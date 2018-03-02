Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Досуг / Зверьё моё

Юмор, смелость и рекорды

Вдвоем с товарищем мы дважды объехали вокруг экватора, съели пуд соли и провели 375 ночей в одной палатке

Текст:
Николай Бесклевный
2 марта 2018 года, 10:34
Фото: Николая Бесклёвного
0

Вот уже 15 лет каждые выходные мы с товарищем обязательно отправляемся на рыбалку — и зимой, и летом, а с мая по октябрь — обязательно с ночевкой. С Дмитрием Саргиным я вместе служил в 76-й воздушно-десантной дивизии, куда мы пришли в конце семидесятых годов из рязанского училища. И наши семьи в одной пятиэтажке военного городка жили. Но по-настоящему мы крепко сдружились лишь после окончания военной службы, когда нашему совместному увлечению, рыбалке, ничто не стало мешать.

И вот в канун его шестидесятилетнего юбилея взял я в руки карандаш, помножил-посчитал и даже сам удивился получившимся цифрам. За этот период мы выезжали на рыбалку не менее 800 раз, по самым скромным подсчетам, проехали на автомобилях не менее 80 000 км (два раза вокруг экватора — с ума сойти!), ночевали в одной палатке 375 раз и, регулярно готовя уху, пуд соли на двоих съели, без сомнения.

ВЫРУЧАЛО СПОКОЙСТВИЕ

Путешествуя по дорогам Псковской области (за пределы региона мы вместе еще не выезжали), не перестаем удивляться здешним красотам. На наш взгляд, самое красивое озеро — Алё (Новоржевский район), самая живописная и рыбная река — Желча (Гдовский район), самый восхитительный остров — Верхний (Талабские острова, Псковское озеро), самая лучшая рыбалка — на Чудском озере. Пока пробирались к нашим рекам и озерам, не сосчитать, сколько проблем у нас было на дорогах. А это и экзотическая, но очень неприятная встреча с диким кабаном (бампер и радиатор вышли из строя). И десятки порванных буксировочных тросов, и съеденные зубья лебедки, и походы в поисках трактора — непроезжих дорог и болот у нас хватает. И на воде серьезные ситуации случались — и в шторм попадали, и моторы выходили из строя. А однажды с Чудского озера пришлось срочно эвакуировать на берег рыбака, у которого случился сердечный приступ. Спасибо гдовским медикам, своевременное прибытие скорой помощи и их профессионализм спасли жизнь нашему товарищу. Но в какую бы мы сложную ситуацию ни попадали, нас всегда выручали спокойствие и рассудительность Дмитрия — никакой паники, никаких назначений виноватых. А еще он никогда не проедет мимо застрявшего или слетевшего в кювет автомобиля — своим L-200 он обязательно окажет посильную помощь.

Почти все рыболовные рекорды нашей компании принадлежат Дмитрию.
Фото Николая Бесклёвного

СВОИ ПРИНЦИПЫ

Начинали мы, как и все новички, с поплавочной удочки и постепенно пришли к спиннингу. Троллинг (вид спиннинговой ловли рыбы) он считает самым интересным и результативным. Но за количеством рыбы мой товарищ никогда не гонится — все, что поймал, нужно обязательно съесть (много ли надо на семейный стол?) — и, наловив «норму», рыбалку прекращает. Долгое время он следовал принципу «поймал — отпусти» (щуку весом более 3 кг отпускал обязательно), но, прочитав много статей на эту тему, послушав специалистов, а самое главное, проведя наблюдения в своем пруду на дачном участке, пришел к выводу — почти 100 % пойманной, а потом отпущенной рыбы погибает.

Одно время у нашего юбиляра было серьезное увлечение подводной охотой. И на Нижней Волге он побывал, и на Белом море. Но 28 мая 2011 года все внезапно закончилось в устье реки Великой. В тот вечер Дмитрий подстрелил из подводного ружья огромного сома. Я помню, как ошалело помогал затаскивать рыбу-гиганта в лодку. На берегу, в первые минуты, мы пребывали в эйфории — восхищение, удивление, радость от невиданной доселе удачи. Взвесить такую громадину, естественно, было нечем, а вот длину измерили — 190 см. Такой трофей не каждому в жизни попадается, казалось бы, серьезный повод для гордости. Развели костер, варим уху из сомовьего плавника. Смотрим, а наш Дмитрий приуныл. «Ты чего?» «Смотрю я на сома, — грустно ответил Дима, — и думаю: не рыбак я, а убийца. Двадцать лет он жил себе и жил, а тут я со своим ружьем. Мне, что, больше есть нечего было? Зачем я это сделал?» И попросил меня не писать тогда об этой охоте. С тех пор к подводному ружью Дмитрий больше не притрагивался.

НАПУГАЛИ ЧУЖАКОВ

К браконьерам, которых на наших водоемах еще много, у нас отношение нетерпимое — и в рыбинспекцию сообщим, и при встрече не постесняемся сказать, чтобы убирались со своими сетями вон. Однажды на берегу Раскопельского залива ко мне подошел незнакомый рыболов из только что подъехавшего автомобиля и спросил, а как тут инспекция, бывает ли, а где тут лучше сети поставить? Я не грубо, но без дружественных ноток в голосе ответил, что мы этим не занимаемся и вам не советуем, и ушел к своим палаткам. Минут через пять и Дмитрий пришел с берега. А автомобиль с незнакомцами, быстренько загрузив уже разгруженное, удалился с нашей огромной поляны, где места хватило бы еще многим. «А я им сказал, что таких, как они, мы обматываем их же сетями и топим», — на полном серьезе поведал мне Дмитрий. А что? И юмор, и смелость — это характерные черты моего товарища. Так же он нетерпим и к тем, кто гадит на берегах, оставляя после себя горы мусора. Свой мусор мы всегда забираем с собой.

Въедливый, вдумчивый мой товарищ — регулярно читает специализированные статьи, всегда прислушивается и приглядывается к опытным рыболовам. А потому почти все рыболовные рекорды в нашей компании принадлежат именно Дмитрию. А это и щука (9 кг 100 г), и лещ (3 кг 500 г), и зимний лещ (13 лещей из одной лунки), и линь (2 кг 300 г), и окунь (990 г). И все-все рекорды зафиксированы и сфотографированы. Вот только с судаком пока никак не получается встретиться. Но какие наши годы? Всего-то шестьдесят! С юбилеем тебя, наш лучший рыболов и товарищ! 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Досуг / Зверьё моё
9 февраля 14:02

Если за плотвой, то в Ветвеник

В прошедшие выходные тысячи псковских рыболовов вышли на лед Псковского и Чудского озер

Досуг / Зверьё моё
2 февраля 09:45

Подарок в Татьянин день

В самый разгар клева удочку пришлось отложить в сторону

Досуг / Зверьё моё
26 января 10:16

Год снетка

Знаменитая рыбка вернулась в Чудское озеро в масштабах промышленного лова, но за 11 лет псковичи утратили навык вылова и снасти
  • Ирина Богданова: Моя керамика необычная, а куклы нужны для создания уюта в доме
  • Михаил Ведерников: С удовольствием гуляю по Пскову с детьми
  • В конце марта новый корпус Перинатального центра примет псковских рожениц
  • Концерт симфонического оркестра может пройти на вокзале в Пскове
  • Глава Пушкиногорского района доложит Михаилу Ведерникову, почему увеличились суммы в квитанциях за тепло
  • Михаил Ведерников поможет псковской семье в лечении дочери
  • Михаил Ведерников: Перед отправкой на полигон мусор сокращается на треть
  • Пандус из квартиры псковского инвалида появится до 1 сентября
  • Творческих псковичей приглашают делиться идеями для Дней Псковской области в Москве
  • В «Пятёрочке» появятся специальные карты для социально незащищенных псковичей
  • Михаил Ведерников: Президент ставит амбициозные задачи
  • Игорь Воротников на ярмарке «АРТ-ель» представит живописные картины
  • Депутаты областного Собрания: Игорь Калашников был человеком широкой души
  • Михаил Ведерников о кончине Игоря Калашникова: Мы потеряли настоящего патриота Псковской области
  • Псковская сеть отделов «Рукоделие» приглашает на ярмарку подарков ручной работы
  • Анастасия Ушанова: Фоамиран - послушный и нежный материал
  • Оксана Евграфова: В свои работы вкладываю частичку души, делюсь радостью с окружающими
  • Продавщица великолукского рынка стала жертвой 19-летнего вора
  • Маргарита Теплякова: Пытаюсь достоверно вышивать каждый цветок
  • Скоропостижно скончался бывший глава администрации Пскова Игорь Калашников
  • Ольга Погорелова: Наша цель – нести бабочки в массы
  • Программа профориентационных экскурсий для старшеклассников стартовала в Псковской области

    • 1 марта

  • В Пскове началось формирование команд для спортивных состязаний «Весёлая перемена»
  • Ольга Пискунова: Два одинаковых украшения не получатся никогда
  • Юнармейцы выйдут на поле битвы World oF Tanks в Пскове
  • Киберфутболисты московских «Динамо» и «Локомотива» сыграют в Пскове
  • В Пскове минутой молчания почтили память десантников, погибших 18 лет назад
  • Проект «Театр-Book-Библиотека» стартовал в псковской библиотеке
  • Михаил Ведерников принимает участие в оглашении послания Президента России
  • ЦИК начал SMS-рассылку о новых возможностях голосования

    • Новости

    Общество
    Алексей Кедров 1 марта 13:49

    Огромный подарок

    Ольга Голодец прогулялась по коридорам перинатального центра, в фундамент которого сама закладывала первый камень

    Досуг / Зверьё моё
    18 января 09:10

    Ганзейские рыболовы

    Любители рыбной ловли подвели спортивные итоги и поделились планами на наступивший год

    Досуг / Зверьё моё
    27 декабря 09:35

    «Лучшая рыбалка — под стенами Мирожки!»

    В 91 год каждую майскую ночь он проводит под стенами монастыря, таская из Великой лещей