесь выращены 2 мастера спорта, полдюжины кандидатов в мастера, а разрядников, пожалуй, и не счесть. Глава администрации Усвятского района Виктор Владимирович Иващенко и его заместитель Дмитрий Петров — кандидаты в мастера спорта, главные организаторы и вдохновители побед своих земляков. И в этом году усвятичи никому не уступили в командном первенстве на чемпионате Псковской области, прошедшем 23-24 февраля на озере Гороховом в Островском районе. Мастерам спорта Борису Азаренкову, Антону Карпенко и кандидату в мастера Вадиму Сафтюку из команды «Усвяты-1» не помешали ни крепкий мороз -25 градусов, ни незнакомый водоем, ни серьезнейший состав участников. Соревновались 30 спортсменов из Смоленска, Пскова, Великих Лук, Пыталово и даже была «сборная Чили». Правда, последние оказались не из далекой Южной Америки, а спортсменами из Санкт-Петербурга, так в шутку назвавшими свою команду. И вторая усвятская команда «Якорь» тоже не осталась без медалей, завоевав бронзу. Притом усвятичи, редчайший случай, набрали одинаковое количество баллов с «чилийцами» — по 23, но уступили серебро по общему весу улова. В личном первенстве, уверенно заняв первое место как в первом туре, так и во втором, убедительную, но очень неожиданную победу одержал перворазрядник из Санкт-Петербурга Кутьков. Серебряная медаль в личном первенстве — у Вадима Сафтюка (Усвяты), бронзовая — у Владимира Кузякина (Псков).
Много неожиданностей принес открытый чемпионат Пскова по ловле рыбы зимней блесной, состоявшийся 3 марта на реке Каменке, что в Псковском районе. Великолучане, бесспорные лидеры в этом виде ловли и чемпионы области этого года (первенство прошло в начале февраля), на соревнование не приехали. Казалось, теперь-то уж никто не помешает разобраться в городском семействе псковских блеснильщиков и выявить «кто есть кто?». Но откуда ни возьмись объявилась доселе неизвестная команда из Невеля и легко и непринужденно всех обыграла. Невельчане Константин Баранов, Иван Прусаков (оба — без разряда) и капитан команды второразрядник Евгений Никитин заняли первое место в команде, более чем вдвое опередив серебряных призеров, как по набранным баллам, так и по весу общего улова. И в личном зачете золотую медаль с результатом 2371 г завоевал Евгений Никитин. «До этого дня я был уверен, — выразил победитель удивление на сайте «Псковфишинг», — что ерш — это только прилов и ловить его на железяку (на блесну. — Прим. авт.) целенаправленно нельзя. За весь день я поймал лишь одного окунька». Но, как оказалось, именно ерш, и довольно крупный, принес победу гостям из Невеля. А тех, кто сделал ставку на окуней, полосатый подвел — приходилось довольствоваться средним размером в 2,5 — 3 грамма! В то время как вес одного ерша был в 10 — 30 раз больше. Для бронзового призера в личном зачете Андрея Кинева из Печор ерш на блесну тоже оказался полной неожиданностью. Несколько первых пойманных «колючек» он даже отправил обратно в лунку. Но чуть позже понял, что другой рыбы сегодня может и не быть, — так и получилось, ни одного окуня в улове не оказалось. Ерши с реки Каменки оставили незабываемые впечатления у всех без исключения участников завершившегося чемпионата Пскова.
3 марта. Озеро Алё, Бежаницкий район. На фестивале «Бежаницкая мормышка» Ирина Фёдорова и Ирина Гатиятова завоевали первое и второе места, в двадцатиградусный мороз оставив не у дел 28 мужчин-рыболовов.
Фото Дмитрия Фёдорова
Федерация рыболовного спорта Псковской области — уважаемая и работоспособная организация, возглавляемая Игорем Ивановичем Ивановым. Круглый год огромная нагрузка выпадает на всех членов этой общественной организации, прикладывается много и ненапрасных усилий. И новые соревнования почти ежегодно появляются, и новые имена открываются (невельчане тому пример). Но, к сожалению, почти на всех соревнованиях этой зимы (фестивали — не в счет) собиралось небольшое количество участников (от 23 до 30 человек). И это уже тенденция нескольких последних лет. Что тому причиной? То ли пресыщение спортивного календаря, то ли сердитые двадцатиградусные морозы, то ли обязательные финансовые взносы за участие (не так давно как-то обходились и без них). Или что-то другое? Думаю, в конце года в этом разберутся специалисты и сделают правильные выводы. А псковские рыболовы по-прежнему будут с радостью заниматься этим по-настоящему народным видом спорта.
Невельчане Константин Баранов, Евгений Никитин и Иван Прусаков — победители открытого чемпионата Пскова по ловле рыбы на зимнюю блесну.
Фото Евгения Никитина