Юмор, смелость и рекорды

Вот уже 15 лет каждые выходные мы с товарищем обязательно отправляемся на рыбалку — и зимой, и летом, а с мая по октябрь — обязательно с ночевкой. С Дмитрием Саргиным я вместе служил в 76-й воздушно-десантной дивизии, куда мы пришли в конце семидесятых годов из рязанского училища. И наши семьи в одной пятиэтажке военного городка жили. Но по-настоящему мы крепко сдружились лишь после окончания военной службы, когда нашему совместному увлечению, рыбалке, ничто не стало мешать.
И вот в канун его шестидесятилетнего юбилея взял я в руки карандаш, помножил-посчитал и даже сам удивился получившимся цифрам. За этот период мы выезжали на рыбалку не менее 800 раз, по самым скромным подсчетам, проехали на автомобилях не менее 80 000 км (два раза вокруг экватора — с ума сойти!), ночевали в одной палатке 375 раз и, регулярно готовя уху, пуд соли на двоих съели, без сомнения.
Путешествуя по дорогам Псковской области (за пределы региона мы вместе еще не выезжали), не перестаем удивляться здешним красотам. На наш взгляд, самое красивое озеро — Алё (Новоржевский район), самая живописная и рыбная река — Желча (Гдовский район), самый восхитительный остров — Верхний (Талабские острова, Псковское озеро), самая лучшая рыбалка — на Чудском озере. Пока пробирались к нашим рекам и озерам, не сосчитать, сколько проблем у нас было на дорогах. А это и экзотическая, но очень неприятная встреча с диким кабаном (бампер и радиатор вышли из строя). И десятки порванных буксировочных тросов, и съеденные зубья лебедки, и походы в поисках трактора — непроезжих дорог и болот у нас хватает. И на воде серьезные ситуации случались — и в шторм попадали, и моторы выходили из строя. А однажды с Чудского озера пришлось срочно эвакуировать на берег рыбака, у которого случился сердечный приступ. Спасибо гдовским медикам, своевременное прибытие скорой помощи и их профессионализм спасли жизнь нашему товарищу. Но в какую бы мы сложную ситуацию ни попадали, нас всегда выручали спокойствие и рассудительность Дмитрия — никакой паники, никаких назначений виноватых. А еще он никогда не проедет мимо застрявшего или слетевшего в кювет автомобиля — своим L-200 он обязательно окажет посильную помощь.
Начинали мы, как и все новички, с поплавочной удочки и постепенно пришли к спиннингу. Троллинг (вид спиннинговой ловли рыбы) он считает самым интересным и результативным. Но за количеством рыбы мой товарищ никогда не гонится — все, что поймал, нужно обязательно съесть (много ли надо на семейный стол?) — и, наловив «норму», рыбалку прекращает. Долгое время он следовал принципу «поймал — отпусти» (щуку весом более 3 кг отпускал обязательно), но, прочитав много статей на эту тему, послушав специалистов, а самое главное, проведя наблюдения в своем пруду на дачном участке, пришел к выводу — почти 100 % пойманной, а потом отпущенной рыбы погибает.
Почти все рыболовные рекорды нашей компании принадлежат Дмитрию.
Фото Николая Бесклёвного
Одно время у нашего юбиляра было серьезное увлечение подводной охотой. И на Нижней Волге он побывал, и на Белом море. Но 28 мая 2011 года все внезапно закончилось в устье реки Великой. В тот вечер Дмитрий подстрелил из подводного ружья огромного сома. Я помню, как ошалело помогал затаскивать рыбу-гиганта в лодку. На берегу, в первые минуты, мы пребывали в эйфории — восхищение, удивление, радость от невиданной доселе удачи. Взвесить такую громадину, естественно, было нечем, а вот длину измерили — 190 см. Такой трофей не каждому в жизни попадается, казалось бы, серьезный повод для гордости. Развели костер, варим уху из сомовьего плавника. Смотрим, а наш Дмитрий приуныл. «Ты чего?» «Смотрю я на сома, — грустно ответил Дима, — и думаю: не рыбак я, а убийца. Двадцать лет он жил себе и жил, а тут я со своим ружьем. Мне, что, больше есть нечего было? Зачем я это сделал?» И попросил меня не писать тогда об этой охоте. С тех пор к подводному ружью Дмитрий больше не притрагивался.
К браконьерам, которых на наших водоемах еще много, у нас отношение нетерпимое — и в рыбинспекцию сообщим, и при встрече не постесняемся сказать, чтобы убирались со своими сетями вон. Однажды на берегу Раскопельского залива ко мне подошел незнакомый рыболов из только что подъехавшего автомобиля и спросил, а как тут инспекция, бывает ли, а где тут лучше сети поставить? Я не грубо, но без дружественных ноток в голосе ответил, что мы этим не занимаемся и вам не советуем, и ушел к своим палаткам. Минут через пять и Дмитрий пришел с берега. А автомобиль с незнакомцами, быстренько загрузив уже разгруженное, удалился с нашей огромной поляны, где места хватило бы еще многим. «А я им сказал, что таких, как они, мы обматываем их же сетями и топим», — на полном серьезе поведал мне Дмитрий. А что? И юмор, и смелость — это характерные черты моего товарища. Так же он нетерпим и к тем, кто гадит на берегах, оставляя после себя горы мусора. Свой мусор мы всегда забираем с собой.
Въедливый, вдумчивый мой товарищ — регулярно читает специализированные статьи, всегда прислушивается и приглядывается к опытным рыболовам. А потому почти все рыболовные рекорды в нашей компании принадлежат именно Дмитрию. А это и щука (9 кг 100 г), и лещ (3 кг 500 г), и зимний лещ (13 лещей из одной лунки), и линь (2 кг 300 г), и окунь (990 г). И все-все рекорды зафиксированы и сфотографированы. Вот только с судаком пока никак не получается встретиться. Но какие наши годы? Всего-то шестьдесят! С юбилеем тебя, наш лучший рыболов и товарищ!