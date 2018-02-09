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Досуг / Зверьё моё

Если за плотвой, то в Ветвеник

В прошедшие выходные тысячи псковских рыболовов вышли на лед Псковского и Чудского озер

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Николай Бесклевный
9 февраля 2018 года, 09:38
Фото: Николая Бесклёвного
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У псковских рыболовов праздник — с 3 февраля официально отменен запрет выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер (запрет выхода на лед всех рек Псковской области, в том числе реки Великой, остался в силе). Большинство рыболовов впервые вырвались на зимнюю рыбалку.

НАРУШИТЕЛИ  С КРЮЧКАМИ

Выбор места лова сейчас огромен, как и выбор предпочтений. За какой рыбой отправиться? Если за окунем, то на Псковское озеро, за плотвой — на Чудское. Именно второй вариант мы и выбрали. В Ветвеник, только в Ветвеник (деревня на берегу Чудского озера в Гдовском районе. — Авт.) — так решила наша компания. И ходить далеко не надо, десятиметровые глубины уже в одном километре от берега, и плотва из года в год там в изобилии. А повезет, так и на леща можно нарваться.

Припарковаться в Ветвенике, не нарушая Водный кодекс РФ и не создавая проблем местным жителям, очень сложно. Поневоле большинство автомобилистов, приехавших сюда на рыбалку и оставивших свои машины ближе 200 метров от берега, где пролегает граница водоохранной зоны Чудского озера, автоматически попадают в разряд правонарушителей. Администрация Гдовского района периодически пытается именно здесь навести порядок, но только выписывание штрафов делу мало помогает. А вот за то, что огородили церковь Петра и Павла и прилегающий участок земли, — за это огромное спасибо. Припоминаю, как лет семь назад в пиковый наплыв рыболовов (на последний лед) некоторые горе-автомобилисты заезжали чуть ли не на паперть этой великолепной по красоте церкви.

ПОДАЛЬШЕ ОТ ЗАКОРМЛЕННЫХ ЛУНОК

На рыбалках я уже мало чему удивляюсь, но такого раннего и массового паломничества рыболовов не ожидал. К нашему приезду в 9:00 не менее тысячи человек большими группами уже располагались на льду. В марте по-другому здесь и не бывает, но в феврале… Мы никогда не идем в толпу. Наоборот, выбираем участок свободного льда в двух-трех километрах от берега, на равном удалении от ближайших скоплений рыбаков. Так поступили и в этот раз. Я просверлил несколько лунок — две и примерно в семидесяти метрах еще две. Прикормил. Никогда не пользуюсь магазинными прикормками. Мое предпочтение (и «моей» плотвы тоже) — простая пшенная каша с небольшим добавлением гороха. В первые лунки опустил донку и мормышку. И плотва почти сразу откликнулась — три подряд серебристых чудских красавицы выудил донной удочкой. Потом реже, но все равно поклевывало. Когда клев затих, я опять закормил эти же лунки, а сам перешел на другие. И там картина повторилась — опять три рыбинки подряд, а потом еще десяток с небольшими паузами. Так я весь день и перемещался между двумя своими точками. Поймал 62 плотвички. И рыбка неплохая — в среднем по 130 г каждая. В итоге около 8 кг получилось — неплохой результат. Который год моя методика по ловле плотвы работает без сбоев.

А у Дмитрия, моего давнего товарища, тактика своя. Он не приемлет никакой прикормки. Более того, выбирает место на льду подальше от наших кормленых лунок — удаляется не менее чем на 100 метров. Как ни странно, и его метод великолепно работает. Про себя я его методику назвал «лещовой». В марте прошлого года с каждой рыбалки Дмитрий без такой рыбы не уезжал, а апофеозом стал день 11 марта — 13 лещей с одной лунки, да каких — в лунку едва пролазили. И в этот раз у него с первой же лунки первой рыбой оказался именно лещ — ну не случайно же это. Хотя, как знать. Больше такой рыбы у него в улове не было, а плотвы он поймал вдвое меньше моего.

Чудское озеро, деревня Ветвеник. Плотва здесь просто сказочная.
Фото Николая Бесклёвного

ЛУЧШАЯ ПРИКОРМКА

И другие мои товарищи в этот день без рыбы не остались. Марьян к рыбалке на десятиметровой глубине оказался не готов — ни одна из его трех удочек до дна не достала, леска оказалась коротка, а накануне — не проверил. Вот и потерял он время на разматывание — сматывание, пока не нарастил нужную длину. Но и потом у него долго не клевало — до обеда он не видел ни одной поклевки. Обсудив ситуацию, мы пришли к выводу, что та прикормка, которой он пользовался, просто-напросто отпугивала рыбу. И у Владимира Михалыча подобная ситуация поначалу складывалась. И он тоже предположил, что виновата слишком ароматная прикормка, хотя на купленном пакете и были надписи «плотва, зимняя». Опытные рыболовы советуют аккуратно пользоваться зимними прикормками, особенно новыми, непроверенными. Именно так и поступает Вениамин Борисович — его прикормка домашнего приготовления, и тоже пшенная каша, только с добавлением ложки меда и щепотки корицы, дала в этот день отличный результат — около 60 чудских плоток. Но если в моем улове крупных экземпляров не было, то у Вениамина несколько по 300-400 граммов, и 2 окуня солидных попались, и полукилограммовый подлещик.

Вот такая великолепная плотвинная рыбалка удалась нашему коллективу. Никому ничего не навязываю, делайте выводы сами. 

КОМПЕТЕНТНО

— В Псковском озере плотва мельче, чем в Чудском, но сейчас она подтянулась. Если в Чудском озере средний размер плотвы 19,5 см, то в Псковском 17,5-18 см. А 18 см — это гарантия веса 100 г. В 2017 году псковская даже перевалила за 100 г, и ее средний вес составил 109-112 г. Чудская плотва — это 140-145 г. В 2013 году с января и до середины апреля я работал на подледных сетях в самой северной деревне на берегу Чудского озера — Козлов Берег, плотва там сказочная — по 300-400 г, и мелочи практически не было. Правда, и гигантов не встретилось. Самая крупная плотва в сетных уловах была весом 565 г и 31 см длиной.

Сергей Северин, старший научный сотрудник Псковского научно-исследовательского института озерного и речного хозяйства, кандидат биологических наук

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