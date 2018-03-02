Юмор, смелость и рекорды

Вот уже 15 лет каждые выходные мы с товарищем обязательно отправляемся на рыбалку — и зимой, и летом, а с мая по октябрь — обязательно с ночевкой. С Дмитрием Саргиным я вместе служил в 76-й воздушно-десантной дивизии, куда мы пришли в конце семидесятых годов из рязанского училища. И наши семьи в одной пятиэтажке военного городка жили. Но по-настоящему мы крепко сдружились лишь после окончания военной службы, когда нашему совместному увлечению, рыбалке, ничто не стало мешать.

И вот в канун его шестидесятилетнего юбилея взял я в руки карандаш, помножил-посчитал и даже сам удивился получившимся цифрам. За этот период мы выезжали на рыбалку не менее 800 раз, по самым скромным подсчетам, проехали на автомобилях не менее 80 000 км (два раза вокруг экватора — с ума сойти!), ночевали в одной палатке 375 раз и, регулярно готовя уху, пуд соли на двоих съели, без сомнения.