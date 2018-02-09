Если за плотвой, то в Ветвеник

НАРУШИТЕЛИ С КРЮЧКАМИ

Припарковаться в Ветвенике, не нарушая Водный кодекс РФ и не создавая проблем местным жителям, очень сложно. Поневоле большинство автомобилистов, приехавших сюда на рыбалку и оставивших свои машины ближе 200 метров от берега, где пролегает граница водоохранной зоны Чудского озера, автоматически попадают в разряд правонарушителей. Администрация Гдовского района периодически пытается именно здесь навести порядок, но только выписывание штрафов делу мало помогает. А вот за то, что огородили церковь Петра и Павла и прилегающий участок земли, — за это огромное спасибо. Припоминаю, как лет семь назад в пиковый наплыв рыболовов (на последний лед) некоторые горе-автомобилисты заезжали чуть ли не на паперть этой великолепной по красоте церкви.

ПОДАЛЬШЕ ОТ ЗАКОРМЛЕННЫХ ЛУНОК

На рыбалках я уже мало чему удивляюсь, но такого раннего и массового паломничества рыболовов не ожидал. К нашему приезду в 9:00 не менее тысячи человек большими группами уже располагались на льду. В марте по-другому здесь и не бывает, но в феврале… Мы никогда не идем в толпу. Наоборот, выбираем участок свободного льда в двух-трех километрах от берега, на равном удалении от ближайших скоплений рыбаков. Так поступили и в этот раз. Я просверлил несколько лунок — две и примерно в семидесяти метрах еще две. Прикормил. Никогда не пользуюсь магазинными прикормками. Мое предпочтение (и «моей» плотвы тоже) — простая пшенная каша с небольшим добавлением гороха. В первые лунки опустил донку и мормышку. И плотва почти сразу откликнулась — три подряд серебристых чудских красавицы выудил донной удочкой. Потом реже, но все равно поклевывало. Когда клев затих, я опять закормил эти же лунки, а сам перешел на другие. И там картина повторилась — опять три рыбинки подряд, а потом еще десяток с небольшими паузами. Так я весь день и перемещался между двумя своими точками. Поймал 62 плотвички. И рыбка неплохая — в среднем по 130 г каждая. В итоге около 8 кг получилось — неплохой результат. Который год моя методика по ловле плотвы работает без сбоев.

А у Дмитрия, моего давнего товарища, тактика своя. Он не приемлет никакой прикормки. Более того, выбирает место на льду подальше от наших кормленых лунок — удаляется не менее чем на 100 метров. Как ни странно, и его метод великолепно работает. Про себя я его методику назвал «лещовой». В марте прошлого года с каждой рыбалки Дмитрий без такой рыбы не уезжал, а апофеозом стал день 11 марта — 13 лещей с одной лунки, да каких — в лунку едва пролазили. И в этот раз у него с первой же лунки первой рыбой оказался именно лещ — ну не случайно же это. Хотя, как знать. Больше такой рыбы у него в улове не было, а плотвы он поймал вдвое меньше моего.